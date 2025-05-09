¡Ú½¤Î»À¸¤Î»î¸³¹ç³ÊÎ¨96.6¡ó¡Û²ð¸îÊ¡»ã»Î¹ñ²È»î¸³ÂÐºö¹ÖºÂ¤ò³«¹Ö¡ª
¡¡°åÎÅ¡¢²ð¸î¡¢ÊÝ°é¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¤òÁ´¹ñ¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ë¥Á¥¤³Ø´Û¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§ÃæÀî ÁÏÂÀ¡Ë¤Ï¡¢5·î9Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡¢2025Ç¯ÅÙ¡ÊÂè38²ó¡Ë»î¸³¤Ë¸þ¤±¤¿¡Ö²ð¸îÊ¡»ã»Î¹ñ²È»î¸³ÂÐºö¹ÖºÂ¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£²ð¸î¤ÎÌ¤Íè¤ò»Ù¤¨¤ë¡Ö²ð¸îÊ¡»ã»Î¡×¤Ø
¡¡²ð¸îÊ¡»ã»Î»ñ³Ê¤Ï¡¢²ð¸îÊ¬Ìî¤ÇÍ£°ì¤Î¹ñ²È»ñ³Ê¤Ç¤¹¡£²ð¸îÊ¡»ã»Î¤Ï¡¢²ð¸î¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¤Èµ»½Ñ¤ò³è¤«¤·¤Æ¹âÎð¼Ô¤ä¾ã¤¬¤¤¼Ô¤Î¡Ö¼«Î©¤·¤¿À¸³è¡×¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²ð¸î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤âÃ´¤¤¡¢Ë¬Ìä²ð¸î»ö¶È½ê¤ä¥Ç¥¤¥µー¥Ó¥¹¡¢ÍÎÁÏ·¿Í¥Ûー¥à¡¢¥°¥ëー¥×¥Ûー¥à¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ð¸î¸½¾ì¤Ç¥êー¥Àー¤È¤·¤Æ³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²ð¸îÊ¡»ã»Î¤Ø¤Î°ìÊâ¤Ï¡¢»î¸³ÂÐºö¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ë¥Á¥¤¤Î¹ÖºÂ¤Ç¤Ï¡¢Æ¯¤¤Ê¤¬¤é¡¢»Ò°é¤Æ¤·¤Ê¤¬¤é¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä³Ø½¬¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¡ÖÄÌ³Ø+ÄÌ¿®¥³ー¥¹¡×¡¦¡ÖÄÌ¿®¥³ー¥¹¡×¤ÎÁªÂò¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡Áá´üÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢6·î30Æü¡Ê·î¡Ë¤Þ¤Ç¤Ë¼õ¹ÖÎÁ¤òÆþ¶â¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ø¡¢¡Ö¤¨¤é¤Ù¤ëPay(R)1,000±ßÊ¬¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡Ê¢¨1¡Ë¡£À§Èó¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú2025Ç¯ÅÙ¡ÊÂè38²ó¡Ë²ð¸îÊ¡»ã»Î¹ñ²È»î¸³ÂÐºö¹ÖºÂ¡¡³µÍ×¡Û
¹ÖºÂ³µÍ×¡¦»ñÎÁÀÁµá¡¦¼õ¹Ö¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é
¡Ê¤Þ¤Ê¤Ó¥Í¥Ã¥È¡¡²ð¸îÊ¡»ã»Î¹ñ²È»î¸³ÂÐºö¹ÖºÂ¥Úー¥¸¡Ë
https://www.e-nichii.net/kaigo/kaigofukushishi/?utm_source=PR&utm_medium=ONLINE&utm_campaign=k75(https://www.e-nichii.net/kaigo/kaigofukushishi/?utm_source=PR&utm_medium=ONLINE&utm_campaign=k75)
¢¨1 ¡¦¡Ö¤¨¤é¤Ù¤ëPay(R)¡×¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥®¥Õ¥Æ¥£¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥®¥Õ¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¹¥Þ¥Û·èºÑ¥µー¥Ó¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÃæ
¡¡¡¡¡¡¤«¤éÂ£Äè¤µ¤ì¤¿¡Ö¥®¥Õ¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¡×Æâ¤Ç¤ª¹¥¤¤Ê¾¦ÉÊ¤È¸ò´¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¨¤é¤Ù¤ëPay(R)¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¥®¥Õ¥È
¡¡¡¡¡¡¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤Ï²ñ°÷ÅÐÏ¿¤ä¥¢¥×¥ê¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤ÎÉ¬Í×¤â¤Ê¤¯¡¢ÊÝÍ¥Ý¥¤¥ó¥ÈÆâ¤ÇÊ£¿ô¤Î·èºÑ¥µー¥Ó¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¡¡¡¡¡¤òÁª¤Ö¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¡¡¦Æþ¶â³ÎÇ§¸å¡¢½ç¼¡¡Ö¤¨¤é¤Ù¤ëPay(R)¡×¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´°ÆÆâ¤Î½ñÌÌ¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¦¶µ°é·±ÎýµëÉÕÀ©ÅÙ¡Ê°ìÈÌ¶µ°é·±Îý¡Ë¤ò¤´ÍøÍÑ¤Î¾ì¹ç¡¢¶µ°é·±ÎýµëÉÕ¶â¤ÎÂÐ¾Ý¶â³Û¤Ï¤ª»ÙÊ§¤¤¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¼õ¹ÖÎÁ¤«¤é
¡¡¡¡¡¡¡Ö¤¨¤é¤Ù¤ëPay(R)1,000±ßÊ¬¡×¤òº¹¤·°ú¤¤¤¿¶â³Û¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ë¥Á¥¤¤¬¸Ø¤ë²ð¸îÊ¡»ã»Î¹ñ²È»î¸³ÂÐºö¹ÖºÂ¤Î¡È5¤Ä¤ÎÆÃÄ¹¡É
¡ãÆÃÄ¹1¡ä¹ç³ÊÎ¨96.6%¡ªÁ´¹ñÊ¿¶Ñ¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë¹ç³Ê¼ÂÀÓ¡ª
Åö¹ÖºÂ½¤Î»À¸¤Î2023Ç¯ÅÙ¡ÊÂè36²ó¡Ë»î¸³¤Î¹ç³ÊÎ¨¤Ï¡¢Á´¹ñÊ¿¶Ñ¡Ê82.8¡ó¡Ë¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë96.6¡ó¡Ê¢¨2¡Ë¡£9³ä¤òÄ¶¤¨¤ë½¤Î»À¸¤¬¹ç³Ê¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢14,000¿Í¤â¤Î¸½Ìò²ð¸îÊ¡»ã»Î¤¬ºßÀÒ¤¹¤ë¥Ë¥Á¥¤¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬¡¢¹ÖºÂ¤Î¤¤¤¿¤ë¤È¤³¤í¤Ë³è¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡ãÆÃÄ¹2¡äÆ¯¤¤Ê¤¬¤é¤Ç¤â³Ø¤Ó¤ä¤¹¤¤¡ª
¥Ë¥Á¥¤¤¬ÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤¿²ð¸î¶µ°é¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Æ¯¤¤Ê¤¬¤é¤Ç¤â¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯³Ø½¬¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤ò³«È¯¡£Ë»¤·¤¤Êý¤â°Â¿´¤·¤Æ¼õ¹Ö¤Ç¤¤Þ¤¹¡£³Ø½¬ÊýË¡¤Ï¡ÖÄÌ³Ø¡ÜÄÌ¿®¥³ー¥¹¡×¡Ê¢¨3¡Ë¤È¡ÖÄÌ¿®¥³ー¥¹¡×¤Î2¤Ä¤Î¥³ー¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãÆÃÄ¹3¡ä¼õ¸³ÉÑ½Ð¤Î100¹àÌÜ¤ò¸úÎ¨Åª¤Ë³Ø¤Ù¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶µºà¡ª
¹ÖºÂ¤Ç»È¤¦¤Î¤Ï¡¢²áµî¤Î²ð¸îÊ¡»ã»Î¹ñ²È»î¸³¤òÅ°ÄìÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤·¡¢¹ç³Ê¤ËÉ¬Í×¤ÊÃÎ¼±¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶µºà¡£»î¸³ÉÑ½Ð¤Î100¹àÌÜ¤Î½ÐÂê·¹¸þ¤ä½ÅÍ×¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò½¸Ãæ¤·¤Æ³Ø½¬¤Ç¤¤ë¤Ê¤É¡¢¹ç³Ê¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
¡ãÆÃÄ¹4¡äËÜ»î¸³¤ÎÍ½¹Ô±é½¬¡£Á´¹ñÅý°ìÌÏ»î¤Ç¼ÂÎÏ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
³Ø½¬¤ÎÁí»Å¾å¤²¤È¤·¤Æ¡¢ËÜ»î¸³¤ÈÆ±¤¸·Á¼°¤ÎÁ´¹ñÅý°ìÌÏ»î¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Á´¹ñ¤Î¼õ¹ÖÀ¸¤Î·ë²Ì¤«¤é»»½Ð¤µ¤ì¤ë²ÊÌÜÊÌ¤Î¹ç³ÊÊÐº¹ÃÍ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¼ÂÎÏ¤ä¼åÅÀ¤ÎºÇ½ª¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÆÃÄ¹5¡ä¼ÁÌä²óÅú¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤É¤Ç¹ç³Ê¤òÅ°Äì¥µ¥Ýー¥È¡ª
¹ç³Ê¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥Ë¥Á¥¤¤Î²ð¸îÊ¡»ã»Î¹ñ²È»î¸³ÂÐºö¹ÖºÂ¤Ï¡¢¥¹¥¿ー¥È¤«¤é½¤Î»¤Þ¤Ç¼õ¹Ö¼Ô¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¥¯ー¥ê¥ó¥°¤Ç¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤½¤Î¾ì¤Ç¼ÁÌä¡£ÄÌ¿®¥³ー¥¹¤Ç¤â¡Ö¼ÁÌä²óÅú¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤¬¤¢¤ê¡¢µ¿Ìä¤äÉÔ°Â¤ò¤¹¤Ð¤ä¤¯²ò·è¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨2¡¡2023Ç¯ÅÙ¡ÊÂè36²ó¡Ë¤ÎÅö¹ÖºÂ½¤Î»À¸¤Ø¥Ë¥Á¥¤¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº·ë²Ì¡ÊÍ¸ú²óÅú¿ô146·ï¡Ë¤è¤ê»»½Ð¡£
¡¡¡¡ Á´¹ñÊ¿¶Ñ¤Î¹ç³ÊÎ¨¤Ï¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ÎÈ¯É½¤è¤ê»»½Ð¡£
¢¨3¡¡³«¹ÖÆüÄø¡¦³«¹Ö¾õ¶·¤Ï¶µ¼¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥Ë¥Á¥¤³Ø´Û²ñ¼Ò³µÍ× ¡Û
°åÎÅ´ØÏ¢»ö¶È¡¦²ð¸î»ö¶È¡¦ÊÝ°é»ö¶È¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬º¹¤·¤¿Êñ³çÅª¥µー¥Ó¥¹¤òÁ´¹ñ¤ÇÄó¶¡¤¹¤ëÁí¹çÀ¸³è»Ù±ç´ë¶È¡£Á´¹ñ¤ÇÌó7,000¥õ½ê¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤Ø¤Î¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¡¢Ìó1,900¥õ½ê¤Î²ð¸î»ö¶È½ê±¿±Ä¤ÎÂ¾¡¢¿ÍºàÍÜÀ®¤Ç¤ÏÌó50Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê 200Ëü¿Í°Ê¾å¤Î°åÎÅ¡¦²ð¸îÊ¬Ìî¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
[URL]
¡Ê¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡Ë
https://www.nichiigakkan.co.jp/?utm_source=PR&utm_medium=ONLINE&utm_campaign=k76(https://www.nichiigakkan.co.jp/?utm_source=PR&utm_medium=ONLINE&utm_campaign=k76)
¡Ê¤Þ¤Ê¤Ó¥Í¥Ã¥È¡Ë
¡¡https://www.e-nichii.net/?utm_source=PR&utm_medium=ONLINE&utm_campaign=k77(https://www.e-nichii.net/?utm_source=PR&utm_medium=ONLINE&utm_campaign=k77)