¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Î¼ã¤Áª¼ê¤¬ºÆ¤ÓÆüËÜ¤Ø ¡ÖPOCARI SWEAT Japan Youth Dream Challenge 2024¡×Áª¼ê¤ÎÆüËÜË¬Ìä¾ÜºÙ·èÄê
ÂçÄÍÀ½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò¡¢Otsuka Nutraceutical (Thailand) Co., Ltd.¡¢ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤È¤Î¶¦Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖPOCARI SWEAT Japan Youth Dream Challenge 2024¡×¤ÎÆüËÜ¾·ÂÔ¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¾ÜºÙ¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2024Ç¯7·î¤Ë¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢Á´ÅÚ¤Ç1,100Ì¾°Ê¾å¤¬»²²Ã¤·¤¿Áª¹Í²ñ¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¡¢2025Ç¯5·î¤«¤é6·î¤Ë¤«¤±¤ÆÆÁÅç¤Ç¤ÎÆÃÊÌ¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã2024Ç¯ÂÐ¾ÝÁª¼ê¡ä
Oun KimsouÁª¼êAngkor Tiger FC U18½êÂ°¡¢MF¡¢2008Ç¯9·î18ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¦16ºÐMon VichkaÁª¼êAngkor Tiger FC U16½êÂ°¡¢GK¡¢2010Ç¯8·î28ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¦14ºÐ
¡ã2022Ç¯ÂÐ¾ÝÁª¼ê¡ä
Ly SoseaÁª¼êAngkor Tiger FC¥È¥Ã¥×¥Áー¥à½êÂ°¡¢MF¡¢2006Ç¯4·î13ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¦19ºÐHan TyÁª¼êAngkor Tiger FC¥È¥Ã¥×¥Áー¥à½êÂ°¡¢DF¡¢2007Ç¯8·î31ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¦17ºÐ
º£²ó¡¢POCARI SWEAT Japan Youth Dream Challenge 2022¤Ç¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿2Áª¼ê¤âÆÃÊÌ¤Ë»²²Ã¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Æ±2Áª¼ê¤Ï2022Ç¯¤ÎÆüËÜÆÁÅç±óÀ¬¡¢ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¥¢¥«¥Ç¥ßー¤Ç¤Î·Ð¸³¤òÎÈ¤Ë¸½ºßAngkor Tiger FC¤Î¥È¥Ã¥×¥Áー¥à¤Ç¥×¥ìー¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÍèÆü¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
2025Ç¯5·î21Æü(¿å) ¡¡¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢½ÐÈ¯2025Ç¯5·î22Æü(ÌÚ)～6·î4Æü(¿å) ¡¡ÆüËÜ¡ÊÆÁÅç¡ËÂÚºß2025Ç¯6·î5Æü(ÌÚ) ¡¡¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢µ¢¹ñ
Áª¼ê¤¿¤Á¤ÏÌó2½µ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¥¢¥«¥Ç¥ßー¤ÇËÜ³ÊÅª¤Ê¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÍÍ¡¹¤Ê·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ®Ä¹¤¹¤ëµ¡²ñ¤ò¼èÆÀÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¥¢¥«¥Ç¥ßー¤Ç¤ÎÀìÌçÅª¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°ÆÁÅç¸©ÃÎ»ö¤Ø¤ÎÉ½·ÉË¬ÌäÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¥È¥Ã¥×¥Áー¥à¤È¤Î¸òÎ®¡¦Îý½¬¸«³ØÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÂÎ¸³ÂçÄÍÀ½Ìô¤Î»ÜÀß¸«³ØÂçÄÍÀ½Ìô¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ýー¥Ä±ÉÍÜ¤È¿åÊ¬¡¦ÅÅ²ò¼ÁÊäµë¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¹Ö½¬ÆüËÜ¤Î¹â¹»À¸¤È¤Î°ÛÊ¸²½¸òÎ®ÆÁÅç¤ÎÊ¸²½ÂÎ¸³¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¡¡¤Ê¤É
¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤ÎÀÄ¾¯Ç¯¤ÎÌ´¤ò±þ±ç¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥«ー¤òÄÌ¤¸¤¿¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤ÎÀÄ¾¯Ç¯°éÀ®¤È¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê»ëÌî¤ò¹¤²¤ëµ¡²ñ¤ÎÄó¶¡¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂçÄÍÀ½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò¡¢Otsuka Nutraceutical (Thailand) Co., Ltd.¡¢ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤ÎÁ´ÌÌÅª¥µ¥Ýー¥È¤Î¤â¤È¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤ÎÀÄ¾¯Ç¯¤ÎÌ´¤äµ¡²ñ¡¢²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤ëµ¡²ñ¤ò·ÑÂ³Åª¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Ñー¥È¥Êー
ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹ÍÍ
X : https://x.com/vortis_pr
Instagram : https://www.instagram.com/tokushima_vortis/
Facebook : http://facebook.com/TOKUSHIMAVORTIS(https://www.facebook.com/TOKUSHIMAVORTIS)
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È : https://www.vortis.jp/(https://www.vortis.jp/)
ÂçÄÍÀ½Ìô³ô¼°²ñ¼ÒÍÍ
ÆüËÜ¸ì¡§https://www.otsuka.co.jp/(https://www.otsuka.co.jp/)
±Ñ¸ì¡§https://www.otsuka.co.jp/en/(https://www.otsuka.co.jp/en/)
¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¡§POCARI SWEAT Cambodia Facebook(https://www.facebook.com/PocariSweatCambodiaIon)