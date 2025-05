¥ª¥à¥í¥ó ¥µ¥¤¥Ë¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥¯¥¹¡¢¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹ÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î¹ñºÝ²ñµÄ¡ÖICRA 2025¡×¤ÇºÇ¿·¤Î¸¦µæÀ®²Ì¤òÈ¯É½

オムロン株式会社

オムロン サイニックエックス株式会社(本社:東京都文京区、代表取締役社長:諏訪正樹、以下 OSX)は、「2025 IEEE International Conference on Robotics & Automation(ICRA 2025)(https://2025.ieee-icra.org/)」にて、最新の研究成果を発表します。

ICRA2025は、世界最大かつ最も影響力のあるロボットとオートメーションに関する国際会議の一つです。2025年は4,153件の投稿の中から、1,606件(約38.67%)の論文が採択され、5月19日から5月23日(現地時間)にかけてアメリカ アトランタで開催されます。

OSXより発表する研究論文は、以下のとおりです。

■SCU-Hand: Soft Conical Universal Robotic Hand for Scooping Granular Media from Containers of Various Sizes

(日本語訳:多様な大きさの容器に適合し粉体を掬い取る柔軟変形ヘラ機構)

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Cf0wMz6eIsM ][表: https://prtimes.jp/data/corp/120244/table/124_1_028c79fd43d1011f7fbf6f46f739b094.jpg ]

※所属は、論文執筆時点のものです。現時点では、情報が異なる場合がありますので、あらかじめご了承いただくとともに、ご注意をお願いいたします。

オムロン サイニックエックス株式会社について

オムロン サイニックエックス株式会社は、オムロンが考える"近未来デザイン"を創出する戦略拠点です。「AI」「ロボティクス」「IoT」「センシング」など、幅広い領域の最先端技術のトップ人財が研究員として在籍し、社会的課題を解決するために、技術革新をベースに「ビジネスモデル」「技術戦略」「知財戦略」を統合し具体的な事業アーキテクチャに落とし込んだ"近未来デザイン"を創り出します。また、大学や社外研究機関との共同研究を通じて「近未来デザイン」の創出を加速していきます。

◆ホームページ:https://www.omron.com/sinicx/

◆最新の活動:https://www.omron.com/sinicx/activity/

◆お問い合わせはこちら(https://www.omron.co.jp/contact/ContactForm.do?FID=00994)