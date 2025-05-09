¡Ú5/23 ¥»¥ß¥Êー³«ºÅ¡Û¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥ÉÀïÎ¬¤È»Ô¾ì²ÁÃÍ¸þ¾å ～¥Ç¥¶¥¤¥ó²þÁ±¤È¸ÜµÒÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¶¥ÁèÍ¥°Ì¤òÃÛ¤¯ÊýË¡¤ò¤È¤Ï¡©～
5·î23Æü¡Ê¶â¡Ë13»þ¤«¤é¡Ö¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò½ÐÈ¯ÅÀ¤Ë¤·¤¿¥½ー¥·¥ã¥ë¥ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤È¤Ï¡© ～ÊñÀÝÅª¡¦Êñ³çÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥óÀïÎ¬¤¬»Ô¾ì²ÁÃÍ¤È¶¥ÁèÍ¥°ÌÀ¤ò¹â¤á¤ë～¡× ¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒSTYZ¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÅÄÃæÃ¤Ìé ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡Ë¤Ï¡¢Åö¼ÒÆâ¤Ç±¿±Ä¤¹¤ë¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¹¥¿¥¸¥ªCULUMU¡Ê¤¯¤ë¤à¡Ë¼çºÅ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¤ò2025Ç¯5·î23Æü¡Ê¶â¡Ë13»þ¤«¤é³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¥»¥ß¥Êー¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é :
https://peatix.com/event/4391001/view
¥»¥ß¥Êー³µÍ×
»Ô¾ì´Ä¶¤¬Â¿ÍÍ²½¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢Ã¯¤â¤¬»È¤¤¤ä¤¹¤¤Àß·×¡á¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ï¡¢´ë¶È¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¸»Àô¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò½ÐÈ¯ÅÀ¤Ë¤·¤¿¥½ー¥·¥ã¥ë¥ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤«¤é¡¢Êñ³çÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥óÀïÎ¬¤¬¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ»Ô¾ì²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¡¢´ë¶È¤Î¶¥ÁèÍ¥°ÌÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¤òÉ³²ò¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£¿ÇÃÇ¤Î¿Ê¤áÊý¤äUI/UX¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê²þÁ±ÊýË¡¡¢¥æー¥¶ーÂÎ¸³¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Î»Üºö¤Ë²Ã¤¨¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥Ö¥é¥ó¥Éºþ¿·¤È¥í¥¤¥ä¥ë¥Æ¥£³ÍÆÀ¤ò¼Â¸½¤·¤¿´ë¶È»öÎã¤â¾Ò²ð¡£Ã±¤Ê¤ë¡ÈÂÐ±þ¡É¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢ÀïÎ¬Åª¤Ë¡È³èÍÑ¡É¤¹¤ëÊýË¡¤¬³Ø¤Ù¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¥µ¥¤¥È¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤òµ¡¤Ë¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¤ÎºÆÀß·×¤òÌÜ»Ø¤¹´ë¶È¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢º£¸å¤ÎÀïÎ¬Àß·×¤Ë³è¤«¤»¤ë¥Ò¥ó¥È¤¬ËþºÜ¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
- ¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ä¥¢¥×¥ê¤Î³«È¯¡¦±¿ÍÑ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ëÊý
- ¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¼±¤ò¿¼¤á¤¿¤¤¥Ç¥¶¥¤¥Êー
- Ë¡²þÀµ¤ËÈ¼¤¦´ë¶ÈÂÐ±þ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë·Ð±Ä¼Ô¡¦´ÉÍý¿¦
- CSR³èÆ°¤ä¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£¿ä¿Ê¤Ë´Ø¿´¤¬¤¢¤ëÊý
- ¾ã³²¼Ô»Ù±ç¤ä¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ëÊý
ÅÐÃÅ¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¹¥¿¥¸¥ªCULUMU CEO¼¼ ¼¼Ä¹¡¿º´Æ£ Å°¡Ê¤µ¤È¤¦ ¤È¤ª¤ë¡Ë
¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¹¥¿¥¸¥ªCULUMU
CEO¼¼ ¼¼Ä¹
º´Æ£ Å°¡Ê¤µ¤È¤¦ ¤È¤ª¤ë¡Ë
³ô¼°²ñ¼ÒSTYZ¤Ë¤Æ¡¢SDGs¡¦CSR¡¦¥Ñー¥Ñ¥¹¤ò¼´¤È¤·¤¿´ë¶È¸þ¤±¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¿·µ¬»ö¶È³«È¯»Ù±ç¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡£°åÎÅ¡¦Ê¡»ã¡¢Ê¸²½¡¦·Ý½Ñ·Ñ¾µ¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ëÈó±ÄÍøÃÄÂÎ¤Î±¿±Ä»Ù±ç¤Ë¤â½¾»ö¤·¡¢Éý¹¤¤»ëÅÀ¤Ç¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£
¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¹¥¿¥¸¥ªCULUMU¤Ç¤Ï¡¢Ä´ºº¸¦µæ¡¦¿·µ¬»ö¶È³«È¯¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ä·¼È¯¤Ë½¾»ö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
³«ºÅ³µÍ×
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/22873/table/230_1_012ce1cb3e76dbeced83aa1e65f8bbb6.jpg ]
¥¦¥§¥Ö¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£É¬¿Ü¤Î»þÂå¤Ø
¤ä¤µ¤·¤¤¥Ç¥¸¥¿¥ë¤òÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¡£¾ðÊóÊÝ¾ã¤«¤é¡¢ÂÎ¸³ÊÝ¾ã¤Ø¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ÎÉáµÚ¤Ë¤è¤ê¡¢¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤¿¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤¬°ìÈÌ²½¤·¡¢º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¤è¤ê¥¢¥¯¥»¥·¥Ö¥ë¤Ê¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2022Ç¯¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤ÏÁ´À¤ÂåÊ¿¶Ñ¤Ç84.9¡ó¤Þ¤ÇÍøÍÑÎ¨¡Ê¢¨1¡Ë¤¬¿¤Ó¡¢¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ø¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤ÏÂçÉý¤ËÁý¤¨¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£24Ç¯3·î¤Ë¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ëÄ£¤«¤é¥¦¥§¥Ö¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£Æ³Æþ¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¡Ê¢¨2¡Ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¾ðÊó¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤È¡Ö¥¦¥§¥Ö¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£¡×¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿2024Ç¯4·î1Æü¤Î¾ã³²¼Ôº¹ÊÌ²ò¾ÃË¡²þÀµ¤Ë¤è¤ê¡¢Á´¤Æ¤ÎÌ±´Ö»ö¶È¼Ô¤Ë¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¡Ö¹çÍýÅªÇÛÎ¸¡×¤¬µÁÌ³²½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¾ã³²¤Î¤¢¤ëÊý¤«¤é¿½¤·½Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¹çÍýÅªÇÛÎ¸¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬µÁÌ³²½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹çÍýÅªÇÛÎ¸¤òÅª³Î¤Ë¹Ô¤Ê¤¦¤¿¤á¤Î´Ä¶¤ÎÀ°È÷¤È¤·¤Æ¡¢¤è¤ê¥¢¥¯¥»¥·¥Ö¥ë¤Ê¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨1¡Ë½ÐÅµ¸µ¡§ÁíÌ³¾Ê¡ÖÎáÏÂ5Ç¯ÈÇ ¾ðÊóÄÌ¿®Çò½ñ¡¿Âè2Éô ¾ðÊóÄÌ¿®Ê¬Ìî¤Î¸½¾õ¤È²ÝÂê¡×
https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r05/html/nd24b120.html
¡Ê¢¨2¡Ë½ÐÅµ¸µ¡§¥Ç¥¸¥¿¥ëÄ£¡Ö¥¦¥§¥Ö¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£Æ³Æþ¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¡×
https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/08ed88e1-d622-43cb-900b-84957ab87826/53f76eaa/20240329_introduction_to_weba11y.pdf
´ë¶ÈÆ³Æþ·¿¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£¥µー¥Ó¥¹¡ÖCULUMU¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£¡×
´ë¶ÈÆ³Æþ·¿¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£¥µー¥Ó¥¹¡ÖCULUMU¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£¡×¤Ï¡¢´ë¶È¤Î¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£ÂÐ±þ¤ò»Ù¤¨¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¥¢¥¯¥»¥·¥Ö¥ë¤ÊÂÎ¸³¤ÎÄó¶¡¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
´ë¶ÈÆ³Æþ·¿¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£¥µー¥Ó¥¹¡ÖCULUMU¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£¡×¤Ï¡¢´ë¶È¤ÎWeb¡¦¥¢¥×¥êÃ´Åö¼Ô¡¦À©ºî²ñ¼Ò¡¦¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡¦¼Ò²ñ²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ëÅö»ö¼Ô¤¬Ï¢·È¤·¡¢Ä¹´üÅª¤Ê¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¥¯¥é¥¦¥É¥Ùー¥¹¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£·î³Û¡¦Ç¯³Û·ÀÌó¤Ç¤¤¤Ä¤Ç¤âÀìÌç²È¤ËÁêÃÌ¤Ç¤¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¤ò¤â¤È¤Ë²ÝÂê¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê²þÁ±¤ò¼Â»Ü¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¾ã³²Åö»ö¼Ô¤Ë¤è¤ëÉ¾²Á¤È¸¦½¤¤òÆ³Æþ¤·¡¢¥µ¥¤¥È¤ä¥¢¥×¥ê¤ò¥æー¥¶ー»ëÅÀ¤Ç¸¡¾Ú¡¦¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ÀìÌç²È¤¬¿×Â®¤Ë²ÝÂê¤òÈ¯¸«¤·¡¢²þÁ±Äó°Æ¤Þ¤Ç¥¹¥Ôー¥Ç¥£¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
·ÑÂ³Åª¤Ê¥µ¥Ýー¥È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ëÎÁ¶âÂÎ·Ï¤òÈ÷¤¨¡¢´ë¶Èµ¬ÌÏ¤äÍ½»»¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ½ÀÆð¤ËÆ³Æþ¤Ç¤¡¢ÀìÌç²È¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ä¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤ÉÊñ³çÅª¤Ê»Ù±ç¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤Ç¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò»ýÂ³Åª¤Ë¹â¤á¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖCULUMU¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£¡×¤Î³µÍ× :
https://culumu.com/lp/accessibility/culumu-accessibility
¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¹¥¿¥¸¥ª CULUMU ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
CULUMU¤Î¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ï¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó»Ù±ç¡¦»ö¶È³«È¯¡×¡¢¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥óÉ¾²Á¡×¡¢¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¸¦½¤¡õ¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¹¥¿¥¸¥ªCULUMU¤Ï¡¢¹âÎð¼Ô¤ä¾ã¤¬¤¤¼Ô¡¢³°¹ñ¿Í¤ä¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¡¢ZÀ¤Âå¡¦¦ÁÀ¤Âå¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¥æー¥¶ー¡¢Åö»ö¼Ô¤È¶¦ÁÏ¤¹¤ë¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤¹¡£
¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¢UX¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡¢UI¥Ç¥¶¥¤¥Êー ¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤¬ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö¶È³«È¯¤Î»Ù±ç¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¡õ³«È¯°Æ·ï¤ÇÂç¼ê´ë¶È¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Þ¤Ç²áµî100·ï°Ê¾å¤ÎÉý¹¤¤¼è°ú¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢NPO¡¦¸¦µæµ¡´Ø¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¥æー¥¶ー¤ò»Ù±ç¤¹¤ëD&I¥Ñー¥È¥Êー¤ä³«È¯¥Ñー¥È¥Êー¤âËÉÙ¤Ç¡¢½¾Íè¤Î»ö¶È³«È¯¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ø¤ÎÀìÌçÀ¤äD&I¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤âËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò STYZ ³µÍ×
¡ÖÌ±´Ö¤«¤éÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¼Ò²ñÊÝ¾ã¤ò¹Ô¤ÅÏ¤é¤»¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢STYZ¤Ï£³¤Ä¤Î»ö¶È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Èó±ÄÍø¥»¥¯¥¿ー¤òÃæ¿´¤Ë¿·¤·¤¯»ñ¶âÎ®Æþ¤òÂ¥¤¹¡Ø¥É¥Íー¥·¥ç¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»ö¶È¡Ù¡¢´ë¶È²ÝÂê¤È¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤ò¶¦¤ËÌÜ»Ø¤¹¡Ø¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¡õ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°»ö¶È¡Ù¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼¡À¤ÂåÅª¤Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ç¿Í´Ö¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂÎ¸³¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¡Ø¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯&¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°»ö¶È¡Ù¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£3¤Ä¤Î»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´ë¶È¡Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥»¥¯¥¿ー¡Ë¡¦¹ÔÀ¯¡Ê¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥»¥¯¥¿ー¡Ë¡¢NPO¡Ê¥½ー¥·¥ã¥ë¥»¥¯¥¿ー¡Ë¡¢¸Ä¿Í¤È¤ÎÇÞ²ð¤È¤Ê¤ê¡¢¼Ò²ñ¤Î²ÝÂê²ò·è¤ÎÂ¥¿Ê¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/22873/table/230_2_a2d4d9d7c513e25df1048d6e02931f61.jpg ]