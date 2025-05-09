MADKID (¥Þ¥Ã¥É¥­¥Ã¥É) 8·î20Æü¤ËTV¥¢¥Ë¥á¡Ö½â¤ÎÍ¦¼Ô¤ÎÀ®¤ê¾å¤¬¤ê Season 4¡×OP¥Æー¥Þ ¡ÖResolution¡×¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿11th¥·¥ó¥°¥ëÈ¯Çä·èÄê¡ª

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https://shieldhero-anime.jp/
¢£MADKID LIVE TOUR 2025 -MAZE MUSEUM-
2025/05/17(ÅÚ)
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2025/05/24(ÅÚ)
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2025/05/25(Æü)
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2025/05/31(ÅÚ)
INSA(Ê¡²¬)¡¡¡ãDAY¡ä³«¾ì14:00 / ³«±é14:30¡¡¡ãNIGHT¡ä³«¾ì17:30 / ³«±é18:00
2025/06/01(Æü)
µÜºêLAZARUS¡¡¡ãDAY¡ä³«¾ì14:00 / ³«±é14:30¡¡¡ãNIGHT¡ä³«¾ì17:30 / ³«±é18:00
2025/06/07(ÅÚ)
Veats Shibuya¡¡³«¾ì16:30 / ³«±é17:15
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https://madkid.zaiko.io/item/370855
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MADKID ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
https://columbia.jp/madkid/
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