¡ÖÊÌ¥Þ¥¬¡×6·î¹æ¤Ï¡¢TV¥¢¥Ë¥á²½¤¬·èÄê¤·¤¿¡Ø29ºÐÆÈ¿ÈÃæ·øËÁ¸±¼Ô¤ÎÆü¾ï¡Ù¤¬ÌÜ°õ¡ª
2025Ç¯5·î9Æü¡Ê¶â¡ËÈ¯Çä¤Î¡ÖÊÌºý¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×6·î¹æ¤Ï¡¢ÀèÆüTV¥¢¥Ë¥á²½¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡Ø29ºÐÆÈ¿ÈÃæ·øËÁ¸±¼Ô¤ÎÆü¾ï¡Ù¤¬É½»æ¡õ´¬Æ¬¥«¥éー¤ÇÅÐ¾ì¡ª
¿·Ï¢ºÜ¥»¥ó¥¿ー¥«¥éー¤Ç¡Ø¿ÍÀ¸µÕÅ¾¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¡Ù¤¬½éÅÐ¾ì¡ª
ÃÎ¼±¤ÇÁ´¤Æ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤í¡ª²¼Ñî¾å¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¥Ïー¥ì¥à¡¢³«Ëë¡ª
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ø¥Ö¥ëー¥í¥Ã¥¯-EPISODE Æä-¡Ù¡Ø¤Õ¤é¤¤¤ó¤°¤¦¤£¤Ã¤Á¡Ù¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¥»¥ó¥¿ー¥«¥éー¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¶¹ë²Ú¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¼Â»ÜÃæ¡ª¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿·»þÂåÆÉ¤ßÀÚ¤ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ÎÂè3ÃÆ¤â·ÇºÜÃæ¤Ç¤¹¡£¥Æー¥Þ¤Ï¡Ö¥ä¥Ð¤¤ ¡È¼ñÌ£¡É Ì¡²è16P¡×!
¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡ª
TV¥¢¥Ë¥á²½·èÄê¡ª¡Ø29ºÐÆÈ¿ÈÃæ·øËÁ¸±¼Ô¤ÎÆü¾ï¡Ù´¬Æ¬¥«¥éー
ÀèÆüTV¥¢¥Ë¥á²½¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡Ø29ºÐÆÈ¿ÈÃæ·øËÁ¸±¼Ô¤ÎÆü¾ï¡Ù¤¬´¬Æ¬¥«¥éー¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ï¢ºÜ10Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ¡¢ÂÔË¾¤Î¥¢¥Ë¥á²½¤Ç¤¹¡ª¥Æ¥£¥¶ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡õ¥¥ã¥¹¥È¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¾ðÊó¤âÂç¸ø³«¡ª
¤µ¤é¤Ë¡¢ºÇ¿·19´¬¤¬ËÜÆü5·î9Æü¤ËÈ¯Çä¡£¤³¤ì¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ÆÃÀ½¥ß¥Ë¥·ー¥ë30¼ï¥»¥Ã¥È¤¬50Ì¾ÍÍ¤ËÅö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»ÜÃæ¡ª±þÊç¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢¡ÖÊÌºý¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×6·î¹æ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
*¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ø±þÊç¤¹¤ë¤Ë¤Ï»æÈÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë±þÊç·ô¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡ã¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
»Å»ö¤Ç¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤ËÀø¤Ã¤¿ËÁ¸±¼Ô¡¦¥Ï¥¸¥á¤Ï¡¢¥¹¥é¥¤¥à¤Ë°û¤ß¹þ¤Þ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾¯½÷¡¦¥ê¥ë¥¤¤ò½õ¤±¤ë¡£¿È´ó¤ê¤Î¤Ê¤¤Èà½÷¤òÊü¤Ã¤Æ¤ª¤±¤º¡¢Ãç´Ö¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤¬¡¢¥ê¥ë¥¤¤Ï¡Ö¤¿¤À¤Î¡×¾¯½÷¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª¡ª¡©¡¡¥¢¥é¥µーÆÈ¿ÈËÁ¸±¼Ô¡¦¥Ï¥¸¥á¡¢¤«¤¯¤·¤Æ¾¯½÷¤òÀ¤ÏÃ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª
£²£¹ºÐÆÈ¿ÈÃæ·øËÁ¸±¼Ô¤ÎÆü¾ï¡Ê£±£¹¡Ë
°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÌ´¤ÎÀ¤³¦¤Ç¾¯Ç¯´ü¤ò¤Õ¤ê¤«¤¨¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ï¥¸¥á¡£¥ê¥Ã¥ー¡¢¥Öー¥Óー¤ÈËÁ¸±¼Ô¥é¥¤¥Õ¤ò¤ª¤¯¤ëÃæ¡¢ÌÂµÜ¤Ë¶¯ÎÏ¤Ê×Ñ×Ë¥Ü¥¹¤¬¸½¤ì¤Æ¡Ä!? ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¥Ï¥¸¥á¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¡£°Ì´¤Ë¼ü¤ï¤ì¤¿Èà¤ò¥ê¥ë¥¤Ã£¤Ïµß¤¨¤ë¤Î¤«¡Ä!!
¿·Ï¢ºÜ¥»¥ó¥¿ー¥«¥éー¡ª¡Ø¿ÍÀ¸µÕÅ¾¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¡Ù
¡Ø¿ÍÀ¸µÕÅ¾¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¡Ù/ ¸¶ºî¡§ÈøÄ¥¥Ë¥³ / Ì¡²è¡§¤É¤¹¤³¤¤²Ö´ÝÍÍ
¡ÖÊÌºý¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×6·î¹æ¤è¤ê¡¢¿·Ï¢ºÜ¡Ø¿ÍÀ¸µÕÅ¾¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¡Ù¤ÎÏ¢ºÜ¤¬¥¹¥¿ー¥È¡ª
Ï¢ºÜ³«»Ï¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥»¥ó¥¿ー¥«¥éー¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÎ¼±¤ÇÁ´¤Æ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤í¡ª²¼Ñî¾å¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¥Ïー¥ì¥à³«Ëë¡ª
¡Ø¥Ö¥ëー¥í¥Ã¥¯-EPISODE Æä-¡Ù7´¬È¯ÇäÄ¾Á°µÇ°¡¢¥»¥ó¥¿ー¥«¥éー
Îß·×200ËüÉôÆÍÇË¡ª¡Ø¥Ö¥ëー¥í¥Ã¥¯-EPISODE Æä-¡Ù¤µ¤é¤Ë¡¢5/16(¶â)¤ÎºÇ¿·´¬¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥»¥ó¥¿ー¥«¥éー¤ÇÅÐ¾ì¡ª¤³¤É¤â¤ÎÆü¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Ä¶¥¥åー¥È¤ÊÆä¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤Ç¤¹¡ª
¤µ¤é¤Ë¡¢ºÇ¿·´¬¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥»¥ó¥¿ー¥«¥éー¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÃêÁª¤Ç50Ì¾ÍÍ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª±þÊç¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢¡ÖÊÌºý¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×6·î¹æ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
*¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ø±þÊç¤¹¤ë¤Ë¤Ï»æÈÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë±þÊç·ô¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¥Ö¥ëー¥í¥Ã¥¯-£Å£Ð£É£Ó£Ï£Ä£Å¡¡Æä-¡Ê£·¡Ë
¡ØÃ¥Å¨·èÀï¡ÙºÇ½ªÀï¤Ï¥é¥¹¥È£±ÅÀ¤òÁè¤¦Âç²Â¶¡ª¡¡Ê¬ÀÏ²°¡¦±¨¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¡È¸½¼Â¡É¼çµÁ¤Î¥µ¥Ã¥«ー¤ËÂÐ¤·¡¢Æä¤¿¤Á¤Ï¡ÈÌ´¡É¤Ç¾¡¤ÄÀïË¡¤ËÁ´ÅÒ¤±¡ª¡¡·ãÆ®¤ÎºÇÃæ¡¢¿·¤¿¤Ë²êÀ¸¤¨¤ëÎè²¦¤Ø¤Î¡È¥¥â¥Á¡É¤¬Å·ºÍ¤Î±¿Ì¿¤òº¸±¦¤¹¤ë!?¡¡¤½¤·¤Æ¡¢·è¾¡ÃÆ¤Î¹ÔÊý¤Ï¨¡¨¡¡£
·à¾ìÈÇÆþ¾ì¼ÔÆÃÅµÉÁ¤²¼¤í¤·Ì¡²è¤Î¡¢¶â¾ëÀèÀ¸¤Ë¤è¤ë¥Íー¥à¸¶ºî¤âÆÃÊÌ¼ýÏ¿¡ª
¡Ø¤Õ¤é¤¤¤ó¤°¤¦¤£¤Ã¤Á¡Ù14´¬È¯ÇäÄ¾Á°µÇ°¡¢¥»¥ó¥¿ー¥«¥éー
ÂÔË¾¤ÎºÇ¿·14´¬¤¬¡¢Íè·î6·î9Æü¡Ê·î¡Ë¤ËÈ¯Çä¡ª¤³¤ì¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥»¥ó¥¿ー¥«¥éー¤ÇÅÐ¾ì¡ª
¤µ¤é¤Ë¡¢¥»¥ó¥¿ー¥«¥éー¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÆÃÀ½¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤¬30Ì¾ÍÍ¤ËÅö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¼Â»ÜÃæ¡ª
±þÊç¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢¡ÖÊÌºý¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×6·î¹æ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
*¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ø±þÊç¤¹¤ë¤Ë¤Ï»æÈÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë±þÊç·ô¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡ÖÊÌ¥Þ¥¬¡×6·î¹æ¡¢È¯ÇäÃæ¡ª