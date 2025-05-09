¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°ºÇ¿·Æ°¸þ2025Ç¯4·î¡§¼é¸î¿Ã¤ÎÌó5,900Ëü±ßÄ´Ã£¤Ê¤É¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¡¦¥²ー¥à¡¦¥¥ã¥ó¥×¥¸¥ã¥ó¥ë¤¬¿Íµ¤
³ô¼°²ñ¼ÒLEAGUE¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉðÂ¢Ìî»Ô¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡¦CF NEWS¤Ï¡¢2025Ç¯4·î¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÊ¬ÀÏ¥ì¥Ýー¥È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢³Æ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¡¢»Ù±çÁí³Û¡¢»Ù±ç¼Ô¿ô¡¢¥ê¥¿ー¥ó¤ÎÆÃÄ§¤Ê¤É¤Î¥Çー¥¿¤ò½¸·×¡¦Ê¬ÀÏ¤·¡¢4·î¤Ë¤ª¤±¤ë¿Íµ¤¥¸¥ã¥ó¥ë¡¢»ñ¶âÄ´Ã£¾õ¶·¡¢À®¸ù¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î·¹¸þ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä´ºº²ñ¼Ò¡§³ô¼°²ñ¼ÒLEAGUE
Ä´ººÊýË¡¡§CF NEWS¤Îµ»ö¤Ë¤Æ¼è¤ê°·¤Ã¤¿¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò½¸·×¡¦Ê¬ÀÏ
Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯04·î01Æü¡¡～¡¡2025Ç¯04·î30Æü
Ä´ºº·ë²Ì¥µ¥Þ¥êー
- ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È·ï¿ô¤¬Â¿¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¡§Ìó50%¤¬¥¬¥¸¥§¥Ã¥È´ØÏ¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
- Ê¿¶Ñ»Ù±çÁí³Û¤¬¹â¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¡§¥¥ã¥ó¥×¡¢¼«Æ°¼Ö´ØÏ¢¡¢¥²ー¥à
- »Ù±ç¼Ô¿ô¤¬¹â¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¡§¥²ー¥à
¥¸¥ã¥ó¥ëÊ¬ÀÏ
¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤¬°µÅÝÅª¥·¥§¥¢
¥¸¥ã¥ó¥ëÊÌ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È·ï¿ô³ä¹ç¡Ê2025Ç¯4·î¡Ë
CF NEWS¤¬4·î¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¡¢»Ù±ç¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÁ´54·ï¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¥¸¥ã¥ó¥ë¤¬Á´ÂÎ¤ÎÌó50%¤È°µÅÝÅª¤Ê¥·¥§¥¢¤òÀê¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤ËÀ¸³è¤Î¼Á¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¼ÂÍÑÅª¤ÊÀ½ÉÊ¤¬¹â¤¤»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤ª¤ê¡¢¸µÆÃ¼ìÉôÂâ°÷¤ÎÃÎ¼±¤ò¤â¤È¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿¸î¿ÈÍÑ¥¢¥¤¥Æ¥à¡¦¼é¸î¿Ã¤ÏÌó5,900Ëü±ß¤â¤Î»Ù±ç¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¾¤Ë¤â¡¢Ã±¤Ê¤ëµ¡Ç½À¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»ÈÍÑ¥·ー¥ó¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¥¤¥áー¥¸¤µ¤»¤ëÄó°ÆÎÏ¤¬¶¯¤¤¾¦ÉÊ¤¬»Ù±ç¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¡§´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹Ê¿ÌÌ¼§³¦¥¤¥ä¥Û¥ó¡¦NeoBuds Planar¡Ê»Ù±çÁí³ÛÌó2,200Ëü±ß¡¢»Ù±ç¼Ô900¿Í°Ê¾å¡Ë¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ò¥×¥íÊÂ¤ß¥«¥á¥é²½¤¹¤ë¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¡¦Fotorgear¡ÊÌó1,800Ëü±ß¡¢730¿Í»Ù±ç¡Ë¤Ê¤É¡£
¼¡¤¤¤Ç¿©ÉÊ¡¦°ûÎÁ¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¡¦¥¹¥Ýー¥Ä¡¢ÆüËÜÈ¯¡¦ÅÁÅý·Ï¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÌó8%¡¢ÈþÍÆ¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢·ò¹¯¡¦¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¡¢¥²ー¥à´ØÏ¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÌó4%¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ò¹¯¡¦²÷Å¬À¡§µ¨Àá¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¼ûÍ×¤Î¹â¤Þ¤ê
4·î¤ÎÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¸²Ãø¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢²Æ¤òÁ°¤Ë¤·¤¿½ë¤µÂÐºö¤ä²÷Å¬À¤òÄÉµá¤¹¤ëÀ½ÉÊ¤Ø¤Î»Ù»ý¤Ç¤¹¡£
²ÆÍÑ³ÝÉÛÃÄ¥³¥ó¥Õ¥©ー¥È¤ÏÆÈ¼«¤Î¥¨¥¢ー¥¹¥íー¹½Â¤¤Ë¤è¤ëÎä´¶¤ÈÄÌµ¤À¤Ç1,600Ëü±ß°Ê¾å¤Î»Ù±ç¤ò½¸¤á¡¢¥É¥é¥¤¥¯ー¥éーVer3¤âÅÅµ¤¤äÎäÇÞ¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¥¨¥³¤ÊÎäÉ÷µ¡¤È¤·¤Æ1,150Ëü±ßÄ¶¤Î»Ù±ç¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¤Ë¤è¤ë²Æ¤Î½ë¤µÁý²Ã¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢²÷Å¬¤Ê¿çÌ²¤ä¾Ê¥¨¥ÍÎäµÑ¤È¤¤¤Ã¤¿¸½ÂåÅª¤Ê¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡§Ç®ÎÌ¤Î¹â¤¤¥Õ¥¡¥óÁØ¤ò³ÍÆÀ
¥²ー¥à¤ä¼ñÌ£¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤âÂç¤¤ÊÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«ー¥É¥²ー¥à¡¦¥È¥ê¥Ë¥Æ¥£¥É¥é¥Õ¥È¤Ï3,500Ëü±ß¤òÄ¶¤¨2000¿Í°Ê¾å¤Î»Ù±ç¼Ô¤ò½¸¤á¡¢Spell Fragments¤â1650Ëü±ßÄ¶¤Î»Ù±ç¤ò³ÍÆÀ¡£¤³¤ì¤é¤ÏÃ±¤Ê¤ë¸ä³Ú¤òÄ¶¤¨¡¢ÀïÎ¬À¤È¥ê¥×¥ì¥¤²ÁÃÍ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¤³¤È¤¬¹âÉ¾²Á¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥µ¥¦¥Ê´ØÏ¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¿ÀÆàÀî¤Î¿Íµ¤Á¬Åò¡¦µµ¤ÎÅò¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥µ¥¦¥Ê»ÜÀß¡¦¤·¤º¤ÎÅò¤Ë330Ëü±ß¡¦500¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë»Ù±ç¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¸½Âå¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤·¤Æ¤Î¥µ¥¦¥ÊÊ¸²½¤Î¹¤¬¤ê¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ù±ç¶âÊ¬ÀÏ
»Ù±ç¶â³Û¤Ï¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤è¤êÂç¤¤¯º¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¸¥ã¥ó¥ëÊÌÊ¿¶Ñ»Ù±çÁí³Û¡Ê2025Ç¯4·î¡Ë
Ê¿¶Ñ»Ù±çÁí³Û¤Ï³µ»»¤Ç¿ôÉ´Ëü±ßµ¬ÌÏ¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãæ±ûÃÍ¤ÏÌó200～300Ëü±ßÄøÅÙ¤Ç¡¢1,000Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÃæµ¬ÌÏ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬Â¿¿ôÇÉ¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢1,000Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ëÂç·¿Ä´Ã£¤âÊ£¿ô¸«¤é¤ì¡¢¾å°Ì¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬Á´ÂÎÊ¿¶Ñ¤ò²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥×¡¦¼«Æ°¼Ö¡¦¥²ー¥à¥¸¥ã¥ó¥ë¤¬¹â¿å½à
¥¸¥ã¥ó¥ëÊÌ¤ÎÊ¿¶Ñ»Ù±çÁí³Û¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥¥ã¥ó¥×¥¸¥ã¥ó¥ë¤¬Ê¿¶Ñ1,600Ëü±ß¡Ê16,033,333±ß¡Ë¤ÈºÇ¤â¹â¤¯¡¢¼¡¤¤¤Ç¼«Æ°¼Ö¥¸¥ã¥ó¥ë¤¬Ê¿¶Ñ1,400Ëü±ß¡Ê14,500,000±ß¡Ë¡¢¥²ー¥à¥¸¥ã¥ó¥ë¤¬Ê¿¶Ñ1,100Ëü±ß¡Ê11,566,667±ß¡Ë¤ÈÂ³¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¥¸¥ã¥ó¥ë¤âÊ¿¶Ñ800Ëü±ß¡Ê8,044,000±ß¡Ë¤È¹â¤¤¿å½à¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢²ÌÊª¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÏÊ¿¶Ñ220Ëü±ß¡¢·ò¹¯¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÏÊ¿¶Ñ240Ëü±ß¡¢¥´¥ë¥Õ¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÏÊ¿¶Ñ300Ëü±ß¡¢²ÆÊª¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÏÊ¿¶Ñ580Ëü±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»Ù±ç¼Ô¿ôÊ¬ÀÏ
»Ù±ç¼Ô¿ô¤â¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤´¤È¤ËÉý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ê¿¶Ñ¤¹¤ë¤È¿ôÉ´¿Íµ¬ÌÏ¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¦ÉÊÃ±²Á¤ä¥Õ¥¡¥óÁØ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¸¥ã¥ó¥ëÊÌÊ¿¶Ñ»Ù±ç¼Ô¿ô¡Ê2025Ç¯4·î¡Ë
¥²ー¥à¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î»Ù±ç¼Ô¿ô¤¬¸²Ãø
»Ù±ç¼Ô¿ô¤Î¥Çー¥¿¤¬ÆÀ¤é¤ì¤¿¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¿¶Ñ»Ù±ç¼Ô¿ô¤ò»»½Ð¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥²ー¥à¥¸¥ã¥ó¥ë¤¬Ê¿¶Ñ897¿Í¤ÈºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¼¡¤¤¤Ç¥´¥ë¥Õ¥¸¥ã¥ó¥ë¤¬Ê¿¶Ñ448¿Í¡¢¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¥¸¥ã¥ó¥ë¤¬Ê¿¶Ñ252¿Í¡¢·ò¹¯¥¸¥ã¥ó¥ë¤¬Ê¿¶Ñ249¿Í¡¢²ÌÊª¥¸¥ã¥ó¥ë¤¬Ê¿¶Ñ247¿Í¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¥²ー¥à´ØÏ¢¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤«¤é¤Î»Ù±ç¤ò½¸¤á¤ë·¹¸þ¤¬¸²Ãø¤Ç¤¢¤ê¡¢Ç®¿´¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÎÂ¸ºß¤¬»Ù±ç¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
»Ù±ç¼Ô¿ôºÇÂ¿¤ÏMaltIce¤Î3,100¿ÍÄ¶¡¢¼êº¢¤Ê²Á³ÊÂÓ¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¿ôÀé¿Íµ¬ÌÏ¤Î»Ù±ç¼Ô¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¥¦¥¤¥¹¥ー¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¤è¤¦¤Ë»Ù±ç¼Ô40¿ÍÄøÅÙ¤Ê¤¬¤é¹â³Û»Ù±ç¡ÊÊ¿¶Ñ1¿Í¤¢¤¿¤êÌó2Ëü±ßÄ¶¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¡¢¾¯¿Í¿ô¤Ç¤âÃ±²Á¤Î¹â¤¤¥ê¥¿ー¥ó¤ÇÌÜÉ¸Ã£À®¤¹¤ëÎã¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ê¥¿ー¥ó¡Ê»Ù±çÆÃÅµ¡Ë¤ÎÆÃÄ§¤È·¹¸þ
Ä´ºº¤·¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥ê¥¿ー¥óÀß·×¤¬»Ù±ç¤ò½¸¤á¤ë½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥ê¥¿ー¥ó¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
Áá´ü³ä°ú¡¦¸ÂÄê²Á³Ê
¤Û¤ÜÁ´¤Æ¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¡¢°ìÈÌÈÎÇäÍ½Äê²Á³Ê¤è¤ê°Â¤¤Áá³ä¡ÊÄ¶Áá³ä¡¦Áá³ä¡Ë¤ä¸ÂÄê³ä°ú²Á³Ê¤òÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»°²ÏÌÚÌÊ¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï°ìÈÌÈÎÇäÍ½Äê²Á³Ê¤è¤ê20%OFF¤Î²Á³ÊÀßÄê¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¡¢Â¾¤Î¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤Ç¤âºÇÂç31%OFF¤Ê¤ÉÂçÉý³ä°ú¤Î¥ê¥¿ー¥ó¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿´ü´Ö¡¦¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î³ä°ú¥ê¥¿ー¥ó¤Ï»Ù±ç¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤È¤Ê¤ê¡¢Áá´ü¤Î»Ù±ç¤ò¸å²¡¤·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¯¥é¥Õ¥¡¥ó¸ÂÄêÉÊ¡¦ÆÃÊÌ»ÅÍÍ
»Ù±ç¼Ô¤À¤±¤¬¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¸ÂÄêÈÇ¤äÆÃÊÌ¥»¥Ã¥È¤âÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥ªー¥Ç¥£¥ªÀ½ÉÊ¤Ç¤Ï¸ÂÄê¥«¥éー¤äÄÉ²Ã¥¢¥¯¥»¥µ¥êーÉÕ¤¥»¥Ã¥È¡¢¿©ÉÊ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ïµ¨Àá¸ÂÄê¥Õ¥ìー¥Ðー¤ÎµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤ä»Ù±ç¼Ô¸þ¤±ÁýÎÌ¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¤¬¥ê¥¿ー¥ó¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊMakuake¸ÂÄê¤ÎÀè¹ÔÈÎÇä¥»¥Ã¥È¤äÆÃÅµÉÕ¤¥³ー¥¹¡Ë¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¥³¥¢¤Ê¥Õ¥¡¥óÁØ¤Î»Ù±ç³ÍÆÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹â³Û»Ù±ç¼Ô¸þ¤±¥×¥ì¥ß¥¢¥àÂÎ¸³
°ìÉô¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¾¦ÉÊ¤Ë²Ã¤¨¤ÆÂÎ¸³·¿¤Î¥ê¥¿ー¥ó¤ä¥×¥ì¥ß¥¢¥àÆÃÅµ¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅÁÅý¹©·Ý¤ä¼òÂ¤¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢»Ù±ç¼Ô¸þ¤±¤Î¹©Ë¼¸«³Ø¡¦ÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¸ÂÄê»î°û²ñ¤Ø¤Î¾·ÂÔ¡¢Ì¾Á°¤ò¹ï¤à¸¢Íø¤Ê¤É¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥±ー¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
À¾ËÙ¼òÂ¤¤Î¥¦¥¤¥¹¥ー¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¹â³Û»Ù±ç¼Ô¤Ø¤Î¸ÂÄê¥Ü¥È¥ë¤ä¾øÎ±½ê¥Ä¥¢ー¤È¤¤¤Ã¤¿ÆÃÅµ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢ÃÏ°è¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¸ü¤¤»Ù±ç¤òÆÀ¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥»¥Ã¥È³ä°ú¡¦¤Þ¤È¤áÇã¤¤
¥¬¥¸¥§¥Ã¥È·Ï¤Ç¤Ï2¸Ä¥»¥Ã¥È°Ê¾å¤Î¤Þ¤È¤áÇã¤¤¥ê¥¿ー¥ó¤â°ìÈÌÅª¤Ç¤·¤¿¡£
»Ù±ç¼Ô¤ÏÍ§¿Í¤ä²ÈÂ²¸þ¤±¤ËÄÉ²Ã¹ØÆþ¤·¤ä¤¹¤¤²Á³ÊÀßÄê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸î¿È¥é¥¤¥È¡¦¼é¸î¿Ã¤Ç¤Ï5¸Ä¥»¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÄÌ¾ï¤è¤ê¤â¹¹¤Ë³ä¤ê°ú¤¤¤¿30¡óOFF¤È¤·¤ÆÇä¤ê½Ð¤¹¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¹ØÆþ¥Ñ¥¿ー¥ó¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ù±ç³Û¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¼ûÍ×¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥»¥Ã¥ÈÈÎÇä¤ÇµÒÃ±²Á¥¢¥Ã¥×¤ÈÉáµÚÂ¥¿Ê¤ò¿Þ¤ëÀïÎ¬¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯4·î¤Î·¹¸þ¤Èº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
2025Ç¯4·î¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°»Ô¾ì¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÂÍÑÀ¤È´¶À¤ÎÍ»¹ç¡§Ã±¤Ê¤ëµ¡Ç½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´¶À¤ËÁÊ¤¨¤ëÍ×ÁÇ¤ò»ý¤ÄÀ½ÉÊ¤¬¹â¤¤»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ýÂ³²ÄÇ½À¤Ø¤Î´Ø¿´¡§´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿À½ÉÊ¤ä»ñ¸»¤ÎºÆÍøÍÑ¡¦ÃÏ°è³èÀ²½¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ø¤Î»Ù»ý¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¨Àá¾¦ÉÊ¤ÎÁá´üÅ¸³«¡§½ë¤µÂÐºö¤ä¥¢¥¦¥È¥É¥¢´ØÏ¢¤Î¾¦ÉÊ¤¬4·î¤«¤é´û¤Ë¹â¤¤ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¤È¸½Âåµ»½Ñ¤ÎÍ»¹ç¡§ÅÁÅý¹©·Ý¤äÊ¸²½¤ò¸½ÂåÅª¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤¿À½ÉÊ¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ã±¤Ê¤ë¥â¥Î¤Î¹ØÆþ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬Äó°Æ¤¹¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤Ë¶¦´¶¤·¤Æ»Ù±ç¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡¢À¸³è¤Î¼Á¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¼ÂÍÑÅª¤ÊÀ½ÉÊ¤ä¡¢´Ä¶¡¦¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬°ú¤Â³¤ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤äÀ®¸ù»öÎã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¯ÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢¥¯¥é¥Õ¥¡¥óÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡¦CF NEWS(https://cfnews.jp/)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¶È³¦¤ÎºÇ¿·Æ°¸þ¤äÃíÌÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾ï¤ËºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒLEAGUE
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÉðÃÒ æÆÂÀÏº
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¢©180-0004 ÅìµþÅÔÉðÂ¢Ìî»ÔµÈ¾Í»ûËÜÄ®2ÃúÌÜ8ÈÖ4¹æ¡¡i-officeµÈ¾Í»û
ÀßÎ©¡§2020Ç¯4·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¾®Çä¡¦²·»ö¶È¡¢ÈÎÇäÂå¹Ô¶È¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¶È
URL¡§https://league-jp.com/