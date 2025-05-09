¥°¥Ã¥É¥Ñ¥Ã¥Á¡¢¥ä¥Þ¥È¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¼Ò¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹Æ°²è¥á¥Ç¥£¥¢¥µー¥Ó¥¹¡ÖCARINAR¡Ê¥¥ã¥ê¥Êー¡Ë¡×¤Î³«È¯¤ò»Ù±ç
¸ÜµÒÂÎ¸³¤òµ¯ÅÀ¤Ë´ë¶ÈÊÑ³×¤òÁ°¿Ê¤µ¤»¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥Ã¥É¥Ñ¥Ã¥Á¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅÚ²°¾°»Ë¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§7351¡¢°Ê²¼¡Ö¥°¥Ã¥É¥Ñ¥Ã¥Á¡×¡Ë¤Ï¡¢Å¾¿¦¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥ä¥Þ¥È¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥¥ã¥Ô¥¿¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ËÙ¹¾ Âç²ð¡¢°Ê²¼¡ÖYHC¡×¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡¢¿·µ¬»ö¶È¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¡õ¥¥ã¥ê¥¢Æ°²è¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖCARINAR¡Ê¥¥ã¥ê¥Êー¡Ë¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸ÜµÒÂÎ¸³¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿¥×¥í¥À¥¯¥È³«È¯¤Î»Ù±ç¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥ªー¥Êー¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò·Á¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ËÃíÎÏ¤·¡¢Î©¤Á¾å¤²¤«¤éÌó3¤«·îÈ¾¤È¤¤¤¦Ã»´ü´Ö¤Ç¡¢ÂÎ¸³Àß·×¤«¤éMVP³«È¯¤Þ¤Ç¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Í×Ìó
¡¦¥°¥Ã¥É¥Ñ¥Ã¥Á¤Ï¡¢¥ä¥Þ¥È¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¤Î¿·µ¬»ö¶È¤Ç¤¢¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹Æ°²è¥á¥Ç¥£¥¢¥µー¥Ó¥¹¡ÖCARINAR¡Ê¥¥ã¥ê¥Êー¡Ë¡×¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤ò»Ù±ç
¡¦¥×¥í¥À¥¯¥È¥ªー¥Êー¤ÈÅ°ÄìÅª¤Ë¶¦ÁÏ¤·¡¢Ìó3¤«·îÈ¾¤È¤¤¤¦Ã»´ü´Ö¤Ç¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¶ñ¸½²½¤«¤éUIÀß·×¡¢MVP³«È¯¤Þ¤Ç¤ò¼Â¸½
¡¦¥æー¥¶ーÂÎ¸³¤È»ö¶ÈÀ®Ä¹¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ëÀß·×¤Ë¤è¤ê¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È¤Î²ÁÃÍºÇÂç²½¤ò¸å²¡¤·
¢£ÇØ·Ê
YHC¼Ò¤Ï¡¢M&A¶È³¦¤äPE¥Õ¥¡¥ó¥É¡¢VC¡¢Åê»ñ¶ä¹Ô¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¶È³¦¤Ê¤É¤Ø¤ÎÅ¾¿¦»Ù±ç¤òÀìÌç¤È¤¹¤ë¿Íºà¾Ò²ð²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£Ç¯´Ö5,000Ì¾¤Îµá¿¦¼Ô¤¬ÅÐÏ¿¡¦ÁêÃÌ¤·¡¢Ì¤·Ð¸³¼Ô¤Î¹âÇ¯¼ý¥¥ã¥ê¥¢¼Â¸½¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¡¢Æ±¼Ò¤Ï¿·¤¿¤Ê»ö¶ÈÎÎ°è¤È¤·¤Æ¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹Æ°²è¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¥µー¥Ó¥¹¤Î³«È¯¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢YHC¼Ò¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¤Ç¤¢¤ë¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹Æ°²è¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¥µー¥Ó¥¹¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥ªー¥Êー¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖPO¡×¡Ë¤¬ÉÁ¤¯¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¶ñ¸½²½¤¹¤ë¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê²ÝÂê¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
- SaaS³«È¯Ì¤·Ð¸³¤ÎPO¤¬¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¶ñÂÎ²½¤Ç¤¤º¡¢³«È¯¤¬ÄäÂÚ
- UI/UX¤ÎÀìÌç²ÈÉÔºß¤Ë¤è¤ë¥æー¥¶¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î²ÝÂê
- PO¤ÎÁÛ¤¤¤òÍý²ò¤·¡¢¶¦ÁÏ¤Ç¤¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤ÎÉÔºß
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤ÎÃæ¡¢¥°¥Ã¥É¥Ñ¥Ã¥Á¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ»²²è¤·¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¿ä¿Ê¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£»Ù±çÆâÍÆ¤ÈÀ®²Ì
1. Å°Äì¤·¤¿¶¦ÁÏ¤Ë¤è¤ë¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¶ñÂÎ²½
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³«»ÏÄ¾¸å¤è¤ê¡¢PO¤È¤ÎÌÊÌ©¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÀ°Íý¡¦¸À¸ì²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÃ¯¤Ë¤É¤ó¤Ê²ÁÃÍ¤òÆÏ¤±¤ë¤Î¤«¡©¡×¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂÖÅÙÊÑÍÆ¤òÂ¥¤·¤¿¤¤¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ËÜ¼ÁÅª¤ÊÉôÊ¬¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¡¢¥µー¥Ó¥¹¤Î¥³¥¢¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò³ÎÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2. Ã»´ü´Ö¤Ç¤ÎUIÀß·×¤È¥×¥í¥È¥¿¥¤¥Ô¥ó¥°
UIÀß·×¤ÏÄÌ¾ï¡¢¥æー¥¶ーµ¯ÅÀ¤Ç¤ÎÍ×·ïÀ°Íý¡¦¾ðÊóÀß·×¡¦É½ÁØ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦»ÈÍÑ¸¡Æ¤¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÆ§¤ß¡¢¥æー¥¶ーÂÎ¸³¤ò¼´¤È¤·¤¿UI¤òÀß·×¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢Âç¤¤Ê¤â¤Î¤À¤È¿ô¤«·î¤«¤«¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£²óPO¤Î²¾Àâµ¯ÅÀ¤ÇÂÎ¸³À°Íý¤«¤é»ÅÍÍ¸¡Æ¤¤òÆ±»þÊÂ¹Ô¤ÇºîÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢1.5¤«·î¤È¤¤¤¦Ã»´ü´Ö¤Ç80²èÌÌ¤òÄ¶¤¨¤ëUIÀß·×¤ò¼Â¸½¡£¥æー¥¶ー»ëÅÀ¤ò½Å»ë¤·¡¢¼ÂºÝ¤Î¥ê¥êー¥¹¸å¤ÎÈ¿±þ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é·ÑÂ³Åª¤Ê²þÁ±¤ò¿Ê¤á¤ëMVP¡ÊMinimum Viable Product¡Ë³«È¯¥¢¥×¥íー¥Á¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
3. »ö¶ÈÌÜÀþ¤È¥æー¥¶ーÂÎ¸³¤ÎÎ¾Î©¤ò¼Â¸½¤¹¤ëKPIÀß·×
¤µ¤é¤Ë¸ÜµÒµ¯ÅÀ¤Ç¥×¥í¥À¥¯¥È¤È»ö¶È¤ÎÎ¾ÎØ¤Ç¤ÎÀ®Ä¹¤òÂ¥¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢KPI¥Ä¥êー¤È¥Îー¥¹¥¹¥¿ー¥á¥È¥ê¥Ã¥¯¡Ê¢¨¡Ë¤ò¿·¤¿¤ËÀß·×¡£º£¸å¡¢PO¤ÎÁÛ¤¤¤òÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤ÇÃ£À®¤¹¤ëÌÜÉ¸¤È¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È¸ÇÍ¤Î²ÁÃÍ¤òÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤ÇÂ¬¤ë»ØÉ¸¤È¤·¤ÆÄêµÁ¤·¡¢¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯²þÁ±»Üºö¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¡¢YHC¤Î¿·µ¬Æ°²è¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥¥ã¥ê¥Êー¡×¤Ï¡¢¤è¤ê¥æー¥¶ー¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿·Á¤Ç¤ÎÄó¶¡¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤â¥°¥Ã¥É¥Ñ¥Ã¥Á¤Ï¡¢´ë¶È¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È³«È¯¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢¸ÜµÒÂÎ¸³¤Î»ëÅÀ¤«¤é»ö¶ÈÀ®Ä¹¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÎÏ¤Ç»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Îー¥¹¥¹¥¿ー¥á¥È¥ê¥Ã¥¯¡§´ë¶È¤¬¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¶ÈÀÓ¤òÂ¬¤ê¡¢»ö¶È¤ÎÀµ¤·¤¤Êý¸þ¤ò¼¨¤¹»ØÉ¸
¢£¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤ÎÀ¼
¥ä¥Þ¥È¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥¥ã¥Ô¥¿¥ë³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò ËÙ¹¾ Âç²ðÍÍ
¥°¥Ã¥É¥Ñ¥Ã¥ÁÍÍ¤Ë¤Ï»ä¤Î¹½ÁÛ¤Î¸À¸ì²½¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ø¤ÎÍî¤È¤·¹þ¤ß¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¤¤¿¤À¤¡¢´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤ò½Å¤Í¡¢»þ¤Ë¤Ï¸ß¤¤¤ÎµÄÏÀ¤ò¤Ö¤Ä¤±¹ç¤¤¡¢¿¿·õ¤ÊµÄÏÀ¤ò¸ò¤ï¤·¡¢¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»ÑÀª¤«¤é¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë³°Éô¤Î»Ù±ç¼Ô¤È¤¤¤¦ÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢ËÜµ¤¤Ç»ö¶È¤ÎÀ®¸ù¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤ê¡¢¡Ö¿®Íê¤ËÂ¤ë¥Ñー¥È¥Êー¡×¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤ò¿¼¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤ª±¢ÍÍ¤ÇÌµ»ö¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤ò¥íー¥ó¥Á¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡¢Åö½é¤ÏÂ¾¼Ò¤ËÈæ¤Ù¤ÆÃÍÃÊ¤¬¹â¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë¾¡¤ë¡¢Ç¼ÆÀÅÙ¤Î¤¢¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤·¤¿¡£ËÜµ¤¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤òµá¤á¤ë»ö¶È¼Ô¤ÎÊý¤Ë¡¢¥°¥Ã¥É¥Ñ¥Ã¥ÁÍÍ¤ò¶¯¤¯¤ª´«¤á¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£´ØÏ¢¾ðÊó
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤è¤ê¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¥°¥Ã¥É¥Ñ¥Ã¥Á¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§¥ä¥Þ¥È¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥¥ã¥Ô¥¿¥ë³ô¼°²ñ¼Ò »öÎã(https://goodpatch.com/work/yhc)
¡¦CARINAR¡Ê¥¥ã¥ê¥Êー¡Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È(https://yamatohc.co.jp/carinar)
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥Ã¥É¥Ñ¥Ã¥Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥°¥Ã¥É¥Ñ¥Ã¥Á¤Ï¡¢¸ÜµÒÂÎ¸³¤òµ¯ÅÀ¤Ë´ë¶ÈÊÑ³×¤òÁ°¿Ê¤µ¤»¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£
2011Ç¯9·î¤ËÀßÎ©¤·¡¢2020Ç¯6·î¤Ë¤ÏÆüËÜ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ½é¤ÎÅì¾Ú¥Þ¥¶ー¥º¡Ê¸½¥°¥íー¥¹¡Ë¾å¾ì¡£
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë¶È¤ËÈ¼Áö¤·¡¢´ë¶ÈÊÑ³×»Ù±ç¡¢UI/UX¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÂÎ¸³¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢ÁÈ¿¥¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ñー¥È¥Êー»ö¶È¡×¤È¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¿ÍºàÆÃ²½·¿¥¥ã¥ê¥¢»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Û¥ï¥¤¥È¥Üー¥É¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»ö¶È¡×¤òÅ¸³«¡£¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÎÏ¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢¡Ö¥Ïー¥È¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÀ¤³¦¤òÁ°¿Ê¤µ¤»¤ë¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤è¤ë²ÝÂê²ò·è¤È²ÁÃÍÁÏÂ¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥Ã¥É¥Ñ¥Ã¥Á(https://goodpatch.com/)
¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ñー¥È¥Êー»ö¶È(https://design-partnership.goodpatch.com/)
¡¦¥Õ¥ë¥ê¥âー¥È¥Ç¥¶¥¤¥óÁÈ¿¥¡Ö(https://anywhere.goodpatch.com/)Goodpatch Anywhere(https://anywhere.goodpatch.com/)¡×(https://anywhere.goodpatch.com/)
¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¿ÍºàÆÃ²½·¿¥¥ã¥ê¥¢»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡Ö(https://redesigner.jp/)ReDesigner(https://redesigner.jp/)¡×(https://redesigner.jp/)
¡¦¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤òÌÜ»Ø¤¹³ØÀ¸¸þ¤±½¢³è¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö(https://student.redesigner.jp/)ReDesigner for Student(https://student.redesigner.jp/)¡×(https://student.redesigner.jp/)
¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Û¥ï¥¤¥È¥Üー¥É¡Ö(https://product.strap.app/)Strap(https://product.strap.app/)¡×(https://product.strap.app/)
<¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò>
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥¿¥¸¥ª¥Ç¥£¥Æ¥¤¥ë¥º(https://www.details.co.jp/)
¡¦³ô¼°²ñ¼ÒMuture(https://muture.jp/)
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥Ôー¥×¥ë¥¢¥ó¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó(https://pand.design/)