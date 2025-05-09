¡Ú¥»¥¤¥³ーGGP¡ÛÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾å»²²ÃÉ¸½àµÏ¿ÆÍÇË¤Î°¤ÉôÎµ´õ¤éº£¥·ー¥º¥ó¹¥Ä´¤Î¥Ïー¥É¥éー¤¿¤Á¤¬¹ñÎ©¶¥µ»¾ì½¸·ë¡ª¡Î½Ð¾ìÁª¼êÈ¯É½Âè13ÃÆ¡§ÃË»Ò110m¥Ïー¥É¥ë¡¢400m¥Ïー¥É¥ë¡¢½÷»Ò100m¥Ïー¥É¥ë¡Ï
¥Õ¥©ー¥È¡¦¥¥·¥â¥È¡¢¥¢¥Õ¥í¥¹¥Ýー¥Ä
2025Ç¯5·î18Æü¡ÊÆü¡Ë¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¡Ö¥»¥¤¥³ー¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥ó¥×¥êÎ¦¾å2025Åìµþ¡×¤ÎÃË»Ò110m¥Ïー¥É¥ë¡¢ÃË»Ò400m¥Ïー¥É¥ë¡¢½÷»Ò100m¥Ïー¥É¥ë¤Ë½Ð¾ì¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤ò²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê2025Ç¯5·î9Æü¸½ºß¡Ë
ÃË»Ò110m¥Ïー¥É¥ë¤Ë¤Ï¡¢4·î¤Î¡Ö2025ÆüËÜ³ØÀ¸Î¦¾å¶¥µ»¸Ä¿ÍÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡×¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢½à·è¾¡¤Ç¤Ï13ÉÃ26¤Î¼«¸ÊµÏ¿¤Ç¡ÖÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¡×¤Î»²²ÃÉ¸½àµÏ¿¤òÆÍÇË¤·¤¿°¤ÉôÎµ´õ¡Ê½çÅ·Æ²Âç³Ø¡Ë¤¬½Ð¾ì·èÄê¡£4·î29Æü¤ÎÆüËÜ¥°¥é¥ó¥×¥ê¥·¥êー¥º¹ÅçÂç²ñ¡Ö¿¥ÅÄ´´ÍºµÇ°¹ñºÝÎ¦¾å¶¥µ»Âç²ñ¡×¤Ç¤âÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢¤½¤ÎÀª¤¤¤Î¤Þ¤Þ¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ËÎ×¤ß¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÆüËÜÎ¦Ï¢¤Î¼¡À¤Âå¥¢¥¹¥êー¥È°éÀ®¥×¥í¥°¥é¥à¡Ö¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥¢¥¹¥êー¥È¡×½¤Î»À¸¤ÎÀ¾Å°Ï¯¡ÊÁá°ðÅÄÂç¡Ë¤â»²Àï¡£³ØÀ¸¸Ä¿ÍÁª¼ê¸¢¤Î·è¾¡¤Ç¤Ï13ÉÃ53¤Î¼«¸ÊµÏ¿¤ò¥Þー¥¯¤·¡¢¿¥ÅÄµÇ°¤Ç¤Ï°¤Éô¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢Áª¼ê¤Ë¼¡¤°3°Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ã¤¥Ïー¥É¥éー¤¿¤Á¤¬¡¢¹ñÎ©¤ÎÉñÂæ¤ÇÀ¤³¦¤ËÄ©¤ß¤Þ¤¹¡£
ÃË»Ò400m¥Ïー¥É¥ë¤Ë¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÂåÉ½¤Î¾®ÀîÂçµ±¡ÊÅìÍÎÂç³Ø¡Ë¤¬½Ð¾ì¡£À¤³¦´ð½à¤ÇÃÃ¤¨¤é¤ì¤¿¤½¤ÎÁö¤ê¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
½÷»Ò100m¥Ïー¥É¥ë¤Ë¤Ï¡¢¿¥ÅÄµÇ°·è¾¡¤ÇÆüËÜÎòÂå5°Ì¤È¤Ê¤ë12ÉÃ93¤Î¼«¸ÊµÏ¿¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿ÃæÅç¤Ò¤È¤ß¡ÊÄ¹Ã«ÀîÂÎ°é»ÜÀß¡Ë¡¢ÆüËÜÎòÂå6°Ì¤Î12ÉÃ94¤Î¼«¸ÊµÏ¿¤ò¤â¤ÄÀ¶»³¤Á¤µ¤È¡Ê¤¤¤Á¤´¡Ë¡¢Âç¾¾Í³µ¨¡ÊCDL¡Ë¤Î»²Àï¤¬·èÄê¡£
·²Íº³äµò¤ÎÆüËÜ¥Ïー¥É¥ë³¦¤ò¸£°ú¤¹¤ëÀº±Ô¤¿¤Á¤¬¡¢À¤³¦¤òÁê¼ê¤ËÇ®¤¤Àï¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¤½¤ÎÇ÷ÎÏ¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
ËÜÂç²ñ¤Ï¡¢¥ïー¥ë¥É¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥êー¥°°Ê³°¤ÎÀ¤³¦ºÇ¹â¤È¤Ê¤ë¥·¥êー¥º¡Ö¥ïー¥ë¥É¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¥Ä¥¢ー¡×¹ñÆâÍ£°ì¤ÎºÇ¾å°Ì¡¦¥´ー¥ë¥É¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤ÇÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ëº£Ç¯¡¢ËÜÂç²ñ¤Ë¤Ï¹ñÆâ³°¤«¤é¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤¬½¸·ë¤·¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤âÂ³¡¹¤È½Ð¾ìÁª¼ê¾ðÊó²ò¶ØÍ½Äê¤Ç¤¹¡ª
>>½Ð¾ìÁª¼ê¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é¡ª
https://goldengrandprix-japan.com/2025/athlete/(https://goldengrandprix-japan.com/2025/athlete/)
https://goldengrandprix-japan.com/2025/ticket/(https://goldengrandprix-japan.com/2025/ticket/)
¡ÚÃË»Ò110m¥Ïー¥É¥ë¡Û
¡ÚÃË»Ò400m¥Ïー¥É¥ë¡Û
¡Ú½÷»Ò100m¥Ïー¥É¥ë¡Û
¢¨º£¸å¡¢Áª¼ê¤¬·èÄê¡¦ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨½êÂ°¤Ï 2025Ç¯5·î9Æü¸½ºß¤Î¤â¤Î¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨PB¡ÊPersonal Best¡Ë¡§¼«¸ÊµÏ¿
¢¨SB¡ÊSeason Best¡Ë¡§¥·ー¥º¥ó¥Ù¥¹¥È
¡Ú¥»¥¤¥³ーGGP¡Û¤ªÆÀ¤ÊRIKUJO¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¥Á¥±¥Ã¥È¡¢¤ª¤è¤Ó¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¡¢¥íー¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È°ìÈÌÁ°Çä¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯ÇäÃæ¡ª
[Æ°²è1: https://www.youtube.com/watch?v=AVlF-48ALKo ]
>>https://goldengrandprix-japan.com/2025/ticket/(https://goldengrandprix-japan.com/2025/ticket/)
ÄÌ¾ï¤Î´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢º£Ç¯¤â¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Á¥±¥Ã¥È¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡ª
º£Ç¯¤«¤éSSÀÊ¤ÈSAÀÊ¤¬»ØÄêÀÊ¤È¤Ê¤ê¡¢¤è¤ê²÷Å¬¤Ë´ÑÀï¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡ª
¥»¥¤¥³ー¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥·ー¥È¤ÇÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤ò¡ªÁ°ÆüÎý½¬¸«³Ø¡õ¹ë²Ú¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬¥»¥Ã¥È¡¢¸ÂÄê144ÀÊ¤Î¤ß¡ª
¥¢¥¹¥êー¥È½¸¹ç¼Ì¿¿¡Ü¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥ÁÉÕ¤ÀÊ¤Ç¡¢¥¢¥¹¥êー¥È¤ÈºÇ¹â¤Î»×¤¤½Ð¤ò¡ª¸ÂÄê300ÀÊ¡¢Çä¤êÀÚ¤ìÉ¬»ê¡ª
¤½¤ì¤¾¤ì¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¤ÎÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤ªÁá¤á¤Ë¤ªÇã¤¤µá¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢§½Ð¾ìÁª¼êÈ¯É½Âè12ÃÆ¡§ÃË»Ò3000m¡¢ÃË»Ò3000m¾ã³²Êª¡¢½÷»Ò3000m
https://goldengrandprix-japan.com/2025/news/article/21625/
¢§½Ð¾ìÁª¼êÈ¯É½Âè11ÃÆ¡§³¤³°Áª¼ê¡ÊÁö¹âÄ·¡¢¤ä¤êÅê¡Ë
https://goldengrandprix-japan.com/2025/news/article/21614/
¢§½Ð¾ìÁª¼êÈ¯É½Âè10ÃÆ¡§³¤³°Áª¼ê¡Ê¥È¥é¥Ã¥¯¼ïÌÜ¡Ë
https://goldengrandprix-japan.com/2025/news/article/21610/
¢§½Ð¾ìÁª¼êÈ¯É½Âè9ÃÆ¡§½÷»Ò3000m
https://goldengrandprix-japan.com/2025/news/article/21600/
¢§½Ð¾ìÁª¼êÈ¯É½Âè8ÃÆ¡§ÃË»Ò3000m
https://goldengrandprix-japan.com/2025/news/article/21589/
¢§½Ð¾ìÁª¼êÈ¯É½Âè7ÃÆ¡§ÃË»Ò400m
https://goldengrandprix-japan.com/2025/news/article/21559/
¢§½Ð¾ìÁª¼êÈ¯É½Âè6ÃÆ¡§ÃË»Ò200m
https://goldengrandprix-japan.com/2025/news/article/21542/
¢§½Ð¾ìÁª¼êÈ¯É½Âè5ÃÆ¡§ÃË»ÒÁö¹âÄ·¡¦ÃË»ÒÁöÉýÄ·¡¦½÷»ÒÁö¹âÄ·¡¦½÷»Ò»°ÃÊÄ·
https://goldengrandprix-japan.com/2025/news/article/21540/
¢§½Ð¾ìÁª¼êÂè4ÃÆ¡§ÃË½÷¤ä¤êÅê
https://goldengrandprix-japan.com/2025/news/article/21521/
¢§½Ð¾ìÁª¼êÈ¯É½Âè3ÃÆ¡§ÃË»Ò100m¡¢½÷»Ò100m
https://goldengrandprix-japan.com/2025/news/article/21512/
¢§½Ð¾ìÁª¼êÈ¯É½Âè2ÃÆ¡§ÃË»Ò3000m¾ã³²Êª¡¢½÷»Ò1500m
https://goldengrandprix-japan.com/2025/news/article/21500/
¢§½Ð¾ìÁª¼êÈ¯É½Âè1ÃÆ¡§ÃË»Ò110m¥Ïー¥É¥ë¡¢ÃË»Ò400m¥Ïー¥É¥ë¡¢½÷»Ò100m¥Ïー¥É¥ë
https://goldengrandprix-japan.com/2025/news/article/21469/
¢§Âè1ÃÆ¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸ø³«¡§½¸·ë¡¢¹ñÎ©¡£
https://www.jaaf.or.jp/news/article/21443/
¢§À»ÃÏ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤ÇÎò»ËÅª½Ö´Ö¤ò¡ª¡ª¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¡ªÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ï20Ç¯¤Ö¤ê¹ñÎ©³«ºÅ¡ª¡ª
https://www.jaaf.or.jp/news/article/21336/
¡Ú¥ïー¥ë¥É¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¥Ä¥¢ー¡Û
¥ïー¥ë¥É¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¡ÊWA¡¢À¤³¦Î¦Ï¢¡Ë¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥êー¥°¡Ê2025Ç¯¤Ï15Âç²ñ»ØÄê¡Ë°Ê³°¤ÎÀ¤³¦ºÇ¹â¤È¤Ê¤ëOne-Day ¶¥µ»²ñ¤Î¥·¥êー¥º¤Ç¤¹¡£¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¥Ä¥¢ー¤ÏÀ¤³¦³ÆÃÏ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥´ー¥ë¥É¡¢¥·¥ë¥Ðー¡¢¥Ö¥í¥ó¥º¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ãー¤Î4¤Ä¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ï¡¢¶¥µ»²ñ¤Î¼Á¤ÈÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¾Þ¶â¤Ë¤è¤Ã¤Æ·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜÂç²ñ¤¬°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëWA¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¥Ä¥¢ー¥´ー¥ë¥É¤Ï¡¢2025Ç¯¤ÏÀ¤³¦¤Ç13Âç²ñ¤Î¤ß»ØÄê¤µ¤ì¡¢WA¤Î¥ïー¥ë¥É¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î¥«¥Æ¥´¥êー¡Ê³ÊÉÕ¤±¡Ë¤ÇÆüËÜÁª¼ê¸¢¡ÊB¥«¥Æ¥´¥êー¡Ë¤è¤ê¾å°Ì¤Î¡ÖA¥«¥Æ¥´¥êー¡×¤Ë°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Åìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¶¥µ»Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ø¤Î½Ð¾ì»ñ³Ê³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹³¤³°¡¢¹ñÆâ¤Î¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥êー¥È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥ïー¥ë¥É¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢½ÅÍ×¤Ê¶¥µ»²ñ¤Ç¤¹¡£
¡ÚARCHIVE¡Û¥»¥¤¥³ーGGP2024
[Æ°²è2: https://www.youtube.com/watch?v=yllEspeQL2I ]
¢§¡Ú¥»¥¤¥³ーGGP2024 Âç²ñ¥ì¥Ýー¥È¡Û
Âç´¿À¼¤ÎÃæ¥¢¥¹¥êー¥È¤¬ÌöÆ°¡§ËÌ¸ýºÇ½ª»îµ»¤ÇµÕÅ¾V¡¿ËÅÄ¤ÏÎòÂå5°Ì¤Î¼«¸ÊµÏ¿¤Ç²÷¾¡¡ª
https://goldengrandprix-japan.com/2024/news/article/20055/
¢§¡Ú¥»¥¤¥³ーGGP¡Û2024¥®¥ã¥é¥êー
https://goldengrandprix-japan.com/2024/gallery/