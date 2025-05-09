¥¿¥¯¥Æ¥Ã¥¯¡ß¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥¿¥¦¥ó¤¬¶¨¶È¡ª¥ª¥à¥Ë¥½ー¥¿ー¡õ¥ß¥Ë¤òÈÎÇä³«»Ï
ÊªÎ®¤Î¸½¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ½ÅÍ×²ÝÂê¤Î¤Ò¤È¤Ä¡Ö»ÅÊ¬¤±¡×¤Ë¡¢ÁÏ¶ÈÅö½é¤«¤é°ì´Ó¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥¯¥Æ¥Ã¥¯¡ÊÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»³ºê À°¡¢°Ê²¼¥¿¥¯¥Æ¥Ã¥¯¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥¿¥¦¥ó¡¦¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅÏî´ ÇîÈþ¡¢°Ê²¼¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥¿¥¦¥ó¡Ë¤È¶¨¶È³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¿¥¯¥Æ¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥ß¥¹¥¼¥í¤òÄÉµá¤¹¤ëÆÈ¼«¤Î¥²ー¥È»ÅÊ¬¤±¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖGAS¡ÊGate Assort System¡Ë(https://takutech.tokyo/solution/gas)¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢»ÅÊ¬¤±¤òÃæ¿´¤ËÊªÎ®¥»¥ó¥¿ーÁ´ÂÎ¤ÎÊªÎ®¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¿´ë¶È¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥¿¥¦¥ó¤ÏHC Robotics¼Ò¤ÎÁíÂåÍýÅ¹¤È¤·¤Æ¡¢¾®·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ë¤è¤ë¼«Æ°»ÅÊ¬¤±¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¢¤ë¡ÖOmniSorter ¡Ê¥ª¥à¥Ë¡¦¥½ー¥¿ー¡Ë(https://www.brtown.com/products/omnisorter)¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖOmniSorter mini ¡Ê¥ª¥à¥Ë¡¦¥½ー¥¿ー ¥ß¥Ë¡Ë(https://www.brtown.com/products/omnisorter-mini)¡×¡£¹âÌ©ÅÙÊÝ´É¤¬²ÄÇ½¤ÊÎ©ÂÎ·¿½çÎ©¤Æ¥í¥Ü¥Ã¥È¡ÖOmniFlow¡Ê¥ª¥à¥Ë¡¦¥Õ¥íー¡Ë(https://www.brtown.com/products/omniflow)¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Î¾¼Ò¤Ï¶¥¹ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Êä´°´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¶¨¶È¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊªÎ®¸½¾ì¤Î¥Ëー¥º¤¬Â¿ÍÍ²½¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¥¿¥¯¥Æ¥Ã¥¯¤È¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥¿¥¦¥ó¤Ï¡Ö¤ªµÒÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ¤ÎÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢¼«¼ÒÀ½ÉÊ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤½ÀÆð¤ÊÄó°Æ¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¿¥¯¥Æ¥Ã¥¯¡§GAS¡ÊGate Assort System¡Ë
¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥¿¥¦¥ó¡§OmniSorter mini ¡Ê¥ª¥à¥Ë¡¦¥½ー¥¿ー ¥ß¥Ë¡Ë
¤Þ¤¿¡¢¥¿¥¯¥Æ¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥¿¥¦¥ó¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥ª¥à¥Ë¡¦¥½ー¥¿ー¤ò´Þ¤àÂ¾¼ÒÀ½ÉÊ¤Ë¤âÂÐ±þ²ÄÇ½¤ÊWCS¡ÊÁÒ¸ËÀ©¸æ¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¤ò¼«¼Ò³«È¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢GAS¤È¥ª¥à¥Ë¡¦¥½ー¥¿ー¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Ê»ÅÊ¬¤±¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÊªÎ®¥»¥ó¥¿ーÁ´ÂÎ¤Î¸úÎ¨²½¤È¤È¤â¤Ë¡¢Æ³ÆþÈñÍÑ¤ÎºÇÅ¬²½¤â¼Â¸½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
WCS¥Õ¥íー¿Þ
º£²ó¤Î¶¨¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¿¥¯¥Æ¥Ã¥¯¤È¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥¿¥¦¥ó¤Ï¸ß¤¤¤Î¶¯¤ß¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡¢ÊªÎ®¶È³¦¤Î²ÝÂê²ò·è¤ÈÈ¯Å¸¤Ë°ìÁØ¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥¯¥Æ¥Ã¥¯¡¡¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¹ÊóÉô
TEL¡§03-3868-3140¡¡FAX¡§03-3868-3152
E-mail¡§pr@takutech.jp
¡Ú¥¿¥¯¥Æ¥Ã¥¯ ²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥¯¥Æ¥Ã¥¯
½êºßÃÏ¡§¢©113-0033 ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶èËÜ¶¿3-32-7¡¡Åìµþ¥Ó¥ë7³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¡¡»³ºê À°
ÀßÎ©¡§2007Ç¯2·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§£±¡¥ÊªÎ®¥·¥¹¥Æ¥àµÚ¤ÓÊªÎ®»ñºà¤ÎÄó¶¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£²¡¥¥Þ¥Æ¥Ï¥óÀßÈ÷¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°µÚ¤ÓÈÎÇä
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£³¡¥µ¡³£µÚ¤Ó¥½¥Õ¥È¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¶ÈÌ³
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£´¡¥¥Þ¥Æ¥Ï¥óÀßÈ÷¤ÎÆ³Æþ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://takutech.tokyo/
¡Ú¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥¿¥¦¥ó¡¦¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥° ²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥¿¥¦¥ó¡¦¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§¢©101-0047 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÆâ¿ÀÅÄ2ÃúÌÜ11ÈÖÃÏ4¹æ ¥Èー¥Ï¥ó¥Ó¥ë7³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÅÏî´ ÇîÈþ
ÀßÎ©¡§2018Ç¯6·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¡¦ÊªÎ®¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¥µー¥Ó¥¹¡¦µ¡´ïÅù¤Î´ë²è¡¢³«È¯¥µ¥Ýー¥ÈÅù¤ò¹Ô¤¦
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¥Þ¥Æ¥Ï¥óµ¡´ïÅù¤ÎÆ³Æþ¡¦ÊÝ¼é¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ò¹Ô¤¦ÊªÎ®¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó»ö¶È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦ÊªÎ®¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤¿ÃÎ¸«¤ò´ð¤Ë¤·¤¿¿·µ¬»ö¶È
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.brtown.com/