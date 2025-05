SOPHIA¤Î30¼þÇ¯¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢ー¤ò¥«¥é¥ª¥±¥ëー¥à¤Ç´®Ç½¡ª5·î16Æü(¶â)¡¦17Æü(ÅÚ)¸ø±é¤ÎÌÏÍÍ¤ò¡¢JOYSOUND¡Ö¤ß¤ë¥Ï¥³¡×¤Ç¥é¥¤¥Ö¡¦¥Ó¥åー¥¤¥ó¥°¡ª

株式会社エクシング

株式会社エクシングが展開する通信カラオケ「JOYSOUND」で、観て楽しめる多彩な映像コンテンツを全国のカラオケルームにお届けするサービス「みるハコ」で、メジャーデビュー30周年を迎えるSOPHIAのライブを全国のカラオケルームに生配信!現在開催されているアニバーサリーライブツアー『30th Anniversary SOPHIA TOUR 2025 “Girls kissing the future” and “Dancing in the circus”』より、5月16日(金)、5月17日(土)にKT Zepp Yokohamaで行われるライブの模様を、対象機種「JOYSOUND X1」「JOYSOUND MAX GO」を導入の対象のカラオケルームにてライブ・ビューイングします。

▽詳細はこちら:https://miruhaco.jp/archives/item2/821969/

本映像を視聴するためのチケットは、本日5月9日(金)から「みるハコ」WEBサイト特設ページで発売し、各公演1名あたり3,500円(税込・別途室料)でご購入いただけます。本チケット1枚で、当日の生配信に加え、5月28日(水)から6月29日(日)までの期間中に1回、再視聴いただくことが可能です。

バンド初期のアルバムの題名を散りばめたタイトルを携え、北は北海道、南は福岡まで全国7ヶ所12公演をまわるスペシャルライブツアー『30th Anniversary SOPHIA TOUR 2025 “Girls kissing the future” and “Dancing in the circus”』。今回の配信では、KT Zepp Yokohamaにて行われる〈追加公演〉、5月16日(金)の“Girls kissing the future”、 5月17日(土)の“Dancing in the circus”の2公演の模様を、身近なカラオケルームでリアルタイムにお楽しみいただけます。さらに、アーカイブ映像にはここでしか観られないオリジナルコメント映像も収録予定!

全会場SOLD OUTとなっているツアーの最終公演!直接ライブ会場に足を運べない方も、この機会をお見逃しなく!身近なカラオケルームで気の合う仲間同士で飲食をお楽しみいただきながら、カラオケルームならではの迫力の音と映像で、実際のライブさながらの臨場感をご堪能ください。

= 30th Anniversary SOPHIA TOUR 2025 @ KT Zepp Yokohama 配信概要 =

◆タイトル:30th Anniversary SOPHIA TOUR 2025 @ KT Zepp Yokohama

◆対象機種・店舗:「JOYSOUND X1」「JOYSOUND MAX GO」を導入している対象店舗

※対象店舗は、みるハコWEBサイトの特設ページをご確認ください。

◆日時:

“Girls kissing the future”@KT Zepp Yokohama

2025年5月16日(金) 開演:18:00 (20:30ごろ終了予定)

“Dancing in the circus”@KT Zepp Yokohama

2025年5月17日(土) 開演:16:00 (18:30ごろ終了予定)

※開演30分前から終了予定時間の30分後までを予約推奨時間とします。

※開演・終演時間は予定となりますことご了承下さい。

◆アーカイブ視聴期間:2025年5月28日(水)12:00 ~ 2025年6月29日(日)23:59

※アーカイブ視聴可能回数:1回/枚

◆チケット販売期間: 2025年5月9日(金)12:00 ~ 2025年6月29日(日)23:59

※コンビニ・ペイジー決済は2025年6月27日(金)23:59までとなります。

◆料金:3,500円(税込)/1人

※『“Girls kissing the future”@KT Zepp Yokohama』、『“Dancing in the circus”@KT Zepp Yokohama』で、それぞれ視聴チケットが必要となります。

※別途室料が発生します。

※チケット料金は3歳以上有料になります。

▽みるハコWEBサイト特設ページ(チケット購入・視聴方法など):

https://miruhaco.jp/archives/item2/821969/

▼JOYSOUND「みるハコ」とは

カラオケルームで音楽、スポーツのライブ・ビューイングや、選りすぐりの映画・アニメなどを視聴できるサービスです。映像とともに気兼ねなく会話や飲食ができるのは、プライベート空間ならでは!「同じ趣味の仲間と盛り上がりたい」「最近会えなかった友人とのひと時に」「自分だけの没入できる空間が欲しい」 そんな思いを叶える身近な場所としてお楽しみください。