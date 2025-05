¥Õ¥¡ー¥Þ¥Ð¥¤¥È¼Ò¡¡ÊÆ¹ñ¥ª¥Ï¥¤¥ª½£¤Ë¥°¥ß¥¿¥¤¥×¤Î¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥ÈÀìÍÑ¹©¾ì¤ò³«Àß

大塚製薬株式会社

大塚製薬株式会社(本社:東京都、代表取締役社長 井上 眞、以下「大塚製薬」)の子会社であるファーマバイト社(本社:米国 カリフォルニア州、CEO:Jeff Boutelle)は、米国オハイオ州ニューオールバニーにグミタイプのサプリメント専用の新工場として「ニューオールバニー工場」を新設し、5月8日(米国時間)に開設式を実施しました。本工場では、ファーマバイト社が有するサプリメントブランドのNatureMade(R) (以下「ネイチャーメイド」)のグミタイプ製品の製造を行うとともに、工場敷地内にグミタイプの新製品の研究開発を行う研究所「Gummies Innovation Center of Excellence」を設置します。

ファーマバイト社 ニューオールバニー工場米国ネイチャーメイドのグミタイプ製品(抜粋)

米国における2024年のグミタイプサプリメントの市場規模は2019年比で2倍近く拡大しており、サプリメント市場全体で最も大きいシェアを占めるカテゴリーです*1。グミタイプサプリメントは幅広い年齢層に広く支持されており、2024年には約44%の世帯が利用しています*1。

ネイチャーメイドは28年連続で米国薬剤師が最も推奨するサプリメントブランド*2として認知されており、近年特にグミタイプ製品が好調で、2024年ビタミングミ部門では最も成長(ドルベース)したブランド*1となりました。

このたび新工場を開設することで、生産体制を強化し需要の高まりに応えるとともに、225名の従業員を現地で新たに雇用し、地域の経済発展への貢献を目指します。また、工場敷地内に設置する研究所では、グミタイプの新製品の研究開発を行うことに加え、近年米国の科学・イノベーション・テクノロジーの拠点として発展しているオハイオ州のコロンバスおよびニューオールバニー地域の関係団体と連携した取り組みを推進します。

*1 Source: Circana Market Advantage and Panel

*2 Since 1997, Pharmacy Times has surveyed thousands of pharmacists nationwide to pinpoint their recommendations on a range of over-the-counter products. In 2012, Pharmacy Times partnered with U.S. News & World Report to conduct and share results of the survey as "Survey of Pharmacists' OTC Recommendation" on OTC Guide.

【工場概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/48278/table/149_1_685618e80bb9abf003408cfc47f24aaa.jpg ]

【ファーマバイト社について】 https://www.pharmavite.com/

ファーマバイト社は、米国のウェルネス業界の先駆者として、科学的根拠に基づいた革新的な製品開発と健康ソリューションの提供を行っています。厳しい品質基準を設けた製品は、生活者、医療従事者、小売業者などから厚い信頼を得ています。Nature Made(R)、Nature Made(R) Wellblends、Equelle(R)、MegaFood(R)、Uqora(R)、Bonafide(R)の各ブランドを通じて、人々がより健康で活力に満ちた生活を送れるようサポートしています。

【ネイチャーメイドについて】 https://www.otsuka.co.jp/nmd/

1971年、ネイチャーメイドはひとりの薬剤師によって、米国カリフォルニア州で誕生したサプリメントブランドです。ネイチャーメイドという名前には、できるだけ自然な形で栄養が摂れるようにという想いが込められており、その想いは高品質のサプリメントへのこだわりとともに受け継がれています。現在はグローバルブランドとして6つの国・地域で展開しています。日本では1993年に販売を開始し、日本人に合わせた製品設計で高品質なラインアップを有しています。

大塚製薬は、今後もOtsuka-people creating new products for better health worldwideの企業理念のもと、人々の健康維持・増進に貢献してまいります。