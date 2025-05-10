180Æü´Ö¤Î¼«Á³È¯¹Ú¤¬Æ³¤¯¡ÈËÜ¼ÁÅª¤ÊÈþ¤·¤µ¡É¨¡¨¡´Ú¹ñÈ¯¡Ö¥í¥¸¥¨¥ó¥¨¥ë¡×¤¬2025Ç¯Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ë¤ÆÆüËÜ½é½ÐÅ¸
´Ú¹ñÈ¯¡¦¼«Á³È¯¹Ú¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥í¥¸¥¨¥ó¥¨¥ë¡×¤Ï¡¢2025Ç¯Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ë¤ÆÆüËÜ½é½ÐÅ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡ÈÁá¤¯¤Ê¤¯¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡£È©¤â¡¢¿´¤â¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¿»Æ©¤·¤Þ¤¹¤«¤é¡£¡É¨¡¨¡¤½¤ó¤ÊÅ¯³Ø¤ò·Ç¤²¡¢¼«Á³È¯¹Ú¤ÎÎÏ¤ÇÈ©ËÜÍè¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò¸Æ¤Ó³Ð¤Þ¤¹¡Ö¥í¥¸¥¨¥ó¥¨¥ë¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¡¢½é¤á¤ÆÆüËÜ¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖROSEEL¡Ê¥í¥¸¥¨¥ó¡¦¥¨¥ë¡Ë¡×¤È¤Ï
¥í¥¸¥¨¥ó¡¦¥¨¥ë¤Ï¡¢¡È¼«Á³¡É¤È¡È»þ´Ö¡É¤ËÃåÌÜ¤·¤¿´Ú¹ñ¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£50¼ï°Ê¾å¤Î¿¢Êª¡¦´ÁÊý¥¨¥¥¹¤ò180Æü´Ö¤«¤±¤ÆÄã²¹¤Ç¼«Á³È¯¹Ú¤µ¤»¡¢È©¤Ø¤Î¿»Æ©À¤ÈµÛ¼ýÀ¤òºÇÂç²½¡£²Ê³ØÅª½èÍý¤ä²ÃÇ®¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö»þ´Ö¤È¼«Á³¤ÎÎÏ¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Èþ¤·¤µ¤ò°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤ÎÍ³Íè¤Ç¤¢¤ë¡ÖROSE + CELL¡Ê¥Ð¥é¡ÜºÙË¦¡Ë¡×¤¬¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢²Ö¤Î·Ã¤ß¤ÈºÙË¦¥ì¥Ù¥ë¤ÎºÆÀ¸ÎÏ¤òÍ»¹ç¤·¤¿¥¹¥¥ó¥±¥¢¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ö¥é¥ó¥É¥á¥Ã¥»ー¥¸
¡ÈÁá¤¯¤Ê¤¯¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡É
¸½Âå¿Í¤¬Ëº¤ì¤¬¤Á¤Ê¡ÖÂÔ¤Ä¡×¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ¡£¥í¥¸¥¢¥ó¡¦¥¨¥ë¤Ï¡Ö»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¡×¤Ë¤³¤½°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£¥¹¥¥ó¥±¥¢¤â¡¢¿ÍÀ¸¤â¡¢¾Ç¤é¤º¡¢¼«Á³¤Î¥Úー¥¹¤Ç¡£
¢£È©¤ÎµÙÂ©¤òÄó°Æ
Ë»¤·¤¤Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ç¤âÈ©¤Ï»þ´Ö¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Þ¤¹¡£¥í¥¸¥¢¥ó¥¨¥ë¤Ï¼«Á³È¯¹Ú¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»þ´Ö¤¬¤â¤¿¤é¤¹Èþ¤·¤µ¡ÊÂÔ¤Á¤ÎÈþ¤·¤µ¡Ë¤òÈ©¤ËÆÏ¤±¡¢½½Ê¬¤Ê¿åÊ¬¥±¥¢¤È¥Ø¥ë¥·ー¤ÊÈ©¤Å¤¯¤ê¤Ø¡£
¤³¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ë²½¾ÑÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸½Âå¿Í¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÃæ¤ÇÈ©¤Ë¡ØµÙÂ©¡Ù¤òÂ£¤ë°ì¤Ä¤ÎÊýË¡¤Ç¤¹¡£¥í¥¸¥¢¥ó¥¨¥ë¤ÎÅ¯³Ø¤ÈÀ½ÉÊ¤¬¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ËÃÎ¤é¤ì¡¢ÆüËÜ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ì¤Ø¤ÎÅ¸³«¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÃíÌÜ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ê°ìÉôÈ´¿è¡Ë
£±¡Ë¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹ ¥È¥Êー¡§180Æü¼«Á³È¯¹Ú¤Î¥Ùー¥¹¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤Ç¡¢È©¤Ë¤¸¤ó¤ï¤ê¤È³Ñ¼ÁÁØ¤Þ¤Ç¿»Æ©
£²¡Ë¥Õ¥¡ー¥á¥ó¥È ¥»¥é¥à¡§È¯¹Ú¥¨¥¥¹¤òÇ»½ÌÇÛ¹ç¤·¡¢ÆâÂ¦¤«¤é¤Õ¤Ã¤¯¤é¤ÈÃÆ¤àÈ©¤Ø
£³¡Ë¥Ð¥¤¥ª¥»¥ë¥íー¥¹¥Þ¥¹¥¯¡§È©Ì©Ãå·¿¥·ー¥È¤Ç¡¢ÈþÍÆÀ®Ê¬¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥Á¥ãー¥¸
¢£2025Ç¯Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ë¤ÆÆüËÜ½é½ÐÅ¸
2025Ç¯ÂçºåËüÇî¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î»Ô¾ì¤Ë½é¤á¤Æ¿Ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«Á³À®Ê¬¤È²Ê³ØÅªÀß·×¤¬¶¦Â¸¤¹¤ëÆüËÜ¤Î¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÅ¯³Ø¤ÈÀ½ÉÊ¤Îº¹ÊÌÀ¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¿®Íê¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥í¥¸¥¨¥ó¥¨¥ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤Î´¶À¤È¥Ëー¥º¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¸¦µæ¤âÊÂ¹Ô¤·¤Æ¿Ê¤á¡¢Âçºå¤òÈéÀÚ¤ê¤ËÆüËÜÁ´¹ñ¤Ø¤ÎÅ¸³«¤òÌ´¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥í¥¸¥¨¥ó¥¨¥ë¤Ï¸À¤¤¤Þ¤¹¡£µÞ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤À¤È¡£»ä¤¿¤Á¤ÎÈ©¤Ï¡¢¤à¤·¤í¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È½ÏÀ®¤·¤Æ¤¤¤¯»þ¡¢ËÜÅö¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò¼è¤êÌá¤¹¤Î¤Ç¤¹¡£ÂÔ¤Á»þ´Ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ´°À®¤µ¤ì¤ëÈþ¤·¤µ¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÍ¾Íµ¤ò¹þ¤á¤¿Æü¾ï¤Î¥ëー¥Æ¥£¥ó¡£¥í¥¸¥¨¥ó¥¨¥ë¤Ïº£Æü¤âÈ©¤ËµÙÂ©¤òÂ£¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂçºåËüÇî¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥ó¥Ó¥¸¥ã¥Ñ¥ó 03-6424-5304¡¡