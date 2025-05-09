HubSpot¤¬¡ØBreeze¸ÜµÒÂÐ±þ¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡Ù¤òÂçÉý¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È
¡¡CRMÅëºÜ¤Î¥«¥¹¥¿¥Þー¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÄó¶¡¤¹¤ëHubSpot Japan³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ¡¢ÆüËÜË¡¿ÍÂåÉ½¡§¥À¥ó¡¦¥Ü¥°¥Êー¡¢°Ê²¼¡ÖHubSpot¡×¡Ë¤Ï¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Åö¼Ò¤¬³«È¯¤¹¤ëAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡ØBreeze¸ÜµÒÂÐ±þ¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡Ù¤Î¿·µ¡Ç½¤ª¤è¤ÓÄó¶¡ÈÏ°Ï³ÈÂç¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Breeze¸ÜµÒÂÐ±þ¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ï¡¢½¾ÍèService Hub Pro¤Þ¤¿¤ÏEnterprise¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î·ÀÌó¥æー¥¶ー¤Î¤ß¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ë¤è¤êÄó¶¡ÂÐ¾Ý¤¬¹¤¬¤ê¡¢HubSpot¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡ÊÍøÍÑÎÌ¤Ë±þ¤¸¤Æ²Ý¶â¤µ¤ì¤ë¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡Ë¤òÄÌ¤¸¤ÆMarketing Hub¡¢Sales Hub¡¢Service Hub¡¢Content Hub¡¢Operations Hub¤ÎProfessional¤ª¤è¤ÓEnterprise¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤µ¤ì¤¿Breeze¸ÜµÒÂÐ±þ¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ï2025Ç¯6·î2Æü¤è¤êÄó¶¡³«»ÏÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡HubSpot¤Ï¡¢AI¤Ç´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¤â¤ÈAIµ¡Ç½¤ò¥«¥¹¥¿¥Þー¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ËÄ¾ÀÜÁÈ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢2024Ç¯¤Ï100¤òÄ¶¤¨¤ëAIµ¡Ç½·²¡ÖBreeze¡×¡¢¶ÈÌ³¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡ÖBreeze Copilot¡×¡¢¶ÈÌ³¤òÂå¤ï¤ê¤ËÃ´¤¦¡ÖBreeze Agents¡×¤òÅëºÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃÊÌ¤ÊÀßÄê¤äÄÉ²Ã¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î¹ØÆþ¤ÏÉÔÍ×¤Ç¡¢¥æー¥¶ー¤ÏÆü¡¹¤Î¶ÈÌ³¤ÎÃæ¤Ç¼«Á³¤ËAI¤ò³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¢AI¤È¿Í´Ö¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥Áー¥à¤¬´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¯¤ÈHubSpot¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Î½ÅÅÀÅª¤Ê¶¯²½¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤È¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥Áー¥à¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ Breeze¸ÜµÒÂÐ±þ¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤È¤Ï
¡¡Breeze¸ÜµÒÂÐ±þ¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ï¡¢HubSpot¤Î¥«¥¹¥¿¥Þー¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¾å¤Ç³èÍÑ¤Ç¤¤ëAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ç¤¹¡£HubSpot¤Î¸ÜµÒ¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¡¢¥Ê¥ì¥Ã¥¸¥Ùー¥¹¡¢²áµî¤ÎÂÐÏÃ¥í¥°¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤ÎÊ¬Îà¡¦²óÅú¡¦¥Á¥±¥Ã¥È²½¤ò¼«Æ°²½¤·¤Þ¤¹¡£¼ç¤ÊÆÃÄ§¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¿×Â®¤Ê¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¡§¿ôÊ¬¤ÇÆ³Æþ¤¬´°Î»
Â¿ÍÍ¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ËÂÐ±þ¡§E¥áー¥ë¡¢¥Á¥ã¥Ã¥È¡¢WhatsApp¡¢Facebook Messenger¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Á¥ã¥Í¥ë¤Ç¸ÜµÒ¤È¤Î´Ø·¸¹½ÃÛ¤ò¼Â¸½
¥¹¥Þー¥È¤Ê¸ÜµÒÂÐ±þ¡§ÃíÊ¸¾õ¶·¤ä¹¹¿·Æü¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÜµÒ¸ÇÍ¤Î¾ðÊó¤òCRM¾å¤Ç¸Æ¤Ó½Ð¤·¡¢³èÍÑ¤¬²ÄÇ½
¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¼Â¹Ô¡§¥Ñ¥¹¥ïー¥É¤ÎºÆÀßÄêÅù¡¢´ÊÃ±¤ÊÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ò¹Ô¤¤¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤ÆÃ´Åö¼Ô¤Ø°ú¤·Ñ¤®¤ò¹Ô¤¦
ÆâÂ¢¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¡§¼«¼Ò¤Î¥Ê¥ì¥Ã¥¸¥Ùー¥¹¡¢¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¢PDF¡¢¥Ö¥í¥°¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¾ðÊó¸»¤«¤é¼«Æ°³Ø½¬
¡¡
Breeze¸ÜµÒÂÐ±þ¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Î³èÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦±Ä¶È¡¦¥«¥¹¥¿¥Þー¥µー¥Ó¥¹¤Î³Æ¥¿¥Ã¥Á¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç°ì´Ó¤·¤¿¸ÜµÒÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¡¢Ã´Åö¼Ô¤Ï¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ¶ÈÌ³¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦±Ä¶È¡¦¥«¥¹¥¿¥Þー¥µー¥Ó¥¹ÎÎ°è¤Ç¤Î¼ç¤Ê¥æー¥¹¥±ー¥¹
¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡§¥¦¥§¥Ö¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ç¤ÎÃúÇ«¤ÊÀÜµÒ¡¢´ÊÃ±¤Ê¼ÁÌä¤Ø¤ÎÂ¨»þ²óÅú¤òÄÌ¤¸¤Æ¥êー¥ÉÁÏ½Ð¤ò²ÃÂ®
±Ä¶È¡§¸«¹þ¤ß¸ÜµÒ¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤Ø¤ÎÂ¨»þ²óÅú¡¢¾ðÊóÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¹ØÇã°ÕÍß¤Î¾úÀ®¤òÂ¥¿Ê
¥«¥¹¥¿¥Þー¥µー¥Ó¥¹¡§ÃíÊ¸¾õ¶·¤Î³ÎÇ§¤Ê¤É¤Î´ÊÃ±¤Ê¼êÂ³¤¡¢24»þ´ÖÂÎÀ©¤Ç¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»ÂÐ±þ¤òÄÌ¤¸¤Æ¥µ¥Ýー¥È¥Á¥±¥Ã¥È¿ô¤òºï¸º¤·¤Ä¤Ä¡¢¸ÜµÒËþÂÅÙ¤ò¸þ¾å
¡¡HubSpot¤ÏÅö½é¡¢¥«¥¹¥¿¥Þー¥µー¥Ó¥¹¥Áー¥à¤¬¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¤ò³ÈÂç¤Ç¤¤ë¤è¤¦Service Hub¤ÎÍøÍÑ¥æー¥¶ー¸þ¤±¤ËBreeze¸ÜµÒÂÐ±þ¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¸ÜµÒÂÐ±þ¤Î50¡ó°Ê¾å¤¬AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ò·è¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÂç¤¤ÊÀ®²Ì¤¬¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢Breeze¸ÜµÒÂÐ±þ¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ÎÆ³Æþ´ë¶È¤Ï¥«¥¹¥¿¥Þー¥µー¥Ó¥¹¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤«¤é±Ä¶È¡¢¥µー¥Ó¥¹¤Ë»ê¤ëÉý¹¤¤¸ÜµÒÂÐ±þ¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¤ÎÄó¶¡ÈÏ°Ï¤Î³ÈÂç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥Ð¥¤¥äー¥¸¥ãー¥ËーÁ´ÂÎ¤Ë¤ï¤¿¤ë¸ú²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ·èÄê¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ HubSpot¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤È¤Ï
¡¡HubSpot¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ÏBreeze Intelligence¤ÇºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë½¾ÎÌ²Ý¶â¥â¥Ç¥ë¤òBreeze¸ÜµÒÂÐ±þ¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ë¤âÅ¬ÍÑ¤µ¤»¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¿·¤¿¤ËHubSpot¤ÎAIÀ½ÉÊ¤ÎÉ¸½à¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ë²Ý¶âÂÎ·Ï¤Ç¤¹¡£¥æー¥¶ー¤Ï1¤Ä¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È»Ä¹â¤Ç³ÆAIÀ½ÉÊ¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ÎÁ¶â¤Ï¥·ー¥È¡Ê¥é¥¤¥»¥ó¥¹¡Ë¡Ü»È¤Ã¤¿Ê¬¤À¤±¾ÃÈñ¤µ¤ì¤ë¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É·¿¤Ç¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ¿ï»þÄÉ²Ã¤Ç¤¤ë¡ÈPay-as-you-grow¡ÉÊý¼°¤Î¤¿¤á¡¢ÍøÍÑÎÌ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿½ÀÆð¤«¤ÄÍ½Â¬¤·¤ä¤¹¤¤¥³¥¹¥È´ÉÍý¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡ÚHubSpot Japan³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
HubSpot¤Ï¡¢¡Ö»È¤¤¤ä¤¹¤µ¡¢Â¨¸úÀ¡¢¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¡ÊEasy, Fast, Unified¡Ë¡×¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿À½ÉÊ¤È¥µー¥Ó¥¹¤Ç´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥«¥¹¥¿¥Þー¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£HubSpot¤Î¥«¥¹¥¿¥Þー¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥é¥¦¥É·¿¤ÎCRM¡Ê¸ÜµÒ´Ø·¸´ÉÍý¡Ë¤È¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢±Ä¶È¡¢¥«¥¹¥¿¥Þー¥µー¥Ó¥¹¡¢¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¡¢¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È´ÉÍý¤Ê¤É¤ÎÀ½ÉÊ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ÜµÒ¤ò¼æ¤¤Ä¤±¡¢¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¡¢¸ÜµÒËþÂÅÙ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ç¼«¼Ò¤âÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¡Ö¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¡×¤Î»×ÁÛ¤Î¼ÂÁ©¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£´ë¶È¤Î³ÆÀ®Ä¹¥Õ¥§ー¥º¤Î¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ½ÀÆð¤Ë³ÈÄ¥¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¸½ºßÀ¤³¦135¥«¹ñ°Ê¾å¤ÇÌó248,000¼Ò¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡HubSpot Japan³ô¼°²ñ¼Ò
¡Ê¢¨ÆüËÜ¸ìÉ½µ¤¬É¬Í×¤ÊºÝ¤Ï¡Ö¥Ï¥Ö¥¹¥Ý¥Ã¥È¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡×¤È¤´µºÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¥À¥ó¡¦¥Ü¥°¥Êー
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡2016 Ç¯ 2 ·î
±Ä¶È³«»Ï¡¡2016 Ç¯ 7 ·î
»ñËÜ¶â¡¡¡¡500Ëü±ß
½êºßÃÏ¡¡¡¡ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ°ìÃúÌÜ4ÈÖ1¹æ ´Ý¤ÎÆâ±Ê³Ú¥Ó¥ë26F
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡CRMÅëºÜ¤Î¥«¥¹¥¿¥Þー¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î³«È¯¡¢ÈÎÇä¤ª¤è¤Ó´ØÏ¢¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡
ËÜ¼Ò¡¡¡¡¡¡HubSpot, Inc.¡ÊÊÆ¹ñ¥Þ¥µ¥Á¥åー¥»¥Ã¥Ä½£¥±¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥¸¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¥Ë¥åー¥èー¥¯¾Ú·ô¼è°ú½ê¾å¾ì¡Ê¥Æ¥£¥Ã¥«ー¡§HUBS¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡¡¥ä¥ß¥Ë¡¦¥é¥ó¥¬¥ó¡ÊCEO¡Ë
½¾¶È°÷¿ô¡¡Á´À¤³¦ 8,200Ì¾
´ë¶È¥µ¥¤¥È¡¡¡¡https://www.hubspot.jp/company-information
¡ã´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯¡ä
¡ÖHubSpot CRM¡× ¡¡ https://www.hubspot.jp/products/crm(https://www.hubspot.jp/products/crm)
¡ÖMarketing Hub¡× ¡¡https://www.hubspot.jp/products/marketing(https://www.hubspot.jp/products/marketing)
¡ÖContent Hub¡× ¡¡ https://www.hubspot.jp/products/content(https://www.hubspot.jp/products/content)
¡ÖSales Hub¡× https://www.hubspot.jp/products/sales(https://www.hubspot.jp/products/sales)
¡ÖService Hub¡× https://www.hubspot.jp/products/service(https://www.hubspot.jp/products/service)
¡ÖCommerce Hub¡× https://www.hubspot.jp/products/commerce(https://www.hubspot.jp/products/commerce)
¡ÖOperations Hub¡× https://www.hubspot.jp/products/operations(https://www.hubspot.jp/products/operations)
¡ÖHubSpot ¸ø¼°¥Ö¥í¥°¡× https://blog.hubspot.jp/(https://blog.hubspot.jp/)
¡ÖHubSpot for Startups¡× https://www.hubspot.jp/startups(https://www.hubspot.jp/startups)
¡ÖHubSpot ÆüËÜ¸ì¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£ー¡×https://community.hubspot.jp(https://community.hubspot.jp)
¡ÖHubSpot ¥¢¥«¥Ç¥ßー¡×https://academy.hubspot.jp/(https://academy.hubspot.jp/)
¡ÖBreeze¡×https://www.hubspot.jp/products/artificial-intelligence(https://www.hubspot.jp/products/artificial-intelligence)