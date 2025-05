Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤¹¤Ù¤Æ¤Î»²²Ã¼Ô¤¬¾Ð´é¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤ëÆü¡¡¡ÖWalk the Talk for SDGs in EXPO2025 UN&YOSHIMOTO¡×¡¡6·î15Æü(Æü)³«ºÅ·èÄê

吉本興業株式会社

国連パビリオンと吉本興業株式会社は6月15日(日)、現在開催中の大阪・関西万博において、万博に携わるたくさんの方々と協力し、持続可能な開発目標(SDGs)への意識を高めながら、「すべての参加者が笑顔でひとつになる日」を目指すイベント「Walk the Talk for SDGs in EXPO2025 UN&YOSHIMOTO」を開催いたします。

大阪・関西万博のテーマ「いのち輝く未来社会のデザイン」の実現とSDGsの達成への貢献を目指し、万博会場各所で様々な催しを展開します。来場者は誰でも参加でき、万博会場を歩いて楽しみながら、参加者全員にSDGsの精神にも通じる「それぞれの目標」を見つけてもらうことで、SDGsへの理解を深めてもらう試みです。

メイン会場となるEXPOホール「シャインハット」でのオープニング&クロージングステージには、グローバルボーイズグループ・JO1がスペシャルサポーターとして登場、クロージングステージではパフォーマンスも披露します。3月5日のニューヨークの国連本部訪問の経験を糧に、エンタテインメントとSDGsの橋渡し役を務めます。またイベントの模様はYouTube「吉本興業チャンネル」にて生配信を予定しています。(一部内容が配信されない場合もあります。予めご了承ください。)

「人類は団結したとき最も強くなる。」がテーマの国連パビリオンでは、国連と皆さまの日常生活との関わりを楽しく解説。吉本興業パビリオン「よしもとwaraii myraii館」では、「こころとからだにつながる笑いのチカラ」をテーマに、若手からベテランまで人気芸人が多数出演し、誰もが笑顔になれるステージをお届けします。

さらに万博会場各所を使って、JO1メンバーのオリジナルメッセージ付き画像が出現するスタンプラリーなども実施します。

「Walk the Talk for SDGs in EXPO2025 UN&YOSHIMOTO」概要

●日程:6月15日(日)

※EXPOホール「シャインハット」では、オープニングステージ 11:00開場/12:00開演/12:45終演(予定)、クロージングステージ 17:00開場/18:00開演/19:00終演(予定)を実施します。

※その他の会場ではイベント時間が異なります。詳細は公式サイトにてお知らせいたします。

●会場:大阪・関西万博会場 各所

※EXPOホール「シャインハット」(メイン会場)、国連パビリオン、よしもとwaraii myraii館、ポップアップステージ(東内、南) ほか

●出演者:JO1(スペシャルサポーター)、マーヘル・ナセル(国連事務次長補 兼 国連パビリオン代表)、よしもと芸人・タレント ほか

●主催:国連パビリオン/吉本興業株式会社

●協力:公益社団法人2025年日本国際博覧会協会

●参加方法:本イベントは万博会場にご入場いただいた方が自由に参加可能です。

なお、EXPOホールにて開催のオープニング&クロージングステージの観覧には予約抽選申し込みが必要です。

予約抽選申し込みには、万博デジタル入場券および、来場日時予約が必要となりますので、事前に購入・予約をお願いします。

抽選受付期間は5月15日(木)0:00~6月7日(土)23:59まで。詳細は公式サイトにてご確認ください。

●公式:

HP→https://walkthetalk2025-expo.com

X→@wtt2025_expo(https://x.com/wtt2025_expo)

Instagram→@wtt2025_expo(https://www.instagram.com/wtt2025_expo/)

※雨天の際には内容変更が発生するプログラムもございますのでご了承ください。

※後日、本イベントの取材のご案内もお送りする予定ですが、ご取材いただくには「EXPO 2025 大阪・関西万博」メディアパスが必要となります。誠に恐縮ではございますが、当該パスは各自でご準備いただきますようお願い申し上げます。当方でのご用意はいたしかねますので、ご了承ください。

「Walk the Talk」とは

「Walk the Talk」は、WHO(世界保健機関)がこれまでに、ジュネーブやニューヨークなどで開催してきたイベントです。「Walk the Talk」は有言実行を意味しています。あらゆる年齢や背景の人々に運動習慣を促し、身体的・精神的健康の重要性を強調し、すべての人に健康をというWHOの使命への市民の関与を深めることを目的としています。

国連パビリオンと吉本興業は、SDGs達成への貢献も目標に掲げて、「Walk the Talk for SDGs in EXPO2025 UN&YOSHIMOTO」として開催することになりました。

EXPOホール「シャインハット」

イベントの起点となる大型ホール。

オープニング&クロージンAグステージを実施。クロージングステージではJO1がパフォーマンスを披露!

国連パビリオン

当日限定のスペシャル企画を実施。国連の様々な取り組みを楽しく学ぶことができます。

よしもとwaraii myraii館

よしもとの人気芸人が多数出演。

皆さまに笑顔をお届けすべく、この日だけのスペシャルなステージを開催!

ポップアップステージ

東内ステージでは様々なパビリオンとコラボしたトークセッションなどを、南ステージではYouTubeの公開生配信を実施。

会場各所

JO1とつなぐ「MY GOALS スタンプラリー」を実施。JO1といっしょに、自分の目標やSDGsについてもっと身近に感じることができます。会場にあるQRコードを読み込むと、メンバーのオリジナルメッセージ付き画像が出現!

※JO1の出演はありません。