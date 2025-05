タワーレコード株式会社

タワーレコードでは、今年9月に開催される移動式ミュージックフェス「FAR EAST REGGAE CRUISE 2025」を記念して、5月20日(火)~6月1日(日)の期間、タワーレコード渋谷店にて“NO CRUISE, NO LIFE.”をテーマとしたポップアップ・ショップ「MIGHTY CROWN POP UP in タワーレコード渋谷店」を開催することが決定しました。

会場では渋谷店限定のコラボTシャツやMIGHTY CROWN関連アイテムの販売、クルーズにも乗船予定の国内・海外アーティストをフィーチャーしたコーナーなどを展開します。さらに5月24日(土)には渋谷店にてMIGHTY CROWNメンバーによる、ジャマイカ発祥の「サウンドシステム・カルチャー」に迫るトークショーの開催も決定しています。

MIGHTY CROWN POP UP in タワーレコード渋谷店

移動式ミュージックフェス「FAR EAST REGGAE CRUISE 2025」はMIGHTY CROWNがプロデュースし、2023年、国土交通大臣賞クルーズオブザイヤーも受賞するなど総勢50組以上が船上を彩る日本最大級の移動式ミュージックフェスです。9月11日(木)、東京より出航。5泊6日の非日常なクルーズ体験と国内外から集結したトップアーティストによるライブショーやサウンド・DJパーティーなど最高のエンターテイメントが提供されます。

タワーレコードでは、「MIGHTY CROWN POP UP in タワーレコード渋谷店」を通じて、この夏、そして9月に開催されるフェスに向け日本のレゲエシーンを盛り上げていきます。

■POP UP開催概要】

タイトル :MIGHTY CROWN POP UP in タワーレコード渋谷店

開催日程 :2025年5月20(火)~6月1日(日)

開催場所 :タワーレコード 渋谷店 3F

〒154-0041 東京都渋谷区神南1-22-14 TEL:03-3496-3661

◼︎販売商品

- NO CRUISE, NO LIFE. T-shirt 6,600円(税込) ※渋谷店限定アイテム

COLOR : WHITE / BLACK SIZE : L/XL/XXL

【購入者特典 オリジナルMIX TAPE】

WHITE :BRING BACK LOVE 90s2000s HIT SELECTION (SAMI-T mix)

BLACK :LOVERS ROCK PARADISE 70s-80s UK LOVERS ROCK SELECTION (COJIE mix)

※特典のオリジナルMIX TAPEは、無くなり次第終了となります。

- MORE REGGAE, MORE LIFE. T-shirt \6,600(税込) ※渋谷店・タワーオンラインにて販売

COLOR :WHITE / BLACK SIZE : L/XL/XXL

【購入者特典 オリジナルMIX TAPE】

WHITE :BRING BACK LOVE 90s2000s HIT SELECTION (SAMI-T mix)

BLACK :LOVERS ROCK PARADISE 70s-80s UK LOVERS ROCK SELECTION (COJIE mix)

※特典のオリジナルMIX TAPEは、無くなり次第終了となります。

- MIGHTY CROWN カセットプレイヤー \8,800(税込)

【5/24(土) トークショーイベント概要】

タイトル :レゲエ・ダンスホール / サウンドシステム・カルチャーの過去・現在・未来

開催日時 :2025年5月24(土)19:00 - 20:00※終了予定

開催場所 :タワーレコード 渋谷店 6F

出演 :MIGHTY CROWN / 八幡浩司(24x7 RECORDS)/ 司会 : ICHI-LOW

内容 :トーク&サイン会

MIGHTY CROWNメンバーによる ジャマイカ発祥の「サウンドシステム・カルチャー」に迫るトークショー。HIP HOPや他の音楽にも大きく影響させ、カリブの小さな島国が起こしたサウンドシステム・カルチャーの過去・現在・未来について語る1時間。

◼︎参加方法

トークショーは観覧フリー。

MIGHTY CROWN POP UP SHOP 限定アパレルをタワーレコード渋谷店にてご購入いただいた方に先着でサイン会参加券を1枚お渡し致します。(1点につきサイン会参加券1枚をお渡し)

※イベントの詳細については、後日タワーレコード渋谷店ホームページにアップします。

タワーレコード渋谷店ホームページ:https://towershibuya.jp/

【クルーズイベント概要】

タイトル :Mighty Crown Entertainment Presents 「FAR EAST REGGAE CRUISE 2025」

開催日程 :9月11日(木)~9月16日(火)

出発地 : 東京発 / 東京着

寄港地 : 済州島(韓国)、鹿児島

旅行代金 : 198,000円~800,000円 (大人おひとり様・2名1室利用の場合)

公式ホームページhttps://www.fareastreggaecruise.com/

人生が音を立てて動きだす、トクベツな旅 「Far East Reggae Cruise 2025」クルーズ・オブ・ザ・イヤー2023グランプリ(国土交通大臣賞)受賞した総勢50組以上が船上を彩る移動式ミュージックフェスが出航! 海外から4組のフルバンドショー、6組のDJ/サウンドも参加決定。これはただの旅ではない-あなたの心と人生を鳴り響かせる究極の冒険となる。

主な出演アーティスト

SPECIAL GUESTS FROM JAMAICA

Morgan Heritage with Band・Busy Signal with Band・Romain Virgo with Band・Ding Dong

ARTIST : Pushim・CHOZEN LEE and THE BANG ATTACK・DOZAN11 aka 三木道三・Spinna B-ILL・JUMBO MAATCH,TAKAFIN,BOXER KID from MIGHTY JAM ROCK・PAPA B・PAPA U-Gee・Rudebwoy Face・J-REXXX・RUEED・ARARE・775・ARIWA・Jr.SANTA・Zeebra ・ キヨサク(MONGOL800/UKULELE GYPSY) ・ Fried Jamming Fish

BAND : HOME GROWN

VIBES DANCERS : I-VAN・Cornbread aka Jaken

SOUNDs&DJ’s : RORY STONELOVE from JAMAICA・KILLAMANJARO from JAMAICA・BODYGUARD from JAMAICA・V ROCKET INT’L From UK・MASSIVE B from NEW YORK・DJ PUFFY from BARBADOS・JAH WORKS・FUJIYAMA SOUND・Bad Gyal Marie・YARZ・REALIZE INTERNATIONAL・UNITY SOUND・BLACK GOLD SOUND・CAPTAIN-C 20XX・HUMAN CREST・KING LIFE STAR・KING JAM・ASIAN STAR・ICHI-LOW・Scorcher HI FI・MURO・SARASA・DJ MAGARA・DJ SN-Z・DJ KEKKE・DJ KENTA

and more…