MADKID (¥Þ¥Ã¥É¥­¥Ã¥É) 8·î20Æü¤ËTV¥¢¥Ë¥á¡Ö½â¤ÎÍ¦¼Ô¤ÎÀ®¤ê¾å¤¬¤ê Season 4¡×OP¥Æー¥Þ ¡ÖResolution¡×¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿11th¥·¥ó¥°¥ëÈ¯Çä·èÄê¡ª

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¢£RELEASE INFORMATION


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https://shieldhero-anime.jp/




¢£MADKID LIVE TOUR 2025 -MAZE MUSEUM-


2025/05/17(ÅÚ)


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2025/05/31(ÅÚ)


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2025/06/01(Æü)


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Veats Shibuya¡¡³«¾ì16:30 / ³«±é17:15



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https://madkid.zaiko.io/item/370855


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MADKID ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È


https://columbia.jp/madkid/




¡üMADKID Profile


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