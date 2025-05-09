Salesforce¡¢½¾¶È°÷¥µ¥Ýー¥È¤Î¸úÎ¨¤ò¸þ¾å¤¹¤ë¡ÖAgentforce for HR Service¡×¤òÈ¯É½

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¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤«¤éSalesforce¤ÏËÜÆü¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿·µ¡Ç½¡ÖAgentforce for HR Service(https://www.salesforce.com/jp/service/employee-engagement/?d=cta-body-promo-8)¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¿Í»ö¥Áー¥à¸þ¤±¤ÎEmployee Portal¤È´ÉÍý²èÌÌ¤òÈ÷¤¨¤¿¿Í»ö¥µー¥Ó¥¹¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ëHR Service¤ËÄ¾ÀÜÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤ë¿·¤¿¤ÊAIµ¡Ç½·²¤Ç¤¹¡£Agentforce for HR Service¤Ç¤Ï¡¢AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤¬ÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ê¶ÈÌ³¥«¥Æ¥´¥ê¤òÌÖÍå¤·¤¿¥È¥Ô¥Ã¥¯·²¤È¡¢³Æ¶ÈÌ³¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¼ê½ç¤ä¥Äー¥ë¤Ç¤¢¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó·²¤¬¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤áÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Ï¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º²ÄÇ½¤Ç¡¢½¾¶È°÷¤¬¼«¤éµ¿Ìä¤ò²ò·è¤·¡¢¼êÂ³¤¤ò´°Î»¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿Í»öÉô¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨¤ò¹â¤á¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î½¾¶È°÷¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤äÊ£»¨¤Ê²ÝÂê¤Ø¤Î½¸Ãæ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
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- Employee Portal¤ª¤è¤ÓSlack¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖAgentforce for HR Service¡×¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¤ª¤è¤Ó¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢2025Ç¯6·îÄó¶¡³«»ÏÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
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