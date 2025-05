µ¯¶È²È¤Î¥Ð¥¤¥Ö¥ë9Ç¯¤Ö¤ê¤Ë²þÄû¡ª¡Ø¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎË¡Ì³ AtoZ -µ¯¶È¤«¤éIPO¤Þ¤Ç¡Ù2025Ç¯5·î9ÆüÈ¯Çä

弁護士法人AZX総合法律事務所

法務・会計・税務・労務・特許など会社にまつわるプロフェッショナルのサービスをワンストップで提供するAZX Professionals Group(本社:東京都千代田区/CEO:後藤 勝也、以下AZX)は2025年5月9日に『ベンチャー企業の法務AtoZ』を改訂し、新たに『スタートアップの法務AtoZ -起業からIPOまで』として発売いたします。本書はスタートアップ法務に欠かせない法律知識をQ&A形式で網羅的に解説したもので、会社法・民法・消費者契約法・個人情報保護法等の法改正、税制適格ストックオプションに関する改正に対応した、より充実した内容となっています。

スタートアップの法務AtoZ -起業からIPOまで

『スタートアップの法務AtoZ ―起業からIPOまで』 編著:AZX Professionals Group・AZX総合法律事務所(中央経済社)

AZXは創設以来、一貫してスタートアップのサポートを行ってきました。そんなAZXがよく受ける質問をベースに、起業家が最低限知っておくべき法律知識をQ&A方式で分かりやすく解説いたしました。起業家のみならず、投資家、スタートアップと業務提携を検討する事業会社、証券会社の方など、スタートアップにかかわる全ての方にとって役に立つ本であると考えています。

■目次

第I章 スタートアップ法務戦略

第II章 会社設立時から気をつけるポイント

第III章 起業家が知っておきたい会社法の基本

第IV章 資金調達、ファイナンスにあたっての注意点

第V章 ストックオプション

第VI章 ビジネス上の契約・法律規制の基本

第VII章 データ・知的財産権の活用

第VIII章 労務管理の留意点

第IX章 M&Aにおける重要事項

第X章 IPOに耐えうるコーポレートガバナンス

雨宮弁護士コメント

本書の第1版である「ベンチャー企業の法務AtoZ」が出版されてから9年近くの年月が経ちました。この間、スタートアップを取り巻く環境は、日々目まぐるしく変化をしており、問題となる法律はより多岐にわたり、基本となる重要な法律である会社法、民法、消費者契約法、個人情報保護法などについても多くの改正がありました。さらに、税制適格ストックオプションに関しても大きな改正が相次ぎ、より柔軟な形で設計できるようになりました。

これらの改正を踏まえて、スタートアップの法務に関する基本書である本書も改訂してほしいという声を多くいただいておりましたところ、今回改訂により第2版を出版できたことを光栄に感じております。改訂にあたっては、書籍名も「スタートアップ」という用語が広く浸透してきた世の中にあわせて「スタートアップの法務AtoZ」に改めたほか、内容についても法改正やビッグデータの活用などのビジネスの変化にあわせて変更しています。他方で、起業家やベンチャーキャピタリストなど、法務の専門家ではない方も使える基本書という初版の意図を崩さないようQ&A方式は維持し、網羅的かつ基本的な内容にとどめています。

今後もさらにスタートアップ業界のサポートを強化・発展させていきたいという想いで改訂作業を行いました。スタートアップにかかわる全ての方に、読んでいただければ幸いです。

書籍情報

書籍名 :『スタートアップの法務AtoZ ―起業からIPOまで』

編著 :AZX Professionals Group ・ AZX総合法律事務所

ページ数:412頁

価格 :5,060 (税込)

出版社 : 中央経済社

発売日 :2025年5月9日(※以降順次)

『スタートアップの法務AtoZ ―起業からIPOまで』

■グループ概要■

