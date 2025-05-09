¥ª¥Õ¥·¥ç¥¢¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡¢Tencent¤Î¥¯¥é¥¦¥É»ö¶È¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡ÖTencent Cloud¡×¤Îµ»½ÑÄó¶¡¤ÇÆüËÜ½é*1¤ÎAI¥¢¥Ð¥¿ーÆ°²èÀ¸À®¥µー¥Ó¥¹¡ÖAvaMo¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥¯¥È¥ë¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹·ó¼ÒÄ¹¡§À¾¹¾ È¥»Ê¡¢Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡§6058¡¢°Ê²¼¥Ù¥¯¥È¥ë¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¤äAI¤ò³èÍÑ¤·¤¿SaaS»ö¶È¤ò¼çÎÏ»ö¶È¤È¤·¤ÆTechÎÎ°è¤òÃ´¤¦³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥Õ¥·¥ç¥¢¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÌîÏ¤ ·òÂÀ¡¢°Ê²¼¥ª¥Õ¥·¥ç¥¢¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡Ë¤Ï¡¢¹ñºÝÅª¤Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È´ë¶È¤Ç¤¢¤ëTencent¤Î¥¯¥é¥¦¥É»ö¶È¤ò¼ê³Ý¤±¤ëTencent Cloud¡ÊÆüËÜË¡¿ÍËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Hanson Liu¡¢°Ê²¼Tencent Cloud¡Ë¤Îµ»½ÑÄó¶¡¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜ½é¤ÎÆüËÜ»Ô¾ì¤ËÆÃ²½¤·¤¿¡¢¥×¥íÉÊ¼Á¤ÎÆ°²è¤ò½Ö»þ¤ËAI¤ÇÀ¸À®¤Ç¤¤ëAIÆ°²èÀ¸À®¥µー¥Ó¥¹¡ÖAvaMo¡×¤ÎÄó¶¡¤ò5·î8Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
◼️¡ÖAvaMo¡×¤ÎÍ³Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖAvaMo¡×¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥¢¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤¬Tencent Cloud¤è¤êµ»½ÑÄó¶¡¤ò¼õ¤±³«È¯¤·¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¹¹ðÆ°²èÀ©ºî¤Î¾ï¼±¤òÊ¤¤¹¼¡À¤ÂåAIÆ°²èÀ¸À®¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¡ÖAvaMo¡×¤ÎÍ³Íè¤Ï¡¢¡ÖAvatar¡Ê¥¢¥Ð¥¿ー¡Ë¡×¤È¡ÖMotion¡ÊÆ°¤¡Ë¡¿Movie¡Ê±Ç²è¡Ë¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Â¤¸ì¤Ç¤¹¡£AI¥¢¥Ð¥¿ー¤¬¼«Á³¤ËÆ°¤¡¢½Ö»þ¤Ë¹âÉÊ¼Á¤ÊÆ°²è¤òÀ¸À®¤Ç¤¤ëÆÃÄ¹¤òÉ½¸½¤·¡¢¹¹ð¡¦¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤«¤é¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥Ýー¥È¡¢¶µ°é¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Þ¤ÇÉý¹¤¤Æ°²èÀ©ºî¤ÎÍÑÅÓ¤ËÂÐ±þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
◼️À¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿»Ô¾ì¤ÎÆ°¸þ
AI¤Ë¤è¤ëÆ°²èÀ¸À®»Ô¾ì¤Ï¡¢¶áÇ¯µÞÂ®¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢À¤³¦¤ÎAIÆ°²èÀ¸À®»Ô¾ì¤Ï2024Ç¯»þÅÀ¤ÇÌó41²¯¥É¥ë¡ÊÌó5,822²¯±ß¡Ëµ¬ÌÏ¤ËÃ£¤·¡¢2034Ç¯¤Ë¤Ï628²¯¥É¥ë¡ÊÌó8Ãû9,304²¯±ß¡Ë¤Ë¤Þ¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬*3¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨31.38¡ó¡¿Market Research FutureÄ´¤Ù¡Ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë²»À¼À¸À®AI¤äAIÆ°²èÀ¸À®¤Î³èÍÑ¤Ï¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤ÆóÕÌÀ´ü¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢¹ñÆâ¤ÎÀ¸À®AI³èÍÑ¤Ï¼ç¤Ë¥Æ¥¥¹¥ÈÀ¸À®¤ä²èÁüÀ¸À®¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ°²èÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ëËÜ³ÊÅª¤Ê¾¦ÍÑÍøÍÑ¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤¹¡£
³¤³°¤Ç¤Ï¡¢¡ÖSynthesia¡×¤ä¡ÖHeyGen¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¥Ð¥¿ー·¿Æ°²èÀ¸À®¥µー¥Ó¥¹¤ÎÀ®Ä¹¤¬Ãø¤·¤¤°ìÊý¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¤Þ¤À¼ç¤À¤Ã¤¿¥µー¥Ó¥¹¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÆÃ¤Ë¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ø¤ÎºÇÅ¬²½¡¢ÆüËÜ¿Í¥¢¥Ð¥¿ー¤ÎÀ°È÷¡¢ÆüËÜ¸ì²»À¼¤äUIÂÐ±þ¡¢¾¦ÍÑÍøÍÑ¥Õ¥íー¤ËÇÛÎ¸¤µ¤ì¤¿¹ñÆâ¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹¤Ï¶Ë¤á¤Æ¸ÂÄêÅª¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢µ»½Ñ¤ä¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÏÀ°¤¤¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¹ñÆâ»Ô¾ì¤Ç¤Î³èÍÑ¤¬¤Þ¤ÀËÜ³Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤Î³ÈÂçÍ¾ÃÏ¤¬Èó¾ï¤ËÂç¤¤¤Ê¬Ìî¤Ç¤¢¤ë¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Î¤Ê¤«¡¢½¾Íè¤Î¹¹ðÆ°²èÀ©ºî¤Ç¤Ï¡¢´ë²èÀß·×¡¦¥·¥Ê¥ê¥ªÀ©ºî¡¦³¨¥³¥ó¥Æ¡¦»£±Æ¼êÇÛ¡¦ÊÔ½¸¤È¤¤¤Ã¤¿Ê£¿ô¤Î¹©Äø¤ò·Ð¤Æ¡¢À©ºî´ü´Ö¤¬Æó½µ´Ö¤«¤é¿ô¥ö·î¤ËµÚ¤Ó¡¢ÈñÍÑ¤â¿ô½½Ëü±ßµ¬ÌÏ¤ËÃ£¤¹¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÖAvaMo¡×¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎÆ°²èÀ©ºî¥×¥í¥»¥¹¤ò¡¢¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¡¢AI¥¢¥Ð¥¿ー¡¢¼«Á³²»À¼¹çÀ®¡ÊTTS¡Ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç°ìµ¤¤Ë´ÊÎ¬²½¤·¤Þ¤¹¡£Tencent Cloud¤ÎAIÂÐ±þ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ò¥åー¥Þ¥óºîÀ®µ»½Ñ¤ÈÅö¼ÒÆÈ¼«¤ÎUIÀß·×¤Ë¤è¤ê¡¢½é¿´¼Ô¤Ç¤â¥¯¥ê¥Ã¥¯Áàºî¤À¤±¤Ç¥×¥íÉÊ¼Á¤Î¹¹ðÆ°²è¤ò¼«Æ°¤ÇÀ¸À®¤Ç¤¤ë¿·¤¿¤ÊÀ©ºîÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¿ÍÊª¤ÎÉ½¾ð¤äÆ°¤¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËºÆ¸½¤¹¤ë¥¢¥Ð¥¿ー¡¢ÍÑÅÓÊÌ¤ËÀ°Íý¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¡¢¥Æ¥¥¹¥È¤«¤é½Ö»þ¤Ë¥Ê¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÀ¸À®¤¹¤ëTTSµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢Æ°²èÀ©ºî¤ËÉÔ´·¤ì¤Ê¥æー¥¶ー¤Ç¤âÀ©ºî´ü´Ö¤ÈÈñÍÑ¤òºÇÂç98¡óºï¸º¤·¡¢ÂçÉý¤Ê¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ò¼Â¸½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖAvaMo¡×¤Ï½Ä·¿Æ°²è¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢TikTok¤äInstagram¥êー¥ë¡¢YouTube¥·¥çー¥È¤È¤¤¤Ã¤¿SNS¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ê½ÐÎÏ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ÏÃ¼Ô¤ÎÀ¼¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿¥Ê¥ìー¥·¥ç¥ó¹çÀ®µ¡Ç½¤ä¡¢±Ñ¸ì¡¦Ãæ¹ñ¸ì¡¦´Ú¹ñ¸ì¤Ê¤É½½¿ô¸À¸ì¤Ø¤ÎÂ¿¸À¸ìÂÐ±þµ¡Ç½¤âÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¸Â¤é¤º¡¢³¤³°¸þ¤±¤Î¹¹ð¡¦¥×¥í¥âー¥·¥ç¥óÅ¸³«¤Ë¤â½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÆÃÄ§¤Ë¤è¤ê¡¢¡ÖAvaMo¡×¤ÏÃ¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë¡¢¥×¥íÉÊ¼Á¤Î¹¹ð¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹Æ°²è¤òAI¤Ç¼«Æ°À¸À®¤Ç¤¤ë¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤ËºÇÅ¬²½¤·¤¿¼¡À¤Âå¤ÎÆ°²èÀ©ºî¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤ÊÁªÂò»è¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¥µー¥Ó¥¹¾Ò²ðÆ°²è¡ä
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=vQ94yL-ehlw ]
◼️¡ÖAvaMo¡×¤ÎÆÃÄ¹£±.ÆüËÜ»Ô¾ì¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿UI¡¦UXÀß·×
ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¥æー¥¶ー¤Ë¤È¤Ã¤Æ»È¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢°ãÏÂ´¶¤Î¤Ê¤¤Æ°²èÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¡¢²»À¼¡¦¥¢¥Ð¥¿ーÉ½¸½¤òÆüËÜ»Ô¾ì¸þ¤±¤ËºÇÅ¬²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ÆüËÜ¸ì¤Î¥¤¥ó¥È¥Íー¥·¥ç¥ó¤ò¼«Á³¤ËºÆ¸½¤¹¤ëAI²»À¼¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°
¡¦ÆüËÜ¤Î´ë¶ÈÊ¸²½¤äÀ¸³è´¶¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¥¢¥Ð¥¿ー¥â¥Ç¥ë¤òºÎÍÑ
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¸ìÆÃÍ¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤äÉ½¸½¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤â¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¡¢¼«Á³¤Ç¥¹¥àー¥º¤ÊÆ°²èÀ¸À®¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£².½é¿´¼Ô¤Ç¤â´ÊÃ±¤ËÆ°²è¤¬À¸À®¤Ç¤¤ëÍøÊØÀ
¡ÖAvaMo¡×¤Ç¤Ï¡¢AI¤¬¼«Æ°¤ÇºÇÅ¬¤ÊÆ°²è¤òÀ¸À®¤·¡¢¥·¥Ê¥ê¥ªÀ©ºî¤«¤é¿Í°÷¼êÇÛ¤Ê¤É¤Î»öÁ°½àÈ÷¡¢»£±ÆÂÐ±þ¡¢²»À¼Ï¿²»¤Ê¤É¡¢ÄÌ¾ï¤ÏÊ£¿ô¿Í¤Ç¹Ô¤¦¹©Äø¤ò°ì¿Í¤ÇÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢Æ°²èÀ©ºî¤Î·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤Ç¤â´ÊÃ±¤ËÆ°²è¤òÀ©ºî¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢SNS¡¦¹¹ð¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ØÆ°²è¤ò³èÍÑ¤·¤¿¾ðÊóÈ¯¿®¤Îµ¡²ñ¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤Î¥æー¥¶ー¸þ¤±¤ËUI¤ä¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¤ò¿·¤¿¤Ë³«È¯¡£¤³¤ì¤é¤Îµ¡Ç½¤Î³èÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÆ°²è¤ÎÀ©ºî¤ËÈñ¤ä¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´Ö¤ä¥³¥¹¥È¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢À©ºî´ü´Ö¡¦À©ºîÈñ¤È¤â¤ËºÇÂç98¡óºï¸º¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£³.¥ê¥¢¥ë¤µ¤òÄÉµá¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ò¥åー¥Þ¥ó¡Ê¥¢¥Ð¥¿ー¡Ë¤ÎÀ¸À®µ»½Ñ
Àè¿ÊÅª¤Êµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¡¢¿Í´Ö¤Î´¶¾ð¤ò¤è¤ê¥ê¥¢¥ë¤ËÉ½¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¿°¡¢»õ¡¢È©¤ÎºÙÉô¤Þ¤ÇÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤Ç¤¤ë²»À¼¶îÆ°·¿´éÀ¸À®¤ò¼Â¸½¤·¤¿¥¢¥Ð¥¿ー¤òÀ¸À®¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¿ôÀé¤Î´é¥Çー¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÏÃ¤·Êý¤ÎÆÃÄ§¤ò³Ø½¬¤·¤¿¥¢¥Ð¥¿ー¤ò¼«Æ°À¸À®¡£²»À¼¤ÈÉ½¾ð¤¬¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÏ¢Æ°¤·¡¢¤Þ¤ë¤ÇËÜ¿Í¤¬ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¼«Á³¤Ê±ÇÁü¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Tencent Cloud¤ÎAIµ»½Ñ¤ò´ðÈ×¤È¤·¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤¬¼ê·Ú¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ò¥åー¥Þ¥ó¡Ê¥¢¥Ð¥¿ー¡Ë¤òÀ¸À®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Tencent Cloud¤ÎAIÂÐ±þ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ò¥åー¥Þ¥óºîÀ®µ»½Ñ¤Ï¡¢1Ê¬¤«¤é3Ê¬¤ÎÆ°²è¤òÍÑ¤¤¤¿¥â¥Ç¥ê¥ó¥°¤Ë¤è¤ê¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤«¤Ä¹âÀºÅÙ¡Ê¿°¡¢»õ¡¢È©¤ÎºÙÉô¤Þ¤ÇÃé¼Â¤ËºÆ¸½¡Ë¤Î²»À¼¶îÆ°·¿´éÀ¸À®¤ò¼Â¸½¤·¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ò¥åー¥Þ¥ó¤ÎÈ¯ÏÃ¤ò¤è¤ê¥ê¥¢¥ë¤ÇÀ¸¤À¸¤¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î²»À¼¤ò¤â¤È¤ËÆ°²è¤òÀ¸À®¤¹¤ëºÝ¡¢ÏÃÂê¤ÎÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¤Ê¤É¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¼«Æ°¤ÇÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±ÇÁü¤ÎÎ®¤ì¤¬¤è¤ê¼«Á³¤Ç¥¹¥àー¥º¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
£´.¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍÑÅÓ¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¡¢ËÉÙ¤Ê¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È
SNS¹¹ð¡¢¾¦ÉÊ¾Ò²ð¡¢´ë¶È¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¢¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ëÆ°²è¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤ÍÑÅÓ¤ËÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ê¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¤òÂ¿¿ôÅëºÜ¡£½Ä·¿Æ°²è¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢TikTok¡¢Instagram¥êー¥ë¡¢YouTube¥·¥çー¥È¤Ê¤É¤Î¼çÍ×SNS¸þ¤±¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿Æ°²è½ÐÎÏ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢120¼ï°Ê¾å¤Î¥¢¥Ð¥¿ー¤«¤éÁªÂò¤Ç¤¡¢ÆÈ¼«¤Î¥¢¥Ð¥¿ーÀ¸À®¤â²ÄÇ½*4¡£¥Õ¥©ー¥Þ¥ë¤«¤é¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Þ¤Ç¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹ÍÑÅÓ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÉ½¾ð¡¦ÉþÁõ¡¦Æ°¤¤òÁª¤Ù¤ë¤¿¤á¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î´Ø¿´¤ò°ú¤¯¸ú²ÌÅª¤ÊÉ½¸½¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î´é¤äÀ¼¤ò»È¤Ã¤Æ¥¢¥Ð¥¿ー¤òÅÐÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¡¢¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤¿Æ°²èÀ¸À®¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£µ.Â¿¸À¸ì¤Ë¤âÂÐ±þ
±Ñ¸ì¡¦Ãæ¹ñ¸ì¡¦´Ú¹ñ¸ì¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢½½¿ô¥«¹ñ¸ì¤ËÂÐ±þ¤·¤¿TTS¡Ê²»À¼¹çÀ®¡Ë¤òÅëºÜ¡£³¤³°¥Þー¥±¥Ã¥È¸þ¤±¤ÎÆ°²èÀ©ºî¤â¡¢²»À¼¤Î¼«Á³¤µ¤ÈÊ¹¤¼è¤ê¤ä¤¹¤µ¤òÎ¾Î©¤·¤Ê¤¬¤é¥¹¥àー¥º¤ËÅ¸³«¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£¶.AIÎÑÍý¤È¾ÓÁü¸¢¤Ø¤ÎÅ¬ÀÚ¤ÊÇÛÎ¸
¡ÖAvaMo¡×¤Ç¤Ï¡¢¥µー¥Ó¥¹¤Î°ÂÁ´À¤ÈÍøÍÑ¼ÔÊÝ¸î¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢ÎÑÍýÅª¡¦Ë¡ÅªÂ¦ÌÌ¤Ë¤â½½Ê¬¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿Àß·×¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍøÍÑ¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¥µー¥Ó¥¹³«»Ï»þ¤Ë¡Ö¼Âºß¤¹¤ëÂè»°¼Ô¤Î´é¤äÀ¼¤òÌµÃÇ¤Ç»ÈÍÑ¡¦ÌÏÊï¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤Ø¤ÎÆ±°Õ¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ëü¤¬°ìÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬À¸À®¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤ËÈ÷¤¨¡¢AI¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¸¡½Ð¤È¿Í¤Ë¤è¤ëÌÜ»ë³ÎÇ§¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Æó½Å¤Î¿³ººÂÎÀ©¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢½ÅÂç¤Ê°ãÈ¿¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¥æー¥¶ー¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÄä»ß¤ä´Ø·¸µ¡´Ø¤Ø¤ÎÄÌÊó¤ò´Þ¤à¸·³Ê¤ÊÂÐ±þÁ¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤ëÂÎÀ©¤òÀ°È÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÖAvaMo¡×¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬°Â¿´¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢°ÂÁ´À¤ÈÎÑÍýÀ¤òÎ¾Î©¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹±¿ÍÑ¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£·.¡ÖISMSÇ§¾Ú¼èÆÀ¤Ë¤è¤ë¥»¥¥å¥¢¤ÊÂÎÀ©
¥ª¥Õ¥·¥ç¥¢¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ï¡¢¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊISMS¡§Information Security Management System¡Ë¤Î¹ñºÝµ¬³Ê¡ÖISMS (ISO27001)¡×¤ÎÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¥Çー¥¿´ÉÍý¤ª¤è¤Ó¡¢ËüÁ´¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÎÀ©¤Î²¼¡¢´ë¶È¤¬°Â¿´¤·¤Æ°ÑÂ÷¤Ç¤¤ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£´ÉÍýÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂåÉ½¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡Û
Tencent Cloud¹çÆ±²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò
Hanson Liu
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥¢¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¹¹ð¶È³¦¤òÊÑ³×¤¹¤ë¤³¤È¤ËÂç¤¤Ê´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£TencentAI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡ÖAvaMo¡×¤Ï¡¢´ë¶È¤¬¹âÉÊ¼Á¤Ê¹¹ð¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò´ÊÃ±¤ËºîÀ®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¡¢¤è¤êË×Æþ´¶¤Î¤¢¤ë¥¿ー¥²¥Ã¥È»Ø¸þ¤Î¥«¥¹¥¿¥Þー¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢´ë¶È¤Ï¥ªー¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Î¥Ëー¥º¤Ë¤è¤ê½¸Ãæ¤·¡¢Á´ÂÎÅª¤Ê¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬¤òºÇÅ¬²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥Õ¥·¥ç¥¢¥«¥ó¥Ñ¥Ëー ÂåÉ½¼èÄùÌò
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥¯¥È¥ë ¥°¥ëー¥×CTO
ÌîÏ¤ ·òÂÀ
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¹ñºÝÅª¤ÊIT´ë¶È¤Ç¤¢¤ëTencent Cloud¤Î¤´¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¸þ¤±¤ÎÆ°²èÀ¸À®AI¥µー¥Ó¥¹¤ò¥ê¥êー¥¹¤Ç¤¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤ÏÆüËÜ¸ì´Ä¶¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿AIÆ°²èÀ¸À®¥µー¥Ó¥¹¤ÎÁªÂò»è¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬¡¢¤è¤êÄ¾´¶Åª¤«¤Ä¼ÂÍÑÅª¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ïº£²ó¤Î¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ã¯¤â¤¬´ÊÃ±¤Ë¹âÉÊ¼Á¤ÊÆ°²è¤òÀ¸À®¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°È÷¤·¡¢AIµ»½Ñ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÌ±¼ç²½¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ù¥¯¥È¥ë¥°¥ëー¥×¤¬Ä¹Ç¯ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿PR¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÃÎ¸«¤È¥¢¥»¥Ã¥È¤ò³è¤«¤·¡¢¤³¤Î³×¿·Åª¤Êµ»½Ñ¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤ä¸Ä¿Í¤ËÆÏ¤±¡¢¿·¤·¤¤»þÂå¤ÎÆ°²è¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
◼️º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥ª¥Õ¥·¥ç¥¢¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬´ÊÃ±¤ËAI¤ÎÎÏ¤ò³èÍÑ¤Ç¤¤ëÌ¤Íè¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢Tencent Cloud¤«¤é¤Îµ»½ÑÄó¶¡¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¸þ¤±¤Ë»È¤¤¤ä¤¹¤¯¹âÉÊ¼Á¤ÊÆ°²èÀ¸À®¥Äー¥ë¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇAIµ»½Ñ¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Êý¡¹¤ä¡¢½¾Íè¤Î¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂ¿¤¯¤Î»þ´Ö¤äÏ«ÎÏ¤òÍ×¤·¤Æ¤¤¤¿¥æー¥¶ー¤ÎÉéÃ´¤òÂçÉý¤Ë·Ú¸º¤·¡¢ÁÏÂ¤À¤Î²ÄÇ½À¤òÂç¤¤¯¹¤²¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢AIµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¿Í¡¹¤Ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤ä¸Ä¿Í¤¬¤½¤Î²¸·Ã¤òµý¼õ¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
◼️¥µー¥Ó¥¹³µÍ×
¥µー¥Ó¥¹Ì¾¡§AvaMo
Äó¶¡³«»ÏÆü¡§2025Ç¯5·î8Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¥µー¥Ó¥¹Web¥µ¥¤¥È¡§https://vectorinc.co.jp/groupservice/avamo
*1 2025Ç¯4·î»þÅÀ¡¢Åö¼ÒÄ´¤Ù¡£¼çÍ×Æ°²èÀ¸À®AI¥µー¥Ó¥¹10¼Ò¤òÂÐ¾Ý¡ÊÅö¼ÒÁªÄê¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ëWebÄ´ºº¤Ë´ð¤Å¤¡¢ÆüËÜ¸ìUI¡¦ÆüËÜ¿Í¥¢¥Ð¥¿ー¡¦ÆüËÜ¸ì²»À¼¤Ë¤¹¤Ù¤ÆÂÐ±þ¤·¤¿¾¦ÍÑÆ°²èÀ¸À®¥µー¥Ó¥¹¤ÏÅö¼Ò¤¬½é¡£
*2 Åö¼Ò»î»»¡§½¾Íè¤Î30ÉÃÆ°²èÀ©ºî¡Ê12»þ´Ö¡¿Ìó12Ëü±ß¡Ë¤È¡¢AvaMo¤Ë¤è¤ëÆ°²èÀ¸À®¡Ê15Ê¬¡¿Ìó2,400±ß¡Ë¤òÈæ³Ó¡Ê2025Ç¯4·î»þÅÀ¡Ë
*3 ½ÐÅµ¡§Market Research Future ¡ÈAI Video AI-video Generator Market Research Report¡É
*4 ÍÎÁ¥×¥é¥ó¤Î¤ßÂÐ±þ
Tencent Cloud ²ñ¼Ò³µÍ×
À¤³¦¤ÇµÞÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¥¯¥é¥¦¥É´ë¶È¤Î1¼Ò¤Ç¤¢¤ëTencent Cloud¤Ï¡¢¸½¼ÂÀ¤³¦¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë³×¿·Åª¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢»º¶È¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¡¦¥¹¥Þー¥È²½¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½¼¼Â¤·¤¿¥°¥íー¥Ð¥ë¥¤¥ó¥Õ¥é¤òÄÌ¤¸¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥Ó¥Ã¥°¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¡¢AI¡¢IoT¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Åù¤ò¶î»È¤·¡¢¶È³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥ÉÀ½ÉÊ¤È¥µー¥Ó¥¹¤ò°ÂÄêÅª¤«¤Ä°ÂÁ´¤ËÀ¤³¦Ãæ¤Î´ë¶È¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶µ°é¡¢¶âÍ»¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡¢¥²ー¥à¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¢ÉÔÆ°»º¡¢¾®Çä¡¢Î¹¹Ô¡¢¸òÄÌ¤ÎÊ¬Ìî¤ò´Þ¤à¤¢¤é¤æ¤ë¶È³¦¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ¾¡¡¡§Tencent Cloud¹çÆ±²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡§Hanson Liu
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç1-23-1¡¡¸×¥ÎÌç¥Ò¥ë¥º¿¹¥¿¥ïー 29³¬
URL¡¡¡§https://www.tencentcloud.com/
³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥Õ¥·¥ç¥¢¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡¡²ñ¼Ò³µÍ×
¥ª¥Õ¥·¥ç¥¢¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ï¡¢À¤³¦6°Ì¡¢¥¢¥¸¥¢1°Ì*¤ÎPR¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー¤Ç¤¢¤ë¥Ù¥¯¥È¥ë¥°¥ëー¥×¤¬ÍÊ¤¹¤ë¡¢AI»ö¶È¤ä¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¤Ê¤É¤ÎTechÎÎ°è¤òÃ´¤¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£¥Ù¥¯¥È¥ë¥°¥ëー¥×CTO¤ÎÌîÏ¤»á¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¡¢Âç¼ê¶âÍ»¶È³¦¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿³«È¯·Ð¸³¤¬ËÉÙ¤ÊPM¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¹ñÆâ³°¤Ë1,000Ì¾°Ê¾å¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¿Íºà¤òÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹âÉÊ¼Á¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ËÍ¥¤ì¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÄó¶¡¤ò¼Â¸½¡¢´ë¶È¤Î³«È¯Á´ÈÌ¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼«¼Ò¤Ç¤ÎAI¥â¥Ç¥ë¤Î³«È¯¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ºÇÀèÃ¼¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡ÖAIÆ°²èËÝÌõ¤¯¤ó¡×¤ä¡ÖAI½Ä·¿Æ°²è¡×¤Ê¤É¤ÎAI¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È´ë¶È¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹µ¡²ñ¤ÎÁÏ½Ð¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
*PRovoke media 2024 Global Rankings¤è¤ê
¼ÒÌ¾¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò ¥ª¥Õ¥·¥ç¥¢¥«¥ó¥Ñ¥Ëー
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ÌîÏ¤ ·òÂÀ
ÀßÎ©¡¡¡§2024Ç¯3·î
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä4-15-1 ÀÖºä¥¬ー¥Ç¥ó¥·¥Æ¥£17F
URL¡¡¡§https://vectorinc.co.jp/group/offshore-company
ÂåÉ½¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¹ñÎ©Âç³ØÂç³Ø±¡¡ÊÍý¹©·Ï¡Ë¤ò½¤Î»¸å¡¢NTT¥É¥³¥â¤Ë¤Æd¥Ý¥¤¥ó¥È´ØÏ¢¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¤Î¿·µ¬»ö¶ÈÎ©¤Á¾å¤²¤Ë·È¤ï¤ë¡£2017Ç¯¤è¤êSOMPO¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊÂ»ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¤Ë¤Æ¥Ç¥¸¥¿¥ëÀïÎ¬ÉôÌç¤òÃ´Åö¤·¡¢¡ÖLINE¤Ë¤è¤ëÊÝ¸±¶âÀÁµá¥µー¥Ó¥¹¡×¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È³«È¯¤ò¼çÆ³¡£AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤äÊÝ¸±¶ÈÌ³¤ÎDX¿ä¿Ê¤Ë¤â¹×¸¥¡£Æâ³ÕÉÜ¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿·ÐºÑ³èÀ²½¸¡Æ¤²ñ¡×¤Ç¤Ï¡¢Í¼±¼Ô¤È¤·¤ÆÅÐÃÅ¤·¤¿¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¡£
2020Ç¯¤Ë¥ª¥×¥È¥°¥ëー¥×¤Ø»²²è¤·¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥×¥È¥Ç¥¸¥¿¥ë¤òÀßÎ©¡£ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¤È¤·¤Æ2¤Ä¤ÎSaaS»ö¶È¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤Û¤«¡¢2021Ç¯¤«¤é¤Ï¥°¥ëー¥×Æâ¤Ë¤Æ³«È¯»ö¶È¤ÎÅý³çÀÕÇ¤¼Ô¤òÌ³¤á¡¢100¼Ò°Ê¾å¤Î´ë¶È¤ËÂÐ¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯»Ù±ç¤ò¹Ô¤¤¡¢Ç¯´Ö15²¯±ßµ¬ÌÏ¤Î»ö¶ÈÀ®Ä¹¤ò¼Â¸½¡£
2024Ç¯¤è¤ê¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥¯¥È¥ë ¥°¥ëー¥×CTO¤ª¤è¤Ó³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥Õ¥·¥ç¥¢¥«¥ó¥Ñ¥Ëー ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£¥Ù¥¯¥È¥ë¥°¥ëー¥×Á´ÂÎ¤Î¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯ÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ëPMI¡ÊM&A¸å¤ÎITÅý¹ç¡Ë¤òÅý³ç¤·¤Ê¤¬¤é¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿·µ¬¥×¥í¥À¥¯¥È¤Î³«È¯¡¦¥ê¥êー¥¹¤ò¿ä¿Ê¡£¼«¿È¤â¥µー¥Ó¥¹Àß·×¤Ë¿¼¤¯´Ø¤ï¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë7·ï¤Î³«È¯ÆÃµö¤ò¼èÆÀ¡£Âç¼ê´ë¶È¤Ç¤ÎËÉÙ¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¿ä¿Ê·Ð¸³¤È¥×¥í¥À¥¯¥È³«È¯¤Î¼ÂÀÓ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥°¥ëー¥×¤Î¥Æ¥Ã¥¯ÀïÎ¬¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥¯¥È¥ë¡¡²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò ¥Ù¥¯¥È¥ë
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹·ó¼ÒÄ¹ À¾¹¾ È¥»Ê
ÀßÎ©¡¡¡§1993Ç¯3·î30Æü
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä4-15-1 ÀÖºä¥¬ー¥Ç¥ó¥·¥Æ¥£18F
URL¡¡¡§https://vectorinc.co.jp/