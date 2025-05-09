FinT¤¬¡¢¥¢¥µ¥Ò¥Óー¥ë¡ØBEERY¡Ù¡Ê¥Ó¥¢¥êー¡Ë¤Î¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¤ò5·î7Æü(¿å)¤Ë¡¢¥¢¥µ¥Ò¥Óー¥ë¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¸ø³«¡£
³ô¼°²ñ¼ÒFinT¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÂçÄÐÍ´°Í¡Ë¤Ï¡¢¥¢¥µ¥Ò¥Óー¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÈù¥¢¥ë¥³ー¥ë°ûÎÁ¡Ø¥¢¥µ¥Ò¥Ó¥¢¥êー¡Ù¤Î20Âå～40Âå¤Ø¤ÎÇ§ÃÎ³ÈÂç¤ÈÈù¥¢¥ë¥³ー¥ë¤Î²ÁÃÍÁÊµá¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¤ò2025Ç¯5·î7Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¥¢¥µ¥Ò¥Óー¥ë¸ø¼°SNS¡ÊYouTube¡¦TikTok¡¦Instagram¡Ë¤Ë¤Æ¡¢¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¥¢¥µ¥Ò¥Ó¥¢¥êー¡Ù¤Ï¡¢Ë¤«¤Ê¹á¤ê¤È°û¤ß¤´¤¿¤¨¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¿ì¤¤¤Ë¤¯¤¯µ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë0.5%¥¢¥ë¥³ー¥ë¤Î¥Óー¥ë¥Æ¥¤¥¹¥È°ûÎÁ¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¥¿ー¥²¥Ã¥È¤È¤Ê¤ë30～40Âå¤Î¶¦Æ¯¤É×ÉØ¤ä»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤Ê¤É¤ÎÂ¿Ë»¤Ê¸½Âå¿Í¤¬¡Ö°û¤ß¤¿¤¤¤±¤ì¤É°û¤ó¤Ç¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦½Ö´Ö¤Ë¡¢¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÊÈù¥¢¥ë¥³ー¥ë¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÎÁÊµá¤È¡Ø¥¢¥µ¥Ò¥Ó¥¢¥êー¡Ù¤ÎÇ§ÃÎ³ÈÂç¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¤òÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥¢¥µ¥Ò¥Óー¥ë¡ØBEERY¡Ù¡Ê¥Ó¥¢¥êー¡Ë¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ³µÍ×
ËÜºî¤Ï¡¢¡Ö°û¤ß¤¿¤¤¤±¤ì¤É°û¤ó¤Ç¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¥·ー¥ó¤Ë´ó¤êÅº¤¦Èù¥¢¥ë¥³ー¥ë¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡¢Â¿Ë»¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¸½Âå¿Í¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÆü¾ï¤òÄÌ¤¸¤ÆÉÁ¤¯¥¹¥Èー¥êー¡£¥¢¥ë¥³ー¥ë0.5%¤È¤¤¤¦ÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¡¢¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤À¤±¼«Ê¬¤ò´Ë¤á¡¢À°¤¨¤ë»þ´Ö¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤È¤¤¤¦¡È´¶¾ðÂÎ¸³¡É¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¤Î¥¹¥Èー¥êー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡¢Ãæ´Ö´ÉÍý¿¦¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯ÅÄÃæ¡¢¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ò»ý¤Æ¤º¤Ë³ëÆ£¤¹¤ë¶¦Æ¯¤¼çÉØ¤ÎÍÛ»Ò¡¢¹¹ðÂåÍýÅ¹¤ÇÆ¯¤¯¼ã¼ê¤ÎæÆÂÀ¤Î3¿Í¤¬ÅÐ¾ì¡£Èà¤é¤ÎÆü¾ï¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö°û¤ß¤¿¤¤¤±¤É¡¢°û¤ó¤Ç¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¡Ø¥¢¥µ¥Ò¥Ó¥¢¥êー¡Ù¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤Õ¤È¼«Ê¬¤ò¼è¤êÌá¤¹½Ö´Ö¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£´Ì¤ò³«¤±¤ë²»¡¢¸ý¤Ë´Þ¤à½Ö´Ö¡¢¤³¤Ü¤ì¤ë¾Ð´é¡£»ëÄ°¼Ô¤¬¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÀ¸³è¤È½Å¤Í¡¢¶¦´¶¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¿´¤Ë¤¸¤ó¤ï¤ê¤È»Ä¤ë¥¹¥Èー¥êー¤Ç¤¹¡£
½Ð±é ¡§¥µ¥È¥¦¥Ò¥í¥¡¢Æî ¥æ¥ê¥«¡¢ÌçÅÄ ½¡Âç¡¢Æü²¼ ¶Ì⺒¡¢ÃÝÆâ ·¼¡¢Æ£»³ µþ»Ò¡¢Èæ²Å ½¨³¤
´ÆÆÄ¡§Æü²¼¶ÌÌ¦
¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡§¿ÎÆ£ ÂçÚö¡ÊFinT¡Ë
¸ø³«Æü»þ¡§2025Ç¯5·î7Æü(¿å) 10:00～
¡Ú¸ø³«URL¡Û : https://www.youtube.com/watch?v=-p1zIC9tww8
¢£ ËÜÊÓ
¢£¡Ø¥¢¥µ¥Ò¥Ó¥¢¥êー¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¢¥µ¥Ò¥Ó¥¢¥êー
¥Óー¥ë¤Î¤è¤¦¤ÊËÜ³ÊÅª¤Ê¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¡¢¥·ー¥ó¤ä¥Úー¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼«Í³¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡¢¥¢¥ë¥³ー¥ëÊ¬£°¡¥£µ¡ó¤ÎÈù¥¢¥ë¥³ー¥ë¡Ê¥Óー¥ë¥Æ¥¤¥¹¥È°ûÎÁ¡Ë¤Ç¤¹¡£¥Óー¥ë¤ò¾úÂ¤¤·¤Æ¤«¤é¡¢¥¢¥ë¥³ー¥ëÊ¬¤Î¤ß¤ò¼è¤ê½ü¤¯À½Ë¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢£±£°£°¡ó¥Óー¥ëÍ³Íè¸¶ÎÁ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÇþ¤Î¤¦¤Þ¤ß¤È¥³¥¯¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Çþ¤Î¤¦¤Þ¤ß¤È¥³¥¯¤¬¤â¤¿¤é¤¹¿´ÃÏ¤¤¤¤µ¤Ê¬¤ä¾å¼Á¤Ê¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹´¶¤ò³Ú¤·¤á¤ë¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼ÒFinT¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
(1)SNS¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç»ö¶È¡Êhttps://fint.co.jp/snsmarketing¡Ë
Î¹¹Ô¡¢ÎÁÍý¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢ÈþÍÆÅù¤ÎÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¡¢Îß·×300¼Ò°Ê¾å¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¤ò¼Â»Ü¡Ê2024Ç¯9·î»þÅÀ¡Ë¡£SNS±¿ÍÑ¤ÎÀß·×¤«¤éÅê¹Æ¡¢¸ú²ÌÂ¬Äê¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤¿SNS¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(2)½÷À¸þ¤±SNS¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖSucle¡×¤Î±¿±Ä»ö¶È¡Êhttps://fint.co.jp/sucle¡Ë
¡Ö¤¤ç¤¦¤Î¤ï¤¿¤·¡¢°¦¤·¤¤¤ï¤¿¤·¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¥³¥¹¥á¤Ê¤É¡¢ºÇ¿·¤Î¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¥È¥ì¥ó¥É¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ëÁí¥Õ¥©¥í¥ïー100Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë½÷À¸þ¤±SNS¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤·¤Æ¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢¥æー¥¶ー¤Î³§ÍÍ¤ÎÀ¸³è¤Ë¤è¤ê¿¼¤¤²ÁÃÍÄó¶¡¤¬¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Sucle Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://www.instagram.com/sucle_
(3)¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç»ö¶È¡Êhttps://fint.co.jp/influencermarketing¡Ë
Îß·×¿ôÀéËü¥Õ¥©¥í¥ïー¤ò¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤·ÃßÀÑ¤µ¤ì¤¿¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó´ë²è¤«¤é¥¥ã¥¹¥Ç¥£¥ó¥°¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¥µ¥Ýー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
(4)VTuber¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç»ö¶È¡Êhttps://fint.co.jp/service/vtubermarketing¡Ë
FinT¤ÎVTuber¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢VTuberÁªÄê¤ä¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Î¥¢¥µ¥¤¥ó¡¢´ë²è¤â´Þ¤á¤¿Á´ÂÎÀïÎ¬～¼Â¹Ô¤Þ¤Ç¥Èー¥¿¥ë¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
(5)ASEAN ¿Ê½Ð¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¡Êhttps://fint.co.jp/service/asean¡Ë
FinT¤ÎASEAN¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¸½ÃÏ¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¿Ê½Ð¹ñ¤Ø¤Î¥íー¥«¥é¥¤¥º～¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬¤Þ¤Ç¥Èー¥¿¥ë¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒFinT
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂçÄÐÍ´°Í
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¢©150-0013¡¡ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è·ÃÈæ¼÷1ÃúÌÜ18－14 ·ÃÈæ¼÷¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¹¥¯¥¨¥¢12³¬
²ñ¼Ò¥µ¥¤¥È¡§https://fint.co.jp/