²ñµÄAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ÎRimo¡¢¡ÖStartup JAPAN 2025¡×¤Î¡ÖDream Pitch¡×¤Ë¤ÆÂåÉ½ÁêÀî¤¬Í¥¾¡
²ñµÄAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤òÌÜ»Ø¤¹¹âÂ®¡¦¹âÀºÅÙ¤ÎAIµÄ»öÏ¿¥µー¥Ó¥¹¡ØRimo Voice¡Ù¤òÄó¶¡¤¹¤ëRimo¹çÆ±²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½:ÁêÀî Ä¾»ë¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯5·î8Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Sansan³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¿CEO¡¿CPO¡§»ûÅÄ ¿Æ¹°¡Ë¼çºÅ¤ÎÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×ÀìÌçÅ¸¼¨²ñ¡ÖStartup JAPAN EXPO 2025¡×Æâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ô¥Ã¥Á¥³¥ó¥Æ¥¹¥È ¡ÖDream Pitch¡× ¤Ë¤ÆÍ¥¾¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
RimoÂåÉ½¤ÎÁêÀî¤¬¡Ö²ñµÄ¤ò»ñ»º¤Ë¡£AIµÄ»öÏ¿¥µー¥Ó¥¹¡ØRimo Voice¡Ù¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë6Ê¬´Ö¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¡¢AI¤Ë¤è¤ë²ñµÄ³×Ì¿¤Î²ÄÇ½À¤ä¡¢À¸»ºÀ¸þ¾å¤Î¤¿¤á¤Î²ñµÄ»Ù±ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¥µー¥Ó¥¹¥Ç¥â¤Èº£¸å¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È·×²è¤ò¸ò¤¨¤¿È¯É½¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢¿·¿Êµ¤±Ô¤Î´ë¶È¤ÎÃæ¤«¤é±ÉÍÀ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÍ¥¾¡¤Ë¤è¤ê¡¢2025Ç¯Åß³«ºÅÍ½Äê¤Î¡ÖDream Pitch¡×ËÜÁª¤Ø¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖDream Pitch¡×ÅÐÃÅ¤ÎÍÍ»Ò
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=KyDXUKPK4co ]
¢£ ÅÐÃÅ³µÍ×
ÅÐÃÅÆüÄø¡§2025Ç¯5·î8Æü(ÌÚ)
ÅÐÃÅ¼Ô¡§Rimo¹çÆ±²ñ¼Ò¡¡ÂåÉ½¼Ò°÷¡¡ÁêÀîÄ¾»ë
ÅÐÃÅ¥Æー¥Þ¡§²ñµÄ¤ò»ñ»º¤Ë¡£AIµÄ»öÏ¿¥µー¥Ó¥¹¡ØRimo Voice¡Ù
¢£ ¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¾Î¡§Startup JAPAN 2025
³«ºÅÆü»þ¡§
¡¡2025Ç¯5·î8Æü¡ÊÌÚ¡Ë10:00～17:00
¡¡2025Ç¯5·î9Æü¡Ê¶â¡Ë10:00～17:00
²ñ¾ì¡§Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È ÆîÅ¸¼¨Åï
¢£AIµÄ»öÏ¿¥µー¥Ó¥¹¡ÖRimo Voice¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²ñµÄ¤ÎµÄ»öÏ¿¤ä²ñÏÃ¤ÎµÏ¿¡¢¼¹É®¤Î¤¿¤á¤Î¼èºà¤Ê¤É¡¢1»þ´Ö¤Î²»À¼¥Çー¥¿¤ò5Ê¬ÄøÅÙ¤Ç¥Æ¥¥¹¥È²½¡¦Í×Ìó¤·¡¢AI¤¬¼«Æ°¤ÇµÄ»öÏ¿¤Þ¤ÇÀ¸À®¤·¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¸ìÆÃ²½¤ÎÆÈ¼«¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°¤Ç¡¢¹âÂ®½èÍý¡¦ÏÃ¼ÔÊ¬Î¥¤Ê¤É¹âÅÙ¤ÊAIµÄ»öÏ¿Æ³Æþ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
AIµÄ»öÏ¿¥µー¥Ó¥¹¡ØRimo Voice¡Ù¡§https://rimo.app
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
Rimo¹çÆ±²ñ¼Ò
¡¦ ÀßÎ©Æü¡§2019Ç¯10·î1Æü
¡¦ »ñËÜ¶â¡§300Ëü±ß
¡¦ ÂåÉ½¼Ò°÷¡§ÁêÀî Ä¾»ë
¡¦ ½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è·ÃÈæ¼÷4-20-3 ·ÃÈæ¼÷¥¬ー¥Ç¥ó¥×¥ì¥¤¥¹¥¿¥ïー18³¬
¡¦ URL¡§https://rimo.app
ÁêÀî Ä¾»ë
Âç³ØÂ´¶È¸åGoogle¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢¸¡º÷¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³«È¯¤Ë½¾»ö¡£¤½¤Î¸åWantedlyÁÏ¶È¥á¥ó¥Ðー¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æ»²²è¤·¡¢Wantedly People¥¢¥×¥ê¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤È³«È¯¥êー¥Àー¤òÌ³¤á¡¢¾å¾ì¤ò·Ð¸³¡£¡Ö¡Ø¤Ï¤¿¤é¤¯¡Ù»þ´Ö¤ò¤è¤êÎÉ¤¤¤â¤Î¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢¤è¤ê¹¬¤»¤Ê¿Í¤¬Áý¤¨¤ë¤Ï¤º¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢2019Ç¯¤ËRimo¹çÆ±²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¡£ÂåÉ½·ó¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ¹â¤¤µ»½ÑÎÏ¤È¼ÂÁ©Åª¤Ê³«È¯·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢ºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¤ÈUI/UX¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹³«È¯¤Ë¾ðÇ®¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¼Ò°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤È»Å»ö¤òÎ¾Î©¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¥ïー¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿ÁÈ¿¥ºî¤ê¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Rimo¹çÆ±²ñ¼Ò¡¡¥×¥í¥À¥¯¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー µÜÌî
tel¡§070-9220-9237(#)
mail¡§pr@rimo.app