¶Ø¤¸¤é¤ì¤¿ÎÏ¡í°ÇËâ½Ñ¡í¤ò¶î»È¤·¡¢µ®Â²¼Ò²ñ¤òÀ¸¤»Ä¤ì¡ª¶§ÁÐ»Ò¤¬¶Ø´÷¤ÎÎÏ¤ò¿¶¤ë¤¤°ÅÌö¤¹¤ë¡¢°ÛÀ¤³¦Å¾À¸¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¡Ø¥Ä¥¤¥ó¥ê¥ó¥«¥Íー¥·¥ç¥ó¡ÙÏ¢ºÜ³«»Ï¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ç¥£¥¢¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹:²ìÅç µÁÀ®¡Ë¤Î»Ò²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò°ìÆó»°½ñË¼¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹:»³ºê ÆÆ¡¢°Ê²¼¡§°ìÆó»°½ñË¼¡Ë¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ø¥Ä¥¤¥ó¥ê¥ó¥«¥Íー¥·¥ç¥ó ～¥ä¥ó¥Ç¥ìÍÄÆëÀ÷¤Ë»É¤µ¤ì¤ÆÅ¾À¸¤·¤¿¤±¤É¡¢Ëå¤Î¤ª¤«¤·¤Ê¸ÀÆ°¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¤¹¤ë～¡Ù¤ò¥³¥ß¥Ã¥¯¥ìー¥Ù¥ë¡Ø¥³¥ß¥Ã¥¯¥Î¥ô¥¡¡Ù¤Ë¤ÆËÜÆü17»þ¤è¤êÏ¢ºÜ³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ºîÉÊ³µÍ×
ÍÄÆëÀ÷¤Ë»É»¦¤µ¤ì¤¿Á°À¤¤Îµ²±¤ò»ý¤Ä¥ê¥Ò¥È¤Ï¡¢Âç¹ñ¥¢¥ë¥«¥¶ー¥ë¹Ä¹ñ¤Î¥ê¥ó¥Éー¥ë¸ô¼ß²È¤Î»°ÃË¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ìÄ¾¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ëÎÏ¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤¹¤ë¡£
²¿¼Ô¤Ë¤â¶þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Á°À¤¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÍÀ¸¤Î½ª¤ï¤ê¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£
¸å·Ñ¼ÔÁè¤¤¤Ç¸ô¼ß²ÈÆâÉô¤«¤é¤âÌ¿¤òÁÀ¤ï¤ì¤ë¥ê¥Ò¥È¤Ï¡¢ÁÐ»Ò¤ÎËå¤Ç¤¢¤ë¥¢¥¤¥ê¤È¤È¤â¤ËËâ½Ñ³Ø±¡¤Ø¤ÈÄÌ¤¤¤Ï¤¸¤á¤ë――¡£
±¢ËÅ±²´¬¤¯³Ø¤Ó¼Ë¤Ç¡¢ºÇ¶§ÁÐ»Ò¤¬¶Ø´÷¤ÎÎÏ¤ò¿¶¤ë¤¤°ÅÌö¤¹¤ë¡¢°ÛÀ¤³¦Å¾À¸¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¡ª
ºîÉÊÏ¢ºÜ¥Úー¥¸
¥³¥ß¥Ã¥¯¥Î¥ô¥¡¡§https://www.123hon.com/nova/web-comic/nova-web-comic-twin/
Ì¡²è¡§ÉÍÂ¼½Ó´ð¡¦Æ£ß·µª¹¬
(C)TOSHIKIRI HAMAMURA¡¦NORIYUKI FUJISAWA (C)HIFUMI SHOBO
¥Î¥Ù¥ë¥ìー¥Ù¥ë¾Ò²ð
¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¾®Àâ¥ìー¥Ù¥ë¡Ö¥µー¥¬¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡×¡Ö¥Ö¥ì¥¤¥ÖÊ¸¸Ë¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö°ìÆó»°Ê¸¸Ë¡×¤Î´©¹Ô¥¿¥¤¥È¥ë°ìÍ÷¤Ï²¼µ¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¥µー¥¬¥Õ¥©¥ì¥¹¥È´©¹Ô¥¿¥¤¥È¥ë°ìÍ÷
https://www.hifumi.co.jp/saga_forest/
¡¦¥Ö¥ì¥¤¥ÖÊ¸¸Ë´©¹Ô¥¿¥¤¥È¥ë°ìÍ÷
https://www.hifumi.co.jp/bravenovel/
¡¦°ìÆó»°Ê¸¸Ë´©¹Ô¥¿¥¤¥È¥ë°ìÍ÷
https://www.hifumi.co.jp/hifumibunko/
¥³¥ß¥Ã¥¯¥ìー¥Ù¥ë¾Ò²ð
¸·Áª¤µ¤ì¤¿¾®Àâ¤Ê¤É¤ò¸µ¤Ë¡¢¸·Áª¤µ¤ì¤¿¥¦¥§¥Ö¾®Àâ¤Î¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¤ä¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥ß¥Ã¥¯¤ÎÄó¶¡¤ò¹Ô¤¦WEB¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¥ìー¥Ù¥ë¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯¥Ý¥ë¥«¡×¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯¥Î¥ô¥¡¡×¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯¥Î¥ô¥¡¡Ü¡×¡ÖANIMAX¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡×¤Î´©¹Ô¥¿¥¤¥È¥ë°ìÍ÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²¼µ¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¥Ý¥ë¥«¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹´©¹Ô¥¿¥¤¥È¥ë°ìÍ÷
https://www.hifumi.co.jp/polca/
¡¦¥Î¥ô¥¡¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹´©¹Ô¥¿¥¤¥È¥ë°ìÍ÷
https://www.hifumi.co.jp/nova/
¡¦ANIMAX¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹´©¹Ô¥¿¥¤¥È¥ë°ìÍ÷
https://hifumi.co.jp/info/animaxcomics/
¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯¥é¥ïー¥ì¡×¤Ï¡ÈÍ½Â¬ÉÔÇ½¤Ê¥È¥¥á¥¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡È¤òËÜ¥ìー¥Ù¥ë¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¤Ç"½ãÇò"¤Î°ÕÌ£¤ò»ý¤ÄK-BL¤òÃæ¿´¤Ë¹ñÆâ³°¤Î¿Íµ¤¤ÎBL¤ò½¸¤á¤ë¡Ö¥Ó¥¢¥ó¥³¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²¼µ¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¥é¥ïー¥ì¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹´©¹Ô¥¿¥¤¥È¥ë°ìÍ÷
https://www.hifumi.co.jp/lavare/
¡¦¥Ó¥¢¥ó¥³¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹´©¹Ô¥¿¥¤¥È¥ë°ìÍ÷
https://hifumi.co.jp/b-anco/
¢¨Åö»ñÎÁ¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ÒÌ¾¡¢¾¦ÉÊÌ¾¤Ï³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨Åö»ñÎÁ¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÈ¯ÇäÆü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨»ÅÍÍ¡¦ÍøÍÑÎÁ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤·¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·ÇºÜ²èÌÌ¤Ï¼ÂºÝ¤ÎÉ½¼¨¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£