¿·À½ÉÊ¡§¥é¥¤¥«M11-P Safari
¡Ö¥é¥¤¥«M11¡×¥·¥êー¥º¤Î¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¡Ö¥é¥¤¥« M11-P Safari(https://leica-camera.com/ja-JP/photography/cameras/m/m11-p-safari)¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥â¥Ç¥ë¤Ï1970Ç¯Âå¤«¤éÂ³¤¯¡ÈSafari¡É ¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÅÁÅý¤ò¼õ¤±·Ñ¤°ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Ç¡¢¾ÝÄ§Åª¤Ê¥ª¥êー¥Ö¥°¥êー¥ó¤Î¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤ÈÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥£¥Æー¥ë¤¬¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Á¤Þ¤¹¡£
¡ÈSafari¡É ¤ÎºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢¤½¤Î°õ¾ÝÅª¤Ê¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·øÏ´¤ÊÌµ¹¤¤Î¿¿ï«¤«¤éÀº¹ª¤Ëºï¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿¥È¥Ã¥×¥«¥Ðー¤Ë¤Ï¥Þ¥Ã¥È¤Ê¥ª¥êー¥Ö¥°¥êー¥ó¤ÎÂÑµ×À¤ËÍ¥¤ì¤¿¥Ú¥¤¥ó¥È¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ü¥Ç¥£¤Î¥ì¥¶ーÉôÊ¬¤Ë¤âÆ±·Ï¿§¤òºÎÍÑ¤·¡¢¤·¤Ã¤¯¤ê¤È¼ê¤ËÆëÀ÷¤à¼Á´¶¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥·¥ë¥Ðー»Å¾å¤²¤ÎÁàºîÉô¤ä¥À¥¤¥ä¥ë¤¬¡¢¥ª¥êー¥Ö¥°¥êー¥ó¤Î¥Ü¥Ç¥£¤È¤Î¾åÉÊ¤Ê¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤ò±é½Ð¡£ÀÖ¤¤¥é¥¤¥«¥í¥´¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¹µ¤¨¤á¤Ê¥·¥ë¥Ðー¤Î¥¹¥¯¥ê¥åー¤¬ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥á¥éÇØÌÌ¤ÎÁàºîÉô¤Ï¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÇÅý°ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢É®µÂÎ¤Î¡ÈLeica¡É¤È¡ÈLeica Camera AG¡É ¡ÈWetzlar Germany¡É¤Î¹ï°õ¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ç¥£¥Æー¥ë¤â¡Ö¥é¥¤¥« M11-P Safari¡×¤Ë¸ÄÀ¤òÅº¤¨¤Þ¤¹¡£
ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤ÎËÜÀ½ÉÊ¤â¤Þ¤¿¡Ö¥é¥¤¥«M11-P¡×¤ÈÆ±Åù¤ÎÀÇ½¤Èµ»½Ñ»ÅÍÍ¤òÈ÷¤¨¡¢Àè¿ÊÅª¤Êµ»½Ñ¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¿®ÍêÀ¤òÃ´ÊÝ¤¹¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥¯¥ì¥Ç¥ó¥·¥ã¥ëµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¡¢»£±Æ¤·¤¿²èÁü¤Ë¤Ï¥«¥á¥é¥â¥Ç¥ë¤äÃøºî¾ðÊó¡¢»£±ÆÊÔ½¸¥Çー¥¿¤È¤¤¤Ã¤¿²þ¤¶¤óËÉ»ß¤Î¥á¥¿¥Çー¥¿¤òÉÕÍ¿¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÆâÂ¢¥á¥â¥êー¤Ï256 GB¤ÈÂçÍÆÎÌ¤Ç¡¢DNG¤ª¤è¤ÓJPG·Á¼°¤Î¼Ì¿¿¤òµÏ¿¤¹¤ë¤¿¤á¤Î½½Ê¬¤ÊÍÆÎÌ¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£È¿¼ÍËÉ»ßÊÝ¸î¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¥¬¥é¥¹À½¤Î¥â¥Ë¥¿ー¤Ï¤¢¤é¤æ¤ë´Ä¶²¼¤Ç¤âÍ¥¤ì¤¿»ëÇ§À¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²òÁüÅÙ¤ò6000Ëü²èÁÇ / 3600Ëü²èÁÇ / 1800Ëü²èÁÇ¤«¤éÁª¤Ù¤ë¥È¥ê¥×¥ë¥ì¥¾¥ê¥åー¥·¥ç¥óµ»½Ñ¤òÅëºÜ¤·¤¿BSI CMOS¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¥»¥ó¥µー¤¬¹â¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤«¤ÄÀººÙ¤ÇÁ¯¤ä¤«¤ÊÉÁ¼Ì¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£Bluetooth¡¢Wi-Fi¡¢¥±ー¥Ö¥ë¤Ë¤è¤ë¥·ー¥à¥ì¥¹¤ÊÀÜÂ³¤Ç¡ÖLeica FOTOS¡×¥¢¥×¥ê¤È¤ÎÏ¢·È¤â¥¹¥àー¥º¡£Bluetooth Low Energyµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê²èÁü¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÅ¾Á÷¤â¿×Â®¤«¤Ä¾ÊÅÅÎÏ¤Ç¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£
70Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢M·¿¥«¥á¥é¤ÏÂî±Û¤·¤¿¥¯¥é¥Õ¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¡¢ÂÅ¶¨¤Ê¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¢¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¤Ç¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¤·¤Æ»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥é¥¤¥« M11-P Safari¡×¤ÏÆÃÊÌ¤Ê°ìÂæ¤òµá¤á¤ëÊý¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤µ¡Ç½Èþ¤ÈÀöÎý¤µ¤òÈ÷¤¨¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£ÆÃÊÌ¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥¥ã¥ê¥ó¥°¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤¬ÉÕÂ°¤·¡¢´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¿·¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ë¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥É¥¤¥Ä¹ñÆâ¤ÇÀ½Â¤¤µ¤ì¡¢´Ä¶¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤«¤é¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Ï°ìÀÚ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¥é¥¤¥« M11-P Safari(https://leica-camera.com/ja-JP/photography/cameras/m/m11-p-safari)¡×¤Ï¡¢¥é¥¤¥«¥¹¥È¥¢¡¢¥é¥¤¥«¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¢¥é¥¤¥«¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ª¤è¤Ó¥é¥¤¥«Àµµ¬ÆÃÌóÅ¹¤Ë¤Æ 2025Ç¯5·î17Æü (ÅÚ) È¯ÇäÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¥é¥¤¥« M11-P Safari
https://leica-camera.com/ja-JP/photography/cameras/m/m11-p-safari
100 years of Leica: Witness to a century (1925-2025)
¥é¥¤¥«¤Î100Ç¯¡§À¤³¦¤òÌÜ·â¤·Â³¤±¤¿1À¤µª
¥é¥¤¥«¤Ï2025Ç¯¡¢µÇ°¤¹¤Ù¤ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥«½é¤ÎÎÌ»º35mm¥«¥á¥é¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡Ö¥é¥¤¥«I¡×¤¬¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò½Õµ¨¸«ËÜ»Ô¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿1925Ç¯¤«¤é100Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ ¨¡¨¡ 2025Ç¯¤Ï¡Ö¥é¥¤¥«I¡×ÃÂÀ¸100¼þÇ¯¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£¾®¤µ¤¯°·¤¤¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º¤¬Âç¤¤ÊÆÃÄ¹¤À¤Ã¤¿¡Ö¥é¥¤¥«I¡×¤Ï¼Ì¿¿¤Î¿·¤¿¤ÊÍÑÅÓ¤Î²ÄÇ½À¤òÀÚ¤êÂó¤¡¢¼Ì¿¿¤ÎÀ¤³¦¤Ø³×Ì¿¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥¤¥«¤Ï2025Ç¯¡¢¤³¤ÎÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡Ö 100 years of Leica: Witness to a century (1925-2025) | ¥é¥¤¥«¤Î100Ç¯¡§À¤³¦¤òÌÜ·â¤·Â³¤±¤¿1À¤µª¡×¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤¿¥»¥ì¥Ö¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÀ¤³¦¤Î¼çÍ×5¥«¹ñ¤ÎÅÔ»Ô¡Ê¥É¥Ð¥¤¡¢¥ß¥é¥Î¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¢¾å³¤¡¢Åìµþ¡Ë¤ÇÅ¸³«¡¢¿ô¡¹¤Î¥«¥ë¥Á¥ãー¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¿·À½ÉÊ¤ò¥ê¥êー¥¹Í½Äê¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢6·î¤Ë¤Ï¡¢µÇ°¤¹¤Ù¤Ç¯¤Î¥á¥¤¥ó¤ò¾þ¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¥É¥¤¥Ä¡¦¥¦¥§¥Ã¥Ä¥éー¤Ë¤¢¤ë¥é¥¤¥«ËÜ¼Ò¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤Î¥é¥¤¥«¥®¥ã¥é¥êー¤Ç¤Ï¡¢·æ½Ð¤·¤¿¼Ì¿¿²È¤ÎºîÉÊ¤òÅ¸¼¨¤¹¤ë¼Ì¿¿Å¸¤ò³«ºÅÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¥é¥¤¥«¥«¥á¥é¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥é¥¤¥«¥«¥á¥é¼Ò¤Ï¥«¥á¥é¡¢¥ì¥ó¥º¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¥ª¥×¥Æ¥£¥¯¥¹¤òÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥áー¥«ー¤Ç¡¢150Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¤ÏÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤Î°ì´Ó¤È¤·¤Æ»ö¶ÈÎÎ°è¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥¤¥áー¥¸¥ó¥°¡Ê¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡Ë¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤â¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹âÉÊ¼Á¤Ê´ã¶ÀÍÑ¥ì¥ó¥º¤È»þ·×¤ÎÀ½Â¤¤â¼ê¤¬¤±¤ë¤Û¤«¡¢¼«¼ÒÀ½¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿ー¤Ë¤è¤ê¥Ûー¥à¥·¥Í¥Þ»Ô¾ì¤Ë»²Æþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¼Ò¤Ï¥É¥¤¥Ä¡¦¥¦¥§¥Ã¥Ä¥éー¤Ë¤¢¤ê¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Î¥ô¥£¥é¡¦¥Î¥ô¥¡¡¦¥Ç¡¦¥Õ¥¡¥Þ¥ê¥«¥ó¤Ë¤ÏÂè2¤ÎÀ½Â¤µòÅÀ¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦³ÆÃÏ¤ËÆÈ¼«¤ÎÈÎÇä²ñ¼Ò¤È120¤òÄ¶¤¨¤ë¥é¥¤¥«¥¹¥È¥¢¤ò¹½¤¨¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÊÈÎÇä¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥«¤Ï¡¢³×¿·µ»½Ñ¤¬È¼¤Ã¤¿¡ÖºÇ¹â¿å½à¤ÎÉÊ¼Á¡×¡Ö¥É¥¤¥Ä¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¯¥é¥Õ¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¡×¡Ö¥¤¥ó¥À¥¹¥È¥ê¥¢¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥«¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÊ¸²½¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¤Î¤Ï¡¢¼Ì¿¿Ê¸²½¤Î°éÀ®¤Ø¤Î¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤ÆÀ¤³¦³ÆÃÏ¤ËÌó30²Õ½ê¤Î¥é¥¤¥«¥®¥ã¥é¥êーÀßÃÖ¡¢¥é¥¤¥«¥¢¥«¥Ç¥ßー¤Î³«ºÅ¡¢¡Ö¥é¥¤¥«¡¦¥Ûー¥ë¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Õ¥§¥¤¥à¡¦¥¢¥ïー¥É¡ÊLeica Hall of Fame Award¡Ë¡×¤ä¡Ö¥é¥¤¥«¡¦¥ª¥¹¥«ー¡¦¥Ð¥ë¥Ê¥Ã¥¯¥¢¥ïー¥É¡ÊLOBA¡Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¹ñºÝÅª¥¢¥ïー¥É¤Î¼çºÅ¤ò¤Ï¤¸¤á¼Ì¿¿Ê¸²½¤Î¿¶¶½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Leica Camera Japan
https://leica-camera.com