¡Ú¥Î¥Ü¥Æ¥ëÆàÎÉ¡Û ÆàÎÉ¤Ç¡ÈÎ¹°é¡É¥Ç¥Ó¥åー¡ªÀÖ¤Á¤ã¤ó¤È°Â¿´¤·¤ÆÇñ¤Þ¤ì¤ë¡Ø¥¦¥§¥ë¥«¥à¥Ù¥Óー¤Î¤ª½É¡Ù¸©Æâ½éÇ§Äê¡ª¸ÂÄê¥×¥é¥ó¤ò5·î12Æü(·î)¤«¤éÈÎÇä³«»Ï¡ª
¡Ö¥Î¥Ü¥Æ¥ëÆàÎÉ¡×(½êºßÃÏ¡§ÆàÎÉ¸©ÆàÎÉ»Ô)¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ÆàÎÉ¸©Æâ¤Ç½é¤á¤Æ¡Ô¥¦¥§¥ë¥«¥à¥Ù¥Óー¤Î¤ª½É¡Õ¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥ß¥¥Ï¥¦¥¹»Ò°é¤ÆÁí¸¦¤¬Äê¤á¤ë¸·¤·¤¤´ð½à¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÈÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¤ª½É¡É¤Ç¤¹¡£
²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç°Â¿´¤·¤Æ²á¤´¤»¤ëÎ¹Àè¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥Ñ¥Þ¥Þ¤Ë¡¢ ¡È¤³¤³¤Ê¤éÂç¾æÉ×¡É¤È»×¤¨¤ë½ÉÇñ»ÜÀß¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
ÀÖ¤Á¤ã¤óÍÑ¤ÎÂß½Ð¥°¥Ã¥º¤¬¤Ò¤ÈÄÌ¤êÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢²ÙÊª¤¬¾¯¤Ê¤¯¤ÆºÑ¤à¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£µÒ¼¼¤Ë¤ÏÃÊº¹¤¬¤Ê¤¯¡¢Å¾ÅÝ¤Î¿´ÇÛ¤â¾¯¤Ê¤¤°ÂÁ´Àß·×¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤ª¤à¤Ä¥¦¥©ー¥Þー¤ä¥Ù¥Óー¥Ð¥¹¡¢Êä½õÊØºÂ¤Ê¤É»Ò°é¤ÆÃæ¤Î¤´²ÈÄí¤¬¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¡¢¤¢¤ë¤È½õ¤«¤ë¡ª¡×¤È´¶¤¸¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬½¼¼Â¤·¡¢¥³¥ó¥»¥ó¥È¥«¥Ðー¤ä¥³ー¥Êー¥¬ー¥É¤Ê¤É°ÂÁ´ÌÌ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¥«¥Ðー¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊºÙ¤ä¤«¤ÊÇÛÎ¸¤¬¹Ô¤ÆÏ¤¤¤¿¶õ´Ö¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤È¤ÎÎ¹¤¬¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¡¢¤â¤Ã¤È¿´ÃÏ¤è¤¤¤â¤Î¤Ë¡£
¤´ÂÚºßÃæ¤ä±«¤ÎÆü¤Ç¤â´ÛÆâ¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤ª²á¤´¤·¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢2F¡Ö¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¥¨¥ê¥¢¡×¤Ø¡¢³¨ËÜ¤ä¤ª¤â¤Á¤ã¡¢¥¥Ã¥ºÍÑ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥¥Ã¥º¥¹¥Úー¥¹¤ä¡¢´ÛÆâ¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¤Ê¤É¤ª»Ò¤µ¤Þ¤â¾Ð´é¤ÇÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¹©É×¤â¡£
¥¦¥§¥ë¥«¥à¥Ù¥Óー¤Î¤ª½ÉÇ§Äê¥í¥´
¡Ö¥¦¥§¥ë¥«¥à¥Ù¥Óー¤Î¤ª½É¡×¤È¤Ï¡©
¥ß¥¥Ï¥¦¥¹»Ò°é¤ÆÁí¸¦³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¡¦»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë»Ò°é¤Æ¥Õ¥¡¥ß¥êー¤Ë¤È¤Ã¤Æ°Â¿´¤·¤Æ½ÉÇñ¤Ç¤¤ë»ÜÀß¤ò¡Ø¥¦¥§¥ë¥«¥à¥Ù¥Óー¤Î¤ª½É¡Ù¤È¤·¤ÆÇ§Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´100¹àÌÜÃæ70¹àÌÜ°Ê¾å½¼¤¿¤»¤ÐÇ§Äê¤È¤Ê¤ê¡¢Åö»ÜÀß¤Ç¤Ï86¹àÌÜ°Ê¾å¤òËþ¤¿¤·¤ÆÇ§Äê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¦¥§¥ë¥«¥à¥Ù¥Óー¤Î¤ª½ÉÇ§Äê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤È¤Ï¡©
https://facility.happy-note.com/about.html
¥¦¥§¥ë¥«¥à¥Ù¥Óー¤Î¤ª½ÉÇ§Äê¤òµÇ°¤·¤ÆÆÃÊÌ¥×¥é¥ó¡ÖÀÅ¤«¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¤´²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤ÎÂÚºß～Serene Family Escape～¡×¤òÈÎÇä³«»Ï¡ª
Ç§Äê¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¤ª»ÒÍÍ¤È½é¤á¤Æ¤Î²ÈÂ²Î¹¹Ô¤Ë¤â¡¢µÇ°Æü¤Î¤ª¤Ç¤«¤±¤Ë¤â¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤ÊÆÃÊÌ¥×¥é¥ó¤òÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÆàÎÉ¤Î¤ä¤µ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤óÏ¢¤ì¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¤ª½É¤Ç¡¢²ÈÂ²¤ÎÁÛ¤¤½Ð¤òËÂ¤¤¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥Ù¥ÓーÍÑÉÊ¤Î°ìÎã
¥Ù¥ÓーÍÑÉÊ¤Î°ìÎã
¸ÂÄêÆÃÅµ1 :¥Õー¥ÉÉÕ¤¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë
¸ÂÄêÆÃÅµ2 :¥ß¥¥Ï¥¦¥¹¥Ù¥¢ ²»¤Î¤Ç¤ë¤¨¤Û¤ó
¢§´ò¤·¤¤ÆÃÅµ¢§
¡¦¥×¥é¥ó¸ÂÄê¡Ú¥ß¥¥Ï¥¦¥¹¥Ù¥¢ ²»¤Î¤Ç¤ë¤¨¤Û¤ó(ÂÐ¾ÝÇ¯Îð:3ºÐ¤«¤é)¡Û
¡¡¤Þ¤¿¤Ï¡Ú¥Õー¥ÉÉÕ¤¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë(ÂÐ¾ÝÇ¯Îð:£²ºÐ¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç)¡Û¤ò1Í½Ìó¤Ë¤Ä¤¡¢¤É¤Á¤é¤«1¤Ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¡¦ËÉÙ¤Ê¥Ù¥ÓーÍÑÉÊ¡¢¤ª»ÒÍÍ¸þ¤±¥°¥Ã¥º¤ò¼¼Æâ¤Ø¥»¥Ã¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦Ä«¿©¤Î¤ªÀÊ¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢¤´»ØÄê¤Î»þ´Ö¤ËÂÔ¤Ä¤³¤È¤Ê¤¯¤ª¿©»ö¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¦¥ì¥¤¥È¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È13»þ¤Þ¤ÇÌµÎÁ(ÄÌ¾ï¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È11»þ)¤Ç¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤´ÂÚºß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¦ÉßÃÏÆâÃó¼Ö¥¹¥Úー¥¹¤òÍ¥Àè³ÎÊÝ¤·¡¢¥¹¥àー¥º¤Ë¾è¤ê¹ß¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¦Æ±»þ¤ËÄÉ²ÃÉô²°¤Î¤´Í½Ìó»þ¤Ï¡¢¤É¤Î¤ªÉô²°¥¿¥¤¥×¤Ç¤â50¡óOFF¤Ç¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú½ÉÇñ¥×¥é¥ó³µÍ×¡Û
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/52177/table/501_1_c71030a3eb7c75a61da05bae0fa6e78d.jpg ]
¢¨¼Ì¿¿¤Î¥»¥Ã¥È¤Ï¥¤¥áー¥¸¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¡¦¤´Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.novotelnara.com/offers/welcomebabyoffer/
¢£¥Î¥Ü¥Æ¥ëÆàÎÉ¡¡»ÜÀß³µÍ×
Ì¾¾Î¡§¥Î¥Ü¥Æ¥ëÆàÎÉ
³«¶È¡§2024Ç¯9·î4Æü(¿å)
¥Û¥Æ¥ë±¿±Ä¡§¥¢¥³ー
½êºßÃÏ¡§ÆàÎÉ¸©ÆàÎÉ»ÔÂçµÜÄ®7-1-45
¸òÄÌ¡§
¿·ÂçµÜ±Ø¤«¤éÅÌÊâ8Ê¬
ÆàÎÉ±Ø¤«¤é¥Ð¥¹¤Ç10Ê¬¡¿¼Ö¤Ç6Ê¬
µÒ¼¼¿ô¡§264 ¼¼
ÉÕÂÓÀßÈ÷¡§
¥í¥Óー¡¦¥¦¥§¥ë¥«¥à¥¨¥ê¥¢¡¢¥½ー¥·¥ã¥ë¥é¥¦¥ó¥¸¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¥¨¥ê¥¢¡¢ÂçÍá¾ì¡¢¥¸¥à¡¢2¤Ä¤Î±ã²ñ¾ì¤È¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¥ëー¥à¡¢¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥é¥¦¥ó¥¸¡¢²°³°¥Æ¥é¥¹¡õ¥Ðー
¸ø¼°HP :
https://www.novotelnara.com/
¢£¥Î¥Ü¥Æ¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Î¥Ü¥Æ¥ë ¥Û¥Æ¥ë¥º¡õ¥ê¥¾ー¥Ä¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬¡Ö°ì»þÄä»ß¡×¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤Ê»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢°Â¤é¤®¤È³èÎÏ¤òÍ¿¤¨¤ë¾ì½ê¤È¤·¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¹¥Æ¥£¥Íー¥·¥ç¥ó¥Û¥Æ¥ë¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Û¥Æ¥ë¡¢¥¹¥¤ー¥È¡¢¥ê¥¾ー¥È¤ÎÉý¹¤¤¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤â¥ì¥¸¥ãー¤Ë¤â¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÇÄ¾´¶Åª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¹¡¹¤È¤·¤¿¥â¥¸¥åー¥ë¼°¤ÎµÒ¼¼¡¢±ÉÍÜ²Á¤Î¹â¤¤¥á¥Ë¥åー¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤¿Ç¯ÃæÌµµÙ¤Î¥±ー¥¿¥ê¥ó¥°¡¢ÀìÍÑ¤Î¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¥¹¥Úー¥¹¡¢¤¤áºÙ¤ä¤«¤ÇÀÑ¶ËÅª¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¾®¤µ¤Ê¤ª»ÒÍÍÏ¢¤ì¤Î¤ªµÒÍÍ¸þ¤±¤Î¥Õ¥¡¥ß¥êー¥¾ー¥ó¡¢Â¿ÌÜÅª¥í¥Óー¡¢¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤ä¤¹¤¤¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥»¥ó¥¿ー¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Î¥Ü¥Æ¥ë¤Ï¡¢À¤³¦65¥«¹ñ°Ê¾å¤Ë570°Ê¾å¤Î»ÜÀß¤òÅ¸³«¤¹¤ëÀ¤³¦Í¿ô¤Î¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¡¦¥°¥ëー¥×¤Ç¤¢¤ë¥¢¥³ー¥°¥ëー¥×¤Î°ì°÷¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¥Î¥Ü¥Æ¥ë¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÆÃÅµ¡¢¥µー¥Ó¥¹¤äÂÎ¸³¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë ¥í¥¤¥ä¥ë¥Æ¥£ ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¢¤ë ¡ÖALL - Accor Live Limitless¡× ¤Î»²²Ã¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥¢¥³ー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡
¥¢¥³ー¤Ï¡¢110¥«¹ñ°Ê¾å¤Ç5,700¤òÄ¶¤¨¤ë»ÜÀß¡¢10,000¤Î°û¿©»ÜÀß¡¢¥¦¥§¥ë¥Í¥¹»ÜÀß¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¤Ê¥ïー¥¯¥¹¥Úー¥¹¤Ç¤ÎÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ëÀ¤³¦Í¿ô¤Î¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¥°¥ëー¥×¤Ç¤¹¡£¥¢¥³ー¤Ï¶È³¦¤ÇºÇ¤âÂ¿ÍÍ¤Ê¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¡¦¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î£±¤Ä¤òÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹âµé¥Û¥Æ¥ë¤«¤é¥¨¥³¥Î¥ßー¤Þ¤Ç¤Î45 °Ê¾å¤Î¥Û¥Æ¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤È¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òENNISMORE¼Ò¤È¶¦Æ±¤ÇÌÖÍå¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥³ー¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹ÎÑÍý¤ÈÀ¿¼Â¤µ¡¢ÀÕÇ¤¤¢¤ë´Ñ¸÷¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³«È¯¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ø¤Î»Ù±ç¡¢Â¿ÍÍÀ¤ÈÊñ³çÀ¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÀÑ¶ËÅª¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤È¤ë¤³¤È¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1967 Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿ ¥¢¥³ー¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¡¢¥æー¥í¥Í¥¯¥¹¥È ¥Ñ¥ê (ISIN ¥³ー¥É: FR0000120404) ¤ª¤è¤ÓÊÆ¹ñ¤Î OTC »Ô¾ì (Ticker: ACCYY) ¤Ë¾å¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ https://group.accor.com (https://group.accor.com)¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¤«¡¢X¡¢Facebook¡¢LinkedIn¡¢Instagram¡¢TikTok¤Ç¥Õ¥©¥íー¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤ ¡£
¡ãËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»´Ø·¸¤ÎÊý¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
¥Î¥Ü¥Æ¥ëÆàÎÉ¡¡Ã´Åö¡§ÊÒ²¬
¥áー¥ë¡§HC166-SM@accor.com¡¡TEL¡§0742-32-3020