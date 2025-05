¥Ö¥é¥Ã¥É¡¦¥Ú¥¤¥º¥êー¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡ØLimited Edition Brad Paisley 1967 ¡íLost Paisley¡í Telecaster¡Ù2025Ç¯5·î9Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¹ñÆâ¼õÃí³«»Ï

フェンダーミュージック株式会社

フェンダー ミュージカル インストゥルメンツ コーポレーション(所在地:米国カリフォルニア州、CEO:アンディ・ムーニー、以下FMIC)は、現代カントリーミュージックシーンを代表するブラッド・ペイズリー(https://www.bradpaisley.com/)と共同開発したFender Custom Shop製ギター『Limited Edition Brad Paisley 1967 "Lost Paisley" Telecaster』を発表しました。

この目を引くヴィンテージスタイルのギターは、1968年に初登場したフェンダーの最も印象的かつ人気の高いデザインのひとつであるPaisley Redフィニッシュを現代に蘇らせたギターです。オリジナルモデルが誕生した1967年にちなみ、本モデルはカリフォルニア州コロナにあるFender Custom Shopにて67本限定で制作され、国内ではFender Flagship Tokyo(https://jp.fender.com/pages/fender-flagship-tokyo)とFender Custom Shopショーケースディーラーにて販売されます。さらに、ブラッド自身がフェンダーのナッシュビル研究開発チームと協力し、自ら19本のギターを制作。これらの特別な19本は、本人の公式チャンネルを通じて限定販売されます。

ブラッド・ペイズリーは、「僕は生まれたときから“ペイズリー(Paisley)柄”に縁があったんだ。出生証明書にこの名字を書かれた瞬間からね。そんな自分の名前が、フェンダー史上最高にクールなフィニッシュのひとつになったなんて、本当に信じられないよ。このギターは、かつて存在したカラーが、生き続けていたらどんなものになったかを表現したものなんだ。そして、これまで手にした中で間違いなく最高のギターだと思っているよ」と述べています。

このテレキャスターの物語は、ギター史から忘れかけられていた1960年代当時のものと思われる、ほぼ未使用のBlue Paisley柄のフォイル紙をブラッドが譲り受けたことから始まりました。このフォイル紙を手に入れ、新たな情熱に駆られたブラッドは、親しい友人であるザック・チャイルズ(https://www.askzac.com/)とジョー・グレイザー(https://www.glaserbender.com/)と共に、自身が所有する1967年製テレキャスターの再塗装だけでなく、ヴィンテージに忠実なペイズリー柄フォイル紙の精密な再現にも取り組みました。入念な研究と職人技により、彼らはテレキャスターを完璧に修復させただけでなく、オリジナルのペイズリー柄のフォイル紙の再現にも成功しました。

1968年に初めて発売されたPaisley RedとBlue Flowerフィニッシュは、フェンダーが「サマー・オブ・ラブ」ムーブメントの影響を受けて発表したカラーです。これらの楽器は、デザインパターンをプリントしたフォイル紙でラッピングされた上からメタリックバーストで仕上げられ、複雑なパターンの紙の鮮やかな色を際立たせていました。しかし、紙の厚さや、弱い接着剤、ポリエステルのクリアコート、そして経年変化などの不安定な要素の連鎖により、多くのギターがチッピングや剥離といった損傷を受け、プレイヤーは再塗装を余儀なくされました。短命にも1969年後半に生産終了すると、これらのギターやベースは次第に忘れ去られてしまいました。

その後、数十年でペイズリーテレキャスターギターは熱狂的なファン層を確立しました。ヴィンテージショップで時折姿を現すようになったこれらの楽器は、その独特な外見と希少な背景に惹かれたコレクターやギタリストから珍重されるようになりました。このアイコニックなデザインと同名を持つブラッド・ペイズリーは、自然とこれらのクラシックモデルに魅惑されました。そして今、ヴィンテージルーツを称えると同時に、現代のクラフトマンシップと精度を融合させたFender Custom Shopとのコラボレーションモデルは、ブラッドの“Lost Telecaster”のビジョンを実現しています。

Fender Custom Shop 製品開発ディレクターのチェイス・ポールは、「ブラッド・ペイズリーのフェンダーの歴史に対する深い理解と、細部にまでこだわる姿勢が、『Lost Paisley』テレキャスターの実現に大きく貢献しました」とコメントしています。続けて「1960年代のオリジナルBlue Paisley柄のフォイル紙の再発見からカスタムハードウェアとピックアップまで、『Limited Edition Brad Paisley 1967 ‘Lost Paisley’ Telecaster』のあらゆる要素は、目的を持って作り込まれています。これは単なるアーティストシグネイチャーモデルではありません。このコンセプトが“もし当時製品化されていたら”というもう一つの可能性を示すものです。フェンダー テレキャスターの進化における、まさに“失われたピース”といえるでしょう」と述べています。

『Limited Edition Brad Paisley 1967 ‘Lost Paisley’ Telecaster』は、ノスタルジアと精密なクラフトマンシップを融合した唯一無二のモデルで、現代のプレイヤーに対応する万能な楽器です。アルダー、パウロニア(桐)、スプルースのユニークな組み合わせで作られた軽量ボディは、卓越したレゾナンスと快適さを提供しています。目を引くBlue Paisley Relic(R)フィニッシュに、カラフルなメタリックバーストで仕上げたこのギターは、サイケデリックの由来を取り入れながらも、モダンな要素を備えています。カスタム60年代オーヴァル“C”シェイプメイプルネックに、ラウンドラミネートメイプル指板を採用し、スムーズで馴染みやすい演奏性を実現します。内部に搭載されているハンドワウンンドのSeymour Duncan Custom Lost Paisleyピックアップは、温かみのある鮮明でバランスの取れたトーンを奏で、Glaser “G” Benderシステムは、ペダルスチールギターのような滑らかなベンディングを可能にし、パフォーマンスの表現力を向上させます。1960年代後半の仕様でまとめ上げられ、ヴィンテージスタイルケース、当時の仕様を再現したフェンダーストラップ、正規製品証明書といったカスタムアクセサリーが付属されるこのテレキャスターは、コレクターの夢を叶える逸品でありながら、ステージ用にも最適なギターです。

フェンダー ナッシュビル支社(テネシー州)アーティストマーケティング ディレクターのベン・ブラン=デュモンは、このコラボレーションについて次のように語っています。「このプロジェクトは、ブラッドとフェンダーの長年の関係と、テレキャスターとそのレガシーに対する共通の情熱を象徴しています。『“Lost Paisley” Telecaster』はシグネイチャーギターを超えた存在で、ブラッドのサウンドを形作り、世界中のアーティストに影響を与え続けるカントリーミュージックのコミュニティへのラブレターです。私たちはブラッドと共に、フェンダーの知られざる歴史の1ページを称えるだけでなく、その遺産を日々守り続けるプレイヤーとクリエイターを祝うこの楽器をお届けできることを大変光栄に思います。」

フェンダーがペイズリーの“運命の道”をたどり、“Lost Paisley”が全米を横断してナッシュビルにたどり着くまでの旅を収めた動画 がフェンダー公式YouTubeチャンネルで公開中です。(URL: https://youtu.be/Blf3wYQTVkI)

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Blf3wYQTVkI ]

ブラッド・ペイズリーは、カントリー音楽史において最も才能豊かで栄誉に輝く男性ソロアーティストの一人として、その地位を確立しました。20年以上にわたり、彼の作詞作曲と比類ないパフォーマンスは、3つのグラミー賞、2つのAmerican Music Awards、15のAcademy of Country Music Awards、14のCountry Music Association Awardsを含む数多くの賞を受賞してきました。そのうちには、最も名誉ある「Entertainer of the Year」賞や、キャリー・アンダーウッドと共に11年連続で最も成功したCMAアワードの共同司会者として認められた記録も含まれています。2001年からグランド・オール・オプリのメンバーであるブラッドは、音楽ランキング1位を獲得した自身の25曲のうち21曲を自ら作詞作曲し、2008年にはBillboard Country Airplayチャートで10曲連続にランキング1位のシングルを達成した史上初のアーティストとなりました。カントリーミュージックシーンを代表するスーパースターとして、今までの作品は累計で50億回のストリーミング再生を記録しています。

1946年の創業以来、フェンダーは世界をリードする楽器メーカー、販売会社、ディストリビューターとして、音楽と文化に革命をもたらしてきました。フェンダー ミュージカル インストゥルメンツ コーポレーション(以下FMIC)は、FENDER(R)、SQUIER(R)、GRETSCH(R)、JACKSON(R)、EVH(R)、CHARVEL(R)、BIGSBY(R)、PRESONUS(R) 等、様々なブランドを所有・ライセンスしており、プレイヤーを中心としたアプローチで、ジャンルを問わず最高品質の楽器の製造とデジタル体験を提供しています。2015年より、フェンダーのデジタル部門はプレイヤーのあらゆる音楽ステージに寄り添う製品やインタラクティブな体験の新しいエコシステムを導入しています。これらには、フェンダーのギター、アンプ、エフェクター、アクセサリー、プロオーディオ機器を補完するためにデザインされた革新的なアプリや学習プラットフォームが含まれており、没入型の音楽体験を通じてプレイヤーにインスピレーションを与えています。またFMICは、初心者から歴史に名を残すレジェンドまで、すべてのプレイヤーが音楽表現の力を発揮できるように尽くしています。2021 年には創業 75 周年を迎え、創業者レオ・フェンダーのビジョンを継承し、音楽への愛を共有することでプレイヤーを繋ぎ続けます。

1987年以来、Fender Custom Shopとその優秀なビルダーは、クリエイティビティ、独創性、芸術性に富んだ驚異的な作品で、世界中のプレイヤーやコレクターを魅了し続けてきました。南カリフォルニアで始まったFender Custom Shopは、カリフォルニア州コロナに拠点を置き、コレクション性の高いカスタム楽器を製造する世界有数のメーカーへと成長しました。「ドリームファクトリー」としても知られるFender Custom Shopには、フェンダーの伝説的な楽器を製作し、可能性の限界を押し広げる、マスタービルダーズと呼ばれる世界で最も熟練した名誉な職人が所属しています。彼らは、エリック・クラプトン、ジェフ・ベック、H.E.R.、ジミー・ペイジから、コレクター、プロフェッショナル、ギター愛好家まで、プレイヤーの夢のギターを実現させています。フェンダーのイノベーションの中心であり、ブランドの頂点でもあるフェンダー・カスタムショップでは、マスタービルトとチームビルトギターの両方で考案されたアイデアや製造技術が、フェンダーの他のプロダクションラインのモデルにインスピレーションと影響を与えています。