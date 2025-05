²ÝÂê¶Ê¤Ï³Ø¹»¤Î¥Á¥ã¥¤¥à¡©¥Ý¥«¥ê¥¹¥¨¥Ã¥È¤¬30ÉÃ¤Ç´À¤ò¤«¤¯¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Æ°²èÊç½¸¡ª¿Íµ¤¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ーginjiro¤µ¤ó¡¢Àô¥ÎÇÈ¤¢¤ß¤µ¤ó¡¢Hoodie fam¤µ¤ó¤¬¿³ºº°÷¤È¤·¤Æ»²²Ã¡£

大塚製薬株式会社

大塚製薬株式会社(本社:東京都)は、健康飲料「ポカリスエット」の新たなキャンペーンとして、2025年5月9日(金)からTikTokチャレンジ「踊ッチャイム」を実施し、その募集ムービーを公開します。また、人気クリエイターginjiroさん、泉ノ波あみさん、Hoodie famさんが審査員として参加し、受賞者と彼らとのコラボ企画も実施予定です。

募集ムービー URL : https://vt.tiktok.com/ZShSqey5P/

■学校のチャイムの30秒間で、思いっきり汗をかくチャレンジ動画を募集!

近年は、学校行事が少なくなり、みんなで「ワイワイ」楽しめる場が減ってきていると言われています。そんな今だからこそ、学生の汗を応援するポカリスエットは、クラスみんなで思いっきり体を動かして、汗をかける場を届けたいと考えました。

本企画は、学校のチャイム音から始まるオリジナル楽曲「踊ッチャイム」に合わせて、全力で汗をかく動画をTikTokで投稿する“タイムアタック型チャレンジ”(オリジナル楽曲の時間内にダンスなどで思いっきり体を動かす動画を撮影し、投稿いただく企画)です。チャイムが鳴ったその瞬間、日常が一気に切り替わり、思わず体が動き出す―そんな開放の瞬間を自由に表現してください。振り付けは自由、自己流アレンジやオリジナルダンス、廊下ダンス、教室パフォーマンスなど、アイデア次第でどんな表現もOKです。思いきり動いて、30秒でみんなで汗をかきましょう!

■人気TikTokクリエイターが審査員として参加!受賞者とコラボ企画も。

今回のチャレンジを盛り上げるのは、TikTokで圧倒的な支持を集める話題のダンサーたち。人気クリエイターginjiroさん、泉ノ波あみさん、Hoodie famさんが、審査員として参加します。投稿されたチャレンジ動画の中から、「いい汗かいたで賞」「ダンスすごかったで賞」「みんなで盛り上がったで賞」の3本を選出!選ばれた方には、人気TikTokクリエイターとのコラボレーション撮影にご招待します(応募者の希望する場所、もしくは都内指定場所にて開催予定)。クリエイターと踊った動画が後日投稿される予定です。憧れのクリエイターと特別な体験ができるかもしれません!なお、撮影への参加が難しい場合には、クリエイターによるTikTok上でのデュエット投稿によりコラボレーションを行います。

■ TikTokで話題になった、有名ダンス部が募集ムービーに登場!!

神奈川県立市ケ尾高校、京都文教高校、樟蔭高校(大阪)、沖縄県立小禄高校の有名ダンス部の学生たちが、学校のチャイム音に合わせて教室や廊下、体育館で自由に踊る「募集ムービー」を公開!

あなたも、オリジナルの振り付けで自由に投稿してみよう!

■ 応募方法

- TikTokアプリで「ポカリスエット」公式アカウント(@pocarisweat_jp)をフォロー- オリジナル楽曲「踊ッチャイム」を使用して、汗をかくチャレンジ動画を撮影- 指定ハッシュタグ「#踊ッチャイム」を付けて、TikTokに投稿

※投稿の公開設定は「公開」にしてください。非公開や限定公開の場合は無効となります。

※当社および審査員クリエイターによるデュエット等の活用に使用することがありますので、「コンテンツの再利用を許可」はオンに設定してください。

※お一人様何回でも投稿いただけますが、同一内容の重複投稿は無効とさせていただく場合があります。

■ 応募期間

2025年5月9日(金)~ 2025年5月28日(水)23:59

■ 応募条件

■ 特典

- TikTokアカウントをお持ちの方- 日本国内に在住の方- 応募規約に同意いただける方(詳細内容は5月9日のポカリ公式アカウントにて投稿予定)- 未成年の方は、必ず保護者の同意を得たうえでご応募ください。- ※参加人数は問いません。個人でも応募いただけます。- 投稿されたチャレンジ動画の中から審査員(ginjiroさん、泉ノ波あみさん、Hoodie famさん)が優秀賞を選考- 優秀賞は、以下の3つ「ダンスすごかったで賞」 by ginjiroさん「いい汗かいたで賞」 by 泉ノ波あみさん「みんなで盛り上がったで賞」 by Hoodie famさん- 優秀賞に選ばれた方には、人気TikTokクリエイターとのコラボレーション撮影にご招待(応募者の希望する場所、もしくは都内指定場所にて開催予定)- 撮影の様子は、後日TikTok等で公開される予定です。- 撮影への参加が難しい場合は、クリエイターによるTikTok上でのデュエット投稿によるコラボレーションを行います。

※撮影の詳細(日時・場所等)については、当選者に別途ご案内いたします。

※都内で撮影する場合、撮影会場までの交通費は、当社が一部補助いたします(上限あり)。補助の条件や手続きについては当選通知時にご案内いたします。

■ 選考結果連絡

優秀賞に選ばれた方にはTikTok上のダイレクトメッセージにてご連絡させていただきます。

※選考結果をご連絡させていただくため、キャンペーン終了後も公式アカウントのフォロー継続をお願いします。また、メッセージ受信設定の確認を行ってください。

■ 起用クリエイター紹介

< ginjiro >

TikTokアカウント @ginjiro_koyama

フォロワー数 約320万人

キレキレなムーブを背中で表現、日常から非日常のギャップをDANCEする通称「背中男」。SNSフォロワー合計700万人、高校ダンス部員からも大人気、著名アーティストから共演引っぱりだこの「踊る」No.1クリエイター!

< 泉ノ波あみ >

TikTokアカウント @amidesudoumo

フォロワー数 約90万人

15秒動画、二次元、コスプレ、コスメ、犬系などが得意のTikTokクリエイター&ラジオパーソナリティ。実は歌手でダンサー。高校ダンス部では、謎の「ヤンあみ」先生として知られている?

< 🕺Hoodie fam >

TikTokアカウント @hoodiefamfam

フォロワー数 約110万人

5人組(1名留学中)の実力派ダンスグループ。TikTok上で数々のダンスチャレンジを流行させ、話題の楽曲「NIGHT DANCER」の振り付けも担当。息の合ったパフォーマンスは、ダンス部やグループ投稿の参考にもなっている。

■「ポカリスエット」について

ポカリスエットは、「汗の飲料」をコンセプトに開発され、発汗によって失われた水分とイオン(電解質)をスムーズに補給する健康飲料として、現在20以上の国と地域で展開しています。適切な濃度と体液に近い組成の電解質溶液のため、すばやく吸収されることから、スポーツのほか、仕事、お風呂上がり、寝起きなど、発汗状態におかれている方に適した飲料です。

ポカリスエット ブランドサイト https://pocarisweat.jp/