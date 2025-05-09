¡ã¥¤¥Ù¥ó¥È¥ì¥Ýー¥È¡äÌ´¤Î¶¦±é¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÆÃÊÌ¤À¤Ã¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØÇÏÊ³¡ç¡Ù¡ØÅÅÇ¾¾¯½÷¥·¥íÀ¸ÃÂº×8¡Ù
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Ã¥×¥é¥ó¥É¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§½¡Áü¡¡½¨ÌÀ¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëVTuber¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö.LIVE¡×ÅÅÇ¾¾¯½÷¥·¥í¡¢¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ë¤Ë¤è¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØÇÏÊ³¡ç¡Ù¡ØÅÅÇ¾¾¯½÷¥·¥íÀ¸ÃÂº×8 ¥Ïー¥È¤Î¹ñ¤Î¥·¥í¥í¡Ù¤ò5/2(¶â)¡¦5/3(ÅÚ)¤Î2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥Ã¥×¥é¥ó¥É½êÂ°¡Ö.LIVE¡×¤ÎÅÅÇ¾¾¯½÷¥·¥í¡¢¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ë¤Ë¤è¤ë2Æü´Ö¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÅÅÇ¾¾¯½÷¥·¥íÀ¸ÃÂº×8 ¥Ïー¥È¤Î¹ñ¤Î¥·¥í¥í¡×¡ÖÇÏÊ³¡ç¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¡Ê¤É¤Á¤é¤âREZ&¤¬À©ºî¡Ë1ÆüÌÜ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÇÏÊ³¡ç¡×¤Ç¤Ï¡¢DJ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ë¤¬ÍÍ¡¹¤Ê¥²¥¹¥È¤ÈÌ´¤Î¶¦±é¤ò²Ì¤¿¤·¡¢DJ¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£2ÆüÌÜ¤Î¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÅÅÇ¾¾¯½÷¥·¥íÀ¸ÃÂº×8 ¥Ïー¥È¤Î¹ñ¤Î¥·¥í¥í¡×¤Ç¤Ï¡¢ÆÈÆÃ¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥Ñー¥È¤ä²Î¾§¥Ñー¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ë¤Èº£¤Þ¤Ç¤Î²áµî¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Èー¥¯¤È²Î¾§¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È¥ì¥Ýー¥È
¡¡1ÆüÌÜ¡¡¡ØÇÏÊ³¡ç¡Ù
¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ë¤¬DJ UBIBA¤È¤Ê¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥²¥¹¥È¤ÈÌ´¤Î¶¦±é¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
ºÇ½é¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥²¥¹¥È¤Ï¡Ö¤¢¤Ã¤¯¤óÂçËâ²¦¡×¤È¡ÖÎµºê¤¢¤ï¤¤¡×¤Î2¿Í¡£
club prince¤Î¡ÖLOVE¤É¤Ã¤¤å¤ó¡×¤ò¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ë¤È3¿Í¤ÇÈäÏª¡£3¶ÊÌÜ¤Ç¤Î¥²¥¹¥È¤ÎÅÐ¾ì¤Ë»ëÄ°¼Ô¤âÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¼¡¤Î¥²¥¹¥È¤ÏÁ°²ó¤Î¡ØÇÏÊ³¡Ù¤Ç¤âÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ö¤²¤ó¤²¤ó¡×¤ÈºÆ¶¦±é¡£
DA PAMP¤Î¡ÖU.S.A.¡×¤Î¥µ¥Ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÍÙ¤ë¤²¤ó¤²¤ó¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤Ï¸«»ö¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡£¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°#BAFUN¤¬¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹¤Û¤ÉSNS¾å¤Ç¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡ÖÉÙ»Î°ª¡×¡¢¡Ö¥¥¯¥Î¥¸¥çー¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ë¤È¥Èー¥¯¤òÈäÏª¡£¼¡¤Î¶Ê¿¶¤ê¤ò¹Ô¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡ÖÄ«¥ÎÎÜÍþ¡×¡¢¡ÖÖà¤Æ¤ó¤ê¡×¤È¶¦¤Ë¥Ï¥à¤Á¤ã¤ó¤º¤Î¡Ö¥Ï¥àÂÀÏº ¤È¤Ã¤È¤³¤¦¤¿¡×¤òÈäÏª¡£
¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¤ÇÎ®¹Ô¤Ã¤¿¶Ê¥Ñー¥È¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¥Ñー¥È¤ÎºÇ¸å¤Ç¤Ï¤ª¤Æ¤ó¤ÐÎøÌ¼¤Î¡Ö¥Á¥ë¥Î¤Î¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È¤µ¤ó¤¹¤¦¶µ¼¼¡×¤ò¡Ö±¬°Í¤ì¤ó¡×¡¢¡Öºù·î²Ö²»¡×¤È¶¦¤ËÈäÏª¡£
ÅÜÅó¤Î¥²¥¹¥È¥é¥Ã¥·¥å¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ëÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ø¡£
Â³¤¤¤Æ¤Î¥Ñー¥È¤Ç¤Ï¡ÖHIMEHINA¡×¡¢¡Ö¥Ôー¥Ê¥Ã¥Ä¤¯¤ó¡×¤Î³Ú¶Ê¤¬¥Õ¥í¥¢¤òÊ¨¤«¤¹¡£
HIMEHINA¤Î¡Ö°¦Êñ¥À¥ó¥¹¥Ûー¥ë¡×¡¢¡Ö¥¥¹¥¥Ä¥Í¡×¤È¥Ôー¥Ê¥Ã¥Ä¤¯¤ó¤Î¡ÖGordon Kill the Thomas¡×¡¢¡ÖTwinTurbo¡×¤ÈVTuber¤ÎÍÌ¾¶Ê¤òÈäÏª¡£MV¤È¤ÎÍ»¹ç¤Ï¸«¤É¤³¤í¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤âÃæÈ×¤¬½ª¤ï¤ê½ªÈ×¤Ø¡£
Â³¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÇµÜ¤Ò¤Ê¤¿¡×¤Î¶Ê¿¶¤ê¤«¤éJPOP¥Ñー¥È¤¬¥¹¥¿ー¥È¡£
¡Ö¤ª¤á¥·¥¹¡×¤Î¥²¥¹¥È2¿Í¤ÈORANGE RANGE¤Î¡Ö¥¤¥±¥Ê¥¤ÂÀÍÛ¡×¤òÈäÏª¡£¼Â¼Ì¤È¥Ðー¥Á¥ã¥ë¤¬Í»¹ç¤·¤¿»Ñ¤Ç¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ë¤â¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥²¥¹¥È¤Î¡Ö¥Ôー¥Ê¥Ã¥Ä¤¯¤ó¡×¡¢¡Ö¹Ã²ìÎ®Ç¦¼Ô¤Ý¤ó¤Ý¤³¡×¤È¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥Ü¥ó¥Ðー¤Î¡Ö½÷¡¹¤·¤¯¤Æ¡×¤òÈäÏª¡£ºÇ¸å¤Ë¸þ¤±¤ÆºÇ¹âÄ¬¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
ºÇ¸å¤Î¥Ñー¥È¤Ï¤É¤Ã¤È¥é¥¤¥Ö¥ª¥ê¥½¥ó¥Ñー¥È¡£
¡Ö.LIVE¡×¡¦¡Ö¤Ö¤¤¤Ñ¤¤¡×¥á¥ó¥Ðー¤È¶¦¤Ë¥é¥¹¥È¥¹¥Ñー¥È¡£
¡Ö¥ä¥Þ¥È ¥¤¥ª¥ê¡×¤Î¡Ö¥ä¥Þ¥Èº²¡×¤ä¡¢¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ë¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¥ó¥°¡Ö¥¥ó¥¿¥Þ¤Û¤¤¤Û¤¤¡×¤òÈäÏª¡£
¤Þ¤¿¡¢¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥È¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡Ö.LIVE¡×¤òÂ´¶È¤·¤¿¡Ö¶â¹ä¤¤¤í¤Ï¡×¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡£
¤Þ¤µ¤«¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È°ìÈÖ¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
ºÇ¸å¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ï¡ÖÅÅÇ¾¾¯½÷¥·¥í¡×¤Î¡ÖÃ¡¥± Ã¡¥± ¼ê¥§Ã¡¥±¡×¡£¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¡Ö¤Ö¤¤¤Ñ¤¤¡×3´üÀ¸¤Î7¿Í¤È¤È¤â¤Ë¼¡¤ÎÆü¤Ø¥Ð¥È¥ó¤òÅÏ¤·¤¿¡£
¡¡2ÆüÌÜ¡¡¡ØÅÅÇ¾¾¯½÷¥·¥íÀ¸ÃÂº×8 ¥Ïー¥È¤Î¹ñ¤Î¥·¥í¥í¡Ù
2ÆüÌÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÅÅÇ¾¾¯½÷¥·¥íÀ¸ÃÂº×8¤Ï¡¢2¸ø±é¤ËÊ¬¤±¤Æ³«ºÅ¡£
1¸ø±éÌÜ¤ÏÊª¸ì·Á¼°¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
ÂÀÍÛ¤Î¸÷¤¬¹ß¤êÃí¤°Ãë²¼¤¬¤ê¡¢¤Î¤É¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÄí¤ÇÅÅÇ¾¾¯½÷¥·¥í¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¼«Ê¬¤¬¿©¤Ù¤è¤¦¤È¤·¤¿¤ª²Û»Ò¤òÃ¥¤Ã¤¿ÈÈ¿Í¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÊÀ¤³¦¤ËÌÂ¤¤¹þ¤ß¡Ö¤³¤³¤É¤³～¡×¤È¶«¤Ö¥·¥í¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¡£
Êª¸ì¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¥²¥¹¥È¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¿À³Ú¤¹¤º¤È°ì½ï¤ËYOASOBI¤Î¡ÖUNDEAD¡×¤ò²Î¾§¤·¤¿¡£
2¿Í¤Î¥Ð¥Ëー°áÁõ¤Î»Ñ¤¬½é¤ªÈäÏªÌÜ¡£²Ä°¦¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥»¥¯¥·ー¤Ê2¿Í¤Î»Ñ¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤òÌ¥Î»¡£
Â¿ºÌ¤Ê¾ÈÌÀ¤Ë¤è¤ê±é½Ð¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ï°µ´¬¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤Îº¢¡¢ÌÂ¤¤¤Î¿¹¤Ç×Ç×Ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥·¥í¤Ï¥·ー¥Ë¥ã¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÆæ¤ÎÇ¡¢¥²¥¹¥ÈÅÐ¾ì¤·¤¿Èë´Ö»ü¤Ñ¤Í¤È°ì½ï¤ËBABYMETAL¤Î¡Ö¥É¡¦¥¡¦¥É¡¦¥¡ù¥âー¥Ë¥ó¥°¡×¤ò²Î¾§¡£
²Î¾§Ãæ¤Ë¥Ø¥É¥Ð¥ó¤·¤Æ¤ë2¿Í¤È°ìÉ¤¤Î»Ñ¤ÏÈó¾ï¤Ë²Ä°¦¤¯¤Æ¸«¤É¤³¤í¤Î°ì¤Ä¡£
¤Þ¤¿¡¢ÌÂ¤¤¤Î¿¹¤«¤éÈ´¤±½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¥·ー¥Ë¥ã¤«¤é¤ÎÆæ²ò¤¤ËÄ©Àï¡£
¥·¥í¤È¤Ñ¤Í¤ÇÁ°²ó¤ÎÅÅÇ¾¾¯½÷¥·¥íÀ¸ÃÂº×7¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤»¤ë·Ú²÷¤Ê¥³¥ó¥Ó¥Íー¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¥·ー¥Ë¥ã¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿Æ»¤ò¿Ê¤à¤ÈË¹»Ò²°¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤ÎÀ¤³¦¤Î¡Ö¿À³Ú¤¹¤º¡×¡£
¥¨¥ì¥¬¥ó¡¦¥È¡¦¤¹¤º¤¬³«ºÅ¤·¤Æ¤ë¤ªÃã²ñ¤ËÁø¶ø¡£
¤ªÃã²ñ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤Î¿¹¤«¤éÃ¦½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥¨¥ì¥¬¥ó¡¦¥È¡¦¤¹¤º¤ÈÂÐ·è¤¹¤ë¡£
¾¡Íø¤·¤¿¥·¥í¤ÏÉÔ»×µÄ¤Ê¥Ü¥È¥ë¤ÎÃæ¿È¤ò°û¤à¤ÈµðÂç²½¤·¤Æ¥Ïー¥È¤Î½÷²¦¤Î¾ë¤Ø¤È¿Ê¤à¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¥Ïー¥È¤Î½÷²¦¤Î¾ë¤ËÅþÃå¤·¤¿¥·¥í¤ÏÍýÉÔ¿Ô¤Ê¸À¤¤¤¬¤«¤ê¤ò¼õ¤±¤¿·ë²Ì¡¢¥Ïー¥È¤Î½÷²¦¤È¥¢¥¤¥É¥ë²Î¾§¥Ð¥È¥ë¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¿·°áÁõ¤È¤·¤Æ¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Ïー¥È¤Î½÷²¦¤Î¥·¥í¡£¤¤¤Ä¤â¤ÎÀÄÈ±¡¦ÀÄÌÜ¤È¤Ï°ã¤¤¡¢¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤·¤«¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¥Ô¥ó¥¯È±¡¦¥Ô¥ó¥¯ÌÜ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë°áÁõ¤ÏÉ¬¸«¡£
¤Þ¤¿¡¢´é¤¬»÷¤¿2¿Í¤ÎÀï¤¤¤ËÅ¸³«¤¬Á´¤¯ÆÉ¤á¤º¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁª¶Ê¤Ë¶¦´¶¤òÊú¤¤¤¿¤ê¡¢º¤ÏÇ¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤â¸«¼õ¤±¤é¤ì¡¢ÂçÆø¤ï¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
¥¢¥¤¥É¥ë²Î¾§¥Ð¥È¥ë¤ËÉé¤±¤¿¥·¥í¡£¾¡¤Ã¤¿½÷²¦¤Ï¶½¤¬¾è¤Ã¤¿¤È¡¢¥á¥¿¥ë¤Ç²Î»ì¤¬¾×·âÅª¤Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¥ó¥°¤ò½éÈäÏª(¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¤Þ¤ÀÌ¤Äê)¡£
½é¤ªÈäÏªÌÜ¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤ÏÏ«Æ¯¡ªÏ«Æ¯¡ª¤È¥³ー¥ë¤â¸«¤é¤ì¡¢Âè1¸ø±éºÇ¸å¤Î¶Ê¤È¤·¤ÆÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤ÏÏ´²°¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤¿¥·¥í¤È¤¤¤¦¾×·âÅª¤Ê¥·ー¥ó¤ÇÂè1¸ø±é¤Ï½ª±é¤·¤¿¡£
Âè2¸ø±é¤ÏÃÏ²¼Ï´¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¡£ÃÏ²¼Ï´¤Ç¤Ï¥²¥¹¥È¤Ç¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ë¤È¥ê¥¯¥à¤Î2¿Í¤¬ÅÐ¾ì¡£
¥¢¥¤¥É¥ë¾¡Éé¤ÇÉé¤±¤¿¥·¥í¤Ï¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò±£¤·ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ë¤È¥ê¥¯¥à¤ÎÎå¤Þ¤·¤Î¤ª¤«¤²¤Ç½÷²¦¤Ø¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤òÀÀ¤¦¡£
°ìÊý¡¢½÷²¦¤ÏÍ¾¶½¤È¤·¤Æ¥Ð¥Ëー»Ñ¤Î¥·¥í¤ËDECO*27¤Î¡Ö¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¡×¤Î²Î¾§¤ò¹Ô¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ð¥Ëー°áÁõ¤Î¼Á´¶¤ÏÈó¾ï¤Ë¥»¥¯¥·ー¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤è¤¯¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¥·¥í¤¬Ï´²°¤«¤éÃ¦½Ð¤¹¤ë¤È½÷²¦¤Îµ¤¤Þ¤°¤ì¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¥Õ¥§¥¹¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¢¥¤¥É¥ë¥Õ¥§¥¹¤ÎÍ¥¾¡¼Ô¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â°ì¤Ä´ê¤¤¤¬³ð¤¦¡×¡£
¥·¥í¤ÏÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¥¢¥¤¥É¥ë¥Õ¥§¥¹¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
1²óÀï¤Ç¤ÏDECO*27¤Î¡Ö¥Æ¥ì¥Ñ¥·¡×¤òÈäÏª¡£¤«¤ï¤¤¤¤¾Ð´é¤Ç²Î¤¦»Ñ¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¤À¤Ã¤¿¡£
¥¹¥Æー¥¸¤âÂè1¸ø±é¤È¤Ï°ã¤¤¡¢¤è¤ê²Ú¤ä¤«¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤Ë¤âÍ×ÃíÌÜ¡£
¥¢¥¤¥É¥ë¥Õ¥§¥¹2²óÀï¤Ï¥ê¥¯¥à¤È¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¤ÇDAOKO¡ßÊÆÄÅ¸¼»Õ¤Î¡ÖÂÇ¾å²Ö²Ð¡×¤ò²Î¾§¡£
2¿Í¤Î¿ÈÄ¹º¹¤òÉ½¤¹¤«¤Î¤è¤¦¤ËÄã²»¤Î¥ê¥¯¥à¤È¹â²»¤Î¥·¥í¤Î¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¤ÎÁêÀºÇ¹â¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤â¥¨¥â¤¤¤Ê¤É¤ÇÆø¤ï¤¤À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÇØ·Ê¤Î¥Ïー¥È¤Î¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤È¥È¥é¥ó¥×¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿ÂÇ¤Á¾å¤²²Ö²Ð¤Î±é½Ð¤¬2¿Í¤Î²Î¾§¤È¹ç¤ï¤µ¤Ã¤Æ¿´¤¬¿Ì¤¨¤¿¡£
¥¢¥¤¥É¥ë¥Õ¥§¥¹¤Î·è¾¡¤Ç½÷²¦¤È¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤È¤Ê¤ë¥·¥í¡£
½÷²¦¤Ë°ìÅÙÉé¤±¤¿¤³¤È¤Ç¼«¿®¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥³¥á¥ó¥È¤Î¤ß¤ó¤Ê¤ÎÎÏ¤ò¤â¤é¤¤½÷²¦¤ËºÆ¤ÓÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥·¥í¤¬ºÇ½é¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¥ó¥°¡ÖÃ¡¥± Ã¡¥± ¼ê¥§Ã¡¥±¡×¡¢¤Þ¤¿¿·µ¬¥¢¥ì¥ó¥¸¤µ¤ì¤¿¡Ö¤·¤å¤ïÎø¡×¤òÏ¢Â³¤Ç²Î¾§¡£»ëÄ°¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¥¹¥Æー¥¸¾å¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¡¢Íã¤¬À¸¤¨¤¿¥·¥í¤Î²Î¾§¤È¶¦¤Ë¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç°ìÈÖ¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¥¢¥¤¥É¥ë¥Õ¥§¥¹¤ËÍ¥¾¡¤·¤¿¥·¥í¤Ï´ê¤¤¤È¤·¤ÆÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿ÁªÂò»èÁ´¤Æ¤Î´ê¤¤¤ò³ð¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¸÷¤ÎÃÆ¤¬²Ö²Ð¤È¤Ê¤ê±Ç²è¤Î¤è¤¦¤ÊÈþ¤·¤¤±ÇÁü¤¬Î®¤ì¤¿¡£
Âè2¸ø±é¤â½ª¤ï¤ê¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¢¥ó¥³ー¥ë¤Ç¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ë¤È¥·¥í¤¬2¿Í¤ÇÅÐ¾ì¡£
¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ë¤Ï¥·¥í¤¬Í¿¤¨¤¿VTuberÁ´ÂÎ¤Ø¤Î±Æ¶Á¡¢´èÄ¥¤ê¼Ô¤Î¥·¥í¤¬¿´ÇÛ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢¥·¥í¤Øº£¤Þ¤Ç°ì½ï¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê»×¤¤¤òÅÇÏª¡£ÃÑ¤º¤«¤·¤½¤¦¤Ë¤¹¤ë¥·¥í¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Ê¹¤¤Ê¤¬¤é´¶¶Ë¤Þ¤êÎÞ¤¹¤ë¥·ー¥ó¤ÏÈó¾ï¤Ë´¶Æ°Åª¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
2022Ç¯¤Î¡Ö.LIVE 1st fes. À±Êª¸ì¡×°Ê¹ß¡¢°ìÅÙ¤â¼Â¸½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿2¿Í¤À¤±¤Ç¤Î¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È²Î¾§¤òÈäÏª¡£
VTuber¤¬¿Íµ¤¤¬½Ð¤ëÁ°¤«¤é¡¢8Ç¯¤â¤Î´ÖVTuber¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¿2¿Í¤Î²Î¾§¤Ï¿´¤Ë¶Á¤¯¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤Î2¿Í¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¿ÍÃ£¤Ë¤â°ìÅÙ¤ÇÎÉ¤¤¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥¢¥Ã¥×¥é¥ó¥É¤ÎÎò»Ë¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤ë½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£
¢£³«ºÅ³µÍ×
³«ºÅÆüÄø¡§
¡¦2025Ç¯5·î2Æü(¶â)¡¡ÇÏÊ³¡ç
¡¡³«¾ì 19¡§30¡¡³«±é 20¡§00～
¡¦2025Ç¯5·î3Æü(ÅÚ)¡¡ÅÅÇ¾¾¯½÷¥·¥íÀ¸ÃÂº×8 ¥Ïー¥È¤Î¹ñ¤Î¥·¥í¥í
¡¡Âè1Éô¡§³«¾ì12:30¡¡³«±é13:30～
¡¡Âè2Éô¡§³«¾ì18:00¡¡³«±é19:00～
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥ÈÀ©ºî¡Û
REZ&
¡Ú¼çºÅ¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Ã¥×¥é¥ó¥É
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Ã¥×¥é¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Ã¥×¥é¥ó¥É¤Ï¡¢³×¿·Åª¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÈÀè¿Êµ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¡¢VTuber¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎIP³«È¯¡¦À©ºî¤äWeb3.0¡¦¥á¥¿¥Ðー¥¹ÎÎ°è¤Ê¤É¡¢¿·¤·¤¤»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2023Ç¯¤è¤ê¡¢¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷»ö¶È¤ò±¿±Ä¤¹¤ëMBS¥°¥ëー¥×¤Î°ì°÷¤È¤Ê¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏÂ¤¤Î¼Â¸½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
https://appland.co.jp/
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
¡ÚºÇ¸å¤Ë¡¦¡¦¡¦¡Û
¥¢¥Ã¥×¥é¥ó¥É¤Ç¤ÏÊÀ¼Ò¤ÎVTuber»ö¶È¤ò°ì½ï¤Ë³ÈÂç¤µ¤»¤ëÃç´Ö¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥¥ë¡¦·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¤ÆVTuber¶È³¦¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¢£¢¢¢£¢¢¢£¢¢¤³¤ó¤Ê¿Í¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¢¢¢£¢¢¢£¢¢¢£
¡¦VTuber¤¬¹¥¤¤ÊÊý
¡¦VTuber¤äYouTuber¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤ËÃÎ¸«¤ä¶½Ì£¤¬¤¢¤ëÊý
¡¦0-1¤Ç´ë²èÎ©°Æ·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÊý
¡¦YouTube¤Ç¤ÎÇÛ¿®¤ËÃÎ¸«¤ä¶½Ì£¤¬¤¢¤ëÊý
¡¦Web3.0¤Ë¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊý
¢£¢¢¢£¢¢¢£¢¢ÃíÎÏ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¤³¤Á¤é¢¢¢£¢¢¢£¢¢¢£
¡¦±Ä¶È
¡¦¥¤¥Ù¥ó¥ÈÀ©ºî
¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡¡Â¾
¢£¢¢¢£¢¢¢£¢¢¢£¢¢¢£¢¢¢£¢¢¢£¢¢¢£¢¢¢£¢¢¢£¢¢¢£¢¢¢£
¾¯¤·¤Ç¤âµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ï¡¢À§Èó³Æ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÎÊç½¸¥Úー¥¸¤òÇÁ¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
Êç½¸¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://appland.co.jp/recruit/