GOLVI HOUSE¡¢2025Ç¯5·î10Æü »¥ËÚ¡¦Ãæ±û¶è¤Ë¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó ¨¡ ¥´¥ë¥Õ¤È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÍ»¹ç¤·¤¿¿·¶ÈÂÖ¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×
¥´¥ë¥Õ¥¦¥§¥¢¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤È¼ÂÍÑÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¾å¼Á¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤ë¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖGOLVI HOUSE¡Ê¥´¥ë¥Óー¥Ï¥¦¥¹¡Ë¡×¤¬¡¢2025Ç¯5·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢»¥ËÚ»ÔÃæ±û¶è¤Ë¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Å¹ÊÞ¼Ì¿¿1
¡ÖGOLVI HOUSE¡×¤Ï¡¢¡ÈÆü¾ï¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥´¥ë¥Õ¥¦¥§¥¢¡É¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¤¹¤ë¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
¸·Áª¤µ¤ì¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤¬¤é¡¢Ãå¤ë¿Í¤Î¸ÄÀ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¥´¥ë¥Õ¥·ー¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³¹Ãæ¤Ç¤â¼«Á³¤ËÆëÀ÷¤à¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ÊÁõ¤¤¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
Å¹ÊÞ¼Ì¿¿2
ÆâÁõ¤Ë¤âGOLVI¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÈþ°Õ¼±¤¬¹þ¤á¤é¤ì¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¶õ´Ö¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥¿¥¤¥à¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡È¿Í¤È¤«¤Ö¤é¤Ê¤¤¡¢°ã¤¤¤ò³Ú¤·¤à¡É¨¡¨¡¤½¤ó¤Ê´¶À¤Ë¶Á¤¯¡¢¿·¤·¤¤Çã¤¤ÊªÂÎ¸³¤¬¤³¤³¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Å¹ÊÞ¼Ì¿¿3
¡Ú¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°ÆÃÅµ¡Û
¡¦LINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÅÐÏ¿¤ª¤è¤ÓInstagram¥Õ¥©¥íー¤Ç¡¢Á´¾¦ÉÊ10%OFF !!
¡¦¿ôÎÌ¸ÂÄê¡¦ÀèÃå½ç¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡¡▶¡ÖESQUISE GOLF¡×¾¦ÉÊ¤´¹ØÆþ¤ÎÊý¤Ë¤Ï¡¢ÀèÃå¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ð¥Ã¥°¤ò¡¢¤´ÍèÅ¹¤ÎÊý¤Ë¿ÊÄè¡Ê¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡Ë
¡ÚÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡Û
Å¹ÊÞÌ¾¡§ GOLVI HOUSE¡Ê¥´¥ë¥Óー¥Ï¥¦¥¹¡Ë
¥ªー¥×¥óÆü¡§ 2025Ç¯5·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë
½êºßÃÏ¡§ ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»ÔÃæ±û¶èÆî1¾òÀ¾1ÃúÌÜ1-1 ¥·¥ã¥ó¥Æ2F
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§ 011-252-7224
Instagram¡§ https://www.instagram.com/golvi_house/
LINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://liff.line.me/2007302025-G2Qyr6rZ/landing?follow=%40071jgmsb&lp=HWeaxM&liff_id=2007302025-G2Qyr6rZ(https://liff.line.me/2007302025-G2Qyr6rZ/landing?follow=%40071jgmsb&lp=HWeaxM&liff_id=2007302025-G2Qyr6rZ)