¥¹ー¥ÑーÂÑµ× ST-4¥¯¥é¥¹ 2024¥·¥êー¥º¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó(#3 ENDLESS GR86)¥×¥í¥ìー¥µー ¾®²ÏÎÊÁª¼ê¤È¥¹¥Ý¥ó¥µー·ÀÌó¤òÄù·ë
Press Release¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2025Ç¯5·î9Æü
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ü¥ë¥Æ¥Ã¥¯¥¹
¡Ö¶èÊ¬½êÍ¥ª¥Õ¥£¥¹(R)¡×¤ò¼ç¼´¤Ë»ñ»º·ÁÀ®¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼Ò¥Ü¥ë¥Æ¥Ã¥¯¥¹¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ·ó CEO µÜÂô Ê¸É§¡¢°Ê²¼Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢¥¹ー¥ÑーÂÑµ× ST-4¥¯¥é¥¹ 2024¥·¥êー¥º¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡Ê#3 ENDLESS GR86¡Ë¤Ç¤¢¤ë¾®²ÏÎÊÁª¼ê¤È¥¹¥Ý¥ó¥µー·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾®²ÏÎÊÁª¼ê¤Ï¡¢2025Ç¯4·î¤è¤ê¡¢Åö¼Ò¤Î¥í¥´¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¡¢¥¦¥¨¥¢¤òÃåÍÑ¤·¡¢³Æ¼ï¥ìー¥¹¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®²ÏÎÊÁª¼ê
¢£¾®²ÏÎÊÁª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¾®²ÏÎÊÁª¼ê¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¤Î¥ìー¥·¥ó¥°¥É¥é¥¤¥Ðー¤Ç¡¢ÆüËÜ¿Í½é¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢Í¥¾¡¥É¥é¥¤¥Ðー¤Ç¤¢¤ë¾®²ÏÅù»á¤òÉã¤Ë»ý¤Á¡¢2010Ç¯¤Ë¥Õ¥©ー¥ß¥å¥é¡¦¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó4ÎØ¥ìー¥¹¥Ç¥Ó¥åー¡£16Ç¯ÌÜ¤Î2025Ç¯¤Ï¡¢¹ñÆâºÇ¹âÊö¤ÎSUPER GT¤Ø¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤òºÆ³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ìー¥·¥ó¥°¥É¥é¥¤¥Ðー¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¹ñÆâÍ£°ì¤Î¥³¥ì¥¯¥¿¥Ö¥ë¥«ー¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¥Ï¥¦¥¹¡ØBH AUCTION¡Ù¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥³¥ó¥À¥¯¥¿ー¤ä¥Áー¥à´ÆÆÄ¡¢¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ー¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¼ç¤ÊÆþ¾ÞÎò¡ä
¡¦2024 ¥¹ー¥ÑーÂÑµ×¡ÊST-4¡Ë¥·¥êー¥º¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó
¡¦2022 PCCJ Pro Class ¥·¥êー¥º¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó
¡¦2021 PCCJ Pro Class ¥·¥êー¥º2°Ì
¡¦2020 PCCJ Overall ¥·¥êー¥º4°Ì
¡¦2019 PCCJ Overall ¥·¥êー¥º3°Ì
¡¦2019 Îë¼¯10»þ´ÖÂÑµ×¥ìー¥¹
¡¦2016 ¥¹ー¥ÑーÂÑµ×¡ÊST4¡Ë¥·¥êー¥º¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó
¡¦2015 Á´ÆüËÜF3Áª¼ê¸¢¡ÊN¥¯¥é¥¹¡Ë¥·¥êー¥º¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó
¡¦2014 PCCJ Overall ¥·¥êー¥º¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó
¡¦2013 PCCJ Overall ¥·¥êー¥º¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó
¢£»Ù±ç¤ÎÇØ·Ê
¾®²ÏÎÊÁª¼ê¤Ï¡¢¥É¥é¥¤¥Ðー¤È¤·¤Æ¤Îµ±¤«¤·¤¤¥ìー¥·¥ó¥°¥Ò¥¹¥È¥êー¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢Â¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¡¢¡Ö¸ÇÄê´ÑÇ°¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢¾ï¼±¤òÄ¶¤¨¤¿¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¯¤¿¤á¡¢Ä©Àï¤ÈÀ®Ä¹¤ò»Ö¸þ¤¹¤ë½¸ÃÄ¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¡×¤³¤È¤òMission¡Ê»ÈÌ¿¡Ë¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ï¤ËÄ©Àï¤·Â³¤±¤ë¾®²ÏÎÊÁª¼ê¤Î»Ñ¤Ë¶¦´¶¤·¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¥¹¥Ý¥ó¥µー·ÀÌó¤òÄù·ë¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ü¥ë¥Æ¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¾®²ÏÎÊÁª¼ê¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤ò´ê¤¤¡¢¤½¤Î³èÆ°¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¹¥Ýー¥ÄÊ¸²½¤ÎÈ¯Å¸¤È³èÎÏ¤Î¤¢¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Ü¥ë¥Æ¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¢¡
1999Ç¯¡¢µÜÂô Ê¸É§¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ·ó¡¡CEO¡Ë¤Ë¤è¤ê´ë¶ÈºâÌ³¤Î¿·¤·¤¤¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë²ñ¼Ò¤È¤·¤ÆÀßÎ©¡£
¡Ö·Ð±Ä¤Ë¿·¾ï¼±¤ò¤â¤¿¤é¤·ÉÙ¤ÎºÆÊ¬ÇÛ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë³Êº¹¤Î³ÈÂç¤È¤½¤ì¤Ë¤è¤ëÊ¬ÃÇ¤òÀ§Àµ¤¹¤ë¡×¤òÍýÇ°¤Ë·Ç¤²¡¢ÅìµþÅÔ¿´Éô¤òÃæ¿´¤ËÂçºå¤äÊ¡²¬¤Ê¤ÉÆüËÜ·ÐºÑ¤ò¸£°ú¤¹¤ë¼çÍ×ÅÔ»Ô¤Î¾¦¶ÈÃÏ¤Ë¤¢¤ëÃæµ¬ÌÏ¥Ó¥ë¤ò¥Õ¥í¥¢¤´¤È¤ËÊ¬¾ù¤¹¤ë¡Ö¶èÊ¬½êÍ¥ª¥Õ¥£¥¹¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¡Ö¶èÊ¬½êÍ¥ª¥Õ¥£¥¹¡×¤ò³èÍÑ¤·¡¢¸ÜµÒ¤ÎÌäÂê²ò·è¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤ÊÉÔÆ°»ºÀïÎ¬¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¡¢ËÜ¶È¤ËÏ¢Æ°¤·¤Ê¤¤¼ý±×¤ÈÎ®Æ°À¤Î¹â¤¤ÇäµÑ²ÄÇ½»ñ»º¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢´ë¶È²ÁÃÍ¡¦»ö¶È·ÑÂ³À¤Î¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£½¾¶È°÷¿ô654Ì¾(2024Ç¯3·î31Æü»þÅÀ)¡¢ÅìµþËÜ¼Ò¡¢»¥ËÚ¡¢ÀçÂæ¡¢¿·³ã¡¢¶âÂô¡¢Ì¾¸Å²°¡¢Âçºå¡¢¹Åç¡¢Ê¡²¬¡¢¼¯»ùÅç¤Ë»ÙÅ¹¤òÃÖ¤¯¡£2024Ç¯3·î´ü¡¢Çä¾å¹â819²¯±ß¡¢·Ð¾ïÍø±×86²¯±ß¡¢ÊÝÍÊª·ï¡ÊÄÂÂßÍÑÉÔÆ°»º¡Ë¶â³Û655²¯±ß¡£
¡¦¸ø¼°¥µ¥¤¥È°ìÍ÷¡§https://lit.link/Vortexinc
¢¨¡Ö¶èÊ¬½êÍ¥ª¥Õ¥£¥¹¡×¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ü¥ë¥Æ¥Ã¥¯¥¹¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£