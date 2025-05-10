¡ÚÅìµþ¥Ê¥¤¥È¥Þー¥±¥Ã¥È 2025¡Û5·î ½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È²ò¶Ø¡ª¡ª
Åìµþ¥Ê¥¤¥È¥Þー¥±¥Ã¥È 2025Ç¯5·î ½Ð±é¼Ô°ìÍ÷
º£²ó¤Ç4²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡ÖÅìµþ¥Ê¥¤¥È¥Þー¥±¥Ã¥È¡×5·î¤Î³«ºÅ¤Î½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬·èÄê¡ª
LIVE STAGE¤Ç¤Ï21ÁÈ¤Ë¤âµÚ¤ÖÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¥Ð¥ó¥É¡¢¥¢¥«¥Ú¥é¥°¥ëー¥×¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÂÇ³Ú´ï½¸ÃÄ¡¢Ì±ÍØ¤Ê¤É¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Î½Ð±é¼Ô¤ò4Æü´ÖÄÌ¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¤½¤·¤ÆDJ BOOTH¤ÏÁ°²ó¤Ë°ú¤Â³¤¡¢½ÂÃ«¤ÎÌë¤Î³¹¡¢¤½¤·¤Æ²»³Ú¥·ー¥ó¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¿¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ðー¤¬Âç½¸·ë¤·¤Þ¤¹¡£22:00°Ê¹ß¤Ï¤ªÅ¹¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ¥¢¥Õ¥¿ー¥Ñー¥Æ¥£ー¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÆ»·Ý¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ä±ïÆü¤Ê¤É¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Í§Ã£¡¦ÂçÀÚ¤Ê¿Í¡¦²ÈÂ²¡¢Ã¯¤ÈÍè¤Æ¤âË°¤¤Ê¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬À¹¤êÂô»³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
²á¤´¤·¤ä¤¹¤¤½Õ¤ÎÌë¤Ë¡¢ÁÇÅ¨¤Ê²»³Ú¤ÈÈþ¿©¤Ë¿¨¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
À§Èó¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿º£Ç¯¤Ï½é¤Î7·î³«ºÅ¡¢¥¢ー¥¹¥¬ー¥Ç¥ó¡Ø¥è¥ë¥¤¥Á¡Ù¤ÈÆ±»þ³«ºÅ¤Î¡ØÀ±¤ÈÂÀÍÛ¤Î¥Þー¥±¥Ã¥È produced by Åìµþ¥Ê¥¤¥È¥Þー¥±¥Ã¥È¡Ù¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú LIVE STAGE ¡Û
5/22 (ÌÚ)
¡¡ÃæÄÍÉð
¡¡De Domhnaigh
¡¡¥Á¥ã¥é¥ó¡¦¥Ý¡¦¥é¥ó¥¿¥ó
5/23 (¶â)
¡¡¥Ô¥åー¥Ñ!!
¡¡SAKA-SAMA
¡¡demipogune
¡¡MIC RAW RUGA
¡¡¤æ¤ë¤á¤ë¥â¡ª
5/24 (ÅÚ)
¡¡Åìµþ¥µ¥¤¥³¥Ñ¥¹
¡¡Èà½÷¤Î¥µー¥Ö&¥ì¥·ー¥Ö
¡¡¦¸MG
¡¡Buddha TOKYO
¡¡AFTERS
¡¡lyrical school
¡¡¤ª¤ä¤¹¤ß¥Û¥í¥°¥é¥à (DJ set)
¡¡¹»Äí¥«¥á¥é¥¬ー¥ë¥Õ¥£ー¥¢
5/25 (Æü)
¡¡²Ã¸î°¡°Í
¡¡GOBUSATA
¡¡±§ÅÄÀîÊÌ´Û¥Ð¥ó¥É ¡ÈD¡É-Quartet
¡¡Ì±ÍØ¥æ¥Ë¥Ã¥È¤³¤Ç¤é¤ó¤Ë～
¡¡LA SEÑAS
¡Ú DJ BOOTH ¡Û
5/22 (ÌÚ)
¡¡RUBYROOM
¡¡SWIPE
¡¡club Malcolm
5/23 (¶â)
¡¡7th FLOOR
¡¡organbar
¡¡Æ¬¥Ðー
5/24 (ÅÚ)
¡¡UNDER DEER Lounge
¡¡Æ»¸¼ºä¶µ²ñ
¡¡1985
¡¡LocaLize!! x Åìµþ¥Ê¥¤¥È¥Þー¥±¥Ã¥È
5/25 (Æü)
¡¡Åì´Ö²°
¡¡CREAM
¡¡The Room
¡¡Æ»¸¼ºä¶µ²ñ
¡Ú ½ÐÅ¹Å¹ÊÞ ¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒÇÃ¥µー¥Ó¥¹¼Ò / FOOD TRUCK OFFSHORE / Â¿¹ñÀÒ¼ò¾ìSITA / Like / ËèÆü¤¬¥¹¥¿ー¥È¥é¥¤¥ó / ¥í¥Æ¥£¥µ¥êー¥Á¥¥óÀìÌçÅ¹¥¨¥ó¥·¥Ëー¥¿¥¹ / EL CAMION by T.Y.HABOR Brewery / K's Pit /
¥¥ß¥É¥ê / makana / ¸Þ¥Î¿ÀÀ½ºî½ê ¡ß È¯¸«¡ª¤Õ¤¯¤·¤Þ / ÃË¤ÎÅ´ÈÄ¾Æ¤²°Âæ / HAPPyHAPPy¥á¥í¥ó¥Ñ¥ó / »°ÂåÌÜ´äºêËÜÊÞ / THE BEER HOUSE / ¤æ¤¦¤Þ¤ó´Ý / ¾¾ºåµíßÕ¤ê¼÷»ÊÀìÌçÅ¹¡¡³°²Ö²° /
¥«¥ë¥ÍÅìµþ / RUBBER TRAMP / mou¡ßmou¥ß¥ë¥ー¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡¡KIYOMIÅ¹ / »°Î¦¥Óー¥ë / GUARD / eight one cafe / ROCKET CHICKEN / OHANABATAKE / Mr.Chicken·ÜÈÓÅ¹ / À²²° /
¥Ó¥Õ¥Æ¥¥À¥¤¥Ê¥Þ¥¤¥È / ¥Ê¥¶¥ë¥±¥Ð¥Ö / SUNDAY BEACH / Ê¡Ï¶ / DGBB / PRIMAL /
¤Þ¤°¤íÌä²°¤¤¤È¤¦¿å»º / ¤½¤¦¤á¤óÀìÌç¿Ó-JIN- / Å´ÈÄ¾Æ¤ØªÆõ / ¥¹¥È¥Ã¥×¥¶¥·ー¥º¥ó¥¤¥ó¥¶¥µ¥ó /
Å´ÈÄ¾Æ¤ °ì¤«È¬¤« / Ã«ÄÍÂ¼»°ÃúÌÜ / 1¥Ý¥ó¥É¥¹¥Æー¥ÀìÌçÅ¹ / ¥¹¥×¥é¥¦¥È /
¶ËÜÛ¿©Æ²¡¡Âå¡¹ÌÚ¾å¸¶Å¹ / ¥Ú¥Ã¥«¥êー¥Óー¥ë / ±§ÅÄÀî¥«¥ª¥Þ¥ó¥¬¥¤ / ±§ÅÄÀî¥«¥Õ¥§ /
X-RATED OFFICIAL SPONSOR BAR / The Closet / Purushana / caravanSHANTISHANTI /
yumtso / ÁðÌÚÀ÷¤á¡¡ÍÛµª / ¸ÅÃå¤Î¥ä¥Þ¥Ò¥µ / RITICA design / emonic / fleaky / ±ïÆü.com
¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦
¡ÚÅìµþ¥Ê¥¤¥È¥Þー¥±¥Ã¥È¡Û
³«ºÅÆü»þ
2025Ç¯5·î21Æü¡Ê¿å¡Ë～25Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¦5·î21Æü(¿å)～5·î23Æü(¶â) / 16:00～22:00
¡¦5·î24Æü(ÅÚ)～5·î25Æü(Æü) / 14:00～22:00
¾ì½ê¡§Âå¡¹ÌÚ¸ø±à¥±¥ä¥ÊÂÌÚ
Æþ¾ìÎÁ¡§ÌµÎÁ
¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦
¡ã¼çºÅ¡ä
Åìµþ¥Ê¥¤¥È¥Þー¥±¥Ã¥È¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ / ³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥ë¡¦¥Ç¥£ー¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥±¥¤ / ¥¢ー¥¹¥¬ー¥Ç¥ó¡¦Í¸Â²ñ¼Òen
¡ã´ë²èÀ©ºî¡ä
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥ë¡¦¥Ç¥£ー¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥±¥¤ / ¥¢ー¥¹¥¬ー¥Ç¥ó¡¦Í¸Â²ñ¼Òen
¡ã¸å±ç¡ä
½ÂÃ«¶è
¡ã¶¨ÎÏ¡ä
½ÂÃ«¶è´Ñ¸÷¶¨²ñ
¡ã½õÀ®¡ä
ÅìµþÅÔ¡¦¡Ê¸øºâ¡ËÅìµþ´Ñ¸÷ºâÃÄ¤Î¡Ö¥Ê¥¤¥È¥¿¥¤¥àÅù(Ìë´Ö¡¦ÁáÄ«)¤Ë¤ª¤±¤ë´Ñ¸÷Â¥¿Ê½õÀ®¶â¡×
¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦
HP¡§https://tokyo-night-market.com/
X¡§https://x.com/428nightmarket
Instagram¡§https://www.instagram.com/428nightmarket/