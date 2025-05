JOHNBULL DENIM CLUB vol.3 ¡ÖHello¡ªT-Shirt¡ª¡×

株式会社ジョンブル

2024年4月に初リリースし好評を博した、ジョンブルをあらゆる側面から紹介するファッションと、

デニムに特化した、こだわりのフリーマガジン「JOHNBULL DENIM CLUB」の第3弾が数量限定で配布中。

Hello!T-Shirt!

Tシャツさえあれば。デニムに欠かせないTシャツ、Tシャツに欠かせないデニム。

ということで、JOHNBULL DENIM CLUB vol.3 はTシャツをテーマにお届けします。

お気に入りの1着をぜひ見つけてみてください。

JOHNBULL CULTURE TEE

着用アーティスト:AAAMYYYTシャツ好きの相棒Tシャツ

今さらサマーだけじゃない。

アーティストやクリエイターのTシャツラバー

にとって、季節を問わない。春にはシャツを羽織って、秋にはブルゾンを重ねて、冬にはアウターを着込めば、オールシーズン!

それでも、春夏は、成夏は、フェイバリットなモチーフであればこそ、Tシャツがもっとグッと主役に!!

- 一部掲載画像ご紹介 -

レジェンドに各キャラ、各車にストーリー性のあるグラフィックのオンパレード。

着用アーティスト: Suzuki Mamiko, Aratani Shota着用アーティスト: SAYURI KINJO着用アーティスト: DURDN

アーティストたちが着こなしたTシャツのラインナップはこちら!好きなキャラクターや憧れの

ミュージシャン、お気に入りが見つかるはず!

Bjork Tシャツ \ 8,800 tax in

- 一部掲載商品ご紹介 -

10 TOPICKS

MICKEY MOUSE / Print Tシャツ \ 8,800 tax inPEANUTS GANG Tシャツ(shades) \ 8,800 tax inGREEN DAY CAT Tシャツ \8,800 tax inこの夏、ジョンブルの気になるアレコレをピックアップ!

Tシャツをたっぷり堪能したならば、お次はデニム!というわけでJOHNBULLの新作アイテムから、デニムをメインに10個のトピックスを厳選してご紹介いたします。

- 一部掲載商品ご紹介 -

CHORE JACKET \ 40,700 tax inセルヴィッチデニムワイドジーンズ \ 29,700 tax inOVER ALL left: \ 41,800 tax in right \ 27,500 tax in

JOHNBULL DENIM CLUB vol.3はJOHNBULL各店舗にて配布中

▶SHOP LISTはこちら(https://www.privatelabo.jp/contents/shoplist/)

【会社概要】

JOHNBULL

株式会社ジョンブルは、デニムの聖地と呼ばれる岡山県倉敷市児島にて1952年に創業。

自社工場をもつデニムメーカーとして、今まで培った技術と感性を糧にものづくりを手掛けています。

現在ではジーンズを中心にカジュアルウエアの企画、製造、販売まで一貫して行っております。



