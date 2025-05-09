¥Õ¥¡ー¥Þ¥Ð¥¤¥È¼Ò¡¡ÊÆ¹ñ¥ª¥Ï¥¤¥ª½£¤Ë¥°¥ß¥¿¥¤¥×¤Î¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥ÈÀìÍÑ¹©¾ì¤ò³«Àß

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*1 Source: Circana Market Advantage and Panel¡¡
*2 Since 1997, Pharmacy Times has surveyed thousands of pharmacists nationwide to pinpoint their recommendations on a range of over-the-counter products. In 2012, Pharmacy Times partnered with U.S. News & World Report to conduct and share results of the survey as "Survey of Pharmacists' OTC Recommendation" on OTC Guide.
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