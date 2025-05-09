½ë¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¤³¤Þ¤á¤Ë¿åÊ¬Êäµë¡ª
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥ó¥º(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è)¤Ï¡¢½ë¤µÂÐºö¤È¤·¤Æ¤â¤³¤Î²ÆÉ¬¿Ü¡ª¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¿åÅû¡¦Îä¿åÅû¤ò½¸¤á¤¿ÆÃ½¸¥³ー¥Êー¤ò¡¢Á´¹ñ¤Î¥Ï¥ó¥º³ÆÅ¹¤Ë¤Æ£´·îÃæ½Ü¤è¤ê½ç¼¡Å¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥ó¥º¤Î½ë¤µÂÐºö
¡¡µ¤¾ÝÄ£¤¬È¯É½¤·¤¿£µ～£··î¤Î£³¤«·îÍ½Êó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£Ç¯¤âÁ´¹ñÅª¤ËÊ¿¶Ñµ¤²¹¤ÏÊ¿Ç¯¤ò¾å²ó¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë6·î°Ê¹ß¤ÏÌÔ½ë¥ì¥Ù¥ë¤Î¸·¤·¤¤½ë¤µ¤È¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤¿¤Ã¤×¤ê¤ª¤¤¤·¤¯¿åÊ¬Êäµë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¥Ï¥ó¥º¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¿åÅû¡¦Îä¿åÅû¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤´¤¯¤´¤¯°û¤á¤ë¡ª¿åÅû¡¦Îä¿åÅû¤ÎÆÃ½¸¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é¡ä¡ä(https://hands.net/event/heatstroke/104030004/)
¢£ »ý¤ÁÊâ¤¤ËºÇÅ¬¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¥Ü¥È¥ë
¡¦Hydro Flask¡¡¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¥Þ¥¦¥¹ 21oz 621mL(https://hands.net/search/?item_group_id=0115925&original_item_code=0810096858955&view=01) ³Æ¿§5,280±ß
¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥ª¥ì¥´¥ó½£È¯¤Î¥Ï¥¤¥É¥í¥Õ¥é¥¹¥¯¤ÏÊÝ²¹ÎÏ¡¦°û¤ß¿´ÃÏ¡¦»ý¤Á±¿¤Ó¤ä¤¹¤µ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡¢Á´ÊÆ¤Ç¿Íµ¤¤Î¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥Ü¥È¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡£ÊÝÎäºÇÂç24»þ´Ö¡¢ÊÝ²¹ºÇÂç6»þ´ÖÂÐ±þ¡£
¥Ï¥¤¥É¥í¥Õ¥é¥¹¥¯
¡¦STANLEY¡¡H2.0¿¿¶õ¥¹¥ê¥à¥¯¥¨¥ó¥Á¥ãー 0.88L(https://hands.net/search/?item_group_id=0103824&original_item_code=1210001934313&view=01) ³Æ¿§6,490±ß
°µÅÝÅª¤Ê¥«¥éー¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤È¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢Ä¹»þ´ÖÊÝÎä¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¹â¤¤µ¡Ç½À¤Ç½¼¼Â¤·¤¿¥É¥ê¥ó¥¯¥¿¥¤¥à¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÂç¿Íµ¤¤Î¥¹¥¿¥ó¥ìー¡£¾åÉô¥Õ¥¿ÉôÊ¬¤ò²óÅ¾¤µ¤»¤ë»ö¤Ç3ÄÌ¤ê¡Ê¥Õ¥¿¡¢¥¹¥È¥íー¡¢°û¤ß¸ý¡Ë¤Î»È¤¤Êý¤¬²ÄÇ½¡£
¥¯¥¨¥ó¥Á¥ãー¤Ã¤Æ¡©¥Ò¥ó¥È¥Þ¥¬¥¸¥ó¤Ï¤³¤Á¤é¡ä¡ä(https://hands.net/hintmagazine/kitchen/2406-quencher.html)
¥¹¥¿¥ó¥ìー
¢£ ÎäÂ¢¸Ë¤«¤é½Ð¤µ¤º¤ËÃí¤²¤ëÂçÍÆÎÌÎä¿åÅû
¡¦¥æー¥·ー¥¨ー¡¡ÎäÂ¢¸Ë¤ËÆþ¤ì¤¿¤Þ¤ÞÃí¤²¤ë¥¸¥ã¥° MEGA TANK(https://hands.net/search/?item_group_id=0113910&original_item_code=4573306873532&view=01) ³Æ¿§2,860±ß
ÎäÂ¢¸Ë¤«¤é½Å¤¿¤¤¥¸¥ã¥°¤ò½Ð¤·Æþ¤ì¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤ËÆþ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¥ï¥ó¥×¥Ã¥·¥å¤Ç°ûÎÁ¤òÃí¤²¤Þ¤¹¡£¥Ï¥ó¥É¥ëÉÕ¤¤Ç»ý¤Á±¿¤Ó¤ä¤¹¤¯¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ç¤âÂç³èÌö¡ª
ÎäÂ¢¸Ë¤ËÆþ¤ì¤¿¤Þ¤ÞÃí¤²¤ë¥¸¥ã¥°
ÍÆÎÌ¡§Ìó3.5L
¥ï¥ó¥×¥Ã¥·¥å¤Ç°ûÎÁ¤¬Ãí¤²¤ë
¡¦¥³¥¸¥Ã¥È¡¡¥É¥ê¥ó¥¯¥µー¥Ðー ¥½¥½¥®ー¥Ê ¥×¥é¥¹ 2.8L(https://hands.net/goods/4969133920844/) 1,408±ß
ÎäÂ¢¸ËÆâ¤Ë¤¹¤Ã¤Ý¤ê¼ý¤Þ¤ë¥µ¥¤¥º¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¥µー¥Ðー¡£ÃÖ¤¤¤¿¤Þ¤Þ°û¤ßÊª¤òÃí¤²¤Þ¤¹¡£
¥É¥ê¥ó¥¯¥µー¥Ðー ¥½¥½¥®ー¥Ê ¥×¥é¥¹
°û¤ßÊª¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤âÃí¤®¤ä¤¹¤¤¥¹¥íー¥×Àß·×¡£
¥¹¥íー¥×Àß·×¤ÇºÇ¸å¤Þ¤ÇÃí¤²¤ë
¢£ ²Æ¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¢¥¤¥¹¤¬¤¤¤¤¡ª¥¢¥¤¥¹¥³ー¥Òー¤ò³Ú¤·¤à¥¢¥¤¥Æ¥à
¡¦½ì»º¶È¡¡¤ï¤ì¤Ê¤¤¥À¥Ö¥ë¥¦¥©ー¥ë¥°¥é¥¹¥ï¥¤¥É 300mL(https://hands.net/goods/4954267157815/) 1,280±ß
¥¬¥é¥¹¤Î¤è¤¦¤ËÆ©ÌÀ¤Ê¤Î¤Ë³ä¤ì¤Ë¤¯¤¤¥È¥é¥¤¥¿¥óÀ½¤ÎËÜÂÎ¤Ï¡¢Æó½Å¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÊÝ²¹¡¦ÊÝÎäÀ¤ËÍ¥¤ì¡¢Îä¤¿¤¤°û¤ßÊª¤òÆþ¤ì¤Æ¤â·ëÏª¤·¤Ë¤¯¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£¿©´ïÀö¤¤´¥Áçµ¡¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤ª¼êÆþ¤ì¤â´ÊÃ±¤Ç¤¹¡£
¤ï¤ì¤Ê¤¤¥À¥Ö¥ë¥¦¥©ー¥ë¥°¥é¥¹
¡¦HARIO¡¡¥³ー¥ë¥É¥Ö¥ê¥åー¥³ー¥Òー¥Ô¥Ã¥Á¥ãー ¥é¥¤¥º(https://hands.net/goods/4977642165052/) 2,980±ß
¾æÉ×¤Ê¥È¥é¥¤¥¿¥óÀ½¤ÇÆ©ÌÀ´¶¤¬Èþ¤·¤¤¿å½Ð¤·¥³ー¥ÒーÍÑ¥Ô¥Ã¥Á¥ãー¡£¥¦¥©ー¥¿ー¥É¥ê¥Ã¥×ÍÑ¤Î¥¹¥È¥ìー¥Êー¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¿¤ÏÌ©ÊÄ¤Ç¤¤ë¤Î¤ÇÎäÂ¢¸ËÆâ¤Ç²£ÃÖ¤ÊÝÂ¸¤¬²ÄÇ½¡£¿©Àö´ï¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³ー¥ë¥É¥Ö¥ê¥åー¥³ー¥Òー¥Ô¥Ã¥Á¥ãー
¢£ Îä¤¿¤¤¤ªÃã¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ä¤¯¤ì¤ë
¡¦ HARIO¡¡¥ì¥ó¥¸¤Ç¤«¤ó¤¿¤óÇþÃã¥Ý¥Ã¥È ¤à¤®¤Á¤ã¤ó(https://hands.net/goods/4977642748385/) 1,980±ß
¾¯ÎÌ¤Î¿å¤òÆþ¤ì¤Æ¥Õ¥¿¤ò¤·¤¿¤é¡¢¥ì¥ó¥¸¤Ç²ÃÇ®¤·¤Æ¥Æ¥£ー¥Ð¥Ã¥°¤ò²Ã¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤ä¤«¤ó¤ò»È¤ï¤ºÇ»¤¤ÇþÃã¤òÃ»»þ´Ö¤ÇÃê½Ð¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÎäÂ¢¸Ë¤Î¥É¥¢¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¤¹¤Ã¤Ý¤ê¼ý¤Þ¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤µ¤Ç¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê1LÆþ¤ëÊØÍø¤Ê¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¥ì¥ó¥¸¤Ç¤«¤ó¤¿¤óÇþÃã¥Ý¥Ã¥È
¡¦ HARIO¡¡ÎäÂ¢¸Ë¥Ý¥Ã¥È¥¹¥ê¥àN 1400mL(https://hands.net/goods/4977642036666/) 1,188±ß
Ãí¤®¤ä¤¹¤¤¼è¤Ã¼ê¤Î¤Ä¤¤¤¿¥¹¥ê¥à¤Ê¥Ý¥Ã¥È¤Ï¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤ÎÃæ¤Ç¤â¾ì½ê¤ò¤È¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿©Àö´ï¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎäÂ¢¸Ë¥Ý¥Ã¥È¥¹¥ê¥àN
¢£ ¥Þ¥¤¥Ü¥È¥ë¤òÀ¶·é¤Ë¡ª¤ª¤¹¤¹¤á¤ªÁÝ½ü¥¢¥¤¥Æ¥à
¡¦¥Þー¥Ê¡¡¥Á¥ã¥Á¥ã¥Ã¥È L·¿¥Ü¥È¥ëÀö¤¤(https://hands.net/goods/4976404247234/) 682±ß
ÆÈ¼«¤Î¥Ïー¥É¼ù»é²Ã¹©¤ÇÃã½Â¤Ê¤É¤Î±ø¤ì¤ò¤«¤¼è¤ë¥¹¥°¥ì¥â¥Î¡£ÆÃÄ§Åª¤ÊL»ú¹½Â¤¤Ï¥Ü¥È¥ë¤ÎÄì¤Î¥¹¥ß¤Ë¤¿¤Þ¤Ã¤¿Ãã½Â¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤«¤¼è¤ê¤Þ¤¹¡£¥«¥Ðー¤Ï¼è¤ê´¹¤¨²ÄÇ½¡£
¥Ü¥È¥ë¤½¤¦¤¸¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ö2025Ç¯¤ª¤¹¤¹¤á10Áª¡×¤Ï¤³¤Á¤é¡ä¡ä(https://hands.net/hintmagazine/kitchen/2304-Water-bottle.html)
¥Á¥ã¥Á¥ã¥Ã¥ÈL·¿¥Ü¥È¥ëÀö¤¤
¡¦¥Éー¥Ðー¡¡¥Ñ¥¹¥È¥êー¥¼77 500mL(https://hands.net/goods/4510759790016/) 1,188±ß
¥¢¥ë¥³ー¥ë77¡ó¤ÎÈó¾ï¤Ë¹â¤¤½ü¶ÝÎÏ¤Ç¡¢¥¥ì¥¤¤Ë¤·¤¿¸å¤Ë¥¹¥×¥ìー¤¹¤ë¤À¤±¤ÇËèÆü»È¤¦¥Þ¥¤¥Ü¥È¥ë¤ò½ü¶Ý¡¢¹³¶Ý¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏËÉ¥«¥Ó¸ú²Ì¤â¡£Â¾¤Ë¤â¤¤¤í¤¤¤í¡¢¤³¤ì1ËÜ¤Ç²È¤¸¤å¤¦¥¹¥Ã¥¥ê¡ª¤ÎÍ¥¤ì¤â¤Î¡£
¥¢¥ë¥³ー¥ë¥¹¥×¥ìー¡Ö¥Ñ¥¹¥È¥êー¥¼77¡×¤òÅ°Äì²òË¶¤Ï¤³¤Á¤é¡ä¡ä(https://hands.net/hintmagazine/kitchen/2310-pasteuriser.html)
¥Ñ¥¹¥È¥êー¥¼77
¢¨²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¡¢¾¦ÉÊÆâÍÆ¡¦²Á³ÊÅù¤Î¾ðÊó¤Ï·ÇºÜ»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹
¡Ú´ØÏ¢¤¹¤ë¤ª¤¹¤¹¤áÆÃ½¸¡Û
¥Þ¥¤¥Ü¥È¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ½Ð¤«¤±¤è¤¦!(https://hands.net/event/my-bottle/)
¥Þ¥¤¥Ü¥È¥ë¡¦¥Þ¥¤¥«¥Ã¥×
½ë¤µ¤ËÂÇ¤Á¾¡¤Ä!¤ª¤¹¤¹¤á½ë¤µÂÐºö¥°¥Ã¥º(https://hands.net/event/heatstroke/)
½ë¤µÂÐºö
¾Æ¤«¤Ê¤¤²Æ¤Ë!»ç³°ÀþÂÐºö(https://hands.net/event/uv/)
UVÂÐºö
¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿1ËÜ¤ò¸«¤Ä¤±¤è¤¦ Æü»±ÆÃ½¸(https://hands.net/event/parasol/)
¤ª¤¹¤¹¤áÆü»±