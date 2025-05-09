ÃÄ²ô¤ÎÀ¤Âå¤«¤éZÀ¤Âå¤Þ¤Ç¡§Ç¯ÎðÁØÊÌ¤Ë¸«¤ë¹âµéÏÓ»þ·×¤Î¥È¥ì¥ó¥É ¡ÚChrono24¤Î¹âµé»þ·×¥È¥ì¥ó¥ÉÊ¬ÀÏ¡Û
À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¹âµé»þ·×¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¤Ç¤¢¤ëChrono24¡Ê¥¯¥í¥Î24¡Ë¡ÊËÜ¼Ò: ¥É¥¤¥Ä¡¦¥«ー¥ë¥¹¥ëー¥¨¡¢CEO:¥«ー¥¹¥Æ¥ó¡¦¥±¥éー¡Ë¤Ï¡¢Chrono24¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡Êwww.chrono24.jp(https://www.chrono24.jp/)¡Ë¤Ë¤Æ¡¢Ç¯ÎðÁØÊÌ¤Ë¸«¤ë¹âµéÏÓ»þ·×¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤òÊ¬ÀÏ¡£
¶áÇ¯¼ã¤¤À¤Âå¤Î´Ö¤Ç¤â¡¢¿Íµ¤¤¬¹â¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ëµ¡³£¼°¹âµéÏÓ»þ·×¡£ºòÇ¯¼Â»Ü¤·¤¿Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢ZÀ¤Âå¤Î3¿Í¤Ë1¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë³ä¹ç¤¬¹âµéÏÓ»þ·×¤ò½êÍ¡¢¤Þ¤¿¤Ï¹ØÆþ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·Ç¯ÎðÁØÊÌ¤Ë¸«¤¿¾ì¹ç¡¢¤É¤Î¥â¥Ç¥ë¤¬¿Íµ¤¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¹âµé»þ·×¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¤Ç¤¢¤ëChrono24¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Î¼è°ú¥Çー¥¿¤ò´ð¤Ë³ÆÇ¯ÎðÁØ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÊ¿¶Ñ°Ê¾å¤Î¼ûÍ×¤ò¸Ø¤ë¥â¥Ç¥ë¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ç¯ÎðÁØÊÌ¤Ë¸«¤ë¹âµéÏÓ»þ·×¤Î¥È¥ì¥ó¥É
°Ê²¼¤Î¥ê¥ó¥¯¤«¤é¡¢³ÆÇ¯ÎðÁØ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÊ¿¶Ñ°Ê¾å¤Î¼ûÍ×¤¬¤¢¤ë¥â¥Ç¥ë¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°É½¤¬¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥é¥ó¥¥ó¥°É½¤Ï¤³¤Á¤é> https://datawrapper.dwcdn.net/UZ8zJ/1/(https://datawrapper.dwcdn.net/UZ8zJ/1/)
ÉÔÆ°¤Î¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹ - ¤·¤«¤·ÊÌ¥Ö¥é¥ó¥É¤òÁª¤ÖÀ¤Âå¤â
Ê¬ÀÏ¤Ç¤Ï¡¢5¤Ä¤ÎÇ¯ÎðÁØ¤Î¤¦¤Á4¤Ä¤Î¥°¥ëー¥×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤¬¥È¥Ã¥×¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¤·¤«¤·¡¢¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤ÏÇ¯ÎðÁØÊÌ¤Ë°Û¤Ê¤ê¡¢30ºÐÌ¤Ëþ¤Ç¤Ï¥Ç¥¤¥È¥¸¥ã¥¹¥È¡¢30ºÐ～39ºÐ¤Ç¤Ï¥µ¥Ö¥Þ¥êー¥Êー¡¢40ºÐ～49ºÐ¤Ç¤Ï¥Ç¥¤¥È¥Ê¡¢50ºÐ～59ºÐ¤Ç¤Ï¥·ー¥É¥¥¥¨¥éー¤¬°µÅÝÅª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢60ºÐ°Ê¾å¤ÎÇ¯ÎðÁØ¤Ç¤Ï¡¢¥ªー¥È¥ª¥ë¥í¥¸¥å¥êー¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥Ñ¥Æ¥Ã¥¯ ¥Õ¥£¥ê¥Ã¥× ¥«¥é¥È¥é¥Ð¤¬ºÇ¤âÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ç¯ÎðÁØÊÌ¤Î¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¥È¥Ã¥×5¤Ë¤Ï¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¤ª¤±¤ë¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¿Íµ¤¤¬¸²Ãø¤ËÉ½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£30ºÐÌ¤Ëþ¡¢30ºÐ～39ºÐ¤Ç¤Ï¥È¥Ã¥×5¤Î¤¦¤Á3¥â¥Ç¥ë¡¢40ºÐ～49ºÐ¤È50ºÐ～59ºÐ¤Ç¤Ï2¥â¥Ç¥ë¤¬¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢60ºÐ°Ê¾å¤Ç¤Ï¥¹¥«¥¤¥É¥¥¥¨¥éー¤Î1¥â¥Ç¥ë¤Î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
40ºÐ～49ºÐ¤Ç¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó
Ç¯ÎðÁØÊÌ¤Î¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤òÄ´ºº¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢Â¿ÍÍÀ¤ËÉÙ¤ó¤À¥Ö¥é¥ó¥É¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤¬40ºÐ～49ºÐ¤Î¥°¥ëー¥×¤Ç¤¹¡£¥Ö¥é¥¤¥È¥ê¥ó¥° ¥¹ー¥Ñー¥ªー¥·¥ã¥ó¡¢¥ô¥¡¥·¥å¥í¥ó¡¦¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥¿¥ó ¥ªー¥ô¥¡ー¥·ー¥º¡¢IWC ¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¡¦¥¦¥©¥Ã¥Á¤Ê¤É¡¢¾å°Ì10¥â¥Ç¥ëÃæ9¥â¥Ç¥ë¤¬°Û¤Ê¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£60ºÐ°Ê¾å¤ÎÇ¯ÎðÁØ¤Ç¤Ï¡¢²Á³ÊÂÓ¾å°Ì¤Î¥â¥Ç¥ë¤¬¿Íµ¤¤Ç¡¢¥È¥Ã¥×10¤Î¤¦¤Á¡¢3¥â¥Ç¥ë¤¬¥Ñ¥Æ¥Ã¥¯ ¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼ç¤ËZÀ¤Âå¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤ë30ºÐÌ¤Ëþ¤Î¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï¡¢Ê¿¶Ñ°Ê¾å¤Î¼ûÍ×¤¬¤¢¤ë¥â¥Ç¥ë¥È¥Ã¥×10¤Ë¡¢¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤¬4¥â¥Ç¥ë¡¢¥ª¥á¥¬¤¬3¥â¥Ç¥ë¡¢¥«¥ë¥Æ¥£¥¨¤¬2¥â¥Ç¥ë¡¢¥°¥é¥ó¥É¥»¥¤¥³ー ¥Ø¥ê¥Æー¥¸¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬1¥â¥Ç¥ë¡¢¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¾¤ÎÇ¯ÎðÁØ¤Î¥È¥Ã¥×10¤Ç¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¥°¥é¥ó¥É¥»¥¤¥³ー¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤âÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¹¥¤ß¤Ï»þ´Ö¤È¶¦¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¤â¤Î
¡Öº£²óChrono24¤¬¹Ô¤Ã¤¿Ê¬ÀÏ¤Ï¡¢¹âµé»þ·×¤òÁª¤ÖºÝ¤Ë¡¢¸Ä¿Í¤Î¹¥¤ß¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢¹ØÇã¹ÔÆ°¤¬¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æー¥¸¤È¤¤¤«¤ËÌ©ÀÜ¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ã¤¤À¤Âå¤Ï¡¢¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹ ¥Ç¥¤¥È¥¸¥ã¥¹¥È¤ä¥ª¥á¥¬ ¥·ー¥Þ¥¹¥¿ー¤Î¤è¤¦¤ÊÈæ³ÓÅª¡¢¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¤¥¨¥ó¥È¥êー¥â¥Ç¥ë¤«¤éµ¡³£¼°»þ·×¤ÎÀ¤³¦¤ØÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢40ºÐ～49ºÐ¤ÎÇ¯ÎðÁØ¤¬Èó¾ï¤Ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ËÉÙ¤ó¤À¥Ö¥é¥ó¥É¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¤â¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»þ´Ö¤Î·Ð²á¤È¤È¤â¤Ë¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¸ÄÀ¤ò¤è¤êÉ½¸½¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ø¤È¤½¤Î°Õ¼±¤ÏÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¤Ç¥Ñ¥Æ¥Ã¥¯ ¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¤Î¤è¤¦¤ÊÅÁÅýÅª¤Ê¥Þ¥Ë¥å¥Õ¥¡¥¯¥Á¥åー¥ë¤¬»ý¤Ä¥×¥ì¥¹¥Æー¥¸À¤¬¤è¤êÂç¤¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤Ï¿ÍÀ¸¤Î¸ùÀÓ¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ¤âÍý²ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×-- Chrono24¥Ö¥é¥ó¥É¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥ÈÉôÌçÀÕÇ¤¼Ô¡¢¥Ð¥é¥·¥å¡¦¥Õ¥§¥ì¥ó¥Ä¥£
¢¨º£²ó¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡§
Chrono24¤Ç¤ÏÇ¯ÎðÁØÊÌ¤Î¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Î¼è°ú¥Çー¥¿¤ò´ð¤Ë¡¢³ÆÇ¯ÎðÁØ¤ÇÊ¿¶Ñ°Ê¾å¤ÎÉÑÅÙ¤Ç¹ØÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥â¥Ç¥ë¤òÄ´ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢³ÆÇ¯ÎðÁØ¤¬ÁíÇä¾å¤ËÀê¤á¤ë³ä¹ç¤ò»»½Ð¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢ÆÃÄê¤Î¥â¥Ç¥ë¤Î¹ØÆþ»þ¤Ë¤ª¤±¤ë¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÇ¯ÎðÁØ¤¬Àê¤á¤ë³ä¹ç¤¬¡¢ÁíÇä¾å¤ËÀê¤á¤ë³ä¹ç¤«¤é¤É¤ì¤À¤±ÐªÎ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò·×»»¡£¤½¤³¤«¤é¡¢³ÆÇ¯ÎðÁØ¤ÇÊ¿¶Ñ°Ê¾å¤Î¼ûÍ×¤¬¤¢¤ë¥â¥Ç¥ë¤òÆÃÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Chrono24¡Ê¥¯¥í¥Î24¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Chrono24¤Ï¡¢2003Ç¯¤«¤é¶È³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ëÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Î¹âµé»þ·×ÀìÌç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¤Ç¤¹¡£120¥«¹ñ°Ê¾å¤«¤é3,000°Ê¾å¤ÎÈÎÇä»ö¶È¼Ô¡¢ÊÂ¤Ó¤Ë4Ëü5,000¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¸Ä¿ÍÈÎÇä¼Ô¤Ë¤è¤ê¡¢Ìó54ËüÅÀ¤Î»þ·×¤¬½ÐÉÊ¤µ¤ì¥µ¥¤¥ÈË¬Ìä¼Ô¿ô¤ÏËè·îÌó900Ëü¿Í¡£¿·ÉÊ¤«¤é¥¢¥ó¥Æ¥£ー¥¯¤Þ¤ÇÌÖÍå¤·¤¿»þ·×¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤òÍÊ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¿®Íê¤Î¤ª¤±¤ë´Ä¶¤Ç¤Î¼è°ú¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ëÊñ³çÅª¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥É¥¤¥Ä¡Ê¥«ー¥ë¥¹¥ëー¥¨¡¢¥Ù¥ë¥ê¥ó¡Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡Ê¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¢¥Þ¥¤¥¢¥ß¡Ë¡¢ÆüËÜ¡ÊÅìµþ¡Ë¡¢Ãæ¹ñ¡Ê¹á¹Á¡Ë¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ë¤Æ¡¢Ìó350¿Í¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¥¢¥«¥¦¥ó¥È
¡÷chrono24.japan https://www.instagram.com/chrono24.japan
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§Chrono24 Japan ¹çÆ±²ñ¼Ò¡¡¡¡
»ö¶È½ê¡§¢©104-0061 ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ 6-10-1 13F
¥ª¥Õ¥£¥¹¡§¥«ー¥ë¥¹¥ëー¥¨¡¢¥Ù¥ë¥ê¥ó¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¢¥Þ¥¤¥¢¥ß¡¢Åìµþ¡¢¹á¹Á
CEO¡§¥«ー¥¹¥Æ¥ó¡¦¥±¥éー
Chrono24 ¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§ https://www.chrono24.jp
Chrono24 ÆüËÜ¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/chrono24.japan/
Chrono24 ÆüËÜ¸ø¼°X¡§ https://x.com/chrono24japan
Chrono24 ÆüËÜ¸ø¼°Facebook¡§ https://www.facebook.com/chrono24.japan
Chrono24¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤Ï¡¢°Ê²¼¤è¤ê¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹