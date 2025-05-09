OPEN10¼þÇ¯µÇ°¡Ö8¡Ü2 ¤ªµÒÍÍ´¶¼Õ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×³«ºÅ
³ô¼°²ñ¼ÒNEO FLAG.¡ÊËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¿·Ìî¿ÎÌé¡¿°Ê²¼¡¢Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢¥±ー¥¿¥ê¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡ÖNEO DINING.¡×¤ÎOPEN10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢5·î9Æü(¶â)¤è¤ê¡Ö8¡Ü2 ¤ªµÒÍÍ´¶¼Õ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
10Ç¯Ê¬¤Î"¤¢¤ê¤¬¤È¤¦"¤òÆÃÊÌ¤ÊÂ£¤êÊª¤Ë¤·¤Æ
¥±ー¥¿¥ê¥ó¥°¤ÎNEO DINING.¤Ï¡¢2025Ç¯7·î¤ËOPEN10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤â¤Ò¤È¤¨¤Ë¡¢Æüº¢¤«¤é¤´°¦¸Ü¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒÍÍ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢Åö¼Ò¤Ï¡ÖOPEN10¼þÇ¯µÇ° 8¡Ü2 ¤ªµÒÍÍ´¶¼Õ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö8%OFF¡×¤È¡Ö2¤Ä¤ÎÆÃÅµ¡×¤Î¿ô»ú¤Î¹ç·×¤Ç¡¢Åö¼Ò¤ÎÊâ¤ó¤Ç¤¤¿10Ç¯´Ö¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤ÎÂçÀÚ¤ÊÀáÌÜ¤Ë¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ø´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò·Á¤È¤·¤Æ´Ô¸µ¤¹¤ë¡¢²áµî¤ËÎã¤Î¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Ê³ä°ú¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://party.neodining-catering.com/column/10th-anniversary-campaign/
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×[É½: https://prtimes.jp/data/corp/24615/table/33_1_16544c0e7e30afc63580467f9b36c8fb.jpg ]
¡Ú1¡Û¥±ー¥¿¥ê¥ó¥°ÎÁ¶â8%OFF
¾åµ¤ÎÂÐ¾Ý´ü´Ö¤Ë¡¢¡Ö¥É¥ê¥ó¥¯ÉÕ¤¥±ー¥¿¥ê¥ó¥°¡×¤òÁí³Û20Ëü±ß°Ê¾å(ÀÇ¹þ)¤´ÍøÍÑ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¡¢ÄÌ¾ï²Á³Ê¤«¤é8%³ä°ú¤Ç¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãÂÐ¾Ý¥±ー¥¿¥ê¥ó¥°¥×¥é¥ó¡ä
- ¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É
- ¥Í¥ª¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥Ü¥ê¥åー¥ßー
- ¥Í¥ª¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー
- ¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥«¥Ã¥×¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É
- ¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥«¥Ã¥×¥¤¥ó¥Ü¥ê¥åー¥ßー
- ¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥«¥Ã¥×¥¤¥ó¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー
- ¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Õ¥£¥ó¥¬ー¥é¥¤¥È
- ¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Õ¥£¥ó¥¬ー¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É
- ¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Õ¥£¥ó¥¬ー¥Ü¥ê¥åー¥ßー
- ¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Õ¥£¥ó¥¬ー¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー
- ¥«¥é¥Õ¥ë¥Ý¥Ã¥×¥±ー¥¿¥ê¥ó¥°
- ¡ÚÎëÌÚ¹ä»Ö¥·¥§¥Õ´Æ½¤¡Û¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥Õ¥ì¥ó¥Á¥±ー¥¿¥ê¥ó¥°
- ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥×¥é¥ó
¢¨¤¤¤º¤ì¤«¤Î¥Õ¥êー¥É¥ê¥ó¥¯¥×¥é¥ó¤ÈÆ±»þÃíÊ¸¤Ç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãÂÐ¾Ý¥Õ¥êー¥É¥ê¥ó¥¯ÉÕ¤¥×¥é¥ó¡ä
- ¡Ú2h¥Õ¥êー¥É¥ê¥ó¥¯ÉÕ¤¡Û¥Õ¥£¥ó¥¬ー ¥Õ¥ì¥ó¥Á ¥é¥¤¥È
- ¡Ú2h¥Õ¥êー¥É¥ê¥ó¥¯ÉÕ¤¡Û¥Õ¥£¥ó¥¬ー ¥Õ¥ì¥ó¥Á ¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É
- ¡Ú2h¥Õ¥êー¥É¥ê¥ó¥¯ÉÕ¤¡Û¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Õ¥ì¥ó¥Á ¥ê¥å¥¯¥¹¥é¥¤¥È
- ¡Ú2h¥Õ¥êー¥É¥ê¥ó¥¯ÉÕ¤¡Û¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Õ¥ì¥ó¥Á ¥ê¥å¥¯¥¹¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É
- ¡Ú2h¥Õ¥êー¥É¥ê¥ó¥¯ÉÕ¤¡Û¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Õ¥ì¥ó¥Á ¥ê¥å¥¯¥¹¥×¥ì¥ß¥¢¥à
- ¥¹¥¤ー¥Ä¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¥×¥é¥ó
¢¨¾åµ¥×¥é¥ó¤ÏÊÌÅÓ¥Õ¥êー¥É¥ê¥ó¥¯¥×¥é¥ó¤ò¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤«¤º¤È¤â¡¢Áí³Û20Ëü±ß°Ê¾å(ÀÇ¹þ)¤Î¤´ÍøÍÑ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú2¡ÛÁª¤Ù¤ë4ÂçÆÃÅµ¡ª¥±ー¥¿¥ê¥ó¥°¥ª¥×¥·¥ç¥óÌµÎÁ¥×¥ì¥¼¥ó¥È
Áª¤Ù¤ë4ÂçÆÃÅµ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥óÂÐ¾Ý¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¡¢°Ê²¼¤Î¡Ö¿Íµ¤¥±ー¥¿¥ê¥ó¥°¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡×¤Î¤¦¤Á¤ª¹¥¤ß¤Î1ÅÀ¤òÌµÎÁ¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
1. ¥Éー¥Ê¥Ä¥¦¥©ー¥ë
°ì¸ý¥µ¥¤¥º¤Î¥Éー¥Ê¥Ä¤ò¾þ¤ê¤Ä¤±¤¿¡Ö¥Éー¥Ê¥Ä¥¦¥©ー¥ë¡×¤ò¤´Äó¶¡¿Í¿ô¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤â²Ä°¦¤¤¥ß¥Ë¥Éー¥Ê¥Ä¤Ï½÷À¤ËÂçÊÑ¿Íµ¤¤Î¥Ç¥¶ー¥È¤Ç¡¢¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¥Æー¥Ö¥ë¤â²Ú¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
2. ¼÷»Ê²³
¿Íµ¤¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡Ö¼÷»Ê²³¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¤ªÎÁÍý¤Î¤´ÃíÊ¸¿Í¿ô¡ß1¥«¥ó¤Ç¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ÊÎã¡§80Ì¾ÍÍ¤Î¾ì¹ç¤Ï80¥«¥ó¤Î¤´ÍÑ°Õ¡Ë¡£
¢¨¼÷»Ê¥Í¥¿µÚ¤Ó¥«¥ó¿ô¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
3. ´¥ÇÕÍÑ¥¹¥Ñー¥¯¥ê¥ó¥°¥ï¥¤¥ó
»È¤¤¼Î¤Æ¤Î¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥°¥é¥¹¤Ë¿Í¿ôÊ¬¤Î¥¹¥Ñー¥¯¥ê¥ó¥°¥ï¥¤¥ó¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£¥¹¥Ñー¥¯¥ê¥ó¥°¥ï¥¤¥ó¤Ç¤Î´¥ÇÕ¤Ç¹âµé´¶¤ò±é½Ð¤·¡¢¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤Ã¤¿²Æ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤òºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
4. ¥íー¥¹¥È¥Óー¥Õ¥«¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°
¥±ー¥¿¥ê¥ó¥°¤òÄó¶¡¤¹¤ë²ñ¾ì¤Ë¤Æ¡¢¥«¥Ã¥È»ÅÎ©¤Æ¤Î¥íー¥¹¥È¥Óー¥Õ¤ò¿¶Éñ¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥Ö´¶°î¤ì¤ë±é½Ð¤Ç¿Íµ¤¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¿Í¿ôÊ¬ÌµÎÁ¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¡Ú3¡ÛSDGs¼Ò²ñ¹×¸¥¥×¥í¥°¥é¥à
¤´ÃíÊ¸¤ÎÇä¾å¶â³Û¤Î1%¤ò¥Õー¥É¥Ð¥ó¥¯²£ÉÍ¤ØÅö¼Ò¤è¤ê´óÉÕ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£´óÉÕ¶â¤Ï¡¢¤Ò¤È¤ê¿ÆÀ¤ÂÓ¤Ø¤Î¾©³ØÊÆÀ©ÅÙ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ëSDGs³èÆ°¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤ªµÒÍÍ¤Î¥±ー¥¿¥ê¥ó¥°ÍøÍÑ¤¬¼Ò²ñ¹×¸¥¤ËÄ¾·ë¤·¤Þ¤¹¡£
¢£´óÉÕÀè¡§NPOË¡¿Í ¥Õー¥É¥Ð¥ó¥¯²£ÉÍ¡Ê¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¿ÀÆàÀî¶è±ÉÄ®16-1-304¡Ë
¢£´óÉÕÊýË¡¡§´ü´ÖÃæ¤ÎÂÐ¾Ý¤´ÃíÊ¸Ê¬¶â³Û¤Î1¡óÁêÅöÊ¬¤ò»ØÄê¤Î¶ä¹Ô¸ýºÂ¤Ë¿¶¤ê¹þ¤ß
¢¨¥¥ã¥ó¥Úー¥ó½ªÎ»¸å¤ËÁí³Û¤È³èÆ°Êó¹ð¤ò¸ø³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¢¨ÂÐ¾Ý¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï¡¢ËÜ¼Ò²ñ¹×¸¥¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¼«Æ°Åª¤Ë»²²Ã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤ªµÒÍÍÂ¦¤Ç¤ÎÂÐ±þ¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£
¡ÔOPEN10¼þÇ¯¤Ë´ó¤»¤Æ¡Õ¤ªµÒÍÍ¤Ø²ÁÃÍ¤¢¤ëÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤
¤Ê¤ª¡¢10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤ëËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ËºÝ¤·¤Æ¡¢NEO DINING.ÀìÌ³¼èÄùÌò¤Îô¢Åç Àé¾ë¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖNEO DINING.¤¬10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢³§¤µ¤Þ¤Î¤´»Ù±ç¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤³¤Î10Ç¯´Ö¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¾ï¤Ë¤ªµÒÍÍ¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤ªµÒÍÍ¤Ë´Ô¸µ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¼Ò²ñÅªÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤¹°ì´Ä¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¤ªµÒÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ëÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯½êÂ¸¤Ç¤¹¡×
NEO DINING.¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://party.neodining-catering.com/
NEO DINING.¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒNEO FLAG.¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥±ー¥¿¥ê¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
Åö¼Ò¤ÏÃ±¤Ê¤ë¥±ー¥¿¥ê¥ó¥°¤òÄ¶¤¨¤¿¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÁ´ÂÎ¤ò¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¹¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¹¡£¥ì¥¹¥È¥é¥óÉÊ¼Á¤ÎÎÁÍý¤ÈÀöÎý¤µ¤ì¤¿Áõ¾þ¤Ç¡¢²ñµÄ¼¼¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤ò²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ñー¥Æ¥£ー¶õ´Ö¤ËÊÑ¤¨¡¢»²²Ã¼Ô¤Î¿´¤Ë»Ä¤ë¤Ò¤È¤È¤¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥×¥í¥Ç¥åー¥¹»ö¶È(NEO FLAG.Wedding)¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È»ö¶È(NEO FLAG.)¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÆÃÊÌ¤Ê°ìÆü¤òºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£Îß·×20,000·ï°Ê¾å¤Î¥±ー¥¿¥ê¥ó¥°¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ê¡¢3,000Ì¾°Ê¾å¤ÎÂç·¿¥Ñー¥Æ¥£ー¤âÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ê¤¿¤á¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤äÃÄÂÎ¤«¤é¥ê¥Ôー¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£