°ìÈÖÌÌÇò¤¤ËüÇîÀ¤Âå¤Ë¡¢¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£ËüÇî¤Î¡È¸ø¼°¤Ç¤Ï¸ì¤é¤ì¤Ê¤¤Ç®¶¸¡É¤òÀÚ¤ê¼è¤ë¥Õ¥êー¥Úー¥Ñー¡ØËüÇîÀ¤Âå¡Ù¡¢5·î13ÆüÁÏ´©¡ª
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Ídemoexpo¡Ê½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÀ¾¶èµþÄ®ËÙ1-12-11 °¦¹¸¥Ó¥ë4F¡¿ÂåÉ½Íý»ö¡§²Ö²¬¡¢°Ê²¼demo!expo¡Ë¤Ï¡¢¥Õ¥êー¥Úー¥Ñー¡ØËüÇîÀ¤Âå¡Ù¤ò2025Ç¯5·î13Æü¤ËÁÏ´©¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ØËüÇîÀ¤Âå¡Ù¤Ï¡¢¡ÖËüÇî¤ò¤Ä¤¯¤ë¡¦¤¿¤Î¤·¤à¡¦¤Î¤³¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤«¤é¡¢²ñ¾ìÆâ³°¤ÇÌöÆ°¤¹¤ë¿Í¡¹¤Î¥¹¥Èー¥êー¤ä¡¢³¹¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¥ê¥¢¥ë¤ÊÆ°¤¤ò¤¹¤¯¤¤¼è¤ê¡¢¡Öº£¤³¤Î»þÂå¤òÀ¸¤¤ë»ä¤¿¤Á¤³¤½¤¬¡ÈËüÇîÀ¤Âå¡É¤À¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤Þ¤¹¡£
Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ò¡È¾¡¼ê¤Ë±þ±ç¤¹¤ë¡É¤È¤¤¤¦¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¥¢¥×¥íー¥Á¤ÎÇÞÂÎ¤Ç¤¹¡£
¡ØËüÇîÀ¤Âå¡Ù¤ÎÁ°¿È¤Ï¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤è¤¦¤ÈÃÏ¸µ¤Î°õºþ²ñ¼Ò¤Ê¤É¤¬È¯¹Ô¤·¤Æ¤¤¿¥Õ¥êー¥Úー¥Ñー¡ÖÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî±þ±ç¥Þ¥¬¥¸¥ó EXPOST¡Ê¥¨¥¥¹¥Ý¥¹¥È¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£2022Ç¯¤«¤é2025Ç¯4·î¤Þ¤Ç¤Î3Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÁ´8¹æ¤òÈ¯¹Ô¤·¡¢ÆÈ¼«¤ÎÀÚ¤ê¸ý¤Ç´ØÀ¾ËüÇî¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨Â³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢EXPOST¤¬»ý¤ÄËüÇî¤Ø¤ÎÇ®ÎÌ¤È¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¤ò¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Ídemoexpo¤¬Àµ¼°¤Ë°ú¤·Ñ¤®¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤äÊÔ½¸ÂÎÀ©¤ò°ì¿·¡£Ì¾¾Î¤â¿·¤¿¤Ë¡ØËüÇîÀ¤Âå¡Ù¤È¤·¤Æ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ëÁÏ´©¤·¤Þ¤¹¡£
¥³¥ó¥»¥×¥È - ¤³¤ÎÇÞÂÎ¡¢¤³¤³¤¬ÌÌÇò¤¤¡ª-
- ¡Ö¤Þ¤ÀËüÇîÌ¤ÂÎ¸³¤Î¿Í¡×¤âËüÇîÀ¤Âå¤Ë´¬¤¹þ¤à
¸ø¼°¤ÎÈ¯É½¤ä¥Ë¥åー¥¹¤Ç¤ÏÅÁ¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¡¢Ì±´ÖÈ¯¤Î¼«Í³¤Ê´¶À¤È¸Ä¿Í¤Î¤Þ¤Ê¤¶¤·¡£¤¿¤È¤¨Ì´½§¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ËüÇî¤Î¡ÈÅö»ö¼Ô¡É¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤ÄêµÁ¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
- ¡ÈÆÉ¤àÅ¸¼¨¶õ´Ö¡É¨¡¨¡ËüÇî¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ¤Âå¤Ø
À¸¤Þ¤ì¤Æ½é¤á¤ÆËüÇî¤Ë½Ð²ñ¤¦10Âå¤«¤é¡¢1970Ç¯ÂçºåËüÇî¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËÂÎ¸³¤·¤¿¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÎ©¾ì¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬ÅÐ¾ì¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆËüÇî¤È¤Ï²¿¤«¡©¡×¤ò¸ì¤ë¤½¤ÎÀ¼¤¬¡¢¤Þ¤ë¤Ç»ïÌÌ¾å¤Ë¹¤¬¤ëÅ¸¼¨¶õ´Ö¤Î¤è¤¦¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
- ¥¹¥¤¥¹ ¡ß ¥Ï¥¤¥¸¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë ¡ß ³¤ÍÎ¥íー¥×――³Æ¹ñ¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Î¾ðÇ®¤â¼èºà
ÁÏ´©¹æ¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¤¥¹¤È¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤ËÄ¾·â¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡£³Æ¹ñ¤¬¡Öº£¤³¤½ÅÁ¤¨¤¿¤¤¥á¥Ã¥»ー¥¸¡×¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Î±ü¹Ô¤¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ØËüÇîÀ¤Âå¡Ù¤Ç¤Ïº£¸å¤âËè¹æ¡¢³¤³°¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Î¥ー¥Ñー¥½¥ó¤¿¤Á¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¼Â»Ü¤·¡¢ÃÂÀ¸¤Þ¤Ç¤ÎÉñÂæÎ¢¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤¡¢Íè¾ì¼Ô¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ê¤É¡¢¡ØËüÇîÀ¤Âå¡Ù¤Ç¤·¤«ÆÉ¤á¤Ê¤¤À¸¤¤¿À¼¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¥¿ー¥²¥Ã¥È¡¢Â°À
Ç¯Âå¡¢ÀÊÌ¡¢¿¦¶È¤Ê¤ÉÄ¶±Û¤·¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÀ¤Âå～¤¢¤é¤æ¤ë¿Í¡¹¤¬µ¤·Ú¤Ë¼ê¤Ë¼è¤ê³Ú¤·¤á¤ëÌµÎÁÇÞÂÎ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÁÏ´©¹æ³µÍ×¡Û
Ì¾¾Î¡§¡ØËüÇîÀ¤Âå vol.1¡Ù¡¡¡Ê±ÑÌ¾¡§EXPO GENERATION¡Ë
È¯¹ÔÆü¡§2025Ç¯5·î13Æü
È½·¿¡§A4È½¡¦¥Õ¥ë¥«¥éー¡¿Á´8¥Úー¥¸¡¦Æü±Ñ¥Ð¥¤¥ê¥ó¥¬¥ë¡Ê°ìÉô¡Ë
È¯¹Ô¸µ¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Ídemoexpo
ÇÛÉÛ¡§ÌµÎÁÇÛÉÛ¡ÊEXPO¼ò¾ì¥¥¿¡¦¥ß¥Ê¥ßËÜÅ¹¡¢Osaka Metro ÇßÅÄ¤Ê¤ó¤ÐÅ·²¦»û¤Ê¤É¼çÍ×±Ø20¤«½ê¡¢THE DECK¡¢ÂçºåÉÜ²¼¸ø¶¦»ÜÀß¤Û¤«¡Ë
¡Ú¶¨»¿¡¦¶¨ÎÏ¡Û
¶¨»¿¡§¿¿À¸°õºþ³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¿·À¸»æ¥Ñ¥ë¥×¾¦»ö³ô¼°²ñ¼Ò
¶¨ÎÏ¡§¥µ¥ó¥±¥¤Áí¹ç°õºþ³ô¼°²ñ¼Ò¡¢Âçºå¤Þ¤Á¤´¤ÈËüÇî¶¦ÁÏ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à
¡ÚÀ©ºî¡Û
´ë¡¡¡¡²è¡§ ËüÇîÀ¤ÂåÊÔ½¸Éô
¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ ²³Àî¿¿Í³»Ò (Neki inc.)
É½»æ»£±Æ¡§ ÌÚÂ¼²Ú»Ò¡¡
ËÝ¡¡¡¡Ìõ¡§ µÜ³°¿¿Íý»Ò¡¢ºû´Ó½ß»Ò
ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¡§ ¾®ÅçÃÎÀ¤
¥³¥Ôー¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¡§µ×²¬¿òÍµ (³ô¼°²ñ¼Òparks)
ËüÇîÀ¤ÂåÊÔ½¸Éô¡§ºû´Ó½ß»Ò¡¢»³º¬¥·¥Ü¥ë
¡ÚÁÏ´©¹æ ·ÇºÜ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ê°ìÉôÈ´¿è¡Ë¡Û
- ´¬Æ¬ÆÃ½¸¡Ã¡Ö¿·¤·¤¤ËüÇîÀ¤Âå¡¢¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
Ã¯¤«¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ»×¤Ç´Ø¤ï¤ê»Ï¤á¤¿¿Í¤¿¤Á¤Î¥¹¥Èー¥êー¡£ËüÇî¤ò¡È¼«Ê¬¤´¤È¡É¤Ë¤¹¤ë¥Ò¥ó¥È¤¬¤³¤³¤Ë¡£
- ËüÇîÀ¤Âå¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡Ã·úÃÛ²È¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¢Âç³Ø±¡À¸¡¢¿¢ÌÚ¿¦¿Í¤Ê¤É
¿¦¶È¤âÀ¤Âå¤â°ã¤¦Èà¤é¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î´Ø¤ï¤êÊý¡×¤ÇËüÇî¤òÌÌÇò¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£¡È¸ø¼°¡É¤Ç¤Ï¸ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¤½¤ÎÇ®¤ò¸ÀÍÕ¤ÇµÏ¿¤·¤Þ¤¹¡£
- ³¤³°¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥óÆÃ½¸¡Ã¥¹¥¤¥¹¡õ¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤¬¸ì¤ë¡¢¤³¤³¤¬¸«¤É¤³¤í¡ª
¤É¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤Ç¤³¤Î¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤«¡© Àß·×¤ÎÎ¢ÏÃ¤«¤é¹ñ¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤Þ¤Ç¡¢Ã´Åö¼ÔËÜ¿Í¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡£
- ³¹¤Î¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¾Ò²ð¡ÃEXPO¼ò¾ì¡¢¤Þ¤Á¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡¡¤Ê¤É
Ì´½§¤À¤±¤¬ËüÇî¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£Âçºå¤Î¤¢¤Á¤³¤Á¤Ç¹¤¬¤ë¡È¤Þ¤Á¤´¤ÈËüÇî¡É¤ò¡¢¤Þ¤ë¤Ç²ñ¾ì¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¤Î¤è¤¦¤Ë¾Ò²ð¡£
¡ÖËüÇîÀ¤Âå¡×Vol.1 ¡Ê2025Ç¯5·î13Æü¹æ¡Ë¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ
https://demoexpo.jp/bg/expogeneration_vol1.pdf(https://demoexpo.jp/bg/expogeneration_vol1.pdf)
¡ÚÁÏ´©¥×¥ì¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡Û
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÁÏ´©¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ÁÏ´©¥×¥ì¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò5·î9Æü¡Ê¶â¡Ë～11Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËEXPO¼ò¾ì ¥¥¿ËÜÅ¹¤Ç³«ºÅ¡£¡ÖËüÇîÀ¤Âå¡×¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¾Ò²ð¤ä¡¢»æÌÌ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¿ÍÊª¤È¤Î¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æþ¾ìÌµÎÁ¡£
ËüÇîÀ¤ÂåÁÏ´©Å¸¼¨¡§
¡ÎÆü»þ¡Ï5·î9Æü¡Ê¶â¡Ë～5·î11Æü¡ÊÆü¡Ë
¡Î²ñ¾ì¡ÏEXPO¼ò¾ì ¥¥¿ËÜÅ¹¡ÊÂçºå»ÔËÌ¶èÇßÅÄ3ÃúÌÜ1-3 ¥ë¥¯¥¢Âçºå B2F ¥¢¥È¥ê¥¦¥àÂ¦¥¨¥¹¥«¥ìー¥¿ー¿á¤È´¤±¡Ë
¡ÎÆâÍÆ¡Ï¡ÖËüÇîÀ¤Âå¡×Å¸¼¨¡¢²áµî¤Î¥Õ¥êー¥Úー¥ÑーÅ¸¼¨¡¢»²²Ã·¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ê¤É
¡ÎÎÁ¶â¡ÏÆþ¾ìÌµÎÁ
ËüÇîÀ¤ÂåÁÏ´©µÇ°¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡§
¡ÎÆü»þ¡Ï5·î9Æü¡Ê¶â¡Ë19:00～21:00
¡Î²ñ¾ì¡ÏEXPO¼ò¾ì ¥¥¿ËÜÅ¹¡ÊÂçºå»ÔËÌ¶èÇßÅÄ3ÃúÌÜ1-3 ¥ë¥¯¥¢Âçºå B2F ¥¢¥È¥ê¥¦¥àÂ¦¥¨¥¹¥«¥ìー¥¿ー¿á¤È´¤±¡Ë
¡Î½Ð±é¡Ï»³º¬¥·¥Ü¥ë¡Êdemo!expo¡Ë¤Ê¤É
¡ÎÎÁ¶â¡ÏÆþ¾ìÌµÎÁ
¡Î¾ÜºÙ¡Ïhttps://expobar-kita-0509.peatix.com
demo!expo¤È¤Ï
¡ÎÃÄÂÎÌ¾¡Ï°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Ídemoexpo
¡Î½êºßÃÏ¡ÏÂçºåÉÜÂçºå»ÔÀ¾¶èµþÄ®ËÙ1-12-11 °¦¹¸¥Ó¥ë4F
¡ÎÀßÎ©¡Ï2023Ç¯4·î13Æü
¡ÎÂåÉ½Íý»ö¡Ï²Ö²¬
¡ÎÍý»ö¡Ïº£Â¼ ¼£À¤¡¢²¬ËÜ ±ÉÍý¡¢ÉÚÅÄ ¿®Íº¡¢Ä¹°æ ·ò°ì¡¢µ×²¬ ¿òÍµ¡¢»³º¬ ¥·¥Ü¥ë
¡Î¼ç¤Ê³èÆ°¡Ï³¹¤«¤é¡Ö¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¡×¤ò»Å³Ý¤±¤ë¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡õ¥¯¥ê¥¨ー¥¿ー½¸ÃÄ
¸ø¼°¥µ¥¤¥È :
https://demoexpo.jp/
demo!expo¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³èÆ°
ÆüËÜÁ´¹ñ¤ÎËüÇî¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¿Í¤¬¾¡¼ê¤Ë½¸¤¦µòÅÀºî¤ê¡ØEXPO¼ò¾ì¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ù
Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¿Í¤ä¡¢ÃÏ°è¤Ç¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò»Å³Ý¤±¤¿¤¤¿Í¤¬½¸¤Þ¤ê¸ì¤é¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖEXPO¼ò¾ì¡×¤òÁ´¹ñ¤Ç³«¤¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£ËüÇî´Ø·¸¼Ô¤È°ìÈÌ¿Í¤¬Ê¬¤±³Ö¤Æ¤Ê¤¯°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤¹¸òÎ®¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤«¤éÍÍ¡¹¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2022Ç¯½Õ¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢Æ±Ç¯7·î18Æü¤Ë¤Ï¡¢ËüÇî¤Þ¤Ç1000ÆüÁ°¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òµ¡¤Ë¡¢´ØÀ¾2ÉÜ4¸©¤ÇÆ±»þ³«ºÅ¡£¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾¤òÃæ¿´¤ËÀÄ¿¹¤«¤é¼¯»ùÅç¤Þ¤ÇÌó75²ó³«ºÅ¡¢Îß·×5,100¿Í°Ê¾å¤ËÍè¾ì¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤ÏµòÅÀ³«Àß¤ò¤µ¤é¤Ë¿Ê¤á¡¢Æ±»þÂ¿È¯Åª¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥·ー¥ó¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ØÀ¾¤«¤éÁ´¹ñ¡¦À¤³¦¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Îµ¡±¿¾úÀ®¤òÁÀ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È :
https://www.exposakaba.jp/
ËüÇî¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È°ìÍ÷
¤¢¤¿¤é¤·¤¤Âçºå¤ß¤ä¤²·×²è¡¡by Âçºå¤¨¤¨YOKAN
Âçºå¤Î´é¤È¤Ê¤ë¿·¤·¤¤¡È¤ß¤ä¤²²Û»Ò¡É¤òºî¤ë¤Ù¤¯¡¢´ØÀ¾¤ÎÏÂ²Û»Ò¥áー¥«ー¤¬¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤ÆÂçºå¤ß¤ä¤²¤Î¡Ö¥¸¥ã¥ó¥ë¡×¤òºî¤ê¡¢Âçºå¤ÎÊ¸²½¤È¤·¤Æº¬ÉÕ¤«¤»¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¾ÜºÙ(https://2ngen.jp/ningenworks/osakaeeyokan/)
EXPOÂç³Ø
Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ë´ØÀ¾¤ÎÂç³Ø¤È¤·¤Æ¤É¤¦´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¡¢¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×·Á¼°¤Ç¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò½Ð¤·¹ç¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡£¡Ê2023Ç¯4·î¤Ë¡ØEXPOÂç³Ø ´ØÂç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡Ù¤ò³«ºÅ¡Ë
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¾ÜºÙ(https://machigotoexpo.jp/project/kandai-banpakubu/)
EXPO TRAIN
±èÀþ¤ÎÅ¹ÊÞ¡¦´ë¶È¡¦¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤È¤·¤ÆÎó¼ÖÆâ¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤Þ¤ë¤´¤ÈÆÏ¤±¤ëÂßÀÚÎó¼Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡£¡Ê2023Ç¯7·î¤Ë¡ØEXPO TRAIN ¶áÅ´¹æ¡Ù¡¢2024Ç¯4·î¤Ë¡ØEXPO TRAIN ºåµÞ¹æ¡Ù¤ò³«ºÅ¡Ë
EXPO TRAIN ¶áÅ´¹æ ¥¤¥Ù¥ó¥È¥ì¥Ýー¥È(https://workmill.jp/jp/webzine/demo-expo-train-20230907/)
EXPO TRAIN ºåµÞ¹æ ¥¤¥Ù¥ó¥È¥ì¥Ýー¥È(https://workmill.jp/jp/webzine/demo-expo-train-hankyu-20240620/)
¥ä¥ä¥³¥·Áñ¤ÎÆÏ¤«¤Ê¤¤¤ª¤¯¤ê¤â¤Î¡¡by Panasonic
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥°¥ëー¥×¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡Ö¥Î¥â¤Î¹ñ¡×¤¬·Ç¤²¤ë¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¼«Ê¬¤ò²ò¤Êü¤ÄÂÎ¸³¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¥½¥¦¥¾¥¦¡ÊÁÛÁü¡¢ÁÏÂ¤¡Ë¤¹¤ëÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤¹ÂÎ¸³·¿¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡£
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¾ÜºÙ(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000039.000027724.html)
³¹¤«¤éÁÏ¤ê¾å¤²¤ë¤â¤¦1¤Ä¤ÎËüÇî
demo!expo¤Ï¡Ö³¹¤Î¿Í¤ò¼çÌò¤Ë¡¢³¹¤«¤éËüÇî¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¡¢2025Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤·¤Æ¡¢³¹¤«¤é¤â¤¦1¤Ä¤ÎËüÇî¡Ö¤Þ¤Á¤´¤ÈËüÇî¡×¤òÁÏ¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³«Ëë3Ç¯Á°¡ØEXPO TEAM CAMP 2022¡Ù³«ºÅ
2021Ç¯9·î¤Ëdemo!expo¤ò·ëÀ®¤·¡¢ÍâÇ¯¤Î2022Ç¯3·î¤ËËÜÃÄÂÎ¤Î½é¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØEXPO TEAM CAMP 2022¡Ù¤ò¡¢Ì´½§¤ÇËüÇî½é¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡£
ËüÇî´Ø·¸¼Ô¤ä´üÂÔ¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¹Í¤¨¤ë³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬½¸·ë¤·¡£¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤¬¼«Ê¬¤ÎÌ´¤äÄ©Àï¤ò¸ì¤ê¹ç¤¦¸òÎ®¤Î¾ì¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000026.000027724.html)
¥¤¥Ù¥ó¥È¥ì¥Ýー¥È(https://demoexpo.jp/camp2022/)
³«Ëë2Ç¯Á°¡Ø¤Þ¤Á¤´¤ÈËüÇî2023¡Ù³«ºÅ
³«Ëë2Ç¯Á°¤È¤Ê¤ë2023Ç¯4·î13Æü¤Ë¡¢¡Ö¤Þ¤Á¤´¤ÈËüÇî2023¡×¤È¾Î¤·¤Æ¡¢Âçºå¤òÉñÂæ¤ËÌó1¥ö·î¤Î´Ö¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¼èÁÈ¤ò³¹¤Çºî¤ê¾å¤²¤ë³èÆ°¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000034.000027724.html)
¥¤¥Ù¥ó¥È¥ì¥Ýー¥È(https://workmill.jp/jp/webzine/demo-expo-carnival-20240201/)
³«Ëë1Ç¯Á°¡Ø¤Þ¤Á¤´¤ÈËüÇî¥Ð¥¹¥Ä¥¢ー¡Ù¡¢¡Ø¤Þ¤Á¤´¤ÈËüÇî¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÙÈ¯É½
³«Ëë1Ç¯Á°¤È¤Ê¤ë2024Ç¯4·î12Æü¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÎÂçºå¤Î³¹¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿Ì¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ð¥¹¥Ä¥¢ー¡Ø¤Þ¤Á¤´¤ÈËüÇî¥Ð¥¹¥Ä¥¢ー¡Ù¤Î¼Â»Ü¡¢¡Ø¤Þ¤Á¤´¤ÈËüÇî¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ù¤ÎÈ¯É½¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¥ì¥Ýー¥È(https://workmill.jp/jp/webzine/demo-expo-tour-20240606/)
³«ËëÈ¾Ç¯Á°¡ØHH EXPO¡Ù¡¢¡ØEKI EXPO¡Ù¡ØEXPO OPEN STREET¡Ù³«ºÅ
³«ËëÈ¾Ç¯Á°¤È¤Ê¤ë2024Ç¯10·î13Æü¤Ë¡¢ÇßÅÄ¥¨¥ê¥¢¤òÃæ¿´¤Ë¿·¤·¤¤³¹¤ÎÍ·¤ÓÊý¤òÄó°Æ¤¹¤ë¼Â¾Ú¼Â¸³¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ödemo!tape¡×¤ò³«»Ï¡£ËüÇîµ¡±¿¾úÀ®¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖHH EXPO¡×¡¢¡ÖEKI EXPO¡×¡¢¡ÖEXPO OPEN STREET¡×¤Ç¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¥ì¥Ýー¥È(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000008.000139145.html)