¥ª¥à¥í¥ó ¥µ¥¤¥Ë¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥¯¥¹¡¢¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹ÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î¹ñºÝ²ñµÄ¡ÖICRA 2025¡×¤ÇºÇ¿·¤Î¸¦µæÀ®²Ì¤òÈ¯É½

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¢£SCU-Hand: Soft Conical Universal Robotic Hand for Scooping Granular Media from Containers of Various Sizes
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[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=Cf0wMz6eIsM ]
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