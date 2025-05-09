¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥Þー¥È¡¢2024Ç¯°Ê¹ß¥ê¥êー¥¹¤ÎIP¸¶ºî¥¹¥Þ¥Û¥²ー¥à¥¿¥¤¥È¥ë¤òÊ¬ÀÏ
¥¹¥Þ¥Û¥²ー¥à¤ÎÊ¬ÀÏ»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥Þー¥È¤Ï¡¢2024Ç¯°Ê¹ß¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿IP¸¶ºî¥¹¥Þ¥Û¥²ー¥à41¥¿¥¤¥È¥ë¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¸¶ºîÇÞÂÎ¡¢¥¢¥Ë¥áÅ¸³«»þ´ü¤È¤Î´ØÏ¢À¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°·¹¸þ¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¹½À®¤Ê¤É¤Î·¹¸þ¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿Ä´ºº¥ì¥Ýー¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´ºº³µÍ×
Ä´ºº´ü´Ö¡§2024Ç¯1·î1Æü～2025Ç¯4·î30Æü
Ä´ººÆâÍÆ¡§¥ê¥êー¥¹½éÂ®¤Î·ë²Ì¤È¡¢ºîÉÊ¸¶ºî¤È¤Ê¤ëÌ¡²è¡¢¾®Àâ¡¢¥¢¥Ë¥á¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥²ー¥à¤ÎÅ¸³«»þ´ü¤«¤é´Õ¤ß¤¿ÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿ー¥²¥Ã¥ÈÁØ¤ÎÀ¤Âå¤äÅ¸³«¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤ò²òÀÏ
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§´ü´ÖÃæ¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¿·ºî¥¹¥Þ¥Û¥²ー¥à¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¤¦¤Á¡¢LIVEOPSIS¤Î¼èÆÀ¥Çー¥¿¤Ë¤Æ¥°¥í¥¹¥é¥ó¥¥ó¥°200°Ì°ÊÆâ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¡¢¥¢¥Ë¥á¡¦¥Þ¥ó¥¬¡¦¾®Àâ¤Ê¤É¤ò¸¶ºî¤È¤¹¤ëºîÉÊ¡£
¡Ê¥¿¥¤¥È¥ë¥ê¥êー¥¹Á°¤Ë¡¢¥¹¥Þ¥Û¥²ー¥à°Ê³°¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤Æ¸¶ºî¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ºîÉÊ¡¢¥¢¥Ë¥áÅ¸³«¤â´Þ¤á¤ÆÈ¯É½»þ¤«¤é¥¹¥Þ¥Û¥²ー¥à¤â»ëÌî¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¿ä»¡¤Ç¤¤ëºîÉÊ¤ò´Þ¤à¡Ë
¢¨¤¿¤À¤·¡¢°Ê²¼¤Ï½ü³°
¡¦¥¹¥Þ¥Û¥²ー¥àÅ¸³«¤¬Àè¹Ô¤·¡¢¤½¤Î¸å¥¹¥Þ¥Û¤ò¸¶ºî¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥Ë¥á¡¢Ì¡²èÅ¸³«¤¬¤µ¤ì¤¿¥¿¥¤¥È¥ë
¡¦·ÝÇ½¿Í¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¢Vtuber¡¢¼Âºß¤Î¥¹¥Ýー¥ÄÁª¼ê¤ä¥Áー¥à¤òÂêºà¤È¤·¤¿ºîÉÊ
¡¦Äê³ÛÇã¤¤ÀÚ¤ê·¿¤Î¥¢¥×¥ê¥²ー¥à¤Ï¡Ê¥³¥ó¥½ー¥ë¥²ー¥à¤Î¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê°Ü¿¢¤Ë¤¢¤¿¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¡Ë
9³ä°Ê¾å¤¬¥¢¥Ë¥áÅ¸³«¡¢¾¯Ç¯»ï¸¶ºî¤ÎÃæ¤Ë¤ÏWEB¥Þ¥ó¥¬È¯ºîÉÊ¤âÅÐ¾ì
Ä´ºº¤·¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¤¦¤Á¡¢Á´ÂÎ¤Î92.7%¤Ë¤¢¤¿¤ë38¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¥¢¥Ë¥áÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤«¤Ç¤âÌ¡²è¸¶ºî¥¿¥¤¥È¥ë¤¬14ËÜ¤ÈºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢34.1%¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥Þー¥ÈÄ´ºº/¸¶ºî¤ÎÅ¸³«¸µÊÌÈæÎ¨
¤½¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡×¤Ê¤É¤Î½µ´©Ï¢ºÜ¤Î¾¯Ç¯Ì¡²è»ï¤¬Ãæ¿´¡ÊÌó⅓¤ËÁêÅö¤¹¤ë14ºî¡Ë¤Ç¤¹¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ç¤ÏWEB¥Þ¥ó¥¬È¯¤ÎºîÉÊ¤âÁý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸¶ºî³«»Ï¤«¤é·Ð²áÇ¯¿ô10Ç¯Ì¤Ëþ¤Î¿·ºîIP7ºîÉÊ¤Î¤¦¤Á3ºî¤Ï¡Ö¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ü¡×¤ä¡Ö¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ý¥±¥Ã¥È¡×¡¢X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ê¤É¡¢WEB¥á¥Ç¥£¥¢¡¦SNSÈ¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥Ë¥áÊü±Ç¸å¤«¤éÈ¾Ç¯°ÊÆâ¤Ë¥ê¥êー¥¹¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ïº£¸å¥¢¥Ë¥áÅ¸³«¤ò¹µ¤¨¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¤ÏÁ´ÂÎ¤Î34.1%¤Ë¤¢¤¿¤ë14ºîÉÊ¡£ºîÉÊ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¥¢¥Ë¥á²½¤Î»þÅÀ¤Ç¥²ー¥àÅ¸³«¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿È¯É½¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥¿¥¤¥È¥ë¤â¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢½é²ó¤ÎÅ¸³«¤«¤é°ìÄê¤ÎÇ¯¿ô¤¬·Ð²á¤·¤¿ºîÉÊ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¿·¤¿¤Ë¥¢¥Ë¥á¤¬À©ºî¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»öÎã¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥Þー¥ÈÄ´ºº/(º¸)¥¢¥Ë¥áÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥È¥ëÈæÎ¨ (±¦)¥¢¥Ë¥áÊü±Ç¤«¤éÈ¾Ç¯°ÊÆâ¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥È¥ëÈæÎ¨
¥¢¥Ë¥á²½¤ÈÆ±»þÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¿·IP¡§¥¹¥Ôー¥É½Å»ë·¿¤ÎÅÐ¾ì
Ì¡²è¤¬¸¶ºî¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡Ø¥¸¥ç¥¸¥ç¤Î´ñÌ¯¤ÊËÁ¸±¡Ù¡ØÀ»Æ®»ÎÀ±Ìð¡Ù¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥Üー¥ë¡Ù¤Ê¤É¤Î¡È¥¸¥ã¥ó¥×²«¶â´ü¡ÉºîÉÊ¤¬ÊÂ¤Ö°ìÊý¤Ç¡Ø¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡Ù¤Ê¤É¤Î¿·¤·¤¤ºîÉÊ·²¤¬ÊÂ¤ÓÆó¶Ë²½¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡Ø²ø½Ã8¹æ¡Ù¡ØÀïÂâÂç¼º³Ê¡Ù¡ØÅí¸»°Åµ´¡Ù¤ÈÏ¢ºÜ³«»Ï¤«¤é5Ç¯Ì¤Ëþ¤ÎºîÉÊ¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü¸¶ºî³«»Ï¤«¤é5Ç¯Ì¤Ëþ¤ÎIPºîÉÊ¡ÊÈ´¿è¡Ë
¸¶ºî³«»Ï¤«¤é5Ç¯Ì¤Ëþ¤ÎIPºîÉÊ¡ÊÈ´¿è¡Ë
¿·Å¸³«¤Î¤¢¤ëIPºîÉÊ¤¬¥»ー¥ë¥¹¥é¥ó¥¥ó¥°TOP20¤Ë½¸Ãæ
Ä´ºº¤·¤¿41¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¤¦¤Á26ºîÉÊ¤¬¥ê¥êー¥¹·î¤Ë¥È¥Ã¥×50°Ì°ÊÆâ¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤ÈÈ¾¿ô¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¦¤Á¥ê¥êー¥¹¸å¤Ë·î´ÖÊ¿¶ÑTOP20Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿3¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¡¢¸¶ºîÂ¦¤Ç¿·¤¿¤ÊÅ¸³«¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤ÏÂ³ÊÔ¤ÎÏ¢ºÜ³«»Ï¤äºÆ¥¢¥Ë¥á²½¡¢¿·ºî¥¢¥Ë¥á¤ÎÀ©ºîÈ¯É½¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤ÎºîÉÊ¤Ç¤ÏIP¤ò¡È¸½ºß¿Ê¹Ô·Á¤Î»ñ»º¡É¤ÈÂª¤¨¡¢IP¤ÎÇ§ÃÎ¤äÇ®ÎÌ¤òºÆ¤Ó¹â¤á¤ë³èÍÑÊýË¡¤È¤·¤Æ¡¢¥²ー¥à²½¤â¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï³Æ¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¾ÜºÙÊ¬ÀÏ¤ä¡¢¥²ー¥à¡¦¾®Àâ¸¶ºî¥¿¥¤¥È¥ëÊ¬ÀÏ¤Î¤Û¤«¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¹½À®¤äÊ£¿ôIP¤ò²£ÃÇ¤¹¤ë¥¿¥¤¥È¥ëÊ¬ÀÏ¤Ê¤É¤â¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Ä´ºº·ë²Ì¤Î¾ÜºÙ¤ò¤´´õË¾¤Î´ë¶ÈÍÍ¤Ï¡¢LIVEOPSIS¤«¤é¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§LIVEOPSIS
LIVEOPSIS :
https://liveopsis.com/
¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥Þー¥È¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤â¥¹¥Þ¥Û¥²ー¥à»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëIP³èÍÑ»öÎã¤òÄ´ºº¤·¡¢IP¥Ó¥¸¥Í¥¹»Ù±ç¤ä¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë¼ÂÁ©Åª¥Çー¥¿Äó¶¡¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜÄ´ºº·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥Þー¥È¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥¹¥Þ¥Û¥²ー¥àÀìÌç±¿±Ä¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ØLIVEOPSIS¡Ê¥é¥¤¥Ö¥ª¥×¥·¥¹¡Ë¡Ù¤Î²ñ°÷¸þ¤±¥ì¥Ýー¥È¤È¤·¤ÆËè·îÄó¶¡Ãæ¤Ç¤¹¡£
²áµî¤ÎÄ´ººÎã¡§
¡¦¡ã2025Ç¯½Õ¥¢¥Ë¥á¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¿Íµ¤¤ÎÆüËÜ¥¢¥Ë¥á¤Ï¡©¡ä¿·ºî¥¢¥Ë¥á¤¬¥È¥Ã¥×20¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000058.000023865.html)
¡¦¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥Þー¥ÈÄ´ºº¡¢¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥äーµ¯ÍÑ¤Î¥¹¥Þ¥Û¥²ー¥à¤ÏÁ´ÂÎ¤Î20.2%¤Ë¤Î¤Ü¤ë(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000029.000023865.html)
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥Þー¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÆüËÜ¤ª¤è¤ÓÅì¥¢¥¸¥¢¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥¹¥Þ¥Û¥²ー¥à»Ô¾ì¤ËÆÃ²½¤·¤¿Ä´ºº¡¦Ê¬ÀÏ»ö¶È¤ä¡¢ÆüËÜÈ¯¤ÎIPºîÉÊ¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò³èÍÑ¤·¤¿IP¥³¥é¥ÜÃç²ð¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ê¤É¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹»Ù±ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥µー¥Ó¥¹°ìÍ÷¡Û
¡Ê¥²ー¥à¡Ë
Global IP Connect(https://liveopsis.com/collaboration)¡¡ÆüËÜÈ¯¤ÎIPºîÉÊ¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò³èÍÑ¤·¤¿IP¥³¥é¥ÜÃç²ð¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ê¤É¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹»Ù±ç
LIVEOPSIS(https://liveopsis.com/)¡¡¥¹¥Þ¥Û¥²ー¥à¤ÎÊ¬ÀÏ¡¦Ä´ºº¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯±¿±Ä¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó
Game Asset Biz Opp(https://spicemart-gabo.com/)¡¡¥²ー¥à¶È³¦ÀìÌç¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹
Playio Research(https://playio.jp/research/)¡¡¥²ー¥à¥æー¥¶ーÆÃ²½·¿¥ê¥µー¥Á¥µー¥Ó¥¹
¡ÊÈþÍÆ¡Ë
LIVEBeauty(https://livebeauty.jp/)¡¡ÈþÍÆ·Ï´ë¶È¡¦¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¸þ¤±¤ÎSNS¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Äー¥ë
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥Þー¥È
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡µ×ÊÝ¡¡¿¿À¡
½êºßÃÏ¡¡¡§ ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¹Èø1-11-2 BLOCKS EBISU 909
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§ 2015Ç¯7·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
£±¡ËÆüËÜ¡¢Åì¥¢¥¸¥¢¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥â¥Ð¥¤¥ë¥²ー¥à±¿ÍÑ¥ê¥µー¥Á»ö¶È
£²¡ËÆüËÜ¡¢Åì¥¢¥¸¥¢¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥â¥Ð¥¤¥ë¥²ー¥à±¿ÍÑ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È
£³¡ËÆüËÜ¤ÎIP¥Û¥ë¥Àー¤È¤Î¥³¥é¥Ü´ë²è¡¦¸ò¾Ä¡¦´Æ½¤¶ÈÌ³¤Ê¤É°ìÏ¢¤Î¶ÈÌ³¤òÃ´¤¦¥²ー¥à¥³¥é¥ÜÃç²ð»ö¶È
URL¡¡¡¡¡§ http://corp.spicemart.jp/(http://corp.spicemart.jp/)
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»Àè¡Û
¥áー¥ë¡§contact@spicemart.jp
¢¨ÆüËÜ¸ì¡¦±Ñ¸ì¡¦Ãæ¹ñ¸ì(´ÊÂÎ»ú¡¦ÈËÂÎ»ú)¡¦´Ú¹ñ¸ì¤ÇÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ç¤¹