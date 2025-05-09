¥Èー¥«¥í³ô¼°²ñ¼Ò ÌÀÀÐ¹©¾ìÍÍ¤è¤ê´óÉí¶â¤ò¼õÎÎ¤·¤Þ¤·¤¿
Ç§ÄêNPOË¡¿ÍÊ¼¸Ë»Ò¤É¤â»Ù±çÃÄÂÎ¡Ê½êºßÃÏ¡§Ê¼¸Ë¸©ÌÀÀÐ»Ô¡¢ÂåÉ½Íý»ö¡§Â¿ÅÄ¼ÂÐ«¡¢°Ê²¼¡ÖÅöË¡¿Í¡×¤È¤¤¤¦¡Ë¤Ï¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥Èー¥«¥í³ô¼°²ñ¼Ò ÌÀÀÐ¹©¾ìÍÍ¡Ê½êºßÃÏ¡§Ê¼¸Ë¸©ÌÀÀÐ»Ô¡Ë¤è¤ê´óÉí¶â¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Æ±¼Ò¤«¤é¤Î´óÉí¤Ï2023Ç¯¤è¤ê£³ÅÙÌÜ¤Î¼õÎÎ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Äº¤¤¤¿´óÉí¶â¤Ï¡¢ÅöË¡¿Í¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë³Ø½¬»Ù±ç¤ä»Ò¤É¤â¤Îµï¾ì½ê¤Å¤¯¤ê¡¢ÂÎ¸³³èÆ°¡¢ÊªÉÊ»Ù±ç¤ÎÄó¶¡¤Î¤¿¤á¤Ë»È¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¥Èー¥«¥í³ô¼°²ñ¼ÒÍÍ¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸
Åö¼Ò¤Ï¡Ö¿Í¤È¼«Á³¤ÎË¤«¤ÊÌ¤Íè¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ä¹´ü¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò·Ç¤²¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤ä´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¾Ð¤Ã¤Æ²á¤´¤»¤ëÃÏ°è¤Î·ÁÀ®¤Ë¤ªÌòÎ©¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿ÍÊ¼¸Ë»Ò¤É¤â»Ù±çÃÄÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö»Ò¤É¤â¤¬¾Ð¤Ã¤Æ²á¤´¤»¤ëÃÏ°è¤Î·ÁÀ®¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢2013Ç¯11·î¤Ë¹â¹»À¸Í»Ö¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀßÎ©¡£2017Ç¯1·î¤ËNPOË¡¿Í¤È¤·¤ÆÊ¼¸Ë¸©¤è¤êÇ§¾Ú¡£2023Ç¯2·î¤ËÇ§ÄêNPOË¡¿Í¤È¤·¤ÆÊ¼¸Ë¸©¤è¤êÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢³Ø½¬»Ù±ç¤ä»Ò¤É¤â¤Îµï¾ì½ê¤Å¤¯¤ê¡¢ÂÎ¸³¡¦·Ð¸³³èÆ°¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¥ê¥Ü¥ó±¿Æ°¤Ê¤É»Ò¤É¤â¤ä¤½¤Î²ÈÄí¤Ë´Ø¤ï¤ë³èÆ°¤òÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÅ¸³«¡£¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤ÎÀÑ¶ËÅª¤Ê³èÆ°¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡ÖÂè10²ó¤è¤ß¤¦¤ê»Ò°é¤Æ±þ±çÃÄÂç¾Þ ¾©Îå¾Þ¡×¤ò2016Ç¯¤Ë¡¢¡Ö¤¢¤·¤¿¤Î¤Þ¤Á¡¦¤¯¤é¤·¤Å¤¯¤ê³èÆ°¾Þ ¿¶¶½¾©Îå¾Þ¡×¤ò2017Ç¯¤Ë¼õ¾Þ¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖÌÀÀÐ»Ô¶µ°é¸ùÏ«¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¡£
Ì¾¾Î¡§Ç§ÄêÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿ÍÊ¼¸Ë»Ò¤É¤â»Ù±çÃÄÂÎ
ÂåÉ½Íý»ö¡§Â¿ÅÄ¼ÂÐ«
½êºßÃÏ¡§Ê¼¸Ë¸©ÌÀÀÐ»ÔÊÌ½êÄ®£¸ÈÖ£±£±¹æ
ÀßÎ©¡§2013Ç¯11·î29Æü¡ÊË¡¿ÍÇ§¾ÚÆü¡§2017Ç¯1·î18Æü¡¢Ç§ÄêÆü¡§2023Ç¯2·î22Æü¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§³Ø½¬»Ù±ç»ö¶È¡¢»Ò¤É¤â¤Î·òÁ´°éÀ®»ö¶È¡¢¾ðÊóÈ¯¿®»ö¶È¡¢»ùÆ¸µÔÂÔËÉ»ß»Ù±ç»ö¶È¡¡Åù
Ç§ÄêÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿ÍÊ¼¸Ë»Ò¤É¤â»Ù±çÃÄÂÎ¡§https://hpcso.com
¥Þ¥ó¥¹¥êー¥µ¥Ýー¥¿ーÊç½¸¥Úー¥¸¡§https://hpcso.com/news/9109
´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤È¤·¤Æ»Ù±ç¤ò¸¡Æ¤¤µ¤ì¤ëÊý¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://hpcso.com/donate/org