Åì³¤ÃÏ¶èºÇÂç¤Î¥é¥¤¥Ö¥µー¥¥Ã¥È¡ÚSAKAE SP-RING 2025¡Û ¥ä¥ó¥°¥¹¥¥Ëー / GLIMSPANKY / Aooo / Mega Shinnosuke / Á´½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È313ÁÈ·èÄê¡ª
SAKAE SP-RING 2025
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¥ä¥ó¥°¥¹¥¥Ëー
GLIM SPANKY
Mega Shinnosuke
Aooo
¢£SAKAE SP-RING 2025 Âè£³ÃÆÈ¯É½½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È 99ÁÈ(50²»½ç)
½©¸µ¥ê¥çー¥Ø¥¤(BandSet) / ·ç¿ÆüÏÂ / IRIS MONDO / IrisaVior / Ayllton / Aooo / AKARA / iiichanman / EVE OF THE LAIN / AYANE / Anna / Wisteria / Wez Atlas / WENDY / EOW / ACE COLLECTION / Etranger / ALL I WANT / EMNW / ¥¨¥ë¥¹¥¦¥§¥¢µª¹Ô / ±üºê³¤ÅÍ / Offo tokyo / ÍÙ¤ì¤Ê¤¤ËÍ¤é / ORCALAND / ¤«¤¿¤³¤È / ²ÌÊâ / ¤ªÉ÷Ï¤¤È³¹Åô / ¤¤Ð¤ä¤· / GLIM SPANKY / ¥¬¥é¥¹¤Î·¤¤ÏÍî¤È¤µ¤Ê¤¤ / CRAZY BLUES / Gordon / ¥³¥³¥é¥·¥« / karin. / kohamo / ¥¯¥¸¥éÌë¤Î³¹ / THE AGUL / Shiggy Jr. / grating hunny / JIJIM / Groggy-Froggy / ¤±ー¤¿¤È¹õÀî¡£ / ½ª³è¥¯¥é¥Ö / Chim Chap / Tina Moon / SAIHATE / THE HAMIDA SHE'S / Niiiya / Nust B / Ciely / ¥·¥º¥¯¥Î¥á / Pablo Haiku / SUIREN / Zkyun / BANDIT / TAMIW / ¤Á¤¿¤Ø¤ó¤êー / Disappear sound / Daisycall / ½½ÌÀ / Doona / DOGADOGA / Faulieu. / TRE@SON / THE FRANK VOX / NOIMAGE / ËèÈÕÍÉ¤ì¤Æ¥¹¥«ー¥È / Parfilion / masa / ½ÕÉ÷¥ì¥³ー¥É / ¥Þ¥Ã¥¯¥¸¥ã¥Ã¥¯ / First Love is Never Returned / Fish and Lips / POOLS / ¤Þ¤Ä¤à¤é ¤«¤Ê¤¦ / ´Ý»³½ãÆà / FASE / Blue Mash / Miyuu / Baby Canta / Maverick Mom / mekakushe / mukeikaku / Mega Shinnosuke / Í¥Íø¹á / ¥è¥Ê¥Ä¥á / RIVA / ¥ä¥ó¥°¥¹¥¥Ëー / uiuni / ¥ê¥å¥Ù¥ó¥¹ / ÎØ²ö / YURERUKO / ¥é¥¤¥Æ¥£¥é¥¤¥È / LEEVELLES / roi bob / ReguiNæ / ¥ì¥È¥í¥Þ¥¤¥¬ー¥ë¡ª¡ª / ¥í¥¤¥ä¥ë¥®¥ã¥ë / LOT SPiRiTS
¢£SAKAE SP-RING 2025 Á´½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È½Ð±éÆü(50²»½ç)
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½©¸µ¥ê¥çー¥Ø¥¤(BandSet) / ·ç¿ÆüÏÂ / ÌÀ¤¯¤ëÌë¤ÎÍÓ / ASTERISM / admires / anica / ¹Ó´¬Í¦¿Î / IrisaVior / ¥¢¥ë¥³¥µ¥¤¥È / °ÂÆ£Í´µ± / iiichanman / iCO / 171 / EVE OF THE LAIN / ¥¤¥ó¥Êー¥¸¥ãー¥Ëー / Wisteria / wowdow / ¼®¤ì¤¤¤é / ¥¦¥ë¥È¥é¼÷»Ê¤Õ¤¡¤¤¤äー / ACE COLLECTION / Etranger / EMNW / ¥¨¥ë¥¹¥¦¥§¥¢µª¹Ô / aug.1020 / ±üºê³¤ÅÍ / Offo tokyo / ¥ª¥È¤à¤·¤ã / ¤ªÉ÷Ï¤¤È³¹Åô / omeme tenten / ¤ª¤â¤«¤² / ¥¬¥¹¥È¥Ðー¥Êー / ¥«¥º¥ß¥Ê¥Ê / ²ÃÆ£¥Ò¥í / Gum Girl / ¥«¥á¥ì¥ª¥ó¡¦¥é¥¤¥à¡¦¥¦ー¥Ôー¥Ñ¥¤ / ¥¬¥é¥¯¥¿ / ¥«¥é¥³¥ë¥à¤Î»³¡¹ / ¥¬¥é¥¹¤Î·¤¤ÏÍî¤È¤µ¤Ê¤¤ / karin. / CAT ATE HOTDOGS / ¤¤ã¤Ê¤¤ / Qaijff / QOOPIE / µ×±ó / ¥¯¥¸¥éÌë¤Î³¹ / CLAN QUEEN / grating hunny / Groggy-Froggy / ¤±ー¤¿¤È¹õÀî¡£ / #KTCHAN / KeNN / À¼¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è / COPES / ¿´°¦ -KOKONA- / Cosmic Mauve / ¾®ÎÓÉ¢Ìð / The Muddies / ¥¶¡¦¥Àー¥Óー¥º / ºÇ¶¯¥Þ¥ó¥Ü¥¦½¤Íå¤Ü¤¦¤ä / SAIHATE / Sakurashimeji / sanetii / the paddles / THE HAMIDA SHE'S / ºãÌë / ¥¸¡¦¥¨¥ó¥×¥Æ¥£ / G over / the shes gone / chef's / Ciely / cherie / ¥·¥º¥¯¥Î¥á / ¥·¥È¥Ê¥æ¥¤ / »êÊ¡¤Ý¤ó¤Á¤ç / ¥·¥Ù¥ê¥¢¥ó¥Ï¥¹¥ー / shallm / 13.3g / SUIREN / Zkyun / SPRINGMAN / Cellchrome / Soi / TAMIW / ¤Á¤¿¤Ø¤ó¤êー / ¤Á¤ã¤ó¤æ°ß / Ä¶Ç½ÎÏÀï»Î¥É¥ê¥¢¥ó / ·îÄÉ¤¦ÈàÊý / Disappear sound / Daisycall / ¼ê¤¬¥¯¥êー¥à¥Ñ¥ó / Å·¡¹¹â¡¹ / ½½ÌÀ / Doona / DOGADOGA / Í§À®¶õ / ¥È¥é¥±¥ß¥¹¥È / TRE@SON / Trase Rush / ÆîÔè ¤¢¤µ»Ò / Neo Japanesque / ÇÇØ¤Î¥Í¥¤¥Óー¥»¥¾¥ó / NOIMAGE / Nolzy / Parfilion / ¥Ï¥¯¡£ / pachae / ½é²» / ¥Ñ¥Ñ¥ê¥¬¥ó / ½ÕÉ÷¥ì¥³ー¥É / Èë¤á¤´¤È / First Love is Never Returned / Fish and Lips / POOLS / FASE / Blue Mash / Play.Goose / Baby Canta / ¥Ú¥ó¥®¥ó¥é¥Ã¥·¥å / ¥Û¥Ôー¥Ï¥¤¥Ü / ¥Ý¥ó¥Ä¥¯¥Ôー¥ä / Á°È±¤Ñ¤Ã¤Ä¤ó¾¯Ç¯ / ¤Þ¤ª¤¿ / ËâëÅÉÔ»×µÄÊÑ³×¼Ô-¥Ç¥¹¥Ç¥¹- / ÁëºÝ¤Ü¤Ã¤Á¶æ³ÚÉô / ¥ßー¥Þ¥¤¥Êー / Ì¥ÎÏ½÷¡£ / mukeikaku / meiyo / Mega Shinnosuke / ¤áÁÈ / Mellow Youth / Ë¾·î¥Ò¥Ê¥¿ / ¿¹ ÂçæÆ / ÌðÊýÈþµª / ¥ä¥µ¥·¥¯¥¢¥ì / ¤ä¤Þ¤â¤È¤Ï¤ë¤È / ¥ä¥ó¥°¥¹¥¥Ëー / uiuni / u named (radica) / yukaDD / Í¼·î / YUTORI-SEDAI / YURERUKO / Yobahi / ¥é¥¤¥Æ¥£¥é¥¤¥È / ¤é¤½¤ó¤Ö¤ë / Laughing Hick / Lala / ¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó ¥¶ ¥Ö¥Ã¥¿ / LEEVELLES / Little Black Dress / Re:name / Leina / ReguiNæ / ¥ì¥È¥í¥Þ¥¤¥¬ー¥ë¡ª¡ª / ¥í¥¤¥ä¥ë¥®¥ã¥ë / LOT SPiRiTS
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¥¢¥¤µ²¥¨ / Ivy to Fraudulent Game / IRIS MONDO / Ayllton / Aooo / ÀÄ¤¤¥¬ー¥Í¥Ã¥È / AKARA / Aqilla / °Â·îÌ¾è½»Ò / AFTER SQUALL / AYANE / Anna / anewhite / ¥¤¥¯¥é¥Î¥É¥ó / °ìÀ£Àè°Ç¥Ð¥ó¥É / irienchy / Wez Atlas / ¾åÌîÂç¼ù / WENDY / Apes / EOW / ES-TRUS / ALL I WANT / osage / Ochunism / ¤ª¤È¤Ê¤ê¤Ë¤®¤ó¤¬·×²è / ÍÙ¤ì¤Ê¤¤ËÍ¤é / ORCALAND / ¤«¤¿¤³¤È / KADOMACHI / ²ÌÊâ / ¤«¤é¤¢¤²ÊÛÅö / ¥«¥é¥Î¥¢ / Kanna / ¤¤Ð¤ä¤· / Cool-X / Klang Ruler / GLIM SPANKY / ¥¯¥ì¥¤¥¸ー¥¦¥©¥¦¥¦¥©!! / CRAZY BLUES / Gordon / ¥³¥³¥é¥·¥« / CozyLand / ¥³¥È¥Î¥Ï¥¿¥é¥º / kohamo / ¥´¥Û¥¦¥Ó / Conton Candy / ¥µ¥¦¥ë¥¹ / ¤µ¤È¤¦¡£ / Some Life / 35.7 / THE AGUL / Shiggy Jr. / JIJIM / SherLock / ½ª³è¥¯¥é¥Ö / Show Chick Boy / ¿åÊ¿Àþ / Suzumushi / speel plaats / The Slumbers / THREEOUT / ¥»¥«¥ó¥É¥Ð¥Ã¥«ー / ¤¾¤¦¤Ä¤«¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ / ¤½¤³¤ËÌÄ¤ë / Dannie May / Czecho No Republic / Chim Chap / Chimothy¢ª / Tina Moon / Tyrkouaz / ¤Ç¤«¤¯¤Æ¤Þ¤ë¤¤¡£ / DeNeel / dop / Í§Íø¤¢¤æ / TRiDENT / Nagie Lane / ¤Ê¤¤´¤È / ¥Ê¥Ä¥Î¥³¥¨ / Ì¾Ìµ¤·¤ÎÂÀÏº / Niiiya / ¤Ë¤ã¤ó¤¾¤Ì¥Ç¥· / Nust B / ³¥¤«¤Ö¤ê / Bye-Bye-Hand¤ÎÊýÄø¼° / ¥Ð¥¤¥ê¥ó¥¸¥Üー¥¤ / PAIL OUT / ¥Ï¥Ã¥Ôー¥»¥Ã¥È / Pablo Haiku / Pulplant / HALLEY / Hello Hello / halogen / ÈÄ»õÌÜ / PANZER / BANDIT / Èô¹Ô³Ú±à / HINONABE / Hwyl / ¥Ò¥é¥¦¥Á¥Þ¥¤ / BILLY BOO / fews / FINLANDS / Faulieu. / Æ£¸¶ñ¥ÂÀ / BRADIO / THE FRANK VOX / ¥Õ¥êー¥¸¥¢¥ó / Broken my toybox / ¥Ú¥ë¥·¥«¥ê¥¢ / hockrockb / ¤Û¤¿¤ëÆüÏÂ / POP ART TOWN / holoyoi / ËèÈÕÍÉ¤ì¤Æ¥¹¥«ー¥È / ¥Þ¥¯¥é / masa / ¥Þ¥Ã¥¯¥¸¥ã¥Ã¥¯ / ¾¾ÅÄº£¾¬ / ¤Þ¤Ä¤à¤é ¤«¤Ê¤¦ / ´Ý»³½ãÆà / Monday Dirty Jokes / Miyuu / »ç º£ / Maverick Mom / mekakushe / ¥á¤È¥á / mogari / MOSHIMO / molly / »³¸ýÎÊÌé¡ÊAbsolute area¡Ë / ¤ä¤Þ¤·¤¿¤ê¤Ê / yummy'g / Í³·° / Yukky / Í¥Íø¹á / ¥è¥Ê¥Ä¥á / Ìë¡¹ / luv / Lavt / Ran / RIVA / lisLook / RIP DISHONOR / Rihwa / ¥ê¥å¥Ã¥¯¤ÈÅº¤¤¿²¤´¤Ï¤ó / ¥ê¥å¥Ù¥ó¥¹ / Lilin / ÎØ²ö / ¥ë¥¤ / redmarker / ¥ì¥È¥í¥ê¥í¥ó / roi bob / Ï²Ì¡ÇÉ¥Þ¥·¥å¥Þ¥í / YJC LAB. / ¤ó¡¦¥Õ¥§¥Ë
¢£SAKAE SP-RING 2025 ³«ºÅ³µÍ×
³«ºÅÆüÄø¡§2025Ç¯6·î7Æü(ÅÚ)¡¦8Æü(Æü)
²ñ¾ì¡§DIAMOND HALL / NAGOYA ReNY limited / NAGOYA CLUB QUATTRO / RAD HALL / SPADE BOX / HOLIDAY NEXT NAGOYA / ¿·±É¥·¥ã¥ó¥°¥ê¥é / R.A.D / RAD SEVEN / CLUB ROCK'N'ROLL / Live & Lounge Vio / TIGHT ROPE / CIRCUS / HeartLand / CLOVER HOUSE / sunset BLUE / NSM EVENT HALL / NVA Air Hall
½Ð±é¡§¹ç·×313ÁÈ¤¬½Ð±é
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³ÆÆü£±DAY PASS \4,200 / 2DAYS PASS \7,500 / ¥¿¥ª¥ëÉÕ2DAYS PASS \9,000
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¡¦¥¤ー¥×¥é¥¹¡§https://eplus.jp/sakaespring2025/¡¡
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1DAY PASS¡ÊP¥³ー¥É:295-479¡Ë
2DAYS PASS¡ÊP¥³ー¥É:781-842¡Ë
¡¦³ÚÅ·¥Á¥±¥Ã¥È¡§https://r-t.jp/sakaespring¡¡
¡¦¥íー¥Á¥±¡§https://l-tike.com/sakaespring2025/ £Ì¥³ー¥É¡§41201
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¼õÉÕ´ü´Ö¡§5/9(¶â)12:00 ～³Æ¸ø±éÁ°Æü¤Î23:59
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Ìä¤¤¹ç¤ï¤»: ZIP-FM 052-972-0778¡ÊÊ¿Æü 10:00-18:00¡Ë
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