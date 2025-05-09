5·î7Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê¿·µ¬2¥´¥ë¥Õ¾ì¤ÎÍ½Ìó¤â³«»Ï¥¢¥¯¥¢¥é¥¤¥óGC¡ÊÀéÍÕ¡Ë¡¢ÅìÀéÍÕCC¡ÊÀéÍÕ¡Ë¤Ç¥Ê¥¤¥È¥´¥ë¥Õ
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥³ー¥Ç¥£¥¢¡¦¥´¥ë¥Õ¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»°¹¥ ¹¯Ç·¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯6·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¥¢¥¯¥¢¥é¥¤¥ó¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥Ö¤ÈÅìÀéÍÕ¥«¥ó¥È¥êー¥¯¥é¥Ö¡Ê¶¦¤ËÀéÍÕ¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤ÆNight Golf¡Ê¥Ê¥¤¥È¥´¥ë¥Õ¡Ë±Ä¶È¤ò¥¹¥¿ー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¡¢5·î7Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê¡¢Åö¼Ò¸ø¼°Í½Ìó¥µ¥¤¥È¡Ö¥¢¥³ー¥Ç¥£¥¢Web¡×¤ÇÍ½Ìó¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ê¥¤¥È¥´¥ë¥Õ±Ä¶È³«»ÏµÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¿·µ¬2¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ç¤Î¥Ê¥¤¥È¥´¥ë¥Õ±Ä¶È³«»Ï¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢´ûÂ¸¤Î3¥´¥ë¥Õ¾ì¤ò´Þ¤á¤Æ¥Ê¥¤¥È¥´¥ë¥Õ¸ÂÄê1,000±ß³ä°ú¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¯ー¥Ý¥ó¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¯ー¥Ý¥óÇÛÉÛ´ü´Ö ¡Û
2025Ç¯5·î7Æü¡Ê¿å¡Ë～6·î30Æü¡Ê·î¡Ë
¡Ú¥×¥ìーÂÐ¾Ý´ü´Ö¡Û
2025Ç¯5·î7Æü¡Ê¿å¡Ë～8·î31Æü¡ÊÆü¡Ë
¢¨¥¢¥¯¥¢¥é¥¤¥óGC¡¢ÅìÀéÍÕCC¤Ï6·î13Æü¤è¤êÍøÍÑ²Ä
¡ÚÂÐ¾Ý¼Ô¡Û
¸ø¼°Í½Ìó¥µ¥¤¥È¡Ö¥¢¥³ー¥Ç¥£¥¢Web¡×¤Ë²ñ°÷ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ç¡¢¥¯ー¥Ý¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¥Ê¥¤¥È¥´¥ë¥Õ¤Î¥×¥é¥ó¤òÍ½Ìó¡¦¥×¥ìー¤µ¤ì¤ëÊý
¡Ú¥¯ー¥Ý¥óÇÛÉÛÊýË¡¡Û
¥¢¥³ー¥Ç¥£¥¢Web¡¢ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ·Ç½Ð¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥á¥ë¥Þ¥¬/LINE/¥¢¥×¥ê¤Ë¤ÆÅÐÏ¿²ñ°÷¤ØÇÛ¿®
¡ÚÂÐ¾Ý¥´¥ë¥Õ¾ì¡Û
¡ã¿·¤¿¤Ë¥Ê¥¤¥È¥´¥ë¥Õ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¥´¥ë¥Õ¾ì¡ä
¥¢¥¯¥¢¥é¥¤¥ó¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥Ö¡ÊÀéÍÕ¡Ë¡¢ÅìÀéÍÕ¥«¥ó¥È¥êー¥¯¥é¥Ö¡ÊÀéÍÕ¡Ë
¡ã´ûÂ¸¤Î¥Ê¥¤¥È¥´¥ë¥Õ±Ä¶È¤Î¥´¥ë¥Õ¾ì¡ä
Âç¸üÌÚ¥«¥ó¥È¥êー¥¯¥é¥Ö ºù¥³ー¥¹¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë¡¢ºæ¥«¥ó¥È¥êー¥¯¥é¥Ö¡ÊÂçºå¡Ë¡¢»°ÌÚ¥»¥Ö¥ó¥Ï¥ó¥É¥ì¥Ã¥É¶æ³ÚÉô¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë
¢¨¥Ê¥¤¥È¥´¥ë¥Õ±Ä¶È¤Î¥´¥ë¥Õ¾ìµÚ¤ÓµÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¾ÜºÙ¤Ï²¼µÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.accordiagolf.com/special/night_golf/
¢¨¥Ê¥¤¥È¥´¥ë¥Õ±Ä¶È³«»Ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ê¥êー¥¹¤Ï¤³¤Á¤é
4·î8ÆüÉÕ¥Ë¥åー¥¹¥ê¥êー¥¹¡Ö¥¢¥¯¥¢¥é¥¤¥óGC¡ÊÀéÍÕ¡Ë¡¢ÅìÀéÍÕCC¡ÊÀéÍÕ¡Ë¤Ç¡ØNight Golf¡Ù±Ä¶È³«»Ï¡×
https://www.accordiagolf.com/corp/news/detail.php?no=0000000894
¢£¿·¤¿¤Ë¥Ê¥¤¥È¥´¥ë¥Õ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¥´¥ë¥Õ¾ì¤Î³µÍ×
¥¢¥¯¥¢¥é¥¤¥ó¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥Ö
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/39571/table/117_1_f6e527ade67d77f93789215f15fd4b99.jpg ]
ÅìÀéÍÕ¥«¥ó¥È¥êー¥¯¥é¥Ö
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/39571/table/117_2_8bbfd619ff1e9571c2de93a3a2ebb80a.jpg ]
¢¨¥¹¥¿ー¥È»þ´Ö¤ÏÍ½Äê¤Ç¤¹¡£º£¸å¡¢ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥³ー¥Ç¥£¥¢¡¦¥´¥ë¥Õ
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥³ー¥Ç¥£¥¢¡¦¥´¥ë¥Õ¤Ï2003Ç¯¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÁÏÀß°ÊÍè¡¢Ç¯Îð¤äÀÊÌ¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯Ã¯¤â¤¬¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥Ýー¥Ä¡¦¥ì¥¸¥ãー¤È¤·¤Æ¤Î¥´¥ë¥Õ´Ä¶¤ÎÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥´¥ë¥Õ¾ì¤ª¤è¤Ó¥´¥ë¥ÕÎý½¬¾ì¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯¤Ë¡ÖÁí¹ç¥ì¥¸¥ãー´ë¶È¡×¤òÌÜ»Ø¤¹Ê¿ÏÂ¥°¥ëー¥×¤Î°ì°÷¤È¤Ê¤ê¡¢Æ±¥°¥ëー¥×¤ÎPGM¡Ê¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¥´¥ë¥Õ¥Þ¥Íー¥¸¥á¥ó¥È(³ô)¡ËÊÝÍ¤Î148¤Î¥´¥ë¥Õ¾ì¤ò¹ç¤ï¤»¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î¥´¥ë¥Õ¾ìÊÝÍ²ñ¼Ò¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åö¼Ò¤Ï¸½ºß¡¢1ÅÔ1Æ»2ÉÜ32¸©¤Ë172¤Î¥´¥ë¥Õ¾ì¤È26¤ÎÎý½¬¾ì¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2017Ç¯¡¢2019Ç¯¤Ë¤ÏÀ®ÅÄ¥´¥ë¥Õ¶æ³ÚÉô¤Ë¤ÆÊÆ¹ñPGATOUR¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢2019Ç¯¤«¤é2024Ç¯¡Ê¤¦¤Á2020Ç¯¤ò½ü¤¯¡Ë¤Ë¤Ï¥¢¥³ー¥Ç¥£¥¢¡¦¥´¥ë¥Õ ½¬»ÖÌî¥«¥ó¥È¥êー¥¯¥é¥Ö¤Ë¤ÆÊÆ¹ñPGATOUR¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤â³§¤µ¤Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¥´¥ë¥Õ±¿±Ä²ñ¼Ò¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°Í½Ìó¥µ¥¤¥È https://www.accordiagolf.com¡¡¡¡¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È https://www.accordiagolf.com/corp/