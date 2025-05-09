ÆàÎÉ¸©¤Î¡ØÀ¤È·ò¹¯¤ÎÁêÃÌ¥»¥ó¥¿ー¡Ö¤Ê¤é¤Ï¤°¡×¡Ù¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ï¥ó¤ÎÁêÃÌÂÐ±þÄó¶¡¤òÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¤â·ÑÂ³¤·¤Þ¤¹
¡Ö»Ò¤É¤â¤ò´ê¤¦¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¤è¤ê¤½¤¤ ¹¬¤»¤Ê¿ÍÀ¸¤òÊâ¤á¤ë¼Ò²ñ¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢Ë¡¿Í¤Î½¾¶È°÷¸þ¤±Ê¡Íø¸üÀ¸¤ä¼«¼£ÂÎ¤Î½»Ì±¸þ¤±»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥µ¥Ýー¥È¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥ï¥ó¡× https://famione.com/benefit/¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡¥ß¥ï¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÀÐÀîÍ¦²ð¡Ë¤Ï¡¢ºòÇ¯ÅÙ¤«¤éÆàÎÉ¸©¡Ê¸©ÃÎ»ö¡§»³²¼¡¡¿¿¡¢°Ê²¼ ÆàÎÉ¸©¡Ë¤Î¡ØÀ¤È·ò¹¯¤ÎÁêÃÌ¥»¥ó¥¿ー¡Ö¤Ê¤é¤Ï¤°¡×¡Ù¤Î°ÑÂ÷¤ò¼õ¤±¤ÆÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¸©Ì±¤ÎÊý¤Ø¤ÎÇ¥¿±¤ä½Ð»º¡¢À¡¦À¸¿£Åù¤Ë´Ø¤¹¤ëÇº¤ß¤ò¤â¤ÄÊý¤Ø¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÁêÃÌÂÐ±þ¤ò¡¢ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¤â·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢§¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹Á´Ê¸¤Ï¤³¤Á¤é
https://prtimes.jp/a/?f=d14333-571-b21b3aaa9008adc980f299df56d3bbc0.pdf
ÆàÎÉ¸©¤Ç¤Ï¡¢ÆàÎÉ¸©ºß½»¡¦ºß³Ø¡¦ºß¶Ð¤ÎÊý¤Ë¸þ¤±¡¢Ç¥¿±¡¦½Ð»º¤ò¤È¤ê¤Þ¤¯ÍÍ¡¹¤Ê¤ªÇº¤ß¤ò¡¢´Ç¸î»Õ¤äÎ×¾²¿´Íý»Î¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿ÀìÌç¿¦¤Ë¤è¤ëÀìÌçÅª¤Ê¸«ÃÏ¤«¤é½õ¸À¤ò¹Ô¤¤¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æー¥¸¤´¤È¤Ë µ¯¤³¤ë¿ÈÂÎ¤È¤³¤³¤í¤Î¤ªÇº¤ß¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿·ò¹¯»Ù±ç¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ãÇ¯ÁØ¤ò´Þ¤à¡¢¤è¤êÉý¹¤¤ÁØ¤¬ÁêÃÌ¤·¤ä¤¹¤¤ÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ºòÇ¯ÅÙ¤«¤é¥ª¥ó¥é¥¤¥óÁêÃÌÁë¸ýÅù¤òÀßÃÖ¤·¡¢À¤È·ò¹¯¤Ë´Ø¤¹¤ëÊñ³çÅª¤«¤ÄÀìÌçÅª¤ÊÁêÃÌ»Ù±ç¤ª¤è¤Ó¥»¥ß¥Êー¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¸©Ì±¤ÎÊý¡¹¤ÎÇº¤ß¤äÉÔ°Â¤Î²ò¾Ã¡¢¤½¤·¤ÆÀµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤ÎÉáµÚ¡¦·¼È¯¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ»ö¶È¤Ï¥Õ¥¡¥ß¥ï¥ó¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»ö¶ÈÌ¾¾Î¤â¥Õ¥¡¥ß¥ï¥ó¤«¤éÊ£¿ô¤ÎÄó°Æ¤Î¾å¤Ç¡Ö¤Ê¤é¤Ï¤°¡×¤Ë·èÄê¤·¡¢¥í¥´¤ÎÀ©ºî¤ä³Æ¼ï¹ðÃÎ¥Á¥é¥·¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤É¤âÃ´Åö¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤Þ¤Ë¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¯¹¤¯¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥µー¥Ó¥¹¤È¤Ê¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÁêÃÌ¤ÏÆ¿Ì¾¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢°Â¿´¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¥µ¥Ýー¥È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥Æ¥¥¹¥È¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ë¤è¤ëÁêÃÌ¤äzoomÅù¤ò»È¤Ã¤¿ÄÌÏÃÁêÃÌ¤â²ÄÇ½¤Ç¡¢¥¹¥Þ¥Û¤«¤éµ¤·Ú¤Ë¤´ÁêÃÌ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£·Ð¸³¤ÈÀìÌçÅª¤ÊÃÎ¼±¤ò¤â¤Ä¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¤ªÇº¤ß¤äº¤¤ê¤´¤È¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢ÃúÇ«¤Ë¤ª±þ¤¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÁêÃÌ¤ÏÅö»ö¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼þ°Ï¤Î»Ù¤¨¤ëÎ©¾ì¤ÎÊý¤«¤é¤â¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢2024Ç¯10·î¤Ë¤Ï¡¢ÆàÎÉ¸©Æâ¤ÎÊÝ·ò½ê¡¦»ÔÄ®Â¼ÊÝ·ò»Õ¡¦³Ø¹»´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¸þ¤±¤Ë¡Ö¥×¥ì¥³¥ó¥»¥×¥·¥ç¥ó¥±¥¢¤òÃÎ¤í¤¦¡¦¸ì¤í¤¦¡×¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ã´Åö¼Ô¥³¥á¥ó¥È
ÆàÎÉ¸©¤Ç¤ÏÎáÏÂ£¶Ç¯ÅÙ¤è¤êÆàÎÉ¸©À¤È·ò¹¯¤ÎÁêÃÌ¥»¥ó¥¿ー¡Ö¤Ê¤é¤Ï¤°¡×¤ò³«Àß¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ç¥¿±¤äÉÔÇ¥¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¡¢¹¹Ç¯´ü¤ä¥Ñー¥È¥Êー´Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢À¤È·ò¹¯¤Ë´Ø¤¹¤ëÍÍ¡¹¤ÊÇº¤ß¤äÉÔ°Â¤ò¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¡¢¤É¤³¤«¤é¤Ç¤â¡¢µ¤·Ú¤ËÀìÌç¿¦¤ËÁêÃÌ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢ËÜ»ö¶È¤ò¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ÍøÍÑ¼Ô¤µ¤Þ¤ÎÀ¼¡Ê°ìÉôÈ´¿è¡Ë
¡ÖÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¸ÀÍÕ¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Ë°Â¿´¤Ç¤¡¢ÆâÍÆ¤âÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤òÃúÇ«¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ²¼¤µ¤êËÜÅö¤Ë½õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Á°¸þ¤¤Ë¿Ê¤á¤½¤¦¤Ç¤¹¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¡Ö¤È¤Æ¤â¿Æ¿È¤Ë²óÅú¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¼«Ê¬¤À¤±¤Ê¤Î¤«¤ÈÉÔ°Â¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤â²ò¾Ã¤µ¤ì¡¢°Â¿´¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¡ÖÉ×¤Ë¤âÏÃ¤·¤Å¤é¤¤¡¢ÉÂ±¡¤Ë¤âÁêÃÌ¤·¤Ë¤¯¤¤¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÏÃ¤»¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¡¢³Ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¢£ÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ¤Î¼è¤êÁÈ¤ßÎã¾Ò²ð
2024Ç¯10·î¤Ë¤Ï¡¢ÆàÎÉ¸©Æâ¤ÎÊÝ·ò½ê¡¦»ÔÄ®Â¼ÊÝ·ò»Õ¡¦³Ø¹»´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¸þ¤±¤Ë¡Ö¥×¥ì¥³¥ó¥»¥×¥·¥ç¥ó¥±¥¢¤òÃÎ¤í¤¦¡¦¸ì¤í¤¦¡×¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼«¼£ÂÎ¤Ë¤ª¤±¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¾ðÊó¸ò´¹¡¦°Õ¸«¸ò´¹¤Î¾ì¤È¤·¤ÆÍ°ÕµÁ¤Ç¤¢¤ê¡¢½»Ì±¸þ¤±¥»¥ß¥Êー³«ºÅ¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÂ¦¤Î»ëÅÀ¤ò³Ø¤ÖÎÉ¤¤µ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Î»ö¶È¤òÍý²ò¤·¡¢¤è¤ê¤è¤¤»Ù±ç¤Ë·Ò¤²¤ë¤Ë¤Ï¤È¤¤¤Ã¤¿¥Æー¥Þ¤ÎÏÃ¤â¤¢¤ê¡Ö¼«¿È¤Î¼«¼£ÂÎ¡¢Â¾¼«¼£ÂÎ¤¬¤É¤ó¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«²þ¤á¤ÆÊÙ¶¯¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¤¤¤¦¤´°Õ¸«¤â¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ê¡Íø¸üÀ¸¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥ï¥ó¡×¤Î³µÍ×
ÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤ÎÉ÷ÅÚ¤Å¤¯¤ê ¡ß Åö»ö¼Ô¤Î¸ÄÊÌ¥µ¥Ýー¥È¤Î2¼´¤Ç¤´»Ù±ç
Ê¡Íø¸üÀ¸¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥ï¥ó¡×¤Ï¡¢¡ÖÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¥»¥ß¥Êー/¸¦½¤¤òÄÌ¤¸¤Æ¤Î½¾¶È°÷¤Î¥ê¥Æ¥é¥·ー¸þ¾å¤ä¼ÒÆâÉ÷ÅÚ¤Î¾úÀ®¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó·ò¹¯ÁêÃÌ¤Ë¤è¤ë½¾¶È°÷¸Ä¡¹¤Î¥µ¥Ýー¥È¡×¤ÎÎ¾Â¦ÌÌ¤«¤é¡¢´ë¶È¤Î·ò¹¯·Ð±Ä¤äÎ¾Î©»Ù±ç¤ÎÂ¥¿Ê¡¢½÷À³èÌö¿ä¿Ê¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥ï¥ó¡×Æ³Æþ´ë¶È¤Î¼Ò°÷/½¾¶È°÷¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤Ç»þ´Ö¤ä¾ì½ê¤òÁª¤Ð¤º¡¢¼Ò³°¤Î´Ç¸î»Õ¤ä¿´Íý»Î¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Ê¤É¤ÎÍ»ñ³Ê¼Ô¤ËÂ¿ÍÍ¤Ê¥Æー¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÁêÃÌ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Æ¿Ì¾¤Ç¤«¤ÄÆâÍÆ¤ò²ñ¼Ò¤ËÃÎ¤é¤ì¤º¤ËÁêÃÌ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿´ÍýÅª°ÂÁ´À¤ò¹â¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë½¾¶È°÷ËþÂÅÙ¤Î¸þ¾å¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Áá´ü¤ËÇº¤ß¤òÁêÃÌ¤·¼«¿È¤Î¿ÈÂÎ¤ä¿´¤Î¾õÂÖ¤Ëµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤òÂ¥¤·¡¢ÉÔÄ´¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤°¸ú²Ì¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Á´½¾¶È°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¹Ö»Õ¿Ø¤Ë¤è¤ë¥»¥ß¥Êー/¸¦½¤¤òÄó¶¡¤·¡¢²ñ¼ÒÁ´ÂÎ¤Î¥ê¥Æ¥é¥·ー¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë½÷ÀÆÃÍ¤Î·ò¹¯²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢Ìó7³ä¤Î½÷À½¾¶È°÷¤¬¾å»Ê¡¦¼þ°Ï¤ÎÍý²ò¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹*1¡£´ÉÍý¿¦¤ä»Ù¤¨¤ëÂ¦¤Î½¾¶È°÷¤Ê¤É¡¢Åö»ö¼Ô°Ê³°¤ØÀµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤òÄó¶¡¤·¡¢Íý²ò¤òÂ¥¤¹¤³¤È¤Ç»Ù±ç¤ÎÉý¤Î³ÈÂç¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£¥»¥ß¥Êー/¸¦½¤¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¥Ëー¥º¤ä²ÝÂê´¶¤Ë±þ¤¸¤Æ¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º*2¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
2018Ç¯9·î¤è¤ê¡¢Ë¡¿Í¸þ¤±Ê¡Íø¸üÀ¸¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¡£¾®ÅÄµÞÅÅÅ´¤äTBS¸üÀ¸²ñ¤Ê¤É¤Ø¤ÎÊ¡Íø¸üÀ¸Æ³Æþ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥½¥Ëー¡¢Á´ÆüËÜ¶õÍ¢³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊANA¡Ë¡¢°ËÆ£ÃéÏ«Æ¯ÁÈ¹ç¤Ê¤É¤Ø¤â¥»¥ß¥Êー¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«¼£ÂÎ¤Ø¤ÎÄó¶¡¤È¤·¤Æ¤â¡¢¿ÀÆàÀî¸©²£¿Ü²ì»Ô¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ä¹ºê¸©¡¢ÅìµþÅÔ¿ùÊÂ¶è¡¢À¤ÅÄÃ«¶è¡¢¹Åç¸©»°¸¶»Ô¡¢·²ÇÏ¸©Í¸³ÚÄ®¤Ê¤É¡¢ÅÔÆ»ÉÜ¸©Ã±°Ì¤«¤éÃæ³ËÅÔ»Ô¡¢¤½¤·¤Æ¿ôËü¿Íµ¬ÌÏ¤Î»Ô¶èÄ®Â¼¤Þ¤ÇÉý¹¤¯Äó¶¡¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï°åÎÅ¹Ô°Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¿ÇÃÇ¤ä½èÊý¤Ï¹Ô¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
▶︎¥Õ¥¡¥ß¥ï¥ó Ë¡¿Í¸þ¤±Ê¡Íø¸üÀ¸¥µー¥Ó¥¹ https://famione.com/benefit(https://famione.com/benefit)
▶︎¼«¼£ÂÎ¸þ¤±¡ÖÇ¥³èLINE¥µ¥Ýー¥È»ö¶È¡× https://famione.com/local/(https://famione.com/local/)
*1 ½Ð½ê¡§Æ¯¤¯½÷À¤Î¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¸þ¾å°Ñ°÷²ñHP¤è¤ê¡ÊÅìµþÅÔ¼Â»Ü,2023-5,ÅÔÆâ¤ÇÆ¯¤¯½÷À3500¿Í¡Ü´ë¶ÈÃ´Åö¼Ô200¿Í¤Ø¤Î¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº·ë²Ì¡Ë
*2 ÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤Î´ðÁÃÃÎ¼±¡¢Íñ»ÒÅà·ë¤Ê¤É¥×¥ì¥³¥ó¥»¥×¥·¥ç¥ó¥±¥¢¤Î·¼È¯¡¢·î·Ð¡¦£Ð£Í£Ó¡¢¹¹Ç¯´ü¤Ê¤É¤Î·ò¹¯²ÝÂê¡¢¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¤ä¿Í´Ö´Ø·¸¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¥±¥¢¤Þ¤ÇÂ¿ºÌ¤Ê¥Æー¥Þ¤ËÂÐ±þ
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡¥ß¥ï¥ó
½êºßÃÏ ¢©150-0043 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÆ»¸¼ºä1ÃúÌÜ10ÈÖ8¹æ½ÂÃ«Æ»¸¼ºäÅìµÞ¥Ó¥ë2F－C
ÂåÉ½¼Ô ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÀÐÀî¡¡Í¦²ð
ÀßÎ©Æü 2015Ç¯6·î1Æü
£Õ£Ò£Ì https://famione.co.jp/
¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ï¥ó ¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢ÁêÃÌ https://lp.famione.com/
¡¦ÉÔÇ¥¼£ÎÅnet https://funin-info.net/
¡¦ÍñÁãÇ¯Îð¥Á¥§¥Ã¥¯¥¥Ã¥È FCheck https://fcheck.famione.com/
¡¦»ÒµÜÆâ¥Õ¥íー¥éCHECK KIT https://flora.famione.com/
▶︎¥Õ¥¡¥ß¥ï¥ó Ë¡¿Í¸þ¤±Ê¡Íø¸üÀ¸¥µー¥Ó¥¹ https://famione.com/benefit
▶︎¼«¼£ÂÎ¸þ¤±¡ÖÇ¥³èLINE¥µ¥Ýー¥È»ö¶È¡× https://famione.com/local/
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡¥ß¥ï¥ó¡¡¹ÊóÃ´Åö¡¡Mail¡§ info@famione.com¡¡TEL¡§080-2243-6995