TRUNK(KITCHEN)¤Ë¤Æ¥¢¥¸¥¢¤ÎºÇÍ¥½¨½÷À­¥·¥§¥Õ¤ò·Þ¤¨¤¿¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ

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- ¥·¥Þ¥¢¥¸¡Ø¥¥Ë¥é¥¦¡Ù¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¡¢¥Í¥® (Shima Aji 'Kinilaw', Coconut, Spring Onion)
- ¥È¥ê¥å¥Õ¡Ø¥Ô¥¢¥ä¡ÙËÌ³¤Æ»»º¥Û¥¿¥Æ¡¢¥¢¥ß¥¬¥µ¥¿¥± (Truffle 'Piyaya', Hokkaido Scallop, Morels)
- Ì¸Åç¥µー¥â¥ó¡¢¥ª¥«¥Ò¥¸¥¡¢¹Ô¼ÔÂçÉÇ (Kirishima Trout, Okahijiki, Pickled Wild Garlic)
- ¥¦¥Ë¡Ø¥Õ¥£¥Ç¥¦¥¢¡Ù¥¤¥«ËÏ¡¢¥é¥¤¥à (Uni 'Fideua', Squid Ink, Lime)
- ¶á¹¾µí¥µー¥í¥¤¥ó¡Ø¥Ó¥¹¥Æ¥Ã¥¯¡Ù¥¬ー¥ê¥Ã¥¯¥é¥¤¥¹¡¢¤¦¤ë¤¤ (Oumi-Beef Sirloin 'Bistek', Garlic Rice, Urui)
- ¥¤¥Á¥´¡¢¥ß¥ë¥¯¡¢¥Øー¥¼¥ë¥Ê¥Ã¥Ä¥ª¥¤¥ë (Strawberries, Milk, Hazelnut Oil)
¢£¥³ー¥¹²Á³Ê: 22,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¦¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¹þ¡Ë
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¢£¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»: TRUNK(KITCHEN) 03-5766-3202
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TRUNK(KITCHEN)
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