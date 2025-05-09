NETFLIX¥·¥êー¥º¡Ö»³Ç¡×¤ËÊû¤²¤ë¥ß¥Ã¥ì¡¦¥¨¡¦¥¦¥Ê¡¦¥Î¥Ã¥Æ 2021 ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó
¡¡¥·¥Á¥ê¥¢¤Î¥ï¥¤¥ó¥áー¥«ーDonnafugata¡Ê°Ê²¼¥É¥ó¥Ê¥Õ¥¬ー¥¿¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯3·î5Æü¤«¤éÀ¤³¦¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿Netflix¥·¥êー¥º¡Ö»³Ç¡×Á´6ÏÃ¤Î¸ø³«¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Netflix¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¡¢¥É¥ó¥Ê¥Õ¥¬ー¥¿¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥ï¥¤¥ó¡Ö¥ß¥Ã¥ì¡¦¥¨¡¦¥¦¥Ê¡¦¥Î¥Ã¥Æ 2021 ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤¬¡¢Î¾¼Ô¤Î¥·¥Ê¥¸ー¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Netflix¥·¥êー¥º¡Ö»³Ç¡×¤Ï¡¢¥¸¥å¥¼¥Ã¥Ú¡¦¥È¥Þー¥¸¡¦¥Ç¥£¡¦¥é¥ó¥Ú¥É¥¥ー¥µ¤ÎÌ¾Ãø¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£Êª¸ì¤ÎÃæ¤Ç¥É¥ó¥Ê¥Õ¥¬ー¥¿¤¬¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î»ý¤ÄÎÎÃÏ¤ÎÌ¾Á°¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£Netflix¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥·¥Á¥ê¥¢À¾Éô¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¤³¤ÎÊª¸ì¤Ø¤Î¥ª¥Þー¥¸¥å¤È¤·¤Æ¡¢¥É¥ó¥Ê¥Õ¥¬ー¥¿¤Î¥ï¥¤¥ó¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ï¼«Á³¤ÊÎ®¤ì¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥·¥Á¥ê¥¢¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥ï¥¤¥Ê¥êー¤Ç¤¢¤ë¥É¥ó¥Ê¥Õ¥¬ー¥¿¤Î¥Ö¥É¥¦Èª¤¬¡Ö»³Ç¡×¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅÚÃÏ¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¤³¤ÎÃÏ¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¸ÅÅµÊ¸³Ø¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥ï¥¤¥ó¡¢¡Ö¥ß¥Ã¥ì¡¦¥¨¡¦¥¦¥Ê¡¦¥Î¥Ã¥Æ¡×¡¢¡Ö¥¿¥ó¥¯¥ì¥Ç¥£¡×¡¢¡Ö¥¢¥ó¥²¥ê¡×¡¢¡Ö¥»¥Àー¥é¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾¯ÎÌÀ¸»º¤Î¥ï¥¤¥ó¤¬À¸»º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö»³Ç¡×¥·¥êー¥º¤ä¥ï¥¤¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¥·¥Á¥ê¥¢¤ÎÎò»Ë¤ÈÊ¸²½¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ß¥Ã¥ì¡¦¥¨¡¦¥¦¥Ê¡¦¥Î¥Ã¥Æ¤Ï¡¢¥É¥ó¥Ê¥Õ¥¬ー¥¿¤ÎÁÏ¶È¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥é¥Ã¥íÉ×ºÊ¡Ê¥¸¥ã¥³¥â¤ª¤è¤Ó¥¬¥Ö¥ê¥¨¥Ã¥é¡Ë¤ÎÌ´¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥ï¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£¥·¥Á¥ê¥¢¥ï¥¤¥ó¤Î¹ñºÝÅª¤ÊÉ¾²Á¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¡¢¥É¥ó¥Ê¥Õ¥¬ー¥¿¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë°ìËÜ¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢Netflix¥·¥êー¥º¡Ø»³Ç¡Ù¤ËÉÁ¤«¤ì¤ëÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥·¥Á¥ê¥¢¤Î»Ñ¤È¤â½Å¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Êª¸ì¤ÎÃæ¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¥É¥é¥Þ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤Î¥ï¥¤¥ó¤Ë¤Ï¥·¥Á¥ê¥¢¤ÎÉ÷·Ê¤äÎò»Ë¤¬Â©¤Å¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢°ì¸ý¤´¤È¤Ë¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¡¥É¥ó¥Ê¥Õ¥¬ー¥¿¤Î¥¸¥ç¥¼¡¦¥é¥Ã¥í¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤³¤Î¥·¥Ê¥¸ー¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¼è¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¸Ø¤ê¤Ç¤¹¡£¥ß¥Ã¥ì¡¦¥¨¡¦¥¦¥Ê¡¦¥Î¥Ã¥Æ 2021 ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò²ð¤·¤Æ¡¢Netflix¥·¥êー¥º¡Ö»³Ç¡×¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¥·¥Á¥ê¥¢¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¾ðÇ®¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ï¥¤¥ó¤ÏÊ¸²½¤òÅÁ¤¨¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¡¢¤³¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥ï¥¤¥ó¤¬¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥É¥ó¥Ê¥Õ¥¬ー¥¿¤Ï¥á¥¤¥É¡¦¥¤¥ó¡¦¥¤¥¿¥êー¤Î²ÁÃÍ¤ò¤è¤ê¹¤á¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡
¡¡¥É¥ó¥Ê¥Õ¥¬ー¥¿¤Î¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥é¥Ã¥í¤Ï¡¢¡Ö¥ß¥Ã¥ì¡¦¥¨¡¦¥¦¥Ê¡¦¥Î¥Ã¥Æ¤Î2021Ç¯¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¤ÎÆÃÄ§¤Ï¤½¤ÎÂî±Û¤·¤¿¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Èó¾ï¤Ë¾ò·ï¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¤Ë²Ã¤¨¡¢Èª¤Ç¤Î»ä¤¿¤Á¤ÎºÙ¤ä¤«¤Ê¼ê»Å»ö¤ÈÃúÇ«¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¾úÂ¤¡¦½ÏÀ®¤Î¹©Äø¤¬Ä´ÏÂ¤·¡¢¥ß¥Ã¥ì¡¦¥¨¡¦¥¦¥Ê¡¦¥Î¥Ã¥Æ 2021 ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¥·¥Á¥ê¥¢¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÀ¤³¦¤ËÅÁ¤¨¤ë¤Î¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥ï¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥É¥ó¥Ê¥Õ¥¬ー¥¿¤Ï¡¢ÁÏ¶È°ÊÍè¡¢·Ý½Ñ¤ò´ë¶È¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤Î°ìÉô¤È¤·¤ÆÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Îò»Ë¤ÈÊ¸³Ø¤¬¿¼¤¯¸òº¹¤¹¤ë¥·¥Á¥ê¥¢¤ÎÃÏ¤Ï¡¢¤½¤ÎË¤«¤ÊÃÏÃæ³¤¤ÎÉ÷·Ê¤È¤È¤â¤Ë¡¢Èþ¤òÄÉµá¤¹¤ë»ÑÀª¤Ë¾ï¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¥¤¥¿¥ê¥¢Ê¸²½¤äÀ¤³¦¤ÎÊ¸²½¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¡¢»þÂå¤òÄ¶¤¨¤¿¤Ò¤È¤Ä¤ÎÊª¸ì¤Ø¤Î¥ª¥Þー¥¸¥å¤È¤·¤Æ¡¢¥ß¥Ã¥ì¡¦¥¨¡¦¥¦¥Ê¡¦¥Î¥Ã¥Æ¤Î¥é¥Ù¥ë¤Ï¡¢Í¥²í¤Ê¥Ð¥í¥Ã¥¯Ä´¤Î¥Ç¥£¥Æー¥ë¤ÇºÌ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÍ£°ìÌµÆó¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤òÍ¤¹¤ë¥ß¥Ã¥ì¡¦¥¨¡¦¥¦¥Ê¡¦¥Î¥Ã¥Æ 2021¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥³¥ì¥¯¥¿ー¤«¤éËÜÊª¤ÎÌ£¤ï¤¤¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¼ã¤¤À¤Âå¤Î¥ï¥¤¥ó°¦¹¥²È¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤Êý¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë°ïÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡¡¥ß¥Ã¥ì¡¦¥¨¡¦¥¦¥Ê¡¦¥Î¥Ã¥Æ 2021 ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥ï¥¤¥ó¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥·¥Á¥ê¥¢¤Ø¤Î°¦¤ÎÉ½¸½¤Ç¤¹¡£ Netflix¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¥¹¥Èー¥êー¥Æ¥ê¥ó¥°¤È¡¢¥É¥ó¥Ê¥Õ¥¬ー¥¿¤Î¿¦¿Íµ»¤È³×¿·¤¬Í»¹ç¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê°ìËÜ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£