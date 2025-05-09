ME¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¸þ¤±ÌµÎÁ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥º¥®¥ë¥É¡×¤ò¥ªー¥×¥ó¡ª
¥¹¥×¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÈD1-Lab¤È¤Î¹çÊÛ²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼ÒEdutainment-Lab¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§±Âô ½¤Ê¿¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëME¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¢¨¤Ï¡¢Blender¤äUnity¤ò³Ø¤Ö½é³Ø¼Ô¤«¤é¸½Ìò¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Þ¤Ç¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥º¥®¥ë¥É¡×¤òDiscord¾å¤Ë³«Àß¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ï¡¢ME¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤ä¼õ¹ÖÀ¸¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÆÈ³Ø¡¦Éû¶È¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー»ÖË¾¼Ô¤Ë³«¤«¤ì¤¿¾ì¤Ç¤¹¡£³Ø¤Ó¤ÈÀ©ºî¤ò¶¦¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡È¥®¥ë¥É¡ÊÃç´Ö¡Ë¡É¤Î¤è¤¦¤Ê´Ø·¸À¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜÅª¤Ë±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¡ÖME¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡×¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤Î¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¤Ç³Ø¤Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³Ø½¬¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥ÈÃæ¿´¤Î³Ø¤Ó¤ÈÁ´Êý°Ì·¿¤Î¥µ¥Ýー¥È¤Ë¤è¤ë³Ø½¬¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ³Ø½¬¤¬Â³¤¡¢À®²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë³Ø½¬¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
ME¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡§https://mecampus.org/
¢£¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬ÁÏºî¤ò³Ú¤·¤à¾ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ
¶áÇ¯¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ò»Ö¤¹Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤¬SNS¤äYouTube¤Ê¤É¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÆÈ³Ø¤Ç¥¹¥¥ë¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¡¢ÁÏºî³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢³Ø¤Ó¤Î²áÄø¤Ë¤ª¤¤¤Æ¸ÉÆÈ¤ò´¶¤¸¤¿¤ê¡¢µ»½ÑÅª¤ÊÊÉ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¤ê¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ãÊÉ¤ÇºÃÀÞ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±ー¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Qiita¤äZenn¤È¤¤¤Ã¤¿µ»½Ñ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÄÌ¤¸¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤È½é³Ø¼Ô¤¬¸òÎ®¤Ç¤¤ë¾ì¤äÊ¸²½¤¬º¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î¾ì¹ç¡¢Æ±ÍÍ¤Î²£ÃÇÅª¤Ê¸òÎ®¤¬¤Ç¤¤ë¾ì¤ÏÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤ÇME¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ï¡¢³Ø¤Ó¤ÎÃç´Ö¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¸ß¤¤¤ÎÀ©ºî¤ò±þ±ç¤·¹ç¤¨¤ë¾ì¤È¤·¤Æ¤Î¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥º¥®¥ë¥É¡×¤ò¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¢¤ëDiscord¤Ë³«Àß¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ME¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Î»ý¤ÄÆÈ¼«¤Î¥µ¥Ýー¥È¥Î¥¦¥Ï¥¦¤È¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ÎÁÏºî¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òÂ¿ÊýÌÌ¤«¤é»Ù±ç¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢SNS¤Î±äÄ¹¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ÂÁ©¡¦ÁêÃÌ¡¦Ä©Àï¤¬¼«Á³¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡ÈÁÏºî¤ò³Ú¤·¤à¾ì¡É¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ±¿±Ä¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥º¥®¥ë¥É¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥º¥®¥ë¥É¡×¤Ø¤Î»²²Ã¤ÏÌµÎÁ¤Ç¤¹¡£Discord¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢ºîÉÊÈ¯É½¤äµ»½Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÁêÃÌ¤¬¤Ç¤¤ë·Ç¼¨ÈÄ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤ä¡¢AI¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Ê¤É¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤¬³«Êü¤µ¤ì¡¢¼«Í³¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¦±ÜÍ÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢ME¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Î¥³ー¥Á¤Ë¤è¤ëºîÉÊÅººï¤ä¡¢Í¼±¼Ô¤Ë¤è¤ë¥»¥ß¥Êー¤Ê¤É¡¢ËÜ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»Üºö¤ò¼Â»Ü¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
ËÜ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ï¡¢ME¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤ä¼õ¹ÖÀ¸¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¤Ë³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤´»²²Ã¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥º¥®¥ë¥É¤Î¾ÜºÙ¡ä
¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡§Discord
Ì¾¾Î¡§¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥º¥®¥ë¥É
»²²ÃÈñÍÑ¡§ÌµÎÁ
»²²ÃURL¡§https://discord.gg/avA5CYyvAd
ÂÐ¾Ý¡§Blender¡¦Unity¤òÆÈ³ØÃæ¤ÎÊý¡¢Éû¶È¡¦¸½Ìò¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー
¢¨¤³¤ì¤«¤é³Ø¤Ó¤òÌÜ»Ø¤¹Êý¤âÂç´¿·Þ¡ªME¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¼õ¹ÖÀ¸¡¦Â´¶ÈÀ¸¤âÇ¤°Õ¤Ç»²²ÃÍ½Äê
¢£º£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
º£¸å¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥º¥®¥ë¥É¤Ï¡¢Äê´üÅª¤ËÅººï²ñ¡¦ºîÉÊ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ä¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥óÀ©ºî¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ーÆ±»Î¤¬¸òÎ®¤·¤ä¤¹¤¤µ¡²ñ¤ò³È½¼¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ME¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Î¿·¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤ÎÀè¹ÔÂÎ¸³¤Ê¤É¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥º¥®¥ë¥É»²²Ã¼Ô¸ÂÄê¤Î»Üºö¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£º£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥º¥®¥ë¥É»²²ÃURL¡§https://discord.gg/avA5CYyvAd
¢£ME¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖME¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡×¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤Î¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¤Ç³Ø¤Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³Ø½¬¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥ÈÃæ¿´¤Î³Ø¤Ó¤ÈÁ´Êý°Ì·¿¤Î¥µ¥Ýー¥È¤Ë¤è¤ë³Ø½¬¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ³Ø½¬¤¬Â³¤¡¢À®²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë³Ø½¬¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥ÈÃæ¿´¤Î³Ø½¬¤ÈÁ´Êý°Ì·¿¥µ¥Ýー¥È
¡ÖME¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡×¤Ç¤Ï³Ø½¬¼Ô¼«¿È¤¬¼ê¤òÆ°¤«¤·²ÝÂê¤òÀ©ºî¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤ÆÆ°²è¶µºà¤ÇÃÎ¼±¤òÊä¤¦¡¢¼ÂÁ©¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤¿³Ø½¬¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²ÝÂêÀ©ºî¤òÄÌ¤¸¤¿¥¹¥¥ë½¬ÆÀ¤ÎÀ®²Ì¤Î»Ù±ç¤È¤·¤Æ¡¢ÀìÌç¥³ー¥Á¤äAI¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤«¤é¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡¢Â¾¤Î³ØÀ¸¤È¤Î¸òÎ®µ¡²ñ¡¢´ë¶È¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ø¤Î»²²Ã¡¢¤½¤ì¤é¤ò¥Ê¥Ó¥²ー¥È¤¹¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤È¤¤¤Ã¤¿Á´Êý°ÌÅª¤Ê¥µ¥Ýー¥È¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯¡ä
¡¦HP¡§https://mecampus.org/
¡¦note¡§https://note.com/mecampus/
¢£¥³ー¥¹³µÍ×
ME¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥³ー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤ê³Ø¤Ù¤ëÁí¹ç³Ø²Ê¤È¡¢Ã»´ü½¸Ãæ¤Ç³Ø¤Ù¤ëÀì¹¶³Ø²Ê¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Äó·ÈÀèÄÌ¿®À©¹â¹»¤ÈÆ±»þÆþ³Ø¤¹¤ëÄÌ¿®À©¹â¹»Æ±»þÆþ³Ø¥³ー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¹âÂ´»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥³ー¥¹
¢£Áí¹ç³Ø²Ê¡Ê1Ç¯¡Ë¡§3DCGÁí¹ç³Ø²Ê¡¢UnityÁí¹ç³Ø²Ê
- Éý¹¤¯³Ø¤Ó¤¿¤¤Êý¤Ø
¢£Àì¹¶³Ø²Ê¡Ê3¥ö·î¡¦6¥ö·î¡¦12¥ö·î¡Ë¡§VTuber¥â¥Ç¥ê¥ó¥°Àì¹¶¡¢CG¥â¥Ç¥ê¥ó¥°ÆþÌçÀì¹¶
- ÆÃÄê¥¹¥¥ë¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¤¿¤¤Êý¤Ø
ÄÌ¿®À©¹â¹»Æ±»þÆþ³Ø¥³ー¥¹¡Ê3Ç¯´Ö¡Ë
ÄÌ¿®À©¹â¹»¤Î¾¾±¢¹âÅù³Ø¹»¤ØÆ±»þÆþ³Ø¤¹¤ë¤È¡¢¹âÂ´»ñ³Ê¤Î¼èÆÀ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡ãÄó·ÈÄÌ¿®À©¹â¹»¡ä
¾¾±¢¹âÅù³Ø¹»¡Ê³Ø¹»Ë¡¿Í»³¸ý¾¾±¢³Ø±à¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¹°èÄÌ¿®À©¡¦Ã±°ÌÀ©¹âÅù³Ø¹»
½êºßÃÏ¡§»³¸ý¸©´ä¹ñ»Ô¶ÓÄ®±§º´¶¿507ÈÖÃÏ
ÂåÉ½¼Ô¡§¹»Ä¹¡¡Åò»³ ½Ó¼ù
¢£³ô¼°²ñ¼ÒEdutainment-Lab ³µÍ×
Áí¹ç¶µ°é¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÈD1-Lab¡ÊBrave group100%»Ò²ñ¼Ò¡Ë¤È¤Î¹çÊÛ²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£¡Ö¶µ°é¡ß¥¨¥ó¥¿¥á¡×¤ËÆÃ²½¤·¤¿»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥á¥¿¥Ðー¥¹¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³Ø½¬¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ë²Ã¤¨¡¢XR¤äVTuber¤Ê¤É¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¨¥ó¥¿¥á¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì¾¾Î ¡§³ô¼°²ñ¼ÒEdutainment-Lab
ËÜ¼Ò ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èºùµÖÄ®1-1 ½ÂÃ«¥µ¥¯¥é¥¹¥Æー¥¸SHIBUYA¥¿¥ïー22F
ÂåÉ½¼Ô ¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡±Âô ½¤Ê¿
URL ¡§https://edutainment-lab.com/