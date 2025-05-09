AIÍ½Â¬Ê¬ÀÏ¥Äー¥ë¡ÖPrediction One¡× ¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Çー¥¿¤ÎÊ¬ÀÏ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¿·¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡³«»Ï¡¡¥·¥ã¥Î¥ó¼Ò¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°±¿ÍÑ¤Î²þÁ±¤ò¥µ¥Ýー¥È
¡¡¥½¥Ëー¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢AIÍ½Â¬Ê¬ÀÏ¥Äー¥ë¡ÖPrediction One¡Ê¥×¥ì¥Ç¥£¥¯¥·¥ç¥ó ¥ï¥ó¡Ë¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Çー¥¿¤ÎÊ¬ÀÏ»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥ã¥Î¥ó¤ÎÄó¶¡¤¹¤ëÅý¹ç·¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¡ÖSHANON MARKETING PLATFORM¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖSMP¡×¡Ë¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¡ÖPrediction One¡×¤Î¥Çー¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¡ÖSMP¡×¾å¤ËÃßÀÑ¤µ¤ì¤¿WEB¥¢¥¯¥»¥¹¥í¥°¤ä¥¥ã¥ó¥Úー¥óÅÐÏ¿ÍúÎò¤Ê¤É¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¾ðÊó¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¡¢¥ì¥Ýー¥È¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÍøÍÑ´ë¶È¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î±Æ¶Á¤¬Ê¬ÀÏ¡¦²Ä»ë²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°³èÆ°¤Ë¤ª¤±¤ë²ÝÂê²ò·è¤ËÌòÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£¿·¥µー¥Ó¥¹³µÍ×
Prediction One¤ÈSMP¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢¡ÖAIÊ¬ÀÏ¡¦AIÅ¬¹ç¿ÇÃÇ¥µー¥Ó¥¹¡×¤È¡ÖAIÆ³Æþ»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡×¤Î2¤Ä¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
- AIÊ¬ÀÏ¡¦AIÅ¬¹ç¿ÇÃÇ¥µー¥Ó¥¹
¡ÖSHANON MARKETING PLATFORM¡×Æâ¤ËÃßÀÑ¤µ¤ì¤¿ÍøÍÑ´ë¶È¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¡¢¡ÖPrediction One¡×¤ÎÀìÇ¤¤Î¥Çー¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¥Çー¥¿¤Î´ðÁÃÅª¤Ê·¹¸þÇÄ°®¤ä²Ä»ë²½¤«¤é¡¢¥Çー¥¿¤òÍÑ¤¤¤¿AIÍ½Â¬¥â¥Ç¥ë¤Î¹½ÃÛ¡¢¤½¤Î¥â¥Ç¥ë¤òÍÑ¤¤¤¿²áµî»Üºö¤ÎÊ¬ÀÏ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÆÀ¤é¤ì¤¿Ê¬ÀÏ·ë²Ì¤«¤é¡¢´ûÂ¸¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Üºö¤äÃßÀÑ¤µ¤ì¤¿¥Çー¥¿ÆâÍÆ¤¬AI¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢¤½¤Î¿ÆÏÂÀ¤òÉ¾²Á¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤ÎÍøÍÑ´ë¶È¤Ï¼ê´Ö¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢²áµî¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Üºö¤Î¤¦¤Á±Æ¶ÁÅÙ¤ÎÂç¤¤¤»Üºö¤òÀö¤¤½Ð¤·¡¢º£¸å¤Î±¿ÍÑ²þÁ±¤Î¼¨º¶¡Ê¥Ò¥ó¥È¡Ë¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¡¢AIÆ³Æþ¤Ë¤è¤ë¸ú²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò¼ê·Ú¤Ë¼Â»Ü¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
AIÊ¬ÀÏ¡¦AIÅ¬¹ç¿ÇÃÇ¥µー¥Ó¥¹ ³µÍ×
ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤è¤êÂç¤¤Ê¸ú²Ì¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ëÎã
- ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Üºö¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¥Çー¥¿¤¬ÃßÀÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¾å¼ê¤¯³èÍÑ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤
- ¥Êー¥Á¥ã¥ê¥ó¥°¤Î¸úÎ¨¤äÀºÅÙ¤ò¾å¤²¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¿ー¥²¥Ã¥È¤ÎÀÚ¤ê¸ý¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÀß·×¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë
- Web¹¹ð¡¢SEO¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÅù¤Î»Üºö¤¬Â¿´ô¤ËÏË¤ë¤¿¤á¡¢·ë²Ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë»Üºö¤¬¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤
- AIÆ³Æþ»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹
¾åµ¤Î¡ÖAIÊ¬ÀÏ¡¦AIÅ¬¹ç¿ÇÃÇ¥µー¥Ó¥¹¡×¤Îµ¡Ç½¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¡ÖPrediction One¡×¤ò¥Äー¥ë¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤·¡¢AI³«È¯¡¦AI¤Î¼Â¹Ô¤ò¼«¼Ò¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢½é´üÆ³Æþ»Ù±ç¤È¤·¤Æ½é´ü¥â¥Ç¥ë¤Î¹½ÃÛÂå¹Ô¤ä´ë¶È¤´¤È¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë±¿ÍÑ¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤òÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¡£
¼«¼Ò¤ËÃßÀÑ¤µ¤ì¤¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¡¢¼«¼Ò¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎAI¥â¥Ç¥ë¤ò¹½ÃÛ¡¦±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤ËºÇÅ¬¤Î¥×¥é¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Åý¹ç·¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¡ÖSHANON MARKETING PLATFORM¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖSHANON MARKETING PLATFORM¡×¤Ï¡¢Å¸¼¨²ñ¡¢»ñÎÁÀÁµá¤Ê¤É¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¸«¹þ¤ß¸ÜµÒ¤Ø¡¢¸ÜµÒ¤Î¶½Ì£¤Ë±è¤Ã¤¿¾ðÊóÄó¶¡¤òWeb¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤ä¥áー¥ë¡¢DM¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê»Üºö¤Ë¤Æ¼Â»Ü²ÄÇ½¤ÊÅý¹ç·¿¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥ªー¥È¥áー¥·¥ç¥ó¥Äー¥ë¤Ç¤¹¡£SFA°ìÂÎ·¿¤Î¤¿¤á¡ÖSHANON MARKETING PLATFORM¡×°ì¤Ä¤Ç¥êー¥É¤Î³ÍÆÀ¤«¤é¸«¹þÅÙ¹ç¤¤¤Î°ú¤¾å¤²¡¢¾¦ÃÌ´ÉÍý¤Þ¤Ç¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç´ÉÍý¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥ã¥Î¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥·¥ã¥Î¥ó¤Ï¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò¥³¥¢¤Ë¡¢´ë¶È¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ëÀ½ÉÊ¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡¦¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¤È¥¢¥Ê¥í¥°¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¥Ç¥¸¥¢¥Ê¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤É¤ò¼Â¸½¤·¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¥»¥ß¥Êー¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥ªー¥È¥áー¥·¥ç¥ó¡¢CMS¡¢¥¢¥É¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Þ¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¥·¥ã¥Î¥ó¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥¯¥é¥¦¥É¤Ï¡¢À½Â¤¶È¡¢¶âÍ»¡¢ÉÔÆ°»º¡¢IT¥µー¥Ó¥¹¡¢¾¦¼Ò¤ä¸ø¶¦ÃÄÂÎ¤Ê¤É¶È¼ï¤òÌä¤ï¤º¡¢Âçµ¬ÌÏ¤«¤éÃæ¾®µ¬ÌÏ¤Þ¤ÇÂ¿ÍÍ¤Ê¥·ー¥ó¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£AIÍ½Â¬Ê¬ÀÏ¥Äー¥ë¡ÖPrediction One¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2019Ç¯6·î¤ËÄó¶¡³«»Ï¤·¤¿¡¢µ¡³£³Ø½¬¤ä¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤Ê¤É¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¿ô¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Î´ÊÃ±¤ÊÁàºî¤ÇÍ½Â¬Ê¬ÀÏ¤¬¤Ç¤¤ëÈóÀìÌç²È¸þ¤±AIÍ½Â¬Ê¬ÀÏ¥Äー¥ë¤Ç¤¹¡£
¥½¥ËーÆÈ¼«³«È¯¤Î¼«Æ°¥â¥Ç¥ê¥ó¥°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹â¤¤Í½Â¬ÀºÅÙ¤ò¼Â¸½¤·¡¢AI¥â¥Ç¥ë³«È¯¤Ë¤ª¤±¤ëÀìÌçÀ¤òÍ×¤¹¤ëÉôÊ¬¤ò¼«Æ°²½¤·¡¢¶ÈÌ³ÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¤Þ¤¹¡£Í½Â¬¤È¤È¤â¤Ë¤½¤Îº¬µò¤â¹ç¤ï¤»¤ÆÄó¼¨¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¼¡¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¼è¤ê¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤âÆÃÄ¹¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
https://predictionone.sony.biz/
¢¨µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¤ª¤è¤Ó¾¦ÉÊÌ¾¡¢¥µー¥Ó¥¹Ì¾¤Ï³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£