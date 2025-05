Êì¤ÎÆü¤Ë¸þ¤±WANIMA¤«¤é4,000¿Í¤Ø¥«ー¥Íー¥·¥ç¥ó¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈKENTA¡ÖÂç»ö¤Ê¿Í¤ÎÂ¸ºß¤ò³Î¤«¤á¤Æ¤Í¡ª¡ª¡×

一般社団法人JFTD

一般社団法人JFTD花キューピット(所在地:東京都品川区 会長:堀切実)は、2025年5月8日、WANIMAの全国ツアー「Sorry Not Sorry TOUR」NHKホール(東京都渋谷区)公演において、来場者全員にカーネーションをプレゼントする企画に協力いたしました。

2025年花キューピットの母の日CMタイアップ曲「存在」をWANIMAが書き下ろしたことを皮切りに、花キューピットとWANIMAは「大切な人へ花を贈ろう」というテーマで、さまざまな活動を行ってきました。このたびはその流れの中で、母の日を前にしたNHK公演の来場者全員へカーネーションを渡し、それぞれの大切な人へ感謝の気持ちを伝えてほしいというWANIMAの想いを受けて企画実現にいたりました。

NHKホール終演後、カーネーションを手渡し「妻に渡します」「ばあちゃんに渡します」

5月8日の公演では花キューピットの母の日CMタイアップ曲「存在」が演奏され、またKENTAさんから「存在っていう歌は母の日に大事な人に花を贈ろうっていう花キューピットさんとの企画でつくった曲。5月11日の母の日に近い今日のライブで何かできないか相談して、この会場の4000人全員にカーネーションをプレゼントすることになりました。めっちゃ素敵やなって思うし、全員、帰るときに渡すから、大事な人に贈ってね。大事な人の存在を確かめてね!!」との呼びかけと、「俺の誕生日4月13日は、花キューピットの創立と同じ日で、それもすごいつながり」というお話がありました。さらにKENTAさんから「カーネーションで五・七・五!」と促されたFUJIさんは「今日来てる母にこのあと渡します」と一句。

そして、ステージ上のKENTAさんから母の日を象徴する赤いカーネーションが観客に配られ、終演後にも1人1人にお渡ししました。

受け取った来場者からは「ほんとにもらえるんだ、すごい!」「可愛い!」「ばあちゃんにあげます」「ありがとうございます!」など、感謝と喜びの声が次々に上がり、たくさんの笑顔が溢れていました。

また、インタビューに答えてくださった方々は、「今年ちょうど結婚して10年なので、妻に渡します」「今日の記念に飾ります」などお渡ししたお花についてのお話に加え、「WANIMAがずっと大好き」「いつも元気をもらってる」「今日のライブ、全曲最高だった」「たくさん泣いちゃいました」など、ライブの感想も熱く語ってくださいました。

「大切な人へ花を贈ろう」これまでの展開

2025年花キューピット母の日CMタイアップ曲「存在」のリリースを皮切りに「大切な人に花を贈ろう」というテーマで、WANIMAと花キューピットはこれまでにも様々な企画を実施してきました。

【3月4日リリース「存在」MVにも花束】

2025年花キューピット母の日CMタイアップ曲「存在」は2025年3月4日にリリースされました。当日にはWANIMA公式YouTubeチャンネルでミュージックビデオも公開されました。花キューピットは、映像内でKENTAが持つ花束を制作いたしました。

WANIMA Single『存在』配信リンク:https://linkco.re/6D2shN4T

公式MV:https://youtu.be/erw5pPqJQa0

【WANIMA特別インタビュー】

レコーディングスタジオにお邪魔して、楽曲「存在」の制作プロセスなどをインタビューし、2025年3月4日より花キューピット公式サイトの特設ページにて公開しました。

インタビューURL:https://www.i879.com/mother/campaign/c01/

【「存在」のリリースを記念して、SNS投稿から抽選でプレゼント】

2025年4月2日から5月11日の期間中、TikTokまたはInstagramのリールにて音源「存在」を使用して動画投稿もしくは、Xでキャンペーン対象投稿をリポストした方から「サイン入りポストカード付の生花(花キューピットからお届け)」 もしくは 「Sorry Not Sorry TOUR チケット」をプレゼントする企画を実施中です。

詳細:WANIMA公式ページ NEWSページ(https://wanima.net/contents/917054)

【WANIMAメンバーがそれぞれの家族へ感謝を伝えるムービー公開】

WANIMA公式Instagram(https://www.instagram.com/wanima_wanima/)などで、KENTA、KOSHIN、FUJIが故郷熊本のそれぞれの実家などで、大切な家族へ花を贈る、捧げる様子をムービーで公開中です。

【曲名リプライから抽選でオリジナルカードプレゼント】

2025年4月11日~4月25日の期間、花キューピットの母の日CMタイアップ曲名をリプライした方から抽選で「存在」歌詞入りオリジナルポストカードをプレゼントするキャンペーンを実施しました。

WANIMAプロフィール

KENTA、KO-SHIN、FUJIからなる2010年結成の東京都在住熊本県出身スリーピースロックバンド。2017年12月には『NHK紅白歌合戦』に初出演を果たす。2022年9月から地元熊本にて自身主催フェス「WANIMA presents 1CHANCE FESTIVAL」を毎年開催。2025年4月から、2024年12月18日に発売となったNEW EP「Sorry Not Sorry」を冠としたツアー「Sorry Not Sorry TOUR」を開催中。2025年9月6日7日「WANIMA presents 1CHANCE FESTIVAL2025」を開催予定

花キューピットとは

「花キューピット」は注文者に代わってお花屋さんがお花で気持ちを直接お届けするサービスです。花キューピット加盟店もしくはオンラインストアで注文をいただくと、お届け先近くの加盟店へ連絡が入り、その加盟店がフラワーギフトをつくって届けます。遠距離の配送を行わずにお届け先近くから直接お届けするため、その配送しなかった距離分のCO2排出抑制に貢献しています。また花店から手渡しで配送するため梱包材や緩衝材などの配送ごみが最小限で済みます。

■一般社団法人JFTD花キューピット

代表者 :会長 堀切実

所在地 :東京都品川区北品川4丁目11番9号日本フラワー会館

事業内容 :花贈り・花文化の普及(花育活動含む)/花贈り・花文化に関する研究調査/花贈り・花文化の国際交流/花き産業の活性化を促進するための人材育成/花キューピット取引関連(生花通信配達取引事業)/花とみどりのギフト券発行/会員のための共同事業(共同受注事業、共同購買事業、共同宣伝事業)

公式サイト :https://www.hanacupid.or.jp/