¥ª¥é¥ó¥ÀÈ¯¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¥º¡×/ ¥Ö¥é¥ó¥É½é¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖFROM AMSTERDAM WITH LOVE¡×5·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÅìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÆüÈæÃ«¤Ë¤Æ³«ºÅ
¥ª¥é¥ó¥ÀÈ¯¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖRituals¡Ê¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¥º¡Ë¡×¤¬5·î23Æü¡Ê¶â¡Ë～5·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤òÂåÉ½¤È¤¹¤ë¡Ö¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖFROM AMSTERDAM WITH LOVE¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü¥Ö¥é¥ó¥É½é¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È
¥Ü¥Ç¥£¡¢¥Ð¥¹¡¢¥Ûー¥à¥±¥¢¤òÃæ¿´¤ËËÉÙ¤Ê¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÅ¸³«¤·¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤òÃæ¿´¤ËµÞÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¥º¡×¤Ï¡¢2024Ç¯9·î¤ËÆüËÜ¾åÎ¦¤·¡¢¸½ºß6Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢¥Ö¥é¥ó¥É½é¤È¤Ê¤ë¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖFROM AMSTERDAM WITH LOVE¡×¤òÅìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÆüÈæÃ« ¥¢¥È¥ê¥¦¥à¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤Îµð¾¢¥ì¥ó¥Ö¥é¥ó¥È¡¢¥Õ¥§¥ë¥áー¥ë¡¢¥´¥Ã¥Û¤ÎºîÉÊ¤ò½êÂ¢¤¹¤ë¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¹ñÎ©Èþ½Ñ´Û¤È¤ÎÆÈÀêÅª¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òµÇ°¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤òÂåÉ½¤È¤¹¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤òÍÍ¡¹¤Ê·Á¤ÇÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆÃÊÌ¤Ê¶õ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅìÍÎ¤Î¥æ¥º¤È¥ª¥é¥ó¥À¤ò¾ÝÄ§¤È¤¹¤ë²Ö¤Î¥Á¥åー¥ê¥Ã¥×¤Ë¤è¤ë¹á¤ê¹â¤¤¥Ïー¥â¥Ëー¤Î¥ê¥é¥¯¥¼ー¥·¥ç¥ó¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ä¡¢¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¡£
¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¥º¤Î¹á¤ê¤È¤È¤â¤Ë¹¬¤»¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¿´¿È¤È¤â¤Ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ëÌþ¤·¤Î¶õ´Ö¤ò²ñ¾ì¤Ë¤Æ¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ü¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¸ÂÄê¥µー¥Ó¥¹
¢£¥Ï¥ó¥É¥Þ¥Ã¥µー¥¸
¥×¥í¤Î¥Ï¥ó¥É¥Þ¥Ã¥µー¥¸¥µー¥Ó¥¹¤ò¤´ÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥Á¥åー¥ê¥Ã¥×¤È¥æ¥º¤Ë¤è¤ë¿´ÃÏ¤è¤¤¹á¤ê¤¬¡¢¿¼¤¯¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ë¶õ´Ö¤Ø¤ÈÍ¶¤¤¤Þ¤¹¡£¡Êº®»¨»þ¤ÏÍ½ÌóÀ©¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ë
¢£¥Õ¥©¥È¥Öー¥¹
À¤³¦Ãæ¤Ç1ÉÃ¤Ë1ËÜÇä¤ì¤Æ¤¤¤ë*¿Íµ¤¾¦ÉÊ¥Õ¥©ー¥ß¥ó¥° ¥·¥ã¥ïー ¥¸¥§¥ë¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥µ¥¤¥º¤Î¥Ü¥È¥ë¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿¥Õ¥©¥È¥Öー¥¹¤¬ÅÐ¾ì¡£
»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤Ë¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Ê#amswithlove¡Ë¤ò¤Ä¤±¤ÆSNS¤Ë¤´Åê¹Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ïー¥Ö¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¥¦¥©ー¥¿ー¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¿ôÎÌ¸ÂÄê¡¢³ÆÆü¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡Ë
*¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¥º¼ÒÄ´¤Ù¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Õ¥©ー¥ß¥ó¥° ¥·¥ã¥ïー ¥¸¥§¥ëÀ½ÉÊ¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ç¤ÎÈÎÇä¼ÂÀÓ¡Ê2023Ç¯1·î1Æü～12·î31Æü¡Ë¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¢£¥¦¥©ー¥¿ー¥¢¥¤¥é¥ó¥É
¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¥º¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤·¤«ÂÎ¸³¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ö¥¦¥©ー¥¿ー¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡×¤ò¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Ë¤ÆÆÃÊÌ¤Ë¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥Õ¥©ー¥ß¥ó¥° ¥·¥ã¥ïー ¥¸¥§¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¡¢¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¥º¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤ª»î¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ü¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à/ ÆÃÅµ
¢£¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à ¥Ï¥¦¥¹¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ê³ÆÆü¸ÂÄê10ÅÀ¡Ë
¥Ý¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à ¥Ï¥¦¥¹ ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤ò¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¡¢³ÆÆü10ÅÀ¸ÂÄê¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥ª¥é¥ó¥À¤Î±¿²Ï±è¤¤¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê²È¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¡¢¥¨¥¯¥¹¥¯¥ëー¥·¥Ö¤Ê¥Ï¥¦¥¹¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¿Íµ¤¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¾ÜºÙ¡ä
¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à ¥Ï¥¦¥¹¥Ü¥Ã¥¯¥¹
¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡§¥Õ¥©ー¥ß¥ó¥° ¥·¥ã¥ïー ¥¸¥§¥ë 200g¡¢¥Ü¥Ç¥£ ¥¯¥êー¥à220ml¡¢¥Ü¥Ç¥£ ¥ß¥¹¥È 50ml
²Á³Ê¡§10,790±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó ¥Ýー¥Á¥»¥Ã¥È¸ÂÄêÈ¯Çä¡Ê100¥»¥Ã¥È¸ÂÄê¡Ë
¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ýー¥Á¥»¥Ã¥È¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£¥Ýー¥Á¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¤«¤é¿Íµ¤¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¾¦ÉÊ4ÅÀ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ËèÆü¤Î¥±¥¢¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ã¾ÜºÙ¡ä
¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó ¥Ýー¥Á¥»¥Ã¥È
¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡§¥Õ¥©ー¥ß¥ó¥° ¥·¥ã¥ïー ¥¸¥§¥ë 50g¡¢¥Ü¥Ç¥£ ¥¯¥êー¥à70ml¡¢¥Ü¥Ç¥£¥ß¥¹¥È 20ml¡¢
¥Ï¥ó¥É ¥¦¥©¥Ã¥·¥å 110ml
²Á³Ê¡§4,910±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó ¥Èー¥È¡Ê³ÆÆü¸ÂÄê30ÅÀ¡Ë
¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Æ´ü´ÖÃæ¡¢À½ÉÊ¤ò3,000±ß°Ê¾å¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³ÆÆüÀèÃå30Ì¾ÍÍ¤Ø¡Ö¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó ¥Èー¥È¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖFROM AMSTERDAM WITH LOVE¡×³µÍ×
¡ÖFROM AMSTERDAM WITH LOVE¡×
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯5·î23Æü¡Ê¶â¡Ë～5·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë
²ñ¾ì¡§Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÆüÈæÃ« ¥¢¥È¥ê¥¦¥à
½»½ê¡§¢©100-0006 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÍ³ÚÄ®£±ÃúÌÜ£±－£²
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00～20:00
¡ü¥ª¥é¥ó¥ÀÈ¯¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¥º¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¥º¤Ï¡¢¥Ó¥åー¥Æ¥£¡¦¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¼Ò²ñÅª¡¦´Ä¶Åª±Æ¶Á¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê²þÁ±¤ËÀìÇ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ü¥Ç¥£¡¢¥Ð¥¹¡¢¥Ûー¥à¥±¥¢¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ËÅý¹ç¤·¤¿Âè°ì¿Í¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¥º¤ÏÆü¾ï¤Î¥ëー¥Æ¥£¥ó¤ò¤è¤êÍ°ÕµÁ¤Ê»þ´Ö¤ËÊÑ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³ÆÀ½ÉÊ¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤ÎÀè¿Í¤¿¤Á¤ÎÃÎ·Ã¤«¤é³Ø¤Ó¡¢¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿»þ´Ö¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Ü¥Ç¥£¡¢¥Ð¥¹¤ª¤è¤Ó¥Ûー¥à¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÉý¹¤¤¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¡¢Ë¤«¤ÊÀ¤³¦¤Ø¤ÈÍ¶¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤ÏÅ·Á³Í³ÍèÀ®Ê¬½èÊý¤È¡¢µÍ¤áÂØ¤¨²ÄÇ½¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë²ÄÇ½¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëºàÎÁ¤Çºî¤é¤ì¤¿¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥ó¥°¤Ø¤Î¿Ê²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¸ø¼°¾ðÊó
¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡§https://www.rituals.jp
Instagram¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://www.instagram.com/ritualscosmeticsjp/@ritualscosmeticsjp
X¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://x.com/ritualsjp/@rituals
¢£Å¹ÊÞ¾ðÊó
¡¦¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¥º ÀÄ»³Å¹
¡¡½»¡¡¡¡½ê¡§¢©107-0062 ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîÀÄ»³£µÃúÌÜ£¶－£µ £Ë£Ù¥Ó¥ë
¡¡±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00~20:00
¡¡ÅÅ¡¡¡¡ÏÃ¡§03-5468-1701
¡¦¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¥º Í³ÚÄ®¥Þ¥ë¥¤Å¹
¡¡½»¡¡¡¡½ê¡§¢©100-0006 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÍ³ÚÄ®£²ÃúÌÜ£·－£±
¡¡±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00～20:00
¡¡ÅÅ¡¡¡¡ÏÃ¡§03-6551-2310
¡¦¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¥º ¥Æ¥é¥¹¥âー¥ë¾ÅÆîÅ¹
¡¡½»¡¡¡¡½ê¡§¢©251-0041 ¿ÀÆàÀî¸©Æ£Âô»ÔÄÔÆ²¿ÀÂæ£±ÃúÌÜ£³－£±
¡¡±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00～21:00
¡¡ÅÅ¡¡¡¡ÏÃ¡§0466-47-2855
¡¦¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¥º Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÆüÈæÃ«Å¹
¡¡½»¡¡¡¡½ê¡§¢©100-0006 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÍ³ÚÄ®£±ÃúÌÜ£±－£²
¡¡±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00～20:00
¡¡ÅÅ¡¡¡¡ÏÃ¡§03-6273-3353
¡¦¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¥º ¤é¤é¤Ýー¤È²£ÉÍÅ¹
¡¡½»¡¡¡¡½ê¡§¢©224-0053¡¡¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÅÔÃÞ¶èÃÓÊÕÄ®4035-1
¡¡±Ä¶È»þ´Ö¡§¡ãÊ¿Æü¡ä10:00～20:00¡ãÅÚÆü½Ë¡ä10:00～21:00
¡¡ÅÅ¡¡¡¡ÏÃ¡§045-507-8450
¡¦¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¥º ¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¥êÅ¹
¡¡½»¡¡¡¡½ê¡§¢©279-8529 ÀéÍÕ¸©±º°Â»ÔÉñÉÍ£±－£´
¡¡±Ä¶È»þ´Ö¡§¡ãÊ¿Æü¡ä11:00～20:00 ¡ãÅÚÆü½Ë¡ä10:00～20:00