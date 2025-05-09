ZB1¥á¥ó¥Ðー¤Î¥¥à¡¦¥®¥å¥Ó¥ó¡¢¥Ï¥ó¡¦¥æ¥¸¥ó ¤¬¥²¥¹¥È¤ËÅÐ¾ì¡ªLemino¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡ÖZEROBASEONE¤ÎËüÇ½¥ª¥Õ¥£¥¹¡×¥é¥¹¥È2¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ÎMC¤È¥²¥¹¥È¾ðÊó¤ò²ò¶Ø¡ª
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒNTT¥É¥³¥â¤¬Äó¶¡¤¹¤ë±ÇÁüÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖLemino(R)¡×¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ÖZEROBASEONE¤ÎËüÇ½¥ª¥Õ¥£¥¹¡×¤ÎÂè5ÏÃ¤ª¤è¤ÓÂè6ÏÃ¤ÎMC¤ª¤è¤Ó¥²¥¹¥È¾ðÊó¤ò²ò¶Ø¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥¯¡¦¥´¥Ì¥¯¤¬MC¤òÌ³¤á¤ëÂè5ÏÃ¤Ë¤Ï¡¢¥¥à¡¦¥®¥å¥Ó¥ó¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¤Þ¤ë¤ÇµÙ¤ß»þ´Ö¤Î¶µ¼¼¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÃç¤ÎÎÉ¤¤2¿Í¤¬¡¢ÆÃÀ½¥ì¥·¥Ô¤òÈäÏª¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¿©ºà¤òÅÒ¤±¤¿¥²ー¥à¤ËÊ³Æ®¤¹¤ë»Ñ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥½¥¯¡¦¥Þ¥·¥åー¤¬MC¤òÌ³¤á¤ëÂè6ÏÃ¤Î¥²¥¹¥È¤Ï¡¢¥Ï¥ó¡¦¥æ¥¸¥ó¡£°¦¤µ¤ì¥¥ã¥é2¿Í¤Î²ñÏÃ¤ËÌþ¤µ¤ì¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡©2¿Í¤Ç¥«¥Õ¥§¥á¥Ë¥åー³«È¯¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏMC¤È¥²¥¹¥È¤Ø¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ä¼ÁÌä¤òÊç½¸Ãæ¤Ç¤¹¡£À§Èó¥½¥¯¡¦¥Þ¥·¥åー¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥´¥Ì¥¯¡¢¥¥à¡¦¥®¥å¥Ó¥ó¡¢¥Ï¥ó¡¦¥æ¥¸¥ó¤Ø¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ò¤ª´ó¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢¡ÈÖÁÈ¾ðÊó
¡¦¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡ÖZEROBASEONE¤ÎËüÇ½¥ª¥Õ¥£¥¹¡×
¡¦ÇÛ¿®Æü»þ¡§
¡¡¡¡Âè£µÏÃ¡§2025Ç¯6·î9Æü(·î¡Ë0:00～¡¡MC¡§¥Ñ¥¯¡¦¥´¥Ì¥¯¡¡¥²¥¹¥È¡§¥¥à¡¦¥®¥å¥Ó¥ó
¡¡¡¡Âè£¶ÏÃ¡§2025Ç¯6·î23Æü(·î¡Ë0:00～¡¡MC¡§¥½¥¯¡¦¥Þ¥·¥åー¡¡¥²¥¹¥È¡§¥Ï¥ó¡¦¥æ¥¸¥ó
¡¦ÏÃ¿ô¡§Á´6ÏÃ
¡¦¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://bit.ly/3GEpPnh
¡¦¥Æ¥£¥¶ー±ÇÁü¡§https://youtu.be/tdDzfDlsD-g
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=tdDzfDlsD-g ]
¡¦ÈÖÁÈ»ëÄ°¥Úー¥¸¡§https://bit.ly/42ZAqR4
¢¨ËÜÊÔ¤Î¤´»ëÄ°¤Ë¤Ï¡¢Lemino¥×¥ì¥ß¥¢¥à(·î³Û990±ß(ÀÇ¹þ)¢¨1¡¢½é²ó½é·îÌµÎÁ¢¨2)¤Ø¤ÎÆþ²ñ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¡5¡¦6ÏÃ¤Î¥²¥¹¥È¤òÂç¸ø³«¡ª
¡¡5¡¦6ÏÃ¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥ó¤È¤·¤Æ¸½¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ZEROBASEONE¤Î¥¥à¡¦¥®¥å¥Ó¥ó¤È¥Ï¥ó¡¦¥æ¥¸¥ó¡£
<¥¥à¡¦¥®¥å¥Ó¥ó¡¡profile>
À¸Ç¯·îÆü¡§2004.08.30
ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¡£¥¹¥Æー¥¸¾å¤Ç¤ÏÆ²¡¹¤È¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Ä¤Ä¡¢ÁÇÄ¾¤Ç¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¿ÍÊÁ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
< ¥Ï¥ó¡¦¥æ¥¸¥ó¡¡profile>
À¸Ç¯·îÆü¡§2007.03.20
Ëö¤Ã»Ò¤Ê¤¬¤éÈ´·²¤Î¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤ò»ý¤Á¡¢ÎÏ¶¯¤¤¥À¥ó¥¹¤ÇÉñÂæ¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¡£ÌÀ¤ë¤¯¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¾Ð´é¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë¸µµ¤¤òÆÏ¤±¤ëÂ¸ºß¡£
¢¡ËÜÆü¤è¤ê¡¢Âè£µÏÃ¡¦Âè£¶ÏÃ¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡¦¼ÁÌä¤òÊç½¸³«»Ï¡ª
¡¡Lemino´ÚÎ®¡¦¥¢¥¸¥¢¸ø¼°£Ø¤Ç¤Ï¡ÖMC2¿Í¤È¥²¥¹¥È¤Ë¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤«¤é¤ÎÈÖÁÈ¤Ø¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ä¼ÁÌä¤òËÜÆü¤è¤êÊç½¸¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡¦¼ÁÌä¤¬ÈÖÁÈÆâ¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤«¤â¡Ä¡©¤Þ¤¿¡¢±þÊç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç¡¢Âè£µ¡¦£¶ÏÃ¤Î¼ýÏ¿¤Ë¤Æ»ÈÍÑ¤·¤¿¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¾®Æ»¶ñ¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â¡ª
¢£¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÅöÁª¾ò·ï
¡¡¡¦X¡ÊµìTwitter¡Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¤ª»ý¤Á¤Ç¤¢¤ë¤³¤È
¡¡¡¦Lemino´ÚÎ®¡¦¥¢¥¸¥¢¸ø¼°X¤ò¥Õ¥©¥íー¡õ³ºÅöÅê¹Æ¤Ë°úÍÑ¥ê¥Ý¥¹¥È¤¹¤ë·Á¤Ç¡¢É¬Í×»ö¹à¤òµºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
¡¡¡¦ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤ª½»¤Þ¤¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È
¢£±þÊç´ü´Ö¡§2025Ç¯£µ·î£¹Æü¡Ê¶â¡Ë10»þ～2025Ç¯5·î23Æü¡Ê¶â¡Ë23»þ59Ê¬
¾ÜºÙ¤Ï²¼µ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://bit.ly/3GEpPnh
Lemino´ÚÎ®¡¦¥¢¥¸¥¢¸ø¼°X¡§https://x.com/Lemino_K
¢¡ZEROBASEONE¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¡¡¥°¥íー¥Ð¥ë¥Üー¥¤¥º¥°¥ëー¥×¥Ç¥Ó¥åー¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØBOYS PLANET¡Ù¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿Âè5À¤ÂåK-POP¥Üー¥¤¥º¥°¥ëー¥×¡£¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê9Ì¾¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥°¥ëー¥×Ì¾¤Ï¥¼¥í(0)¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¥ï¥ó(1)¤ÇÃÂÀ¸¤¹¤ë9¿Í¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Î¡Öµ±¤«¤·¤¤»Ï¤Þ¤ê¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£2024Ç¯3·î20Æü¤Ë¤ÏJapan 1st Single¡Ø¤æ¤é¤æ¤é -±¿Ì¿¤Î²Ö-¡Ù¤ÇÆüËÜ¥Ç¥Ó¥åー¤ò²Ì¤¿¤·¡¢³¤³°¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÎòÂå¥Ç¥Ó¥åー¥·¥ó¥°¥ëºÇ¹âÇä¾åËç¿ô¤ÎµÏ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤È¤¤¤¦²÷µó¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯1·î29Æü¤Ë¤ÏJapan 1st EP ¡ØPREZENT¡Ù¤ÇÆüËÜ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¤ò´Þ¤á¤¿·×6¶Ê¤ò¥ê¥êー¥¹¡£EP¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÄÌ¤ê¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
<¥½¥¯¡¦¥Þ¥·¥åー¡¡profile>
À¸Ç¯·îÆü¡§2002.05.28
ÌÀ¤ë¤¯¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤À³Ê¤Ç¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò»ý¤Ä¥¢¥¤¥É¥ë¡£°ÂÄê¤·¤¿¥Üー¥«¥ë¤È¥À¥ó¥¹¤Î¼ÂÎÏ¤ò»ý¤Á¡¢¥°¥ëー¥×¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò»Ù¤¨¤ë¥á¥ó¥Ðー¡£
<¥Ñ¥¯¡¦¥´¥Ì¥¯¡¡profile>
À¸Ç¯·îÆü¡§2005.01.1
ÌÀ¤ë¤¯¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÀ³Ê¤Ç¡¢¥°¥ëー¥×¤Î¥ªー¥ë¥é¥¦¥ó¥Àー¥á¥ó¥Ðー¡£Èþ¤·¤¤²ÎÀ¼¤È°ÂÄê¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¡£
¡Ú¡ÖLemino¡×³µÍ×¡Û
¥É¥³¥â¤Î±ÇÁüÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡£
´¶¾ð¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ëLemino¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Îµ¡Ç½¤Ç¡¢¿Íµ¤¤Î±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÆÈÀêÇÛ¿®¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¢´ÚÎ®ºîÉÊ¤ä¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¡¢²»³Ú¥é¥¤¥Ö¤Þ¤ÇËÉÙ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë±ÇÁüÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
ÌµÎÁ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ê¹¹ðÉÕ¤¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢·î³Û990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨1¤Î¡ÖLemino¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤Ç¤Ï¤µ¤é¤Ë½¼¼Â¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ÖLemino¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤ò½é¤á¤Æ¤´·ÀÌó¤¤¤¿¤À¤¯¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ï¡¢½é²ó½é·îÌµÎÁ¢¨£²¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖLemino¡×¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È ¡§ https://lemino.docomo.ne.jp/
¢¨1 ¡ÖLemino¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡ÊApp Store¤Ç¤Î¹ØÆþ¡Ë¡×¡ÖLemino¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡ÊGoogle Play¤Ç¤Î¹ØÆþ¡Ë¡×¤Î·î³Û»ÈÍÑÎÁ¤Ï1,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤¹¡£
¢¨£² ¡ã½é²ó½é·îÌµÎÁ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡ä
¡¦Lemino¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ë½é²ó¤ª¿½¹þ¤ß¤Î¾ì¹ç¤Ë¸Â¤ê¡¢·î³Û»ÈÍÑÎÁ¤¬31Æü´ÖÌµÎÁ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦²áµî¤ËdTV¤Ç½é²ó½é·îÌµÎÁ¤ÎÅ¬ÍÑ¤ò¼õ¤±¤¿¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ç¡¢ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÎÅ¬ÍÑ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÏÅ¬ÍÑÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ ¡ÖLemino¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡ÊApp Store¤Ç¤Î¹ØÆþ¡Ë¡×¡ÖLemino¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡ÊGoogle Play¤Ç¤Î¹ØÆþ¡Ë¡×¡ÖLemino¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥×¥ê¥Ú¥¤¥É¥«ー¥É¡×¡ÖLemino¥×¥ì¥ß¥¢¥à»ëÄ°ÍÑ¥·¥ê¥¢¥ë¥³ー¥É¡×¤ò¤´ÍøÍÑ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ï¡¢Å¬ÍÑÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£
¡¦Â¾¤ÎÌµÎÁ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤È½ÅÊ£¤¹¤ë¤ÈËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò½ªÎ»¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢¡Ö¥É¥³¥â¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡×¤Ë¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÏÍ½¹ðÌµ¤¯ÆâÍÆ¤òÊÑ¹¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¡ÖLemino¡×¤Ï³ô¼°²ñ¼ÒNTT¥É¥³¥â¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨ÆâÍÆ¤ÏÈ¯É½Æü¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÄó¶¡·ÁÂÖ¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡¢ÈÖÁÈÆâÍÆ¤Ê¤É¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤·¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¤ª¿½¹þ¤ß¤ÎÊýË¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¸¢Íø¼Ô¤ÎÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢°ìÉô¤´»ëÄ°¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£