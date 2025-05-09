REJECT¤«¤é¤¿¤¤¤¸¡¦¤È¤ª¤³¡¦YamatoN¤¬¡Ö¤¨¤Ê¤³¥«¥Ã¥×¡×¤Ë½Ð¾ì·èÄê¡ª¥³ー¥Á¤ËOW2ÉôÌç¤Î¸½ÌòÁª¼ê¤â»²²Ã¡ª
ËÜÂç²ñ¤Ï¡¢¿Íµ¤¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥äー¡¦¤¨¤Ê¤³»á¤¬¼çºÅ¤¹¤ëÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢Overwatch2¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
REJECT¤«¤é¤Ï¡¢¤¿¤¤¤¸¡¦¤È¤ª¤³¡¦YamatoN¤Î3Ì¾¤¬Áª¼ê¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¡¢¥Áー¥à¤ÎÀï½ÑÌÌ¤ò»Ù¤¨¤ë¥³ー¥Á¤È¤·¤Æ¡¢REJECT Overwatch2ÉôÌç¤Î¸½ÌòÁª¼ê¤Ç¤¢¤ë¤í¤í¤ß¤äÁª¼ê¤Èºó¥áÁª¼ê¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤¹¡£
¢£½Ð¾ì¥Áー¥à°ìÍ÷
¢£REJECT»²²Ã¥á¥ó¥Ðー
¤¿¤¤¤¸¡Êhttps://x.com/taijich0324¡Ë
¤È¤ª¤³¡Êhttps://x.com/No1005_W¡Ë
YamatoN¡Êhttps://x.com/yamatonjp¡Ë
¥³ー¥Á¡§¤í¤í¤ß¤äÁª¼ê¡ÊREJECT Overwatch2ÉôÌç¡¦https://x.com/BiLaLeRoAv3¡Ë
¥³ー¥Á¡§ºó¡ºÁª¼ê¡ÊREJECT Overwatch2ÉôÌç¡¦https://x.com/sakume_ow¡Ë
¢£¡Ö¤¨¤Ê¤³¥«¥Ã¥×¡×³«ºÅ³µÍ×
ËÜÀïÆüÄø¡§2025Ç¯5·î11Æü¡ÊÆü¡Ë16:00～
¥¹¥¯¥ê¥àÆüÄø¡§5·î9Æü¡Ê¶â¡Ë¡¦10Æü¡ÊÅÚ¡Ë ³Æ21:00～
¼çºÅ¡§¤¨¤Ê¤³¡Êhttps://x.com/enako_cos¡Ë
ÇÛ¿®URL¡ÊÍ½Äê¡Ë¡§https://www.youtube.com/@enako_channel
¿Íµ¤ÇÛ¿®¼Ô¤ä¥×¥í¥²ー¥Þー¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤é¤¬½¸·ë¤¹¤ë¡Ö¤¨¤Ê¤³¥«¥Ã¥×¡×¤Ë¤Æ¡¢REJECT¥á¥ó¥Ðー¤Î³èÌö¤Ë¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚREJECT¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
REJECT¤Ï2018 Ç¯È¯Â¤Î¥×¥íe ¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¡£
À¤³¦Åª¤Ë¿Íµ¤¤Ê¥²ー¥à¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼è¤ê°·¤¤¡¢¸½ºß10¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÉôÌç¤òÊÝÍ¡£
Îß·×¾Þ¶â³ÍÆÀ³Û¹ñÆâ1°Ì¤Î¼ÂÎÏÇÉ¥Áー¥à¤Ç¤¢¤ê¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¥²ー¥à¤Ç¤ÏÆüËÜ¥È¥Ã¥×¤Î¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ë¡£
¡ØPUBG MOBILE¡ÙÉôÌç¤Ï12ÅÙ¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¤ò·Ð¤Æ2024Ç¯Èá´ê¤È¤Ê¤ëÆüËÜ¥Áー¥à½é¤ÎÀ¤³¦°ì¤ò³ÍÆÀ¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ØApex Legends¡ÙÉôÌç¤ÏALGS2024¤Ë¤Æ¡¢APAC NORTHÃÏ°è½é¤È¤Ê¤ëÀ¤³¦°ì¤ò³ÍÆÀ¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼ÒREJECT ³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒREJECT¡Ê¥ê¥¸¥§¥¯¥È¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¹Ã»³æÆÌé
ÀßÎ©¡§2018Ç¯12·î
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¢©105-0001 ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç3ÃúÌÜ4-10 ¸×¥ÎÌç35¿¹¥Ó¥ë 8³¬
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§e¥¹¥Ýー¥Ä´ØÏ¢»ö¶È
¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://REJECT.co.jp/
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Î¤ªÌä¹ç¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒREJECT
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§contact@REJECT.co.jp
ºÎÍÑ¥Úー¥¸¡§https://REJECT.co.jp/recruit/