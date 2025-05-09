ÆüËÜÈ¯AI¸¡º÷¥¨¥ó¥¸¥óFelo¡¡¿·À½ÉÊ¡ÖFelo Enterprise¡×¥íー¥ó¥ÁB2BËÜ³ÊÅ¸³«³«»Ï
Felo³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¡°Ê²¼Felo¡Ë¤Ï¡¢Åö¼Ò½é¤È¤Ê¤ëÂÐ´ë¶È¸þ¤±¿·À½ÉÊ¡ÖFelo Enterprise¡×¤ò³«È¯¤·¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¥íー¥ó¥Á¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö¼Ò¤Ïº£¸åËÜ³ÊÅª¤ËB2BÅ¸³«¤ò¹Ô¤¦¤Ù¤¯¡¢¿·¤¿¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥·¥¹¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¡°Ê²¼¥¢¥·¥¹¥È¼Ò¡Ë¤ÈÂåÍýÅ¹·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¡¢Æ±¼Ò¤òÄÌ¤¸¤ÆAI¸¡º÷¥¨¥ó¥¸¥ó¡ÖFelo Enterprise¡×¤ÎÄó¶¡¤ò2025Ç¯5·î9Æü¤è¤ê³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Felo¤Ï¡¢2024Ç¯£··î¤ËÀßÎ©¡¢ÆüËÜÈ¯¤È¤Ê¤ë¼¡À¤ÂåAI¸¡º÷¥¨¥ó¥¸¥ó¡ÖFelo Search¡×¤ò³«È¯¤·¡¢ËèÆü30Ëü°Ê¾å¤Î¸¡º÷¤¬¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ÉµÞÂ®¤ÊÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¸À®AI»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëB£²B¼ûÍ×¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢´ë¶ÈÆâ¤Ç¤ÎAIÍøÍÑ¤¬²ÃÂ®¤¹¤ëÃæ¡¢À¸À®AI¤¬ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ëÊ¸¾Ï¤ä²èÁü¤ÎÀ¸À®¤Ë²Ã¤¨¡¢ÌÜÅªÃ£À®¤Ë¸þ¤±¤Æ¼«Î§Åª¤Ë¥¿¥¹¥¯¤ò·×²è¡¦¼Â¹Ô¡¦²þÁ±¤¹¤ë¡ÖAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡×¤¬¿·¤¿¤Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥Èµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿À½ÉÊ³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢ËÜÇ¯3·î¤è¤ê¿·¤¿¤ËÂÐ´ë¶È¸þ¤±À½ÉÊ¡ÖFelo Enterprise¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖFelo Enterprise¡×¤Ï¡¢¥Þ¥ë¥ÁLLM¡ÊÂçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¡Ë¤ÈRAG¡Ê¸¡º÷³ÈÄ¥À¸À®¡Ëµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¡¢Âî±Û¤·¤¿ÆüËÜ¸ìÂÐ±þÎÏ¤È¹âÀºÅÙ¤Ê¸¡º÷µ¡Ç½¤òÄó¶¡¤¹¤ëÆüËÜÈ¯¤ÎAI¸¡º÷¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç¤¹¡£½¾Íè¤Î¸¡º÷¥¨¥ó¥¸¥ó¤È°Û¤Ê¤ê¡¢¥æー¥¶ー¤ÎÌä¤¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÌÜÅª¤Ë±þ¤¸¤¿¾ðÊó¼ý½¸¥¿¥¹¥¯¤ò¼«Î§Åª¤Ë·×²è¡¦¼Â¹Ô¤·¡¢¸¡º÷Êý¿Ë¤ÎÄ´À°¤ä¾ðÊó¤Î¼è¼ÎÁªÂò¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÀìÌç²È¥ì¥Ù¥ë¤Î¿¼¤¯¹âÉÊ¼Á¤Ê¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤òÆ³¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢SOC2Ç§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢SSO¤ä¸¢¸Â´ÉÍý¤Ç´ë¶È¾ðÊó¤ò¶¯¸Ç¤ËÊÝ¸î²ÄÇ½¤Ê¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢AI³Ø½¬¤Ë¥æー¥¶ー¥Çー¥¿¤Ï°ìÀÚ»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢´ë¶ÈÆâ¤Ç°Â¿´¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÅÀ¤âÂç¤¤ÊÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢³¤³°¤Î¸¡º÷¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡ÖÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¥æー¥¶ー¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÅ¬¤Ê¸¡º÷ÂÎ¸³¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦Åö¼Ò¤ÎÍýÇ°¤Ë¤´¶¦´¶¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥¢¥·¥¹¥È¼Ò¤ÈÏ¢·È¤·¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ë¡ÖFelo Enterprise¡×¤òB2BÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥·¥¹¥È¼Ò¤ÏÊÀ¼Ò¤Î½é¤Î±Ä¶È¥Ñー¥È¥Êー¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£2028Ç¯¤Þ¤Ç¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹ÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥·¥¹¥È¼Ò¤òÄÌ¤¸¹ñÆâ´ë¶È500¼Ò¤Ø¤ÎÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖFelo Enterprise¡×¤Î³µÍ×¡ü¼ç¤Êµ¡Ç½
1¡¥Â¿¸À¸ìÂÐ±þ¤È¥Ç¥£ー¥×¥µー¥Á
±Ñ¸ì¡¦ÆüËÜ¸ì¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¡¢¥¢¥é¥Ó¥¢¸ì¤Ê¤É100°Ê¾å¤Î¸À¸ì¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¸À¸ì¤Î°ã¤¤¤ò°Õ¼±¤»¤º¤ËºÇÅ¬¤Ê¾ðÊó¼ý½¸¤ò¼Â¸½
ÏÀÊ¸¸¡º÷¤äSNS¸¡º÷¡¢¥É¥á¥¤¥ó»ØÄê¸¡º÷¤Ê¤É¸¡º÷ÈÏ°Ï¤ò¹Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³Ø½Ñ¾ðÊó¤ä¥È¥ì¥ó¥É¤Ê¤ÉÌÜÅª¤Ë±þ¤¸¤¿Ä´ºº¤¬²ÄÇ½
¾ðÊó¸»¤ÎÆ©ÌÀÀ¤È¼«Æ°É¾²Áµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¾ðÊó¤òÍ¥ÀèÉ½¼¨
2¡¥ ´ë¶È¸þ¤±AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡ÖAgent Store¡×
³Æ´ë¶È¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¸¤¿¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º²ÄÇ½¤ÊAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡ÖAgent Store¡×¤òÅ¸³«¡£
¶ÈÌ³ÆÃ²½·¿¤Î¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ò´ÊÃ±¤ËÆ³Æþ¤Ç¤¡¢¼ÒÆâ¾ðÊó¸¡º÷¡¢¶ÈÌ³»Ù±ç¡¢¸ÜµÒÂÐ±þ¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥·ー¥ó¤Ç³èÍÑ²ÄÇ½¡£
3. ¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¾ðÊó¼ý½¸
¥Ë¥åー¥¹¡¢SNS¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤Ê¤É¡¢¾ï¤ËºÇ¿·¾ðÊó¤òÂ¨»þ¤Ë¼èÆÀ¤·¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÎÈ¯¸«¤ä¿×Â®¤Ê°Õ»×·èÄê¤ò»Ù±ç
4¡¥¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¤Ê¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ
GPT-4o¤äClaude¤Ê¤É¤ÎÊ£¿ô¤ÎÂçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇÅ¬¤Ê¸¡º÷¤ÈÊ¬ÀÏ¤ò¼«Æ°¤Ç¼Â¹Ô
¼«Ìä¼«Åú¤Ç¤ÎÃµº÷¤ä5W2H»ëÅÀ¤Î¥í¥¸¥«¥ëÊ¬ÀÏ¤Ê¤É¤ÎÂ¿³ÑÅªÊ¬ÀÏ¡¢¶È³¦ÆÃ²½¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¤Ç¡¢»Ô¾ìÆ°¸þ¤ä¥È¥ì¥ó¥É¤òÂ¨ºÂ¤ËÊ¬ÀÏ²ÄÇ½
5¡¥¹âÉÊ¼Á¤Ê¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥ÈÀ¸À®
¸¡º÷·ë²Ì¤ò´ð¤Ë¥¹¥é¥¤¥É¡¢¥Þ¥¤¥ó¥É¥Þ¥Ã¥×¡¢PDF¤Ê¤É¤ò¥ï¥ó¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¼«Æ°À¸À®¡£¿ôÉ´¼ï¤Î¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¤ËÂÐ±þ
6.¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ê³°ÉôÏ¢·È
Notion¤äCanva¤ÈÏ¢·È¤·¡¢À¸À®¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò´ÊÃ±¤ËÊÝÂ¸¡¦ÊÔ½¸²ÄÇ½¡£Google¥É¥é¥¤¥ÖÊÝÂ¸¤ä¥Áー¥à¶¦Í¤Ê¤É¸úÎ¨Åª¤Ê¾ðÊó´ÉÍý¤ò»Ù±ç
7¡¥¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤È¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー
SOC2Ç§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢SSO¤ä¸¢¸Â´ÉÍý¡¢¥Çー¥¿¤Î´°Á´½êÍ¸¢ÊÝ¾Ú¤òÈ÷¤¨¡¢´ë¶È¤Îµ¡Ì©¾ðÊó¤ò¸·³Ê¤ËÊÝ¸î¡£¥æー¥¶ー¥Çー¥¿¤ÏAI³Ø½¬¤Ë°ìÀÚ»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤
¡ü¾ÜºÙURL
https://felo.ai/ja/enterprise
¡ü²Á³Ê
·î³Û¤Þ¤¿¤ÏÇ¯³Û¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò¡¢Premium¤ÈUltimate¤Î2·ÁÂÖ¤ÇÄó¶¡¡£
l Premium¡§¹âÅÙ¤ÊAI¥â¥Ç¥ë¡ÊGPT-4o¡¢Claude 3.7 Sonnet¤Ê¤É¡Ë¤ÎÍøÍÑ¤ä¡¢Microsoft PowerPoint ºîÀ®¤È¥Õ¥¡¥¤¥ëÊ¬ÀÏ¤ÎÌµÀ©¸Â¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤¬²ÄÇ½
l Ultimate¡§Premium¤ÎÁ´¤Æ¤Îµ¡Ç½¤Ë²Ã¤¨¡¢¹âÅÙ¤Ê¸¡º÷µ¡Ç½¤ÎÌµÀ©¸Â¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤äÂçµ¬ÌÏ¥Çー¥¿¤Î´ÉÍýµ¡Ç½¤ò´Þ¤à
◾³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥·¥¹¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¢¥·¥¹¥È¤Ï¡¢ÆÃÄê¤Î¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¥áー¥«ー¤ä¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥Ù¥ó¥Àー¤ËÊÐ¤é¤º¡¢Éý¹¤¤¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ò¼è¤ê°·¤¦²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£Ê£¿ô¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤È»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤ËÆÈ¼«¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢´ë¶È¤Î¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£¾ðÊó³èÍÑ¡¢±¿ÍÑ¡¢¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤Î³ÆÊ¬Ìî¤Ë²Ã¤¨¡¢¶áÇ¯¤Ç¤ÏÀ¸À®AI¤ä¥Ê¥ì¥Ã¥¸³èÍÑ¤Ê¤É¤Î¿·¤¿¤ÊÎÎ°è¤Ë¤âÂÐ±þ¤ò³È½¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ¾ ³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥·¥¹¥È
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¶åÃÊËÌ4-2-1 »Ô¥öÃ«¥¹¥¯¥¨¥¢¥Ó¥ë
ÀßÎ©Ç¯·î 1972Ç¯3·î
URL https://www.ashisuto.co.jp/
¢£Felo³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Felo³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢Åìµþ¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ëAI¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Ç¤¢¤ê¡¢³×¿·Åª¤ÊAI¸¡º÷¥¨¥ó¥¸¥ó¡ÖFelo ai¡×¤ò³«È¯¡¦Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Felo¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¾ðÊó¥¢¥¯¥»¥¹¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¡¢¸À¸ì¤ÎÊÉ¤ò±Û¤¨¤¿¿·¤·¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¼êÃÊ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¡¢Felo¤Ï´ë¶È¸þ¤±¸¡º÷¥×¥í¥À¥¯¥È¡ÖFelo Enterprise¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢´ë¶È¤ÎÆâÉô¥Çー¥¿¸¡º÷¤ä»Ô¾ìÄ´ºº¤Î¸úÎ¨²½¤ò»Ù±ç¤·¡¢¤è¤ê¹âÅÙ¤Ê¾ðÊó³èÍÑ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢´ë¶È¸þ¤±¤Î¡ÖAgent Store¡×¤âÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¡¢³Æ´ë¶È¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¸¤¿¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º²ÄÇ½¤ÊAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ÎÆ³Æþ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Felo¤Ïº£¸å¤â¡¢AIµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿³×¿·Åª¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¡¢´ë¶È¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ÈDX¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡Ë¿ä¿Ê¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ò¡¡Ì¾¡¡¡¡Felo³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡¡¡¡ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ£±ÃúÌÜ£µ－£± ¿·´Ý¤ÎÆâ¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°10³¬
ÀßÎ©Ç¯·î¡¡2024Ç¯7·î16Æü
±¿±Ä URL¡§https://official.felo.ai/