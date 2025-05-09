¸½ÃÏÎ¹¹Ô²ñ¼Ò¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¥ªー¥Àー¥á¥¤¥É¤Î³¤³°Î¹¹Ô¤ò¼ê³Ý¤±¤ëOooh¡£ÂÐ¾Ý¥¨¥ê¥¢¤ò100¥«¹ñ¤Ë³ÈÂç¡ª¤ªµÒ¤µ¤Þ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀ¤³¦³Æ¹ñ¤ÎÎ¹¤ò¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º
À¤³¦Ãæ¤Î¸½ÃÏÎ¹¹Ô²ñ¼Ò¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¥ªー¥Àー¥á¥¤¥É¤Î³¤³°Î¹¹Ô¤òÄó¶¡¤¹¤ëOooh¡Ê¥¦ー¡Ë³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§»³²¼¿¸ÂÀÏº¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÙ¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÈ¿¶Á¤ä¤´Í×Ë¾¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ÂÐ¾Ý¥¨¥ê¥¢¤ò100¥«¹ñ¤Ë³ÈÂç¡£º£¸å¤â¤ªµÒ¤µ¤Þ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¼«Í³¤ÊÎ¹¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥µー¥Ó¥¹¤Î¶¯²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡ÂÐ¾Ý¥¨¥ê¥¢¤ò100¥«¹ñ¤Ë³ÈÂç¡ª¿Íµ¤¤ÎÎ¹¹ÔÀè¤«¤é¥Ë¥Ã¥Á¤ÊÈë¶¤Þ¤ÇOooh¤Ë¤ªÇ¤¤»¡ª
Î¹¹Ô¼Ô¤¬¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Î¾ðÊó¤ËÀºÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¸½ÃÏÎ¹¹Ô²ñ¼Ò¤È¥Á¥ã¥Ã¥ÈÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥×¥é¥ó¤òºîÀ®¡¦¼êÇÛ¤ò°ÍÍê¤Ç¤¤ë³¤³°Î¹¹Ô¥µー¥Ó¥¹¡¢Oooh¡£¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹Î®¹ÔÄ¾Á°¤Î2019Ç¯11·î¤Ë29¥«¹ñ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤ÆÀµ¼°¥ê¥êー¥¹¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÈ¿¶Á¤ä¤´Í×Ë¾¤òÆ§¤Þ¤¨¤Ä¤ÄÂÐ¾Ý¥¨¥ê¥¢¤ò³ÈÂç¤·Â³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢ÂÐ¾Ý¥¨¥ê¥¢100¥«¹ñ¤òÃ£À®¡£Ã¯¤â¤¬Æ´¤ì¤ë¿Íµ¤¤ÎÎ¹¹ÔÀè¤«¤é¡¢¤¢¤Þ¤ê´Ñ¸÷ÃÏ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Èë¶¤Þ¤Ç¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Î¤´Î¹¹Ô¤ò¤ª¼êÅÁ¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¾Ý¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¢£¥¢¥¸¥¢¡Ê·×9¥«¹ñ¡Ë
¥¤¥ó¥É¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¢¥¿¥¤¡¢¥Á¥Ù¥Ã¥È¡¢¥Í¥Ñー¥ë¡¢¥Öー¥¿¥ó¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¡¢¥â¥ó¥´¥ë¡¢ÂæÏÑ
¢£¥¢¥Õ¥ê¥«¡Ê·×17¥«¹ñ¡Ë
¥¦¥¬¥ó¥À¡¢¥¨¥¸¥×¥È¡¢¥¨¥¹¥ï¥Æ¥£¥Ë¡¢¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢¡¢¥±¥Ë¥¢¡¢¥¶¥ó¥Ó¥¢¡¢¥¸¥ó¥Ð¥Ö¥¨¡¢¥»ー¥·¥§¥ë¡¢¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢¡¢¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¡¢¥Ê¥ß¥Ó¥¢¡¢¥Ü¥Ä¥ï¥Ê¡¢¥Þ¥À¥¬¥¹¥«¥ë¡¢¥â¥¶¥ó¥Óー¥¯¡¢¥â¥í¥Ã¥³¡¢¥ë¥ï¥ó¥À¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«
¢£¥ª¥»¥¢¥Ë¥¢¡Ê·×4¥«¹ñ¡Ë
¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¥¯¥Ã¥¯½ôÅç¡¢¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥É¡¢¥Ð¥Ì¥¢¥Ä
¢£Ãæ±û¥¢¥¸¥¢¡Ê·×5¥«¹ñ¡Ë
¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¡¢¥«¥¶¥Õ¥¹¥¿¥ó¡¢¥¥ë¥®¥¹¡¢¥¿¥¸¥¥¹¥¿¥ó¡¢¥È¥ë¥¯¥á¥Ë¥¹¥¿¥ó
¢£ÃæÅì¡Ê·×6¥«¹ñ¡Ë
¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¡¢¥ª¥Þー¥ó¡¢¥«¥¿ー¥ë¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¢¥Ðー¥ìー¥ó¡¢¥è¥ë¥À¥ó
¢£ÆîÊÆ¡Ê·×9¥«¹ñ¡Ë
¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¡¢¥¦¥ë¥°¥¢¥¤¡¢¥¨¥¯¥¢¥É¥ë¡¢¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¡¢¥Á¥ê¡¢¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢¥Ú¥ëー¡¢¥Ü¥ê¥Ó¥¢
¢£ËÌÃæÊÆ¡Ê·×11¥«¹ñ¡Ë
¥¢¥ë¥Ð¡¢¥¨¥ë¥µ¥ë¥Ð¥É¥ë¡¢¥¥åー¥Ð¡¢¥¥å¥é¥½ー¡¢¥°¥¢¥Æ¥Þ¥é¡¢¥³¥¹¥¿¥ê¥«¡¢¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¡¢¥Ë¥«¥é¥°¥¢¡¢¥Ñ¥Ê¥Þ¡¢¥Ù¥êー¥º¡¢¥á¥¥·¥³
¢£¥èー¥í¥Ã¥Ñ¡Ê·×39¥«¹ñ¡Ë
¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥É¡¢¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¡¢¥¢¥¼¥ë¥Ð¥¤¥¸¥ã¥ó¡¢¥¢¥ë¥Ð¥Ë¥¢¡¢¥¢¥ë¥á¥Ë¥¢¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥¨¥¹¥È¥Ë¥¢¡¢¥ªー¥¹¥È¥ê¥¢¡¢¥ª¥é¥ó¥À¡¢¥¥×¥í¥¹¡¢¥®¥ê¥·¥ã¡¢¥°¥êー¥ó¥é¥ó¥É¡¢¥¯¥í¥¢¥Á¥¢¡¢¥¸¥çー¥¸¥¢¡¢¥¹¥¤¥¹¡¢¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ê¢¨¡Ë¡¢¥¹¥í¥Ð¥¥¢¡¢¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢¡¢¥»¥ë¥Ó¥¢¡¢¥Á¥§¥³¡¢¥Ç¥ó¥Þー¥¯¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢¥È¥ë¥³¡¢¥Î¥ë¥¦¥§ー¡¢¥Ï¥ó¥¬¥êー¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¡¢¥Õ¥§¥íー½ôÅç¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥Ù¥ë¥®ー¡¢¥Ýー¥é¥ó¥É¡¢¥Ü¥¹¥Ë¥¢¡¦¥Ø¥ë¥Ä¥§¥´¥Ó¥Ê¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡Ê¢¨¡Ë¡¢¥Þ¥ë¥¿¡¢¥â¥ó¥Æ¥Í¥°¥í¡¢¥é¥È¥Ó¥¢¡¢¥ê¥È¥¢¥Ë¥¢¡¢¥ë¥¯¥»¥ó¥Ö¥ë¥¯
¡Ê¢¨¡Ë¸½ºß°ì»þÅª¤Ë¿·µ¬¤Î¤ªÌä¹ç¤»¤Î¼õÉÕ¤òÄä»ß¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¼«Ê¬¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤Ç¼«Í³¤ÊÎ¹¤ò³ð¤¨¤ë¡ªOooh¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÀ¼¤ÈOooh¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤´¾Ò²ð
¡ÚCase1¡ÛÆ´¤ì¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ø¡ª½é¤á¤Æ¤Î½÷À°ì¿ÍÎ¹¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë
¢£¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÀ¼
ÎÉ¿´Åª²Á³Ê¤«¤ÄÈ´¤«¤ê¤Ê¤¤¼êÇÛ¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥Ä¥¢ー¤Ç¤·¤¿¡ª
º£²ó½é¤á¤Æ¡¢¥íー¥Þ¤È¥Ê¥Ý¥ê¤Ë½÷¤Ç°ì¿ÍÎ¹¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡ª¤Ç¤â¼£°Â¤â¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤ÈÊ¹¤¯¤·ÉÔ°Â¡Ä¤È¤¤¤¦»ö¤â¤¢¤ê¡¢OoohÍÍ¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥Ä¥¢ー¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤Î´õË¾ÆâÍÆ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¥×¥é¥ó¤òÄó°Æ¤·¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿¤ê¡¢·èÄêÁ°¤ËÉÔ°Â¤ÊÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÙ¡¹¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¤¤¤Ä¤â²÷¤¯¿Æ¿È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥µ¥Ýー¥ÈÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£
2¿Í¤«¤é¤Î¥Ä¥¢ー¤¬Â¿¤¯¡¢¤½¤â¤½¤â1¿Í¤Ç¤Î»²²Ã¤¬½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡ÄÂç¼ê¤ÎÂ¾¼ÒÍÍ¤Ç1¿Í¤«¤é¤Î¥Ä¥¢ー¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤âÆüÄø¤¬´û¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢ÃÍÃÊ¤¬¹â¤¹¤®¤ëÅù¤¬Â¿¤¤Ãæ¡¢OoohÍÍ¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥Ä¥¢ー¤ÏÎÉ¿´Åª¤Ê²Á³Ê¤«¤Ä¡¢È´¤«¤ê¤Ê¤¤¼êÇÛ¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë°Â¿´¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Oooh¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦ÀìÍÑ¼ÖÁ÷·Þ¤Ç½÷À¤Î°ì¿ÍÎ¹¤Ç¤â°Â¿´¡£
¡¦ÌÜÅª¤ä¹Ô¤Àè¤Ë±þ¤¸¤Æ¥¬¥¤¥ÉÉÕ¤´Ñ¸÷¤È¼«Í³´Ñ¸÷¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¥Úー¥¹¤Ç´Ñ¸÷¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚCase2¡ÛÄ¾Á°Í½Ìó¤Ç´¶Æ°¤Î¥Ò¥Þ¥é¥ä¥È¥ì¥Ã¥¥ó¥°¤ò¼Â¸½¡ª¡Ê¥Í¥Ñー¥ë¡Ë
¢£¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÀ¼
Ì´¤Î¼Â¸½¡ª
Ç¯ËöÇ¯»Ï7Æü´Ö¤Î¥Ò¥Þ¥é¥ä¥È¥ì¥Ã¥¥ó¥°¡Ê¥Þ¥ë¥Ç¥£¥Ò¥Þー¥ë¡ËÎ¹¹Ô¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´ë²èÃÊ³¬¤«¤é¥Á¥ã¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ë¤ÆÎ¹¹Ô¤Î´õË¾¤òÅÁ¤¨¡¢Åª¤òÆÀ¤¿Åª³Î¤Ê¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤âÁá¤¯¥¹¥àー¥º¤ËÌ´¤Î´ë²è¤¬À°¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¥ã¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ç¸úÎ¨¤ÎÎÉ¤¤ÂÇ¹ç¤»¤¬¤Ç¤¡¢2½µ´ÖÂ¤é¤º¤Ç¤Û¤ÜÎ¹Äø¤¬³ÎÄê¤¹¤ë¤È¸À¤¦¶Ã¤¤ÎÁá¤µ¤ÇÁ´¤¯¥¹¥È¥ì¥¹¤ÎÌµ¤¤ÂÇ¹ç¤»¤¬½ÐÍè¤¿¤³¤È¡¢ÂçÊÑ´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤ÎÎ¹¹Ô¤Ï¤È¸À¤¦¤È¡¢´üÂÔ°Ê¾å¤½¤ì°Ê¾å¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿»ö¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
½é¤Î4,000mÄ¶¤¨¤ÎÉÔ°Â¤ò¥¬¥¤¥É¤µ¤ó¤È¥Ýー¥¿ー¤µ¤ó¤Î¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÇÛÎ¸¤Ç¼«Á³¤È¤½¤ì¤ò²ò¾Ã¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡Ö²÷À²¡×¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â¤¢¤êÎÞ¤Î½Ð¤ëÀä·Ê¤ò¿´¤È¿ÈÂÎ¡¢Á´¿À·Ð¤Ç´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥Ö¥ë¤âÌµ¤¯¡¢»ä¤¿¤ÁÉ×ÉØ¤ÎÌ´¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤ÆÄº¤¡¢ºÇ¹â¤ÎÇ¯±Û¤·¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤¿»ö¡¢ÂçÊÑ´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Oooh¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥ÈÎ¹¹Ô¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÆüÄø¤â½ÀÆð¤ËÄ´À°²ÄÇ½¡£´ûÂ¸¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥Ä¥¢ー¤À¤ÈÅÔ¹ç¤ÎÎÉ¤¤ÆüÄø¤Î¥×¥é¥ó¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤Ç¤â¤´ÁêÃÌ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ç¸½ÃÏÎ¹¹Ô²ñ¼Ò¤ËÄ¾ÀÜÁêÃÌ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»þ´Ö¤ÎÌµÂÌ¤¬¤Ê¤¯¥¹¥Ôー¥Ç¥£ー¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡ÚCase3¡ÛÄ¹Ç¯¤ÎÌ´¤ò¼Â¸½¡ª¥·¥ç¥Ñ¥ó¤ò¤â¤Ã¤È¹¥¤¤Ë¤Ê¤ì¤¿Î¹¡Ê¥Ýー¥é¥ó¥É¡Ë
¢£¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÀ¼
²¿»þ¤â¡¢»ä¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ²¼¤µ¤ê¡¢Í½Äê¤â¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¿×Â®¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ²¼¤µ¤ê¡¢´õË¾¤Î¾ì½êÁ´¤Æ¤Ë¹Ô¤¯»ö¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹Ç¯¤ÎÌ´¤¬³ð¤Ã¤¿¡¢¥·¥ç¥Ñ¥ó¤¬¤â¤Ã¤È¹¥¤¤Ë¤Ê¤ì¤¿Î¹¹Ô¤Ç¤·¤¿¡ª¡ª
¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥Ô¥¢¥Î¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¼õ¹Ö¤·¤¿¤«¤Ã¤¿°Ù¡¢ÀèÀ¸¤òÃµ¤·¤Æ²¼¤µ¤ê¡¢¹¹¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¾ì½ê¤Ë¤âÁ´¤Æ¡¢°ÂÁ´¤Ç¡¢ÆüËÜ¸ì¤ÇÀâÌÀ¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡¢¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥Ä¥¢ー¤Ë¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀèÀ¸¤ä¥¬¥¤¥É¤µ¤óÃ£¤Ï¡¢³§Í¥¤·¤¯¡¢°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤¿»þ´Ö¤â¡¢ÂçÀÚ¤Ê»×¤¤½Ð¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Oooh¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤òÄÉµá¤·¤¿¤¤ÊýÉ¬¸«¡ª±Ç²è¤Î¥í¥±ÃÏ½ä¤ê¤«¤é¡¢·úÃÛ¤ä²»³Ú¤Ê¤É¤Î¼ñÌ£¤ËÆÃ²½¤·¤¿Î¹¤Þ¤Ç¥Ë¥Ã¥Á¤ÊÍ×Ë¾¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤ÀÆÃÊÌ¤ÊÎ¹¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¸½ÃÏÎ¹¹Ô²ñ¼Ò¤È¤Î¥Á¥ã¥Ã¥ÈÁêÃÌ»þ¤Ë¤ÏOooh¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¥µ¥Ýー¥È¡£¤ä¤ê¼è¤ê¤ÎÉÔ°Â¤ò·Ú¸º¤·¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¤´´õË¾¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ø¡¢¤â¤Ã¤È¼«Í³¤Ç¡¢¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤Ë¡£Oooh¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¿·¤·¤¤Î¹¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤Ï
¥Ý¥¤¥ó¥È1¡§¤Þ¤ë¤ÇÈë½ñ¡¢¸½ÃÏÎ¹¹Ô²ñ¼Ò¤ËÄ¾ÀÜÁêÃÌ¡ª¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¥Ë¥Ã¥ÁÎ¹¤³¤½¤ªÇ¤¤»¡ª
¸½ÃÏÎ¹¹Ô²ñ¼Ò¤È¥Á¥ã¥Ã¥È¤ÇÄ¾ÀÜ¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¹Ô¤¤¿¤¤¾ì½ê¤ä¸«¤¿¤¤¤â¤Î¡¢ÂÎ¸³¤·¤¿¤¤¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤Î¹¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÀìÂ°¤ÎOooh¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¤¬¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¸½ÃÏÎ¹¹Ô²ñ¼Ò¤È¤ÎÄ¾ÀÜ¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ÎÉÔ°Â¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤â¥¹¥àー¥º¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤«³ð¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿ÂÎ¸³¡¢¥É¥é¥Þ¤Ç¸«¤¿·Ê¿§¡¢Í½Ìó¤¬Æñ¤·¤¤¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ä¿Íµ¤¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ÎÍ½Ìó¤Ê¤É¡¢ÃÏ¸µ¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¤¢¤Ê¤¿¤Î¡Ö¤·¤¿¤¤¡ª¡×¤ò³ð¤¨¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È2¡§¤Þ¤ë¤Ç¤¢¤Ê¤¿ÀìÍÑ¤Î¼¹»ö¡ªÀìÍÑ¼Ö¤Ë¤è¤ëÁ÷·Þ¤Ç½¼¼Â¤·¤¿Î¹¤ò²ÄÇ½¤Ë
¥¿¥Ó¥Ê¥«¤ÏÀìÍÑ¼Ö¤ÇÁ÷·Þ¡¢¸½ÃÏ¤Î¸òÄÌ»ö¾ð¤ä´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Îº®»¨¾õ¶·¤Ê¤É¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¹Ô¤¤¿¤¤¾ì½ê¤Ø¡¢ºÇÅ¬¤Ê¥ëー¥È¤Ç¤ªÏ¢¤ì¤·¤Þ¤¹¡£¸½ÃÏÎ¹¹Ô²ñ¼Ò¤¬Áª¤ê¤¹¤°¤ê¤Î¥¬¥¤¥É¤ò¼êÇÛ¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢Î¹Ãæ¤Ç¤ÎµÞ¤ÊÍ½ÄêÊÑ¹¹¤ä¥È¥é¥Ö¥ë¤â°Â¿´¡£¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥êー¤Ç½¼¼Â¤·¤¿¤ÊÎ¹¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ø¡¢¤â¤Ã¤È¼«Í³¤Ç¡¢¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤Ë¡£ Oooh¤È¤Ï
Oooh¡Ê¥¦ー¡Ë¤Ï¡¢¸½ÃÏÎ¹¹Ô²ñ¼Ò¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ê¥ªー¥Àー¥á¥¤¥É³¤³°Î¹¹Ô¤òºîÀ®¡¦¼êÇÛ¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥Ã¥È¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£ÁêÃÌ¤Ç¤¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤â¡Ö¸½ÃÏ¥Ä¥¢ー¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£ー¡¢Á÷·Þ¡¢¥Û¥Æ¥ë¡¢¹Ò¶õ·ô¡×¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥Ä¥¢ー¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤·¤¿¥íー¥«¥ë¤ÊÎ¹¹Ô¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò²ÄÇ½¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£